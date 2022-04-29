Каждую неделю команда «Афиши Daily» проверяет, стоит ли идти в новые рестораны и что в них есть. В этот раз рассказываем про русский бар Perepel, переехавший Hamster, бистро от команды Double B Oui и другие места.

Hamster Большой равиоль и хрустящие лепешки

© Hamster

Hamster переехал в ЖК «Снегири» на Минской. Интерьер с бежево-коричневой деревянной мебелью и каменными плитами выглядит немного более отполированным, чем того требует название: пушистое животное хомяк, кажется, не ассоциируется с чопорностью. Меню внушительное. Есть пицца из дровяной печи, паста ручной работы, бургеры, овощные горячие блюда. Как и во многих ресторанах, открывшихся в этом году, здесь пекут лепешки . В Hamster они хрустящие и невесомые, их легко свернуть, чтобы не растерять начинку. А вот тесто для пиццы пустое — в бортах нет ни воздуха, ни текстуры, краешки не хочется доедать. Не очень внятную основу компенсируют начинкой: в пиццу со страчателлой добавляют трюфель. Он нарезан тончайшими, как папиросная бумага, слайсами и абсолютно самодостаточен — даже трюфельного масла не требуется. Из пасты рекомендуем попробовать равиоль: у него тонкое тесто, мягкая начинка из томленой утки и пряный яблочный соус карри. С десертами, увы, все не так удачно. Медовик с банановым муссом — приторный и совсем не медовый. А ромовая баба на деле оказалась сухой бриошью. Ромом ей пропитывают только корочку, чтобы красиво поджечь при подаче.

Что съесть Хрустящая лепешка из печи с уткой и сливовым соусом, 550 р. Тартар из гребешка с огурцом и авокадо, 790 р. Равиоль с уткой и яблочным карри, 1350 р.

Адрес Минская, 2В, корп. 4 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 985 533 36 02

Artie Винные казино и горящие гребешки

© Artie

В техническом режиме Artie работает уже несколько месяцев, но официально открылся только в апреле. Внутри красиво: панорамные окна в пол, живые растения. Здесь приятно собираться компаниями и устраивать семейные обеды с понятной едой. Периодически проводят винные казино или винные ужины. В меню — итальянская классика, пицца, закуски под вино, объемная винная карта. Две позиции (гребешки капизанте ди марка и блинчики со свежими ягодами) готовят прямо у столика, поджигая блюдо перед подачей. Хорошо, что потолки высокие! Обязательно перед входом в ресторан загляните в соседнюю дверь бизнес-центра — в холле под потолком висят интерактивные планеты Солнечной системы.

Что съесть Аматричана с кабаном, 650 р. Лингвини ала цука, 990 р. Брускетта с паштетом и луковым мармеладом, 360 р. Пицца со страчателлой и фисташками, 890 р. Лигурийский суп с морепродуктами, 780 р.

Адрес Земельный пер., 1А Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 916 851 65 52

«Зойка» Оммаж Булгакову на Патриарших

© «Зойка»

Небольшой ресторан на Патриарших вдохновлен булгаковской «Зойкиной квартирой», и это прослеживается во всем — интерьере, форме официантов, манере общения с гостями по телефону и в зале, выносе блюда, ироничным подписям на полях меню, посуде. А чтобы попасть в помещение, нужно позвонить в звонок на входе. За кухню отвечает молодой шеф Глеб Гайгер («Поколение»). В меню — ироничные твисты на популярные блюда : «Сосиска в тесте а-ля „Веллингтон“», суп «Дошик по-буржуйски с уткой», «Котлета а-ля рюс с двумя видами икры, фуа-гра и соусом шампань». Тартар из говядины на картофельном гратене и бриошь с маринованными желтками подают на нарядном зеркальном блюде. Еда получилась красивая по подаче, необычная в плане сочетания продуктов, но пока не всегда дотягивает по вкусу. Да и порции маленькие — разделить блюдо с компанией не получится. В винной карте всего 9 позиций, все вина российские . Есть интересные дистилляты: нам особенно понравился «Как Достоевский» — со вкусом бородинского хлеба и тмина. Незнакомое слово «антидоры» означает безалкогольные коктейли, которые помогают освежить рецепторы — они подойдут и для того, чтобы отдохнуть от вина, и чтобы вообще заменить алкоголь.

Что съесть Карпаччо из сельди, 670 р. Зеленый салат с «сумасшедшей водой», 680 р. Беф-бургиньон, 1080 р. Луковый мисо-суп и бородинская земля, 680 р. Виноградный крюшон с клубникой, 350 р.

Адрес Большой Патриарший пер., 8, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 103 10 03

Винная «Сквот» Новое меню в подземной винотеке

© Винная «Сквот»

«Сквот» в подземелье на «Китай-городе» открыли создатели сети «Буше» почти два года назад, и наконец-то здесь полностью поменяли меню. Чтобы попасть в бар, нужно зайти в дверь с вывеской «Буше» и спуститься на нижний уровень по ярко-желтой подсвеченной лестнице. В помещении — кирпичная кладка, живые растения и столы для компаний самого разного размера. Вин более 450 видов, особенно гордятся ремесленными петнатами. Про него лучше спрашивать у сомелье и подбирать под конкретный случай . В меню есть и закуски, и горячее, и десерты — все придумывали так, чтобы еда идеально сочеталась с вином. Блюда приносят на небольших тарелочках закусочного формата, они не занимают много места на столе — удобно, когда бокалов много. Очень хороша килька с ферментированным лимоном и оливковым маслом. Удалась и страчателла с запеченным перцем, грецким орехом и базиликовым маслом. Обязательно возьмите солоноватый говяжий тартар в азиатском стиле с икрой летучей рыбы и соленым желтком — его интересно есть с разными винами.

Адрес Солянка, ½ Время работы ср-чт, вс 18.00–1.00, пт-сб 18.00–2.30 Телефон +7 925 492 00 65

Perepel Метарусский бар с российским киви

© Perepel

На Садово-Каретной открылся бар Perepel Димы Соколова и Евы Чернышевой (15 Kitchen + Bar). Особые приметы: девятиметровая подсвеченная барная стойка, нарисованный вручную перепел на стене, кирпичная кладка, мягкий теплый свет вдоль стен и панорамные окна. Изначально здесь хотели устраивать вечеринки с танцами, поэтому оставили пространство вдоль барной стойки, чтобы не толпиться между столиками. В меню — простые блюда с уклоном в русскую кухню. Борщ готовят наваристый с копченой фасолью. Было удивительно встретить в меню пермские посикунчики — небольшие чебуреки с мясом и соусом на основе горчицы и зелени (его надо заливать внутрь каждого пирожка). В дополнение к бефстроганову с картофельным пюре приносят варенье из огурцов. Обжаренная целиком в хрустящей панировке из манки барабулька — яркое воспоминание о летнем отдыхе на берегу Крыма, где рыбку готовят так же, целиком, и едят вместе со скелетом и головой. На компанию предлагают брать рульку: ее подают с квашеной капустой, тушенной с грушей и беконом. Все продукты, которые используют на кухне Perepel, — российские. Даже киви, который добавляют в бутерброд со шпротами, выращивают в Подмосковье . С напитками то же самое: в Perepel готовят домашние настойки, авторские коктейли, закупают российские вина и даже крепкий алкоголь местный.

Уха с водкой, 590 р. Салат с перепелкой в кофейной заправке, 790 р. Щучьи биточки с мятным картофелем и соусом из вяленых томатов, 690 р. Пирог с яблоками и грушей, 450 р. 48 kopeek punch, 550 р.

Адрес Минская, 2В, корп. 4 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 985 533 36 02

Oui Bistro Бистро от команды Double B

© Oui

Oui — компактное двухуровневое бистро в Камергерском переулке от бренда Double B. Несмотря на небольшие размеры помещения, в нем довольно просторно. На первом уровне всего 4 небольших круглых столика на 1–2 человека вдоль панорамных окон — здесь можно комфортно сесть с ноутбуком. Почти у каждого столика есть USB-разъем. В интерьере много живых растений, барная стойка заставлена букетами ярких цветов (надеемся, это не только в честь открытия). В небольшом меню — простые и хорошо приготовленные блюда. Всем гостям бесплатно предлагают огуречную воду. С 8 до 12 утра можно позавтракать: сырники с добавками на выбор, овсяная каша на классическом или альтернативном молоке, блюда из яиц, драники, круассаны. В основном меню — классические блюда на каждый день, но с интересными вариациями : в зеленый салат добавляют хрустящие баклажаны и заправляют все легким соусом на основе лимонного сока и кинзы. Говяжьи щечки подают с пюре из корня сельдерея, утиную ножку конфи сочетают с тыквенным пюре, а куриную печень со шпинатом подают в качестве горячего блюда на тосте. Порции щедрые и сытные. В разделе напитков — хороший выбор как кофе, так и какао и маття. Есть и гречишный напиток, и травяные чаи. Алкогольную лицензию в бистро ожидают в ближайшее время.

Что съесть Шоколадный мусс из творога с домашней гранолой и соусом из чернослива, 450 р. Сыр бри с карамелизованной грушей, 650 р. Морской окунь с соусом бер-блан, 790 р. Яблочный тарт татен, 420 р. Чай дянь-хун, 350 р.

Адрес Минская, 2В, корп. 4 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 985 533 36 02