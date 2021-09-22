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Ресторатор Митя Борисов открыл небольшую чикеттерию на Никитском бульваре

Семён Гудошников
Сегодня в 14:32

Ресторатор Митя Борисов открыл на Никитском бульваре в Москве новое заведение — небольшую венецианскую чикеттерию Giulietta, please, stop crying. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Александр Сысоев.

Меню для заведения составил шеф-повар Андрей Четвертнов, который сотрудничает с Борисовым по ресторану «Дом 16». Других подробностей и точный адрес Сысоев не уточнил.

Митя Борисов — ресторатор, который открывал заведения в Петербурге, Москве, Лондоне и Тель-Авиве. Вместе с Дмитрием Ямпольским основал ресторанную компанию «Буффо», сеть кафе «Жан-Жак» и возрожденный клуб «Маяк». Из других известных проектов Борисова — кафе «Рубинштейн», бар «Пролив Proliv» и одесский ресторан «Дюк-Дюк», которые закрылись.

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