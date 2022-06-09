Выходить из дома в теплую погоду особенно приятно, будь то длинная прогулка, короткий обед с друзьями или танцы до утра на свежем воздухе. Собрали 13 мест, которые выручат в любой ситуации этим летом, и делимся, где искать интересное мороженое, чай с тапиокой и сырной шапкой, коктейли на крыше и отличный стритфуд для перекусов на вечеринках.
Casa Leone
Необычное итальянское джелато на Лубянке
Джелато-десерт Creazione, 680 р.
«Ягодный мятеж», 400 р., «Мангомания», 400 р., «Влюбленная маракуйя», 400 р.
Самое логичное гастрономическое начало лета — мороженое. В Casa Leone на Лубянке ему посвятили большую часть меню: в ассортименте больше 20 видов итальянского джелато. Помимо классических вкусов вроде карамельного или шоколадного, здесь делают и нестандартные сочетания — вряд ли где‑то еще удастся найти несколько столь интересных видов в одном месте: есть джелато с халвой, с белыми грибами, с сыром качотта и трюфелем, с горгонзолой и грецким орехом или с инжиром и маскарпоне. За малую порцию отдадите 260 рублей, за большую — 490. К десерту можно взять фраппе со специями (330 р.) или один из коктейлей на основе фруктовых сорбетов: с манго, маракуйей или свежими ягодами (400 р.).
Pims
Освежающие чайные напитки для долгих прогулок
В меню Pims около 20 напитков, большинство из которых подойдут для жаркого дня: практически все позиции отдают со льдом. Их делают на основе чая, добавляя фрукты, жевательные шарики тапиоки, ягоды или фирменный воздушный сливочный крем на выбор: из коровьего или кокосового молока.
Специально для летнего сезона здесь разработали три новых напитка. Холодный насыщенный Very Raspberry (550 р.) на основе чая да хун пао с добавлением малины и крема, Peacherry (450 р.) с вишней и персиком и 5 Citrus (500 р.) с миксом из кумквата, лайма, апельсина, помело и грейпфрута. Pims можно найти в семи локациях по всей Москве, включая Парк Горького, где идеально прогуляться или прокатиться на велосипеде или роликах.
Lamm’s
Эклеры и кофе на Новокузнецкой
Lamm’s — маленькая семейная кондитерская, где готовят одни из лучших эклеров и капкейков в городе. Миниатюрные десерты намекают на формат «с собой»: любую позицию из меню можно упаковать и захватить на пикник или просто насладиться сладостью на лавочке под солнцем.
В меню кондитерской есть постоянный ассортимент из классических ванильных и шоколадных эклеров и приличная сезонная линейка. Из летнего рекомендуем пробовать «Малину-Эстрагон» с малиновым заварным кремом и соусом из мяты, эстрагона и фисташек (340 р.) или «Гречку» — в ней крем на основе гречишного чая и гель из черной смородины и перца тимут (310 р.).
Powerhouse
Стритфуд, танцы и коктейли в легендарном дворе на Таганке
Бургер с вишней, блю-чизом и грибами, 580 р.
Хот-дог с тефтелями, 480 р., хот-дог с рваной свининой, 460 р.
Tommy D Highball, 640 р., Mate Highball, 620 р., July Tree, 660 р., Fruit Loops, 660 р.
В Powerhouse — месте силы на Таганке — на прошлых выходных открыли двор и бесповоротно запустили летний сезон: в ближайшие три месяца тут будут давать концерты на веранде, организовывать маркеты и устраивать диджей-сеты с танцами и посиделки в шезлонгах за несложной быстрой едой.
Для удобства во дворе поставили отдельный небольшой бар и гриль. С огня рекомендуем брать ребра (480 р.), хот-дог с рваной свининой (460 р.) и тефтелями (480 р.) или летний бургер с вишней, голубым сыром и грибами (580 р.). Из легких коктейлей к ним можно взять один из четырех хайболов, среди которых — ягодный с ежевичным ликером (660 р.) и тропический с маракуйей (640 р.).
Teahiro
Симпатичная чайная на первом этаже «Афимолла»
«Жасмин с чиззо-шапкой», 390 р.
«Чиззо-клубника», 535 р.
Напитки с плотной сливочно-сырной шапкой — тренд двух последних летних сезонов. Если вы оказались в «Афимолле» и не знаете, чем охладиться после шопинга, рекомендуем дойти до Teahiro на первом этаже. Место примечательно чайными напитками с фирменным солоноватым кремом сверху — его можно добавить к любому классическому чаю, если в готовой комбинации сырная шапка не предусмотрена. Если вы пришли в первый раз или просто сомневаетесь в выборе, советуем горьковатый жасминовый чай (295 р.), сладкий «Янтарь» с мягкими шариками тапиоки и кремом или фруктовый «Йогурт Манго» — смузи из тропического плода, льда и греческого йогурта (425 р.). Все чайные напитки могут сделать горячими, теплыми или холодными на выбор.
Chicha San Chen
Еще одна чайная в «Афимолле», на этот раз тайваньская
Лаймовый пирог с муссом, 475 р.
Манговый пирог с муссом, 475 р.
Chicha San Chen в Москве можно попробовать в двух торговых центрах: в «Афимолле» или в «Павелецкая Плаза». Это франшиза одноименной тайваньской чайной, куда большинство ингредиентов экспортируются прямиком с острова. Если Teahiro более адаптирован под московский вкус, то в Chicha можно найти действительно аутентичные варианты.
Основу можно выбрать из нескольких видов черного и зеленого чая, затем нужно определиться с начинкой (мед, разные фрукты, сливки, молоко) и видом жевательных шариков — есть тапиока, конжак, кокосовое или пряное желе. Напоследок останется решить, нужен ли вам лед и сахар. Кроме конструктора здесь есть множество готовых вариантов, например, зеленый чай с лаймовым муссом (475 р.) или медовый с ананасом и шариками из конжака (475 р.) — все в эстетичных стаканчиках с ручкой из бечевки и толстой трубочкой.
Публика
Дог-френдли-кафе с коктейлями и бранчами
Луковый суп, 390 р.
Миндальные креветки со сладким васаби, 790 р.
Груша с соусом блю-чиз, 400 р.
Бранч — обязательный атрибут летнего выходного дня. Найти приличный в Москве кажется несложным, однако в районе Бауманской не так много хороших кафе. «Публика» — приятное исключение: здесь спокойная обстановка, красивые мебель и посуда и симпатичные коктейли, которые можно выпить за медленным завтраком-обедом в субботу или в воскресенье.
Начать день предлагают с классических утренних позиций, например, крок-мадам (400 р.), сырников с вишневым вареньем (400 р.), сладкой бриоши с беконом (400 р.) или кофейной овсянки, которую подают с запеченным бананом (320 р.). Здесь вполне легко остаться и до вечера: во второй половине дня в «Публике» проходят концерты акустических проектов и тихие киновечера.
Радио
Много зелени под прозрачной крышей
Uruma, 690 р., Records, 690 р., Chill, 690 р.
Мини-кальмары, шпинат, огурец, манго, 850 р.
Крудо из лосося, понзу, яблоко, 950 р.
Филе миньон, пюре из сельдерея, маринованная свекла, 1490 р.
Еще одно хорошее место на Бауманской открылось совсем недавно. «Радио» — проект от создателей Blanc, расположившийся в новом культурном комплексе «Суперметалл». Тут прекрасно все — от местоположения до интерьера: оранжерею со стеклянным потолком украшают 250 видов растений, в том числе восьмиметровая береза, которую посадили во дворе.
В ближайшие месяцы здесь планируют устраивать музыкальные вечеринки по выходным. Чтобы подкрепиться перед танцами, рекомендуем заказать сладкие томаты, которые маринуют в мексиканском сахаре мусковадо, обжигают и подают с шисо и домашним адыгейским сыром (790 р.). Коктейли берите любые — здесь много интересных сочетаний, которые точно не стоит упускать. Особенно привлекают Soma FM на арбузном кордиале, шампанском и клубничном джине (690 р.) и Tube с бурбоном на арахисовой пасте с какао-ликером, содовой и лимоном (690 р.).
Бар «Стрелка»
Летний киоск и картошка фри с мороженым
Говяжье ребро BBQ, 1950 р., романо с голландским соусом и хрустящим беконом, 590 р., морковь на гриле с курагой и йогуртовым соусом, 490 р., батат с чоризо, 590 р.
Соте из вонголе в пряном бульоне, 690 р.
«Стрелка» часто приходит на ум как синоним фразы «лето в Москве». Это универсальное пространство с полным набором обязательных летних вещей: здесь и завтраки на террасе с видом на Москву-реку, и киоск с демократичной едой, которую удобно съесть стоя или взять с собой, и шумные ночные вечеринки. Кроме всего этого тут можно отлично поесть — шеф Антон Абрезов с завидным постоянством обновляет меню, придумывая нескучные блюда с сезонными продуктами. Из последнего появились «Айскрим-сэндвич» с шоколадным печеньем и картофель фри с пломбиром и соленой карамелью — все по 450 рублей.
Hitachi
Миниатюрный саке-бар в подвале паба Abbey Players
Девяток яиц, 590 р.
Umami rum, 700 р., Gin & tonic, 700 р.
Томаты, огурцы, нори, 390 р.
В меню всего шесть позиций, половину из которых посвятили переосмыслению классических сандо-сэндвичей: за основу взяли японский хлеб хокайдо и майонез, а в качестве начинок добавляют обжаренную в панировочной смеси панко докторскую колбасу (410 р.), креветочные котлеты (590 р.) и говядину с горячим сыром (590 р.).
Еще одно блюдо которое не стоит обходить стороной — доширак на восьмичасовом курином бульоне с кунжутом и красной икрой (420 р.). Его можно съесть вечером, запивая стопкой саке, которого тут, к слову, больше 36 видов, или, наоборот, подкрепиться наваристым бульоном с лапшой на утро после насыщенной алкоголем ночи.
Yumms
Мороженое, хлопья и милкшейки на Чистых прудах
Пространство на Чистых открылось к самому началу сезона, и очень вовремя: позиции здесь как будто создавались под жаркие дни в Москве. Все вкусовые сочетания в меню можно заказать в трех формах: боул (тарелка с хлопьями), мороженое или молочный коктейль. Из начинок особенно рекомендуют пробовать Purple Rain Bowl с сублимированными ягодами и лавандой или Ultimate Chocolate Milkshake — супершоколадный микс из шоколадного молока, шоколадных шариков и шоколадного печенья Оrео.
La virgen
Мексиканская закусочная во дворах Китай-города
Barbacoa taco с томленой говядиной, 450 р.
Al pastor taco с курицей, гуакамоле и красной сальсой, 390 р.
Еще одно громкое открытие лета — такерия La Virgen от создателей закусочной Underdog. Первое, что тут стоит попробовать, разумеется, тако — им отвели большую часть меню. Особенно удались тако с треской и соусом пико-де-гайо (420 р.) и тако-биррия с кисло-сладким рагу из томленой говядины и зажаренным сыром (490 р.) — его подают с мясным бульоном, в который можно дополнительно макать тако для сочности.
Второй обязательный пункт — посидеть на веранде и выпить местного кукурузного пива, которое разработали вместе с пивоварней AF Brew. По вечерам на открытом воздухе будут играть диджеи, поэтому шумные посиделки неминуемы. Если во время таких захочется быстрого перекуса, берите Ceviche de Camaron (550 р.) — креветки с авокадо в пикантном томатном соусе. Блюдо подают в отдельном стакане вместе с начос, которыми удобно зачерпывать соус.
Lila Italy
Итальянская терраса на крыше особняка
Латте с фундуком и трюфелем, 450 р.
Лимонад с бергамотом и малиной, 350 р.
Равиоль с рикоттой и шпинатом, 690 р.
Каждое лето крышу особняка, где работает ресторан Lila, превращают в небольшой сезонный pop-up-проект. В прошлом году его посвятили Греции, в этом — Италии. Забраться в Lila Italy стоит не только ради вида и фотогеничной веранды с лимонами, но и ради кухни. Чтобы стопроцентно погрузиться в итальянскую атмосферу, попробуйте начать ужин с артишоков с инжиром и пармезаном (1350 р.), пиццы с мортаделлой и страчателлой (1490 р.) и большого равиоля с рикоттой и шпинатом (690 р.) — все идеально взять в стол, чтобы разделить сытный ужин в компании.