Ресторатор Митя Борисов открыл небольшую чикеттерию на Никитском бульваре

Ресторатор Митя Борисов открыл на Никитском бульваре в Москве новое заведение — небольшую венецианскую чикеттерию Giulietta, please, stop crying. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Александр Сысоев.

Меню для заведения составил шеф-повар Андрей Четвертнов, который сотрудничает с Борисовым по ресторану «Дом 16». Других подробностей и точный адрес Сысоев не уточнил.