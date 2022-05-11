Мы продолжаем делиться хорошими ресторанами, барами и закусочными разных кухонь мира. Совместно с авторкой телеграм-канала об азиатской еде Алиной Джамаловой собрали места с традиционной корейской кухней в Москве.

Hite

Один из самых знаменитых ресторанов корейской кухни в городе — определенно Hite. Два пространства, на улице 1905 года и на Большой Серпуховской, безукоризненно работают уже восемь лет. В каждом — немалое количество завсегдатаев, так что попасть сюда вечером без бронирования почти невозможно. Главный секрет успеха — грамотный шеф-кореец, придерживающийся традиций, но понимающий важность адаптации уровня остроты для московских гостей. Это чувствуется уже с панчанов — корейских закусок, которые бесплатно подают к основным блюдам. Они здесь очень разнообразны: есть и жареный арахис с кукурузным сиропом и соевым соусом, и ростки сои, и корейский блинчик с зеленым луком. Кимчи и кактуги (кимчи из дайкона) тоже подают в обязательном порядке, у них насыщенный вкус маринада и приятная покалывающая острота.

© @hitekoreanfood 1 из 8 Поссам, 970 р. © Алина Джамалова 2 из 8 Сундубу, 800 р. © Алина Джамалова 3 из 8 Панчаны, бесплатно к горячим блюдам. © Алина Джамалова 4 из 8 Юкхе пибимпап, 970 р. © Алина Джамалова 5 из 8 Жареная курица, 1320 р. © Алина Джамалова 6 из 8 Самгепсаль, 1160 р. © Алина Джамалова 7 из 8 Кимпаб с тунцом, 800 р. © Алина Джамалова 8 из 8

В меню много блюд, которые стоит попробовать. Одно из таких — поссам (970 р.). Это жирная маринованная грудинка, которую подают теплой, с острым соусом, яблоком и хрустящими овощами: капустой кимчи, редькой, зеленым луком. Не меньшего внимания достоин юкхе пибимпап (970 р.) — это привычный пибимпап (блюдо из риса с мясом и различными салатами), только вместо готовой говядины тут корейский тартар юкхе. Сладкое мясо с ярким ароматом кунжутного масла отдают с острым соусом и супом из морских водорослей. А еще в Hite делают лучший в городе теди коги тансуюк (1710 р.) — свинину в кляре с кисло-сладким соусом — и готовят большие супы на компанию. Один из них — так тори тан (1930 р.), — огромный чан острого супа с курицей и овощами, который принесут на газовой горелке. Идти сюда стоит с близкими друзьями, с которыми захочется поделиться едой, ведь корейская трапеза с ее многочисленными закусками и большими порциями идеальна для компании. Плюс так удастся попробовать разное — огромные блюда лишают возможности съесть больше чем одно на человека. Отдельно хочется отметить обслуживание: официанты очень быстрые и внимательные, мало где можно увидеть настолько слаженную работу персонала.

Адрес ул. 1905 года, 2; Б.Серпуховская, 12 Время работы пн-вс 12.00–0.00

«Корё» Единственный в Москве ресторан северокорейской кухни пережил немало невзгод: несколько раз закрывался, ремонтировался, но всегда возвращался в неизменном виде и снова наполнялся посетителями. У здешних блюд простые названия и более привычный для москвичей вкус без сжигающей остроты, поэтому это место хорошо для тех, кто только начинает знакомиться с корейской кухней. Интерьер вдохновлен советским шиком: длинные шторы, скатерти и яркая барная стойка. Особый колорит этого места заключается не только в меню и интерьере, но и в персонале: все официантки одеты в строгую униформу, а с кухни частенько раздаются корейские ругательства от шеф-повара. Кроме того, в ресторане есть одна большая караоке-комната, из которой чаще звучит корейская народная классика, а не русские хиты начала 2000-х. В совокупности все это сильно влияет на атмосферу, поэтому несложно поймать ощущение, что вы сидите в забегаловке Сеула.

Свиная грудинка с листьями салата, 680 р. © Алина Джамалова 1 из 8 Рисовые клецки с кальмарами, 540 р. © Алина Джамалова 2 из 8 Пибимпап в горшочке, 540 р. © Алина Джамалова 3 из 8 Острая кимчи, 420 р. © Алина Джамалова 4 из 8 Манты с мясом на пару, 320 р. © Алина Джамалова 5 из 8 Кровяная колбаса с рисом на пару, 520 р. © Алина Джамалова 6 из 8 Острый суп с филе утки, 620 р. © Алина Джамалова 7 из 8 Карп на пару в соевом соусе, 890 р. © Алина Джамалова 8 из 8

Меню большое и разнообразное. Есть необычные позиции вроде говяжьего хвоста (690 р.) или салата из корней белого колокольчика (420 р.). В целом большая часть позиций представляет собой микс кухни корё-сарам — так называют себя корейцы, переселившиеся в страны СНГ и на Дальний Восток. Бесплатных панчанов здесь не подают, так что закуски придется выбрать самостоятельно. Рекомендуем попробовать белую не острую кимчи (420 р.) — маринованную капусту с той же текстурой, сладостью и легким рыбным послевкусием, как у классического варианта, но без перца. Продолжить следует рисовыми клецками с кальмаром (540 р.) — эталонный тток собственного производства в сладко-остром соусе идеальной консистенции с острым перцем и луком. Еще один обязательный пункт — холодная гречневая лапша, которую подают на латунном блюдце (540 р.). К блюду кладут начинки: различные виды мяса, грушу, дайкон и даже кедровые орешки — порция большая, можно спокойно брать на двоих.

Адрес Вавилова, 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00

«Новая Азия»

Во главе ресторана стоят этнические корейцы с Сахалина — владелец Дмитрий Ким и его мама Татьяна Че, отвечающая за кухню. Готовят по национальным рецептам, почерпнутым из ресторанов Южной Кореи, где Татьяна долгое время работала. В ресторане самостоятельно делают лапшу и тофу двух видов. Кимчи и другие салаты тоже маринуют сами, с использованием дикоросов с Сахалина. Главная гордость меню — густые, наваристые острые супы. Их можно смело назвать лучшими в Москве и максимально похожими на традиционные: подают их чуть ли не кипящими, обжигающими остротой и очень плотными — кимчи и свиных ребрышек здесь точно не жалеют. Попробовать необходимо свиной кимчитиге (690 р.) и морской хемуль сунтубу (790 р.) с морепродуктами, палтусом, яйцом и тофу.

© @asianewrest 1 из 8 Чачжанмен, 600 р. © @asianewrest 2 из 8 Ттокпокки с говядиной, 720 р. © @asianewrest 3 из 8 Юккедян, 690 р. © @asianewrest 4 из 8 Пельмени по-харбински, 600 р. © @asianewrest 5 из 8 Квано меунтиге, 750 р. © @asianewrest 6 из 8 Поккымпаб с курицей, 410 р. © @asianewrest 7 из 8 © @asianewrest 8 из 8

Жареная курица в панировке (670 р.) тоже хороша: кляр хрустящий с отличным балансом специй и сочным мясом птицы внутри. Не стоит обходить и корейское барбекю самгепсаль (1100 р.), его подают на трехэтажном подносе. В сет входит не только мясо, но и листья салата, овощи, которые можно также поджарить на гриле, кунжутное масло и соус. Еще на гриле можно попробовать креветки (1400 р.) в различных маринадах: остром, устричном или чесночно-перечном.

Адрес 2-я Рощинская, 1а, 1 этаж Время работы пн-вс 12.00–0.00

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«Самми»

Старый и непримечательный ресторанчик на «Юго-Западной» не так‑то просто найти. Он находится в небольшом сером строении во дворе жилого дома. Первое, что его выдает, вовсе не вывеска, а сильный запах мяса на гриле — в «Самми» нет вытяжек. Интерьер тут старый, ремонта помещение не видело годами. Официантки, как и почти десять лет назад, едва говорят на русском. Несмотря на эти детали, в ресторане всегда полно людей. Не пустуют и комнаты корейского караоке — настоятельно рекомендуем бронировать заранее, если точно хотите вдоволь напеться хитов корейской поп-музыки.

Хемультукпеги, 780 р. © @sammi.restaurant 1 из 7 Кунманду, 780 р. © @sammi.restaurant 2 из 7 Кальбисаль, 1900 р. © @sammi.restaurant 3 из 7 Кимчисунтубутиге, 680 р. © Алина Джамалова 4 из 7 Пибимпап, 780 р. © Алина Джамалова 5 из 7 Курица яннем, 1380 р. © Алина Джамалова 6 из 7 Панчаны и чачжанмен, 780 р. © Алина Джамалова 7 из 7

Меню разместили в большой брошюре, оно состоит из мяса для корейского барбекю, супов, закусок и горячих блюд. Здесь подают отменный нэнмен (780 р.) — холодную гречневую лапшу с говядиной и грушей в сладко-уксусном бульоне, чачжанмен с самолепной лапшой (780 р.) и пулькоги (780 р.) — говядину в сладком маринаде с луком и рисом. Последнее блюдо стопроцентно заслужило одно из призовых мест всего мясного раздела. Запить сытную жирную еду можно домашним макколи — слабоалкогольным напитком из клейкого риса, ячменя и пшеницы. Такой трудно найти в Москве, поэтому ради эксперимента точно стоит попробовать. В качестве закуски к нему хорошо подойдет хемуль-паден (1080 р.) — большой блин из пшеничной муки с начинкой из морепродуктов.

Адрес 26 Бакинских Комиссаров, 4, корп. 2 Время работы пн-вс 10.30–23.00

«Сонаму»

Корейский ресторан на Щукинской умело замаскировался под обычное семейное кафе, однако здесь кроется интересное меню с большим количеством не только традиционных, но и новых корейских блюд вроде чикоба — жареной курицы с токком. Посещать «Сонаму» можно и с друзьями, и семьей: здесь довольно тихо, а на первом этаже есть детская комната. Не стоит упускать возможности сблизиться с людьми через гриль или большой котел супа на компанию — это отличный формат для продолжительной беседы за едой.

Кальбисаль, 1650 р., усамгеп, 850 р. © @sonamu_moscow 1 из 6 Маккуксу, 600 р. © @sonamu_moscow 2 из 6 Ван тансуюк, 1900 р. © @sonamu_moscow 3 из 6 Самгепсаль кимчитим, 1800 р. © @sonamu_moscow 4 из 6 © Алина Джамалова 5 из 6 Тэпе самгепсаль, 1500 р. © Алина Джамалова 6 из 6

Что точно необходимо попробовать, так это мясо. В заведении есть опция безлимитной свинины тэпе самгепсаль по фиксированной цене в 1500 рублей за человека — это не очень выгодно, поэтому лучше все-таки взять разного мяса из меню, стоить это будет не больше. В списке обязательно должен оказаться не только обычный самгепсаль (890 р.), но и кальбисаль (1650 р.) — нежное мясо говяжьих ребрышек в маринаде. Если не боитесь экспериментов, на закуску следует взять дак паль (600 р.) — жареные куриные лапки в остром соусе. Для тех, кто к такому еще не готов, есть сунсак падаль (1400 р.) — кусочки куриного филе в кляре и соевом соусе с чесноком с шапкой зеленого лука или большая порция жареных в остром соусе осьминожек с тремя гнездами пшеничной лапши (1600 р.). Большим компаниям следует обратить внимание на чокпаль-сет (2200 р.) — гору отварной свиной рульки, которую приносят с гречневой лапшой в чесночном соусе. К слову, часть панчанов и питьевая вода здесь в свободном безлимитном доступе.

Адрес Маршала Василевского, 3, корп. 1 Время работы пн-вс 11.00–23.00