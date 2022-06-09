Выходить из дома в теплую погоду особенно приятно, будь то длинная прогулка, короткий обед с друзьями или танцы до утра на свежем воздухе. Собрали 13 мест, которые выручат в любой ситуации этим летом, и делимся, где искать интересное мороженое, чай с тапиокой и сырной шапкой, коктейли на крыше и отличный стритфуд для перекусов на вечеринках.

Casa Leone Необычное итальянское джелато на Лубянке

Джелато-десерт Creazione, 680 р. © Casa Leone 1 из 2 «Ягодный мятеж», 400 р., «Мангомания», 400 р., «Влюбленная маракуйя», 400 р. © Casa Leone 2 из 2

Самое логичное гастрономическое начало лета — мороженое. В Casa Leone на Лубянке ему посвятили большую часть меню: в ассортименте больше 20 видов итальянского джелато. Помимо классических вкусов вроде карамельного или шоколадного, здесь делают и нестандартные сочетания — вряд ли где‑то еще удастся найти несколько столь интересных видов в одном месте: есть джелато с халвой, с белыми грибами, с сыром качотта и трюфелем, с горгонзолой и грецким орехом или с инжиром и маскарпоне. За малую порцию отдадите 260 рублей, за большую — 490. К десерту можно взять фраппе со специями (330 р.) или один из коктейлей на основе фруктовых сорбетов: с манго, маракуйей или свежими ягодами (400 р.).

Адрес Лубянский пр., 15, стр. 2 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон +7 (495) 792 22 02

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Pims Освежающие чайные напитки для долгих прогулок

Kiwi aloe, 450 р., Peacherry, 450 р., 5 Citrus, 500 р. © Pims

В меню Pims около 20 напитков, большинство из которых подойдут для жаркого дня: практически все позиции отдают со льдом. Их делают на основе чая, добавляя фрукты, жевательные шарики тапиоки, ягоды или фирменный воздушный сливочный крем на выбор: из коровьего или кокосового молока. Специально для летнего сезона здесь разработали три новых напитка. Холодный насыщенный Very Raspberry (550 р.) на основе чая да хун пао с добавлением малины и крема, Peacherry (450 р.) с вишней и персиком и 5 Citrus (500 р.) с миксом из кумквата, лайма, апельсина, помело и грейпфрута. Pims можно найти в семи локациях по всей Москве, включая Парк Горького, где идеально прогуляться или прокатиться на велосипеде или роликах.

Адрес Парк Горького, Крымский вал, 9, стр. 5 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон нет

Lamm’s Эклеры и кофе на Новокузнецкой

Лимонный капкейк, 290 р., эклер «Ваниль Юзу», 310 р., малиновый латте, 360 р., эклер «Гречка», 310 р., эклер «Малина-Эстрагон», 340 р. © Lamm’s

Lamm’s — маленькая семейная кондитерская, где готовят одни из лучших эклеров и капкейков в городе. Миниатюрные десерты намекают на формат «с собой»: любую позицию из меню можно упаковать и захватить на пикник или просто насладиться сладостью на лавочке под солнцем. В меню кондитерской есть постоянный ассортимент из классических ванильных и шоколадных эклеров и приличная сезонная линейка. Из летнего рекомендуем пробовать «Малину-Эстрагон» с малиновым заварным кремом и соусом из мяты, эстрагона и фисташек (340 р.) или «Гречку» — в ней крем на основе гречишного чая и гель из черной смородины и перца тимут (310 р.).

Адрес Новокузнецкая, 18 Время работы пн-вс 10.00–21.00 Телефон +7 (495) 765 30 95

Powerhouse Стритфуд, танцы и коктейли в легендарном дворе на Таганке

Бургер с вишней, блю-чизом и грибами, 580 р. © Powerhouse 1 из 3 Хот-дог с тефтелями, 480 р., хот-дог с рваной свининой, 460 р. © Powerhouse 2 из 3 Tommy D Highball, 640 р., Mate Highball, 620 р., July Tree, 660 р., Fruit Loops, 660 р. © Powerhouse 3 из 3

В Powerhouse — месте силы на Таганке — на прошлых выходных открыли двор и бесповоротно запустили летний сезон: в ближайшие три месяца тут будут давать концерты на веранде, организовывать маркеты и устраивать диджей-сеты с танцами и посиделки в шезлонгах за несложной быстрой едой. Для удобства во дворе поставили отдельный небольшой бар и гриль. С огня рекомендуем брать ребра (480 р.), хот-дог с рваной свининой (460 р.) и тефтелями (480 р.) или летний бургер с вишней, голубым сыром и грибами (580 р.). Из легких коктейлей к ним можно взять один из четырех хайболов, среди которых — ягодный с ежевичным ликером (660 р.) и тропический с маракуйей (640 р.).

Адрес Гончарная, 7/4 Время работы пн-чт 17.00–23.00, пт-сб 12.00–5.00, вс 12.00–23.00 Телефон +7 965 303 33 29

Teahiro Симпатичная чайная на первом этаже «Афимолла»

«Жасмин с чиззо-шапкой», 390 р. © Teahiro 1 из 2 «Чиззо-клубника», 535 р. © Teahiro 2 из 2

Напитки с плотной сливочно-сырной шапкой — тренд двух последних летних сезонов. Если вы оказались в «Афимолле» и не знаете, чем охладиться после шопинга, рекомендуем дойти до Teahiro на первом этаже. Место примечательно чайными напитками с фирменным солоноватым кремом сверху — его можно добавить к любому классическому чаю, если в готовой комбинации сырная шапка не предусмотрена. Если вы пришли в первый раз или просто сомневаетесь в выборе, советуем горьковатый жасминовый чай (295 р.), сладкий «Янтарь» с мягкими шариками тапиоки и кремом или фруктовый «Йогурт Манго» — смузи из тропического плода, льда и греческого йогурта (425 р.). Все чайные напитки могут сделать горячими, теплыми или холодными на выбор.

Адрес ТЦ «Афимолл-Сити», Пресненская наб., 2 Время работы вс-чт 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00 Телефон +7 999 971 84 73

Chicha San Chen Еще одна чайная в «Афимолле», на этот раз тайваньская

© Сhicha 1 из 3 Лаймовый пирог с муссом, 475 р. © Сhicha 2 из 3 Манговый пирог с муссом, 475 р. © Сhicha 3 из 3

Chicha San Chen в Москве можно попробовать в двух торговых центрах: в «Афимолле» или в «Павелецкая Плаза». Это франшиза одноименной тайваньской чайной, куда большинство ингредиентов экспортируются прямиком с острова. Если Teahiro более адаптирован под московский вкус, то в Chicha можно найти действительно аутентичные варианты. Основу можно выбрать из нескольких видов черного и зеленого чая, затем нужно определиться с начинкой (мед, разные фрукты, сливки, молоко) и видом жевательных шариков — есть тапиока, конжак, кокосовое или пряное желе. Напоследок останется решить, нужен ли вам лед и сахар. Кроме конструктора здесь есть множество готовых вариантов, например, зеленый чай с лаймовым муссом (475 р.) или медовый с ананасом и шариками из конжака (475 р.) — все в эстетичных стаканчиках с ручкой из бечевки и толстой трубочкой.

Адрес ТЦ «Афимолл-Сити», Пресненская наб., 2 Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон нет

Публика Дог-френдли-кафе с коктейлями и бранчами

Луковый суп, 390 р. © Публика 1 из 3 Миндальные креветки со сладким васаби, 790 р. © Публика 2 из 3 Груша с соусом блю-чиз, 400 р. © Публика 3 из 3

Бранч — обязательный атрибут летнего выходного дня. Найти приличный в Москве кажется несложным, однако в районе Бауманской не так много хороших кафе. «Публика» — приятное исключение: здесь спокойная обстановка, красивые мебель и посуда и симпатичные коктейли, которые можно выпить за медленным завтраком-обедом в субботу или в воскресенье. Начать день предлагают с классических утренних позиций, например, крок-мадам (400 р.), сырников с вишневым вареньем (400 р.), сладкой бриоши с беконом (400 р.) или кофейной овсянки, которую подают с запеченным бананом (320 р.). Здесь вполне легко остаться и до вечера: во второй половине дня в «Публике» проходят концерты акустических проектов и тихие киновечера.

Адрес Старая Басманная, 18, стр. 4 Время работы вс-чт 12.00–23.00, пт-сб 12.00–0.00 Телефон +7 901 762 16 50

Радио Много зелени под прозрачной крышей

© Радио 1 из 6 © Радио 2 из 6 Uruma, 690 р., Records, 690 р., Chill, 690 р. © Радио 3 из 6 Мини-кальмары, шпинат, огурец, манго, 850 р. © Радио 4 из 6 Крудо из лосося, понзу, яблоко, 950 р. © Радио 5 из 6 Филе миньон, пюре из сельдерея, маринованная свекла, 1490 р. © Радио 6 из 6

Еще одно хорошее место на Бауманской открылось совсем недавно. «Радио» — проект от создателей Blanc, расположившийся в новом культурном комплексе «Суперметалл». Тут прекрасно все — от местоположения до интерьера: оранжерею со стеклянным потолком украшают 250 видов растений, в том числе восьмиметровая береза, которую посадили во дворе. В ближайшие месяцы здесь планируют устраивать музыкальные вечеринки по выходным. Чтобы подкрепиться перед танцами, рекомендуем заказать сладкие томаты, которые маринуют в мексиканском сахаре мусковадо, обжигают и подают с шисо и домашним адыгейским сыром (790 р.). Коктейли берите любые — здесь много интересных сочетаний, которые точно не стоит упускать. Особенно привлекают Soma FM на арбузном кордиале, шампанском и клубничном джине (690 р.) и Tube с бурбоном на арахисовой пасте с какао-ликером, содовой и лимоном (690 р.).

Адрес 2-я Бауманская, 9/23, стр. 3 Время работы вс-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00 Телефон нет

Бар «Стрелка» Летний киоск и картошка фри с мороженым

© Стрелка 1 из 3 Говяжье ребро BBQ, 1950 р., романо с голландским соусом и хрустящим беконом, 590 р., морковь на гриле с курагой и йогуртовым соусом, 490 р., батат с чоризо, 590 р. © Стрелка 2 из 3 Соте из вонголе в пряном бульоне, 690 р. © Стрелка 3 из 3

«Стрелка» часто приходит на ум как синоним фразы «лето в Москве». Это универсальное пространство с полным набором обязательных летних вещей: здесь и завтраки на террасе с видом на Москву-реку, и киоск с демократичной едой, которую удобно съесть стоя или взять с собой, и шумные ночные вечеринки. Кроме всего этого тут можно отлично поесть — шеф Антон Абрезов с завидным постоянством обновляет меню, придумывая нескучные блюда с сезонными продуктами. Из последнего появились «Айскрим-сэндвич» с шоколадным печеньем и картофель фри с пломбиром и соленой карамелью — все по 450 рублей.

Адрес Берсеневская наб., 14/5 Время работы пн-чт, вс 09.00–0.00, пт-сб 09.00–3.00 Телефон +7 (495) 771 74 16

Hitachi Миниатюрный саке-бар в подвале паба Abbey Players

1 из 4 Девяток яиц, 590 р. © Hitachi 2 из 4 Umami rum, 700 р., Gin & tonic, 700 р. © Hitachi 3 из 4 Томаты, огурцы, нори, 390 р. © Hitachi 4 из 4

В меню всего шесть позиций, половину из которых посвятили переосмыслению классических сандо-сэндвичей: за основу взяли японский хлеб хокайдо и майонез, а в качестве начинок добавляют обжаренную в панировочной смеси панко докторскую колбасу (410 р.), креветочные котлеты (590 р.) и говядину с горячим сыром (590 р.). Еще одно блюдо которое не стоит обходить стороной — доширак на восьмичасовом курином бульоне с кунжутом и красной икрой (420 р.). Его можно съесть вечером, запивая стопкой саке, которого тут, к слову, больше 36 видов, или, наоборот, подкрепиться наваристым бульоном с лапшой на утро после насыщенной алкоголем ночи.

Адрес Новый Арбат, 5. Вход через паб Abbey Players Время работы чт 18.00–0.00, пт-сб 18.00–2.00 Телефон +7 (495) 098 01 04

Yumms Мороженое, хлопья и милкшейки на Чистых прудах

© Yumms 1 из 2 © Yumms 2 из 2

Пространство на Чистых открылось к самому началу сезона, и очень вовремя: позиции здесь как будто создавались под жаркие дни в Москве. Все вкусовые сочетания в меню можно заказать в трех формах: боул (тарелка с хлопьями), мороженое или молочный коктейль. Из начинок особенно рекомендуют пробовать Purple Rain Bowl с сублимированными ягодами и лавандой или Ultimate Chocolate Milkshake — супершоколадный микс из шоколадного молока, шоколадных шариков и шоколадного печенья Оrео.

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Адрес Кривоколенный пер., 10/6 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон нет

La virgen Мексиканская закусочная во дворах Китай-города

© Дарья Глобина 1 из 3 Barbacoa taco с томленой говядиной, 450 р. © Дарья Глобина 2 из 3 Al pastor taco с курицей, гуакамоле и красной сальсой, 390 р. © Дарья Глобина 3 из 3

Еще одно громкое открытие лета — такерия La Virgen от создателей закусочной Underdog. Первое, что тут стоит попробовать, разумеется, тако — им отвели большую часть меню. Особенно удались тако с треской и соусом пико-де-гайо (420 р.) и тако-биррия с кисло-сладким рагу из томленой говядины и зажаренным сыром (490 р.) — его подают с мясным бульоном, в который можно дополнительно макать тако для сочности. Второй обязательный пункт — посидеть на веранде и выпить местного кукурузного пива, которое разработали вместе с пивоварней AF Brew. По вечерам на открытом воздухе будут играть диджеи, поэтому шумные посиделки неминуемы. Если во время таких захочется быстрого перекуса, берите Ceviche de Camaron (550 р.) — креветки с авокадо в пикантном томатном соусе. Блюдо подают в отдельном стакане вместе с начос, которыми удобно зачерпывать соус.

Подробности по теме «Ну начос и начос, ну чуррос и чуррос» — команда Underdog о своей новой такерии La Virgen «Ну начос и начос, ну чуррос и чуррос» — команда Underdog о своей новой такерии La Virgen

Адрес Лубянский пр., 5, стр. 1 Время работы пн-вс 16.00–0.00 Телефон +7 985 420 66 60

Lila Italy Итальянская терраса на крыше особняка

© Lila 1 из 4 Латте с фундуком и трюфелем, 450 р. © Lila 2 из 4 Лимонад с бергамотом и малиной, 350 р. © Lila 3 из 4 Равиоль с рикоттой и шпинатом, 690 р. © Lila 4 из 4

Каждое лето крышу особняка, где работает ресторан Lila, превращают в небольшой сезонный pop-up-проект. В прошлом году его посвятили Греции, в этом — Италии. Забраться в Lila Italy стоит не только ради вида и фотогеничной веранды с лимонами, но и ради кухни. Чтобы стопроцентно погрузиться в итальянскую атмосферу, попробуйте начать ужин с артишоков с инжиром и пармезаном (1350 р.), пиццы с мортаделлой и страчателлой (1490 р.) и большого равиоля с рикоттой и шпинатом (690 р.) — все идеально взять в стол, чтобы разделить сытный ужин в компании.