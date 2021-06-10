10 июня отмечают Всемирный день мороженого. Перед тем как закупиться любимыми вкусами по такому поводу — предлагаем ответить на 10 вопросов о десерте и выяснить, как много вы о нем знаете.
В какой день отмечают международный день эскимо?
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С какими добавками ел мороженое Кевин Маккаллистер в фильме «Один дома»?
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Как в Японии называют десерт из стружки льда с сиропом?
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Сколько стоил вафельный рожок в «Макдоналдсе» в Москве десять лет назад?
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Как называют кофейный напиток с шариком ванильного мороженого?
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Существует ли формула поедания мороженого?
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Какую двухметровую фигуру изготовили из мороженого в день нового тысячелетия 31.12.2000 в Москве?
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Каких вкусов мороженого не существует?
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В какой стране едят замороженный десерт кульфи?
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Какой российской марки мороженого не существует?
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