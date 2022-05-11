Мы продолжаем делиться хорошими ресторанами, барами и закусочными разных кухонь мира. Совместно с авторкой телеграм-канала об азиатской еде Алиной Джамаловой собрали места с традиционной корейской кухней в Москве.
Hite
Один из самых знаменитых ресторанов корейской кухни в городе — определенно Hite. Два пространства, на улице 1905 года и на Большой Серпуховской, безукоризненно работают уже восемь лет. В каждом — немалое количество завсегдатаев, так что попасть сюда вечером без бронирования почти невозможно. Главный секрет успеха — грамотный шеф-кореец, придерживающийся традиций, но понимающий важность адаптации уровня остроты для московских гостей. Это чувствуется уже с панчанов — корейских закусок, которые бесплатно подают к основным блюдам. Они здесь очень разнообразны: есть и жареный арахис с кукурузным сиропом и соевым соусом, и ростки сои, и корейский блинчик с зеленым луком. Кимчи и кактуги (кимчи из дайкона) тоже подают в обязательном порядке, у них насыщенный вкус маринада и приятная покалывающая острота.
Поссам, 970 р.
Сундубу, 800 р.
Панчаны, бесплатно к горячим блюдам.
Юкхе пибимпап, 970 р.
Жареная курица, 1320 р.
Самгепсаль, 1160 р.
Кимпаб с тунцом, 800 р.
В меню много блюд, которые стоит попробовать. Одно из таких — поссам (970 р.). Это жирная маринованная грудинка, которую подают теплой, с острым соусом, яблоком и хрустящими овощами: капустой кимчи, редькой, зеленым луком. Не меньшего внимания достоин юкхе пибимпап (970 р.) — это привычный пибимпап (блюдо из риса с мясом и различными салатами), только вместо готовой говядины тут корейский тартар юкхе. Сладкое мясо с ярким ароматом кунжутного масла отдают с острым соусом и супом из морских водорослей. А еще в Hite делают лучший в городе теди коги тансуюк (1710 р.) — свинину в кляре с кисло-сладким соусом — и готовят большие супы на компанию. Один из них — так тори тан (1930 р.), — огромный чан острого супа с курицей и овощами, который принесут на газовой горелке.
Идти сюда стоит с близкими друзьями, с которыми захочется поделиться едой, ведь корейская трапеза с ее многочисленными закусками и большими порциями идеальна для компании. Плюс так удастся попробовать разное — огромные блюда лишают возможности съесть больше чем одно на человека. Отдельно хочется отметить обслуживание: официанты очень быстрые и внимательные, мало где можно увидеть настолько слаженную работу персонала.
«Корё»
Единственный в Москве ресторан северокорейской кухни пережил немало невзгод: несколько раз закрывался, ремонтировался, но всегда возвращался в неизменном виде и снова наполнялся посетителями. У здешних блюд простые названия и более привычный для москвичей вкус без сжигающей остроты, поэтому это место хорошо для тех, кто только начинает знакомиться с корейской кухней.
Интерьер вдохновлен советским шиком: длинные шторы, скатерти и яркая барная стойка. Особый колорит этого места заключается не только в меню и интерьере, но и в персонале: все официантки одеты в строгую униформу, а с кухни частенько раздаются корейские ругательства от шеф-повара. Кроме того, в ресторане есть одна большая караоке-комната, из которой чаще звучит корейская народная классика, а не русские хиты начала 2000-х. В совокупности все это сильно влияет на атмосферу, поэтому несложно поймать ощущение, что вы сидите в забегаловке Сеула.
Свиная грудинка с листьями салата, 680 р.
Рисовые клецки с кальмарами, 540 р.
Пибимпап в горшочке, 540 р.
Острая кимчи, 420 р.
Манты с мясом на пару, 320 р.
Кровяная колбаса с рисом на пару, 520 р.
Острый суп с филе утки, 620 р.
Карп на пару в соевом соусе, 890 р.
Меню большое и разнообразное. Есть необычные позиции вроде говяжьего хвоста (690 р.) или салата из корней белого колокольчика (420 р.). В целом большая часть позиций представляет собой микс кухни корё-сарам — так называют себя корейцы, переселившиеся в страны СНГ и на Дальний Восток. Бесплатных панчанов здесь не подают, так что закуски придется выбрать самостоятельно. Рекомендуем попробовать белую не острую кимчи (420 р.) — маринованную капусту с той же текстурой, сладостью и легким рыбным послевкусием, как у классического варианта, но без перца. Продолжить следует рисовыми клецками с кальмаром (540 р.) — эталонный тток собственного производства в сладко-остром соусе идеальной консистенции с острым перцем и луком. Еще один обязательный пункт — холодная гречневая лапша, которую подают на латунном блюдце (540 р.). К блюду кладут начинки: различные виды мяса, грушу, дайкон и даже кедровые орешки — порция большая, можно спокойно брать на двоих.
«Новая Азия»
Во главе ресторана стоят этнические корейцы с Сахалина — владелец Дмитрий Ким и его мама Татьяна Че, отвечающая за кухню. Готовят по национальным рецептам, почерпнутым из ресторанов Южной Кореи, где Татьяна долгое время работала. В ресторане самостоятельно делают лапшу и тофу двух видов. Кимчи и другие салаты тоже маринуют сами, с использованием дикоросов с Сахалина.
Главная гордость меню — густые, наваристые острые супы. Их можно смело назвать лучшими в Москве и максимально похожими на традиционные: подают их чуть ли не кипящими, обжигающими остротой и очень плотными — кимчи и свиных ребрышек здесь точно не жалеют. Попробовать необходимо свиной кимчитиге (690 р.) и морской хемуль сунтубу (790 р.) с морепродуктами, палтусом, яйцом и тофу.
Чачжанмен, 600 р.
Ттокпокки с говядиной, 720 р.
Юккедян, 690 р.
Пельмени по-харбински, 600 р.
Квано меунтиге, 750 р.
Поккымпаб с курицей, 410 р.
Жареная курица в панировке (670 р.) тоже хороша: кляр хрустящий с отличным балансом специй и сочным мясом птицы внутри. Не стоит обходить и корейское барбекю самгепсаль (1100 р.), его подают на трехэтажном подносе. В сет входит не только мясо, но и листья салата, овощи, которые можно также поджарить на гриле, кунжутное масло и соус. Еще на гриле можно попробовать креветки (1400 р.) в различных маринадах: остром, устричном или чесночно-перечном.
«Самми»
Старый и непримечательный ресторанчик на «Юго-Западной» не так‑то просто найти. Он находится в небольшом сером строении во дворе жилого дома. Первое, что его выдает, вовсе не вывеска, а сильный запах мяса на гриле — в «Самми» нет вытяжек. Интерьер тут старый, ремонта помещение не видело годами. Официантки, как и почти десять лет назад, едва говорят на русском. Несмотря на эти детали, в ресторане всегда полно людей. Не пустуют и комнаты корейского караоке — настоятельно рекомендуем бронировать заранее, если точно хотите вдоволь напеться хитов корейской поп-музыки.
Хемультукпеги, 780 р.
Кунманду, 780 р.
Кальбисаль, 1900 р.
Кимчисунтубутиге, 680 р.
Пибимпап, 780 р.
Курица яннем, 1380 р.
Панчаны и чачжанмен, 780 р.
Меню разместили в большой брошюре, оно состоит из мяса для корейского барбекю, супов, закусок и горячих блюд. Здесь подают отменный нэнмен (780 р.) — холодную гречневую лапшу с говядиной и грушей в сладко-уксусном бульоне, чачжанмен с самолепной лапшой (780 р.) и пулькоги (780 р.) — говядину в сладком маринаде с луком и рисом. Последнее блюдо стопроцентно заслужило одно из призовых мест всего мясного раздела. Запить сытную жирную еду можно домашним макколи — слабоалкогольным напитком из клейкого риса, ячменя и пшеницы. Такой трудно найти в Москве, поэтому ради эксперимента точно стоит попробовать. В качестве закуски к нему хорошо подойдет хемуль-паден (1080 р.) — большой блин из пшеничной муки с начинкой из морепродуктов.
«Сонаму»
Корейский ресторан на Щукинской умело замаскировался под обычное семейное кафе, однако здесь кроется интересное меню с большим количеством не только традиционных, но и новых корейских блюд вроде чикоба — жареной курицы с токком. Посещать «Сонаму» можно и с друзьями, и семьей: здесь довольно тихо, а на первом этаже есть детская комната. Не стоит упускать возможности сблизиться с людьми через гриль или большой котел супа на компанию — это отличный формат для продолжительной беседы за едой.
Кальбисаль, 1650 р., усамгеп, 850 р.
Маккуксу, 600 р.
Ван тансуюк, 1900 р.
Самгепсаль кимчитим, 1800 р.
Тэпе самгепсаль, 1500 р.
Что точно необходимо попробовать, так это мясо. В заведении есть опция безлимитной свинины тэпе самгепсаль по фиксированной цене в 1500 рублей за человека — это не очень выгодно, поэтому лучше все-таки взять разного мяса из меню, стоить это будет не больше. В списке обязательно должен оказаться не только обычный самгепсаль (890 р.), но и кальбисаль (1650 р.) — нежное мясо говяжьих ребрышек в маринаде. Если не боитесь экспериментов, на закуску следует взять дак паль (600 р.) — жареные куриные лапки в остром соусе. Для тех, кто к такому еще не готов, есть сунсак падаль (1400 р.) — кусочки куриного филе в кляре и соевом соусе с чесноком с шапкой зеленого лука или большая порция жареных в остром соусе осьминожек с тремя гнездами пшеничной лапши (1600 р.).
Большим компаниям следует обратить внимание на чокпаль-сет (2200 р.) — гору отварной свиной рульки, которую приносят с гречневой лапшой в чесночном соусе. К слову, часть панчанов и питьевая вода здесь в свободном безлимитном доступе.