На «Китай-городе» заработал новый паб. Атмосфера незатейливая — за соседними столиками собираются шумные и крепко выпивающие гости. Зато в меню собрали все разнообразие картофеля: от жареного с огурчиком до пирогов и драников. Идея кажется беспроигрышной, на деле — к еде есть вопросы. Разбираемся, что удалось в новом проекте и стоит ли туда идти.

Проект создала Татьяна Мельникова — основательница «Марии Санты‎», «‎Санты Базилии» и «‎Свиньи & Розы». Название нового заведения отображает два главных смысла места. «Синеглазка‎» — ласковое обозначение дебоширов-пьяниц и одновременно российский сорт картошки. Если новые знакомства и распитие алкоголя напрямую ассоциируются с походом в бар, то отсылка к картофелю кажется шуткой — пока вы не открываете меню.

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Что съесть? Блюда, разработанные шефом Евгением Цветковым (отвечает за кухню во всех проектах владелицы), расположили в 10 разделах. Каждое готовят с картофелем: есть жареный и фри, картофельные пирожки, пироги и супы, драники, ньокки, пюре, а также морепродукты и сосиски в картофельной панировке и, наконец, авторские суши. Японская закуска близка к оригинальному блюду только по форме: внизу — кусок печеного картофеля или пюре, сверху — сельдь, форшмак или смалец (все по 200 р.). Главный недостаток в том, что картошку в блюде приносят холодной, и возникает чувство, будто ее забыли подогреть после холодильника. Но если список этих продуктов кажется привлекательным, попробовать суши в качестве эксперимента стоит — особенно в паре с настойками или шотами. Суши «Под шубой‎» — самый удачный вариант, где в пюре заворачивают сладкую свеклу, а сверху кладут кусочек селедки.

«Синеглазка‎» — одно из тех мест, где надо заранее знать, что заказывать. Соотношение удачного и провального тут примерно 60 на 40.

Из хорошего есть недорогие сытные пирожки из картофеля с грибами (100 р.), где пюре добавляют в тесто, чтобы оно получалось более тягучим и нежным, и целый раздел с пирогами. Тут вместо теста с начинкой приносят скорее картофельную запеканку. В первую очередь берите пирог с луковым джемом и пармезаном (200 р.) — его делают в форме слоеного гратена со сладкой луковой начинкой и хрустящей сырной корочкой — или «Пастуший» (500 р.), внешне похожий на двухслойную лазанью. На самом деле внутри не тесто с томатной пастой, а пюре с большим количеством фарша — такую еду хочется брать при похмелье и делить щедрую порцию на двоих. Еще одно блюдо, которое удобно заказать на компанию, — жареные ньокки, похожие на крошечные картофельные пирожки во фритюре. Их готовят с тремя соусами на выбор: грибным, сырным или с томатным — все порции по 400 рублей.

Ньокки с грибным соусом, 400 р. 1 из 8 Спираль с горчичным соусом, 400 р. 2 из 8 Сосиска в картофельной стружке, 400 р. 3 из 8 Рёшти с деревенским салатом, 500 р. 4 из 8 Суши «Под шубой», 200 р. 5 из 8 Пирамидки с сырным соусом, 400 р. 6 из 8 Романо-тоннато с огурцом, яйцом и чипсами, 400 р. 7 из 8 Пирог «Пастуший», 500 р. 8 из 8

При этом не все блюда захочется заказать во второй раз и даже доесть — в первый. Позиция, которую не стоит брать даже на пробу, — рёшти с деревенским салатом. За 500 рублей вам принесут очень жесткий сухой блин из картофельной стружки, где вкус масла перебивает картофельный. Легкий освежающий салат из редиса, огурца и сметаны, который выкладывают сверху, блюдо не спасает. Другая закуска из тех же картофельных стружек — креветки в панировке (800 р.) — тоже оказалась не самой удачной. Морепродукты приготовили вместе с хвостами и головами, которые не видно за корочкой, поэтому можно ненароком откусить несъедобную часть.

Что выпить? Пока будете выбирать еду среди картофельного хаоса, вам предложат сразу заказать напиток. Если вы пришли в бар по прямому назначению, начинать лучше с пива: под картошку шутливо предлагают пиво с ее же вкусом (390 р.) — на деле им оказывается овощное гозе с томатной пастой и изображенной на банке коробочкой картофеля фри. Самого картофеля напиток не содержит, но хорошо с ним сочетается. Если томатный алкоголь вам не по душе, берите смузи-сауэр Doza (390 р.) — густой пивной баночный коктейль с абрикосами и маракуйей. К слову, настоящие коктейли здесь тоже есть: классика вроде апероль-шприца (470 р.) или что‑то менее тривиальное, например, «Белый армянский» на кофейном коньяке с чурчхелой (470 р.).

Кофе Bumble, 190 р. 1 из 3 Настойки, от 140 р. 2 из 3 «Блади Оранж», 470 р. 3 из 3

Чтобы взять от барной карты все, можно не задерживаться на слабом алкоголе и сразу переходить к настойкам, выбор которых выходит за рамки хреновухи и малины на джине. Вместо лимончелло готовят укропчелло (140 р.), банановое молоко смешивают со сливками и водкой (220 р.), а еще делают настойки на щавеле, черноплодке, клубнике и даже аджике. Вердикт После первого посещения в «Синеглазке» сложно выделить что‑то сильно выдающееся, но, если вы любитель картофеля, за некоторыми блюдами захочется вернуться. Пироги, пирожки и драники идеальны к пиву, а селедочные суши хорошо сочетаются с крепкими настойками. Достоинство бара также в демократичных ценах и простых сочетаниях блюд — иногда в ресторанах непросто найти понятную жареную картошку, незатейливый пирог с луком или пюре с квашеной капустой.

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