27 мая в Кривоколенном переулке заработает пространство Yumms — кафе с суперфотогеничными десертами и небольшой линейкой мерча с котами. Сходили в кафе, чтобы рассказать, что стоит заказывать в первую очередь (и сделать пару ярких кадров, разумеется).

Для владельца Марка Родовского это первый проект с едой. Кроме нового пространства Марк занимался брендом одежды Marcelo Miracles — если раньше в шоуруме можно было примерить и купить только вещи, то в Yumms работает полноценное кафе. Есть завтраки в виде хлопьев, хрустящее мороженое с орехами, шоколадом и попкорном и большие молочные коктейли с горой сливок. Идти сюда стоит в первую очередь за жирным сладким десертом и фотографиями. Без последнего посещение места точно не обойдется — официально локация открывается только завтра, а сторис и посты уже преследуют в соцсетях на каждом шагу.

1 из 8 2 из 8 3 из 8 4 из 8 5 из 8 6 из 8 7 из 8 8 из 8

Пространство действительно получилось стильным: здесь и приятные глазу розово-лавандовые оттенки, и металлические столы с отражающей поверхностью, и зеркала в пол, и мягкие пушистые детали в виде пуфов или большой яркой стены, за которой спрятали примерочную. Сфотографироваться хочется примерно на каждом квадратном метре, в идеале захватив с собой любимых питомцев: место дог-френдли , поэтому ограничивать идеи для снимков с пушистыми друзьями не придется. Мерча пока немного, основную коллекцию еще отшивают — пока можно купить серую или черную толстовку с котиками, яркую футболку, сумку через плечо или кепку. Цены достаточно демократичные: за футболку просят 2000 рублей, за худи — 5500. Вещи важно успеть застать в наличии, так как, по словам владельцев, раскупают все очень быстро. Поэтому, если что‑то понравилось, советуют не затягивать с покупкой. Дропы обновляют примерно раз в пару месяцев.

Еда просится в инстаграм* не меньше, чем окружающий интерьер. Для приближающегося лета нет ничего лучше густого мороженого в фирменном стаканчике или молочных коктейлей во всевозможных пастельных оттенках. Меню очень узкое, кроме упомянутых коктейлей и замороженного молока, есть еще хлопья. К любой позиции можно выбрать начинки из семи предложенных — от ягодной Berries Symphony на безлактозном молоке с малиной, брусникой и клюквой до суперореховой Nuts Power на миндальном молоке с арахисовой пастой и кукурузными хлопьями.

1 из 7 Боул (350 р.), мороженое (450 р.) и милкшейк Caramel (550 р.) 2 из 7 Боул (350 р.), мороженое (400 р.) и милкшейк Ultimate Chocolate (500 р.) 3 из 7 Мороженое (500 р.) и милкшейк Nuts Power (650 р.) 4 из 7 Боул (350 р.), мороженое (450 р.) и милкшейк Honey Moon (550 р.) 5 из 7 Мороженое Berries Symphony (550 р.) и Purple Rain (500 р.) 6 из 7 Мороженое (400 р.) и милкшейк Wake’n’Bake (500 р.) 7 из 7

Самым нежным получился милкшейк Honey Moon — вкус деликатный, в меру сладкий и очень медовый, а самым фотогеничным — боул (так тут называют тарелку с хлопьями) Purple Rain с разноцветными колечками хлопьев и сублимированной ежевикой, которая окрашивает молоко в приятный сиреневый оттенок. Выбирайте еду по настроению — с большой вероятностью сладкоежкам понравится почти все, а тем, кто хладнокровен к десертам, тут делать особо нечего.

Адрес Кривоколенный пер., 10/6 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон нет