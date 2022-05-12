Сходили в новые места и рассказываем, где есть сэндвич с докторской колбасой на японском хлебе, какой тирамису готовят в новой пастерии на Никитском и почему доширак с икрой из Hitachi — хорошая идея для похмельного дня.

Giulietta, Please, Stop Crying! Паста по соседству с одноименным проектом Мити Борисова

1 из 8 2 из 8 Перчики маринованные с анчоусами и соусом из перцев, 580 р. 3 из 8 Жареные кальмары с сальсой верде, 650 р. 4 из 8 Карпаччо из говядины с соусом из анчоусов, 750 р. 5 из 8 Теплый салат с кальмаром, нутом и шпинатом, 650 р. 6 из 8 Равиоли с лангустинами и рикоттой, 750 р. 7 из 8 Паккери путтанеска с морепродуктами, 790 р. 8 из 8

Пастерия открылась через несколько дверей от одноименной чикеттерии с венецианскими закусками чикетти во главе. По сравнению с первой «Джульеттой» новое заведение разрослось и окрепло: пространства стало значительно больше, разместиться смогут около 70 гостей. Интерьер по московским меркам немодный и разномастный: здесь и кирпичная кладка, и белые стулья с кожаными спинками, и зеркала, и неуместные в общем интерьере деревянные наличники на окнах. Несмотря на отсутствие визуального единства, в таком дизайне есть что‑то щемящее и трогательное: можно представить, что сидишь в итальянском семейном ресторанчике где‑нибудь в Риме. За кухню отвечает шеф Андрей Четвертнов. В его послужном списке — Scampi Trattoria, Lucy’s Pizza, а также преподавание в Novikov School. В новой «Джульетте» можно не только выпить, но и основательно поесть. Если соседний ресторан фокусируется на коктейлях и небольших закусках, то здесь можно найти много сытных блюд. Начать стоит с пасты, ее готовят в двенадцати вариациях. Например, равиоли с лангустинами подают в соусе из лука-шалота, белого вина и петрушки, а аньолотти аккуратно выкладывают на нежный крем из белых грибов. В ресторане готовят не только пасту — меню не очень большое, но цельное и разнообразное. Салат с креветками получается свежим и ароматным благодаря фенхелю и крупным листикам петрушки и базилика, а хрустящие и слегка кисловатые артишоки дополняют мягкой эспумой из пармезана. На десерт стоит взять классическое тирамису — его шеф забрал из Scampi Trattoria. Под чизкейком в меню скрывается вариация на «Сан-Себастьян»: нежный сливочный десерт подают с соусом из кислой тропической маракуйи — зерна приятно похрустывают на языке. Чтобы завершить ужин, возьмите дижестив, например лимончелло собственного производства. А если захочется более сложных сочетаний — в соседней «Джульетте» предлагают большой выбор коктейлей.

Что съесть Равиоли с лангустинами и рикоттой, 750 р. Жареные артишоки с эспумой из пармезана, 950 р. Жареные мини-кальмары с сальсой верде, 650 р. Салат с креветками и фенхелем, 680 р. Чизкейк, 550 р.

Адрес Никитский б-р, 12 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 903 010 52 76

«Юг 22» Встреча европейского Средиземноморья и жаркой Африки на Большой Никитской

1 из 8 2 из 8 Гаспачо по-андалузски с крабом, 1500 р. 3 из 8 Орзо, креветки, буррата, 1400 р. 4 из 8 Севиче из сибаса с авокадо, яблоком, манго, 1700 р. 5 из 8 Лопатка ягненка, кускус, миндаль, хурма, харисса, 3500 р. 6 из 8 Bellini Le Sud с персиком, игристым, бобами тонка и пеной из сгущенного молока, 850 р. 7 из 8 Spring in Tuscany с ликером с бергамотом, белым вином и малиной, 850 р. 8 из 8

Новый проект противоречивого Александра Орлова («Хорошая девочка», Lou Lou, Nord 22) осмысляет «воображаемый юг»: в ресторане смешались Португалия, Италия, Испания, Франция, Греция, Марокко. На первом этаже — большие окна, обилие белого и бежевого и рельефные панно на стенах. В монохромном интерьере особенно выделяются кресла в контрастную черную полоску. Второй, нижний, зал ресторана меньше, темнее и напоминает лобби отеля. Здесь лучше пить, нежели есть — разглядеть содержимое тарелки будет довольно сложно. За кухню отвечает шеф-повар Леонид Иванов, известный по работе в петербургских Grecco и Mercado del sol. В меню — южные рецепты и продукты: много рыбы и морепродуктов, ароматно-пряного мяса, несколько видов пасты, тажины и отдельный раздел с блюдами to share — их нужно брать в стол. Из горячих закусок стоит заказать пирог Bastila — крайне удачную горячую закуску из утки и сморчков. Начинку заворачивают в хрустящий кокон из теста фило и подают со взбитым, тающим на языке йогуртом. С десертами нужно быть аккуратнее: в «Юге» они огромные — лучше делить их минимум на двоих. Теплый шоколадный фондан удался. Его подают с лавандовым мороженым, в меру терпким и сбалансированным по сладости. А вот в мильфее хочется больше ягод: после первого съеденного яруса останетесь один на один с тонким тестом и довольно жирным кокосовым кремом.

Что съесть Севиче из сибаса с авокадо, яблоком, манго, 1700 р. Пирог Bastila из утки со сморчками, йогуртом и шафраном, 1400 р. Лингвини, черный трюфель, страчателла, 1400 р.

Адрес Б.Никитская, 22/2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 260 70 07

«Сыроварня» в ТРЦ «Авиапарк» Много сыра и пицца из дровяной печи

1 из 8 2 из 8 3 из 8 Фокачча с бурратой и томатами, 830 р. 4 из 8 Брускетта с тамбовским окороком, 695 р. 5 из 8 Паппарделле со шпинатом и креветками, 1150 р. 6 из 8 Пицца с тамбовским окороком, 830 р. 7 из 8 Томленая говядина, 1290 р. 8 из 8

Проекту Аркадия Новикова давно не нужно ничего доказывать: «Сыроварня» успешно работает уже восемь лет. Франшиза ли или флагманский ресторан на Большой Никитской — и еда, и обслуживание будут уверенными и по-хорошему предсказуемыми. В «Авиапарке» пространство сделали в изумрудно-бежевых оттенках, с круглыми формами в декоре, открытой кухней и лавкой, где продают сыр собственного производства. Меню по большей части такое же, как и в других заведениях сети. Ставку делают на качественный сыр: фокачча с томатами и бурратой, запеченный камамбер с брусничным джемом, различные брускетты и пасты. В «Авиапарке» рекомендуем попробовать качо-э-пеппе с пометкой «от шефа». Сливочно-острые спагетти подают со слайсами трюфеля и пармезана — получается сытное и ароматное блюдо. В «Сыроварне» сыр хорош не только самостоятельно, но и в пицце из дровяной печи. Борта тягучие, в меру влажные и с обугленными краешками, начинки тоже не жалеют. Брать можно любую, по качеству отстающих не найти. Менее удачный раздел — с десертами. Они скучные по составу и не особо впечатляют по вкусу: есть тирамису из рикотты, панна-котта, тарты со свежими ягодами и торт «Эстерхази» с шоколадным соусом.

Что съесть Фокачча с бурратой и томатами, 830 р. Пицца со страчателлой и мортаделлой, 890 р. Камамбер, запеченный в печи, 1190 р. Спагетти качо-э-пепе с трюфелем, 1230 р.

Адрес Ходынский б-р, 4, ТРЦ «Авиапарк», 2 этаж Время работы пн-чт, вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00 Телефон +7 (499) 673 37 71

Hitachi Крошечный саке-бар от Дениса Бобкова и Виталия Бганцова

1 из 6 2 из 6 3 из 6 Томаты, огурцы, нори, 390 р. 4 из 6 Сандо с креветками, 590 р. 5 из 6 Сандо с докторской колбасой, 410 р. 6 из 6

Чтобы отыскать Hitachi, нужно пройти через театрализованный паб Abbey Players. Далее, спустившись по лестнице, миновать столики и, наконец, раздвинуть руками висящие на рейле костюмы — одежда закрывает проход. Стоит открыть тяжелую деревянную дверь, как оказываешься в маленьком саке-баре. Интерьер, как и все проекты Дениса Бобкова (Bambule, Abbey Players, Black Swan Pub), наполнен харизматичными вещами: коллекция музыкальных кассет, проигрыватель Hitachi, винтажные книги, аквариум, расписанные вручную столики и много прочих мелочей, которые интересно рассматривать в ожидании заказа. Люстра оформлена графикой сюнга — японскими эротическими изображениями. Такие же рисунки нанесены на внутреннюю часть посуды, а перечница и солонка выполнены в форме обнаженных человеческих фигур. Кухней заведует Артем Мухин (Bambule, Abbey Players, Black Swan Pub). Меню крошечное, всего 6 позиций. Безусловными хитами являются сэндвич сандо с жареной докторской колбасой в японском молочном хлебе хоккайдо и острый доширак с икрой — она приятно лопается, когда ее раскусываешь. Получается отличный нетривиальный джанкфуд — жирно, углеводно и с зажаристой корочкой. Hitachi — в первую очередь саке-бар, поэтому в меню можно найти больше 30 наименований традиционного рисового напитка (от 390 до 2500 р.). Смело просите помочь вам с выбором: бармены с удовольствием расскажут про особенности каждого варианта. В заведении можно выпить не только саке, но и коктейли (по 700 р.). Например, оригинальный Tomato & Sake напоминает свежий помидор с легким горьким послевкусием — необычное сочетание подойдет тем, кто устал от привычных фруктово-ягодных миксов.

Что съесть Сандо с докторской колбасой, 410 р. Девяток маринованных яиц, 530 р. Доширак, куриный бульон с кунжутом, икра, 420 р. Коктейль Tomato & Sake, 700 р. Коктейль Yuzu Negroni, 700 р.

Адрес Н.Арбат, 5 Время работы чт 18.00–0.00, пт-сб 18.00–2.00 Телефон +7 (495) 098 01 04

Bluefin Nikkei в фуд-холле Terminal Премиальные суши теперь во Vnukovo Outlet Village

Лосось, копченый угорь, японский бисквит, такуан, авокадо, пряный сыр, огурец, водоросли чука, соус ментаико, соус унаги, 990 р. 1 из 8 Ассорти тако, 1500 р. 2 из 8 Креветки васаби, 690 р. 3 из 8 Суши никкей с лососем, суши никкей с лососем гравлакс, суши никкей с осьминогом, суши никкей с тунцом, суши никкей с тигровой креветкой, суши никкей с гребешком, 2630 р. 4 из 8 Лапша удон с говядиной, 660 р. 5 из 8 Сашими из тунца блюфин с халапеньо и соусом юдзу, 1430 р. 6 из 8 Устрица «Касабланка» с сальсой из лука-шалота, 490 р. 7 из 8 Гедза с яблоком, 410 р. 8 из 8

Суши Bluefin стали популярны благодаря своей доставке. Формат dark kitchen оказался настолько успешным, что в январе открылся полноценный ресторан на территории бизнес-центра «Москва-Сити», а совсем недавно — в фуд-холле Terminal Vnukovo, расположенном в комплексе Vnukovo Outlet Village. Новый Bluefin Nikkei, несмотря на внушительные цены, выглядит более демократичным и будничным, нежели ресторан в Сити, — формат корнера обязывает. Хотя в дизайне есть и нарядные элементы: аквариум с устрицами и высокие мягкие стулья бирюзового цвета. Ехать специально ради корнера смысла не имеет, но, если окажетесь в торговом комплексе, можно зайти на разведку. Свежие рыба и морепродукты — главное, на что делает ставку Bluefin Nikkei. В меню представлены все классические варианты роллов, но мы рекомендуем обратить особое внимание на фирменные. Если хотите пикантного, берите те, что с сибасом, грибами шиитаке и трюфельным соусом. Помимо роллов и суши, в Bluefin готовят сашими, севиче, тако с сырой рыбой, блюда на воке, лапшу и горячие закуски вроде обжаренных в кляре креветок васаби.

Что съесть Роллы с сибасом, шиитаке, трюфельным соусом, луком-сибулетом, 620 р. Роллы сашими с тунцом йеллоуфин, тигровой креветкой темпура, манго, авокадо, икрой летучей рыбы, дайконом, 990 р. Ассорти тако, 1500 р. Креветки васаби, 690 р.

Адрес пос. Московский, дер. Лапшинка, 8д, Vnukovo Outlet Village Время работы пн–вс 10.00–22.00 Телефон +7 (495) 445 02 60