Аниме-бар на Сретенке, закуски в кульках в Bambule, сливочные круассаны с мороженым в Atelier de tartelettes и десяток настоек в «Комнате отдыха» — делимся, где и что стоит пробовать в ближайшие дни.

Jojo Bar Аниме, коктейли и красочные блюда

1 из 7 Салат из овощных спагетти с тунцом, 900 р. 2 из 7 Гребешки с эспумой из тофу с зеленым маслом, 1600 р. 3 из 7 Палтус в медовом мисо со спаржей, 990 р. 4 из 7 Дальгона, 350 р. 5 из 7 Зизифора Гимлет, 650 р. 6 из 7 «Секс Пистолз», 1700 р. 7 из 7

На Сретенке открылся бар, концепцию которого построили вокруг аниме-сериала «Невероятные приключения ДжоДжо». Вдохновительницей проекта стала шестнадцатилетняя дочь владельцев заведения и большая поклонница сериала. Отсылки к аниме — повсюду: на стенах изображены портреты персонажей, названия в меню цитируют важные сюжетные повороты или имена героев, а неоново-фиолетовый дизайн с голографическими деталями отсылает к яркой рисовке персонажей. Блюда сделали под стать пространству: все позиции, приготовленные шефом Павлом Хельгреном (Gyoza Mazaya, «Erwin. Река»), — красочные и разноцветные. Тартар подают с хрустящей оранжевой маринованной тыквой, палтуса — с зеленой бланшированной спаржей, а роллы с гребешком украшают красно-розовыми слайсами клубники и поливают ароматным фруктовым соусом на основе маракуйи и ревеня. Несмотря на разнообразие еды, Jojo — это в первую очередь бар, и главное здесь — напитки. Гостям предлагают большой выбор оригинальных коктейлей, в том числе и безалкогольных. Кроме того, есть шоты — их приносят сразу по две штуки, саке, соджу и японское сливовое вино. Авторские напитки, как и интерьер, заигрывают с эстетикой и содержанием сериала. Кокосово-вишневая «Вишенка Нориаки» отсылает к смерти одного из персонажей, а дынно-ванильный «Изумрудный всплеск» — оммаж тому, что во вселенной «ДжоДжо» называют гуманоидным стендом.

Что пробовать Палтус в медовом мисо со спаржей, 990 р. Гедза с креветкой и бамбуком, 500 р. Рамен с томленой свининой, 600 р. Ролл с гребешком и клубникой, 990 р. Коктейль «Вишневый Нориаки», 750 р.

Адрес Сретенка, 36 Время работы пн–пт 11.00–23.00; сб–вс 11.00–3.00 Телефон +7 916 410 80 80

«Комната отдыха» Новая рюмочная в районе «Белорусской»

1 из 7 2 из 7 Шашлык из курицы, 410 р., шашлык из свинины, 520 р., салат из помидоров, 350 р. 3 из 7 Московское буррито, 370 р. 4 из 7 Паштет из макрели, 350 р. 5 из 7 Бутерброд с сельдью, 290 р., бутерброд с красной икрой, 510 р., бутерброд со шпротами, 330 р. 6 из 7 «Шот Урмас Отт», 370 р., печеночный торт, 380 р. 7 из 7

В баре-рюмочной постарались воссоздать дух советской Прибалтики. Получилось ностальгически: стены декорированы панелями разобранных советских шкафов, барную стойку освещают найденные в случайном гараже плафоны, а под потолком висят музыкальные колонки из Риги. Интерьер аскетичный, но с интересными деталями вроде старинного серванта и посуды. В баре также есть небольшая импровизированная веранда — на свежем воздухе поставили высокие табуреты и перевернутые синие бочки-столы. В «Комнате отдыха» много и с удовольствием наливают. В разделе «Настойки» — девять вариантов: от травяного «Ерофеича» и летне-ягодных из ирги, малины с мятой или черноплодки до дижестивного «Шота Урмаса Отта» на основе оригинального эстонского ликера. В меню также есть пиво — краснодарское, тамбовское, чувашское. Чтобы не опьянеть слишком быстро, создатели проекта Егор Тюрин, Андрей Петров и Евгений Гончаров сделали сытное меню с основательным количеством мясных и жирных блюд. Картошку запекают с салом, а на установленном прямо в заведении мангале готовят свиные ребра и шашлык из свинины или из курицы. Есть и нетривиальные позиции вроде печеночного торта и так называемого «Московского буррито» — завернутый в лаваш пряный фарш с сырным соусом и специями продавали в московском метро в конце 90-х — начале 00-х.

Что пробовать Паштет из макрели, 350 р. Форшмак, 320 р. Печеночный торт, 380 р. Настойка «Малина-мята», 250 р. «Шот Урмас Отт», 370 р.

Адрес Грузинский Вал, 11, стр. 4 Время работы вс–чт 18.00–3.00; пт–сб 18.00–5.00 Телефон +7 936 254 23 22

Что еще интересного Летние десерты в Atelier de tartelettes

Тарталетка «Манго-юдзу», 550 р.

Во французской кондитерской в меню добавили летние новинки. Помимо новых тарталеток — «Клубника-сметана» (500 р.) и «Манго-юдзу» (550 р.) — шеф-кондитер Ирина Лысенко сделала новые виды круассанов. И до того невероятная выпечка Atelier стала еще лучше — теперь в качестве начинки кладут мороженое: ванильное, манговое или шоколадное. Отличный вариант для тех, кто не хочет делать сложный выбор между шариком холодного мороженого и выпечкой с чашкой кофе.

Красивые завтраки в Patriki

Креп, английский крем, земляника, 450 р.

В небольшом ресторане от владельцев Ava запустили завтраки с 9.00 до 12.00. На первый взгляд, ничего уникального в них нет: привычные утренние позиции в виде круассана с лососем, панкейков, зеленого салата и сырников. На деле почти все блюда оставляют самое положительное впечатление. Простой, но в то же время беспроигрышный путь — взять классический круассан с соленым маслом (290 р.) и добавить к нему начинку из перечня дополнительных ингредиентов: тут и креветки (550 р.), и буррата (350 р.), и черная икра (790 р.), и свежие ягоды (350 р.). Уже готовый вариант — с маринованным лососем, творожным сыром и шпинатом (790 р.) — тоже хорош. Тесто очень мягкое и сливочное, а начинки действительно много. Из сладкого берите креп (большой блин) с кремом и земляникой (450 р.), миндальный круассан (350 р.) или сырники с черешней (550 р.).

Обновленное меню и приятные скидки в Restaurant by Deep Fried Friends

Запеченный перец рамиро с зеленой сальсой из листьев лайма и изюма, 480 р., зеленый салат с пряными травами, яблоком и маринованными лимонами, 580 р.

Шеф-повар Антон Ковальков сделал летнее меню с акцентом на овощные, свежие и легкие блюда. Например, молодую морковь выкладывают на подушку из феты и посыпают изюмом и фисташками (570 р.), к жареному сыру халуми добавляют черешню, клубнику, мяту и песто из пахучего эстрагона (670 р.), а перец рамиро запекают с лаймом, который добавляет блюду яркий цитрусовый вкус (480 р.). Приятный бонус: в DFF действует скидка на дневное посещение ресторана: в будни с полудня до 16.00 все позиции обойдутся на 20% дешевле.

Винный ларек в Bambule

Окунь с пюре из свеклы, 870 р.

Каждую пятницу и субботу с 17.00 в Bambule будет работать винный ларек. Теперь, не заходя внутрь заведения, можно выпить бокал вина и взять к нему закуску от шефа Артема Мухина, который решил напомнить гостям, какими удобными могут быть бумажные кульки. В них заворачивают клубнику (350 р.), пармезан (450 р.) и чипсы из свеклы и моркови (150 р.). Закуски обещают обновлять в соответствии с сезонностью продуктов.

Летнее меню в «Воронеже»

Стейк-косичка с сальсой, 1150 р.

В ресторане обновили меню, добавив холодные супы вроде окрошки на квасе или кефире (420 р.) и гаспачо из кукурузы (420 р.). Также появились рыбные позиции — например, карпаччо из осьминога с луком сибулет (1590 р.) или сало из масляной рыбы (590 р.). Но кое‑что остается неизменным, и главное в «Воронеже» все-таки мясо. Обратите внимание на необычный стейк-косичку (1150 р.), который и в самом деле заплели косой и выложили на подушку из зеленой сальсы.

Веранда «Дом культур» x «Фаренгейт»

Булка и скрэмбл, 790 р., маринованные оливки, 650 р., креветки с манго и гуакамоле, 700 р.

На Тверском бульваре с 11 июня заработает поп-ап-веранда сразу от двух кафе и одного производителя армянского коньяка. В меню — крошка-картошка с гребешком и соусом из бекона (790 р.), говяжье ребро кальби с абрикосом (1700 р.) и креветки с нежным гуакамоле и ароматным манго (700 р.). Кроме того, на террасе будут подавать завтраки с 10.00 и до 16.00. Яйца пашот сервируют со спаржей (650 р.), а скрэмбл кладут в мягкую бриошь (790 р.) — получается настоящий утренний хот-дог.

Завтраки в «Fish Культура» на Новом Арбате

Пшенная каша с карамельными яблоками, 420 р., картофельные вафли с яйцом пашот и щучьей икрой, 720 р., рисовая каша с конфитюром из чернослива и черной смородины, 390 р., соленые сырники со шпинатом, 590 р.

В ресторане «Fish Культура», известном бюджетными устрицами по 50 рублей, начали готовить завтраки. Гостям предлагают несколько блюд из творога: классические сырники с брусникой (390 р.) или соленые со шпинатом (590 р.), запеканку с сахарной корочкой, как у десерта крем-брюле (570 р.), или глазированные сырки с начинкой из вареной сгущенки (470 р.). Есть и совсем сытные завтраки вроде двух видов шакшуки — с горошком и щавелем (470 р.) или с чили и томатами (450 р.) — или картофельных вафель, которые подают с яйцом пашот и щучьей икрой (720 р.).