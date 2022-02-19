Хороших мексиканских мест в Москве немного: либо интерьер невзрачный, либо еда совсем уж скучная. Несмотря на это, поесть приличные такос, кесадилью и чуррос все-таки можно — рассказываем о пяти местах, в которые готовы ходить в любой день недели.

Borrachitos Большая порция начос под бокал российского крафта

Изначально владельцы Камилла и Кирилл Куликовы с Денисом Левинским открывали бар во дворах Тверской как мечту о месте с качественным пивом, а мексиканскую еду ввели для закуски к пенному. Интерес гостей к такос рос, и концепция вышла за рамки хорошего крафта: за едой сюда ходят даже из американского посольства. Блюда разрабатывают с оглядкой на мексиканские и калифорнийские рецепты, но стараются изменять под вкусовые предпочтения москвичей: например, мясо головы быка в такос барбакоа (450 р. за 2 шт.) заменили на более привычные части говядины, которые для нежности восемь часов томят в специях. Начос подают в двух вариациях: вегетарианская (350 р.) состоит из гуакамоле и пико-де-гайо — смеси томатов с луком и кинзой, мясную (400 р.) приносят с чили кон карне из говяжьего фарша и черной фасоли. Порции щедрые: если вы не очень голодны, тарелку кукурузных чипсов лучше брать на двоих или троих. К любому блюду можно заказать острую домашнюю сальсу из красных или зеленых перцев. Пиво на кранах в Borrachitos обновляют минимум раз в неделю. Узнать о новых сортах можно в приложении Untappd. Упор делают на сауэры, но к насыщенной по вкусу мексиканской еде лучше всего заказать классический лагер. Ассортимент безалкогольных напитков меняется еще стремительнее — узнавать о них лучше на месте. Предложат что‑то из лимонадов или крафтового пива с нулевым градусом.

Адрес Тверская, 22а, стр. 3 Время работы пн-чт, вс 16.00–0.00, пт-сб 16.00–1.00 Телефон +7 926 129 78 05

Mañana Кесадилья в сыре и вечеринки по выходным

Главный мексиканский бар Veladora не единственное московское заведение с такос и танцами под современные диджей-сеты. О месте мы не раз уже рассказывали и даже делились рецептом мексиканской закуски от шеф-повара. Если этот бар для вас уже знаком и хочется сменить локацию, но не атмосферу, советуем отправиться в просторный Mañana на Пятницкой в десяти минутах на трамвае. Красивые фотографии в фотогеничном интерьере и яркие коктейли с цветами станут отличным бонусом. Меню и барная карта достаточно широкие, поэтому мексиканский вечер может пойти по двум сценариям. Первый — коктейли на текиле и мескале, обжаренная в сыре куриная кесадилья (420 р.) и щедрая порция мичелады (420 р.), к которой принесут еще полбутылки пива для постепенного пополнения стакана. Второй путь щадит желудок и начинается с такос: с крабом и авокадо-сальсой (420 р.) или с креветками и манго (200 р.). Пару к закускам не хуже алкоголя составят лимонад (280 р. за 250 мл) или орчата (250 р.) — естественно сладкое рисовое молоко с корицей, финиками и миндалем. С понедельника по четверг Mañana подходит для дружеских встреч с соблюдением социальной дистанции: столики здесь расположены на расстоянии, а некоторые даже отделены перегородками. С четверга начинающие диджеи ставят электронные сеты. Приходить танцевать лучше всего вечером в пятницу или субботу: в 19.00 свет приглушают, музыку делают громче, а часть пространства освобождают под танцпол.

Адрес Пятницкая, 29 Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00 Телефон +7 499 707 29 29

Taco Project Закусочная с приятным интерьером и отличными такос

Небольшое мексиканское кафе работает в трех минутах пешком от метро «Новослободская». Учредители проекта — сестра и брат Ксения и Ярослав Радкевич сами обустраивали пространство: все предметы интерьера привезли из Нью-Йорка и мексиканского города Тулум, стены, столы и горшки для мини-кактусов раскрашивали вручную. Меню емкое, занимает всего страницу. При этом в него уместились и самые популярные мексиканские блюда, и интересные позиции, например, хрустящие вешенки с лайковым айоли (350 р.) или шоколадный торт без муки (300 р.). Из классики подают отличные такос с курицей, свининой, говяжьим стейком, овощами, креветками или треской — в порции две штуки, к которым можно попросить яйцо или гуакамоле за дополнительные 100 и 150 рублей соотвественно. Для более сытной еды есть буррито с теми же начинками на выбор, кесадилья с курицей (400 р.), чили кон карне с начос (550 р.) и сладкие чуррос на десерт (200 р). Кафе идеально для встреч парой или небольшой компанией: места немного, большинство столов рассчитаны на двух или четырех гостей. Кроме того, сюда можно зайти на обед из ближайших офисов или университетов: сытные и недорогие блюда приготовят достаточно быстро — за 10–15 минут.

Адрес Весковский пер., 3 Время работы пн-чт, вс 12.00–22.00, пт-сб 12.00–23.00 Телефон +7 962 920 09 73

Tacodor Небольшая сеть кафе с салатами в тортилье и такос с бульоном

Сейчас в Москве работают четыре кафе: на Центральном рынке на Рождественском бульваре и на Маросейке, в Москва-Сити и в «Депо» на «Новослободской». Есть на фуд-кортах не всегда удобно: большое количество людей и ресторанов, шум, музыка и невозможность уединиться играют свою роль. Но ради приличной еды точно можно заглянуть. Выбор блюд в Tacodor действительно приличный: кроме классических такос, буррито и кесадильи с мясными и овощными начинками, есть несколько необычных позиций. Первое, что можно увидеть в меню, — биррия-такос с курицей или говядиной на выбор. Это обжаренные такоc, которые подают с ароматным консоме, в него можно макать — так получается сочнее, острее и сытнее. На этом авторские решения не окончены: если вы захотите салат, его неизменно принесут в хрустящей тортилье вместо миски. Выглядит симпатично, да и опять же получается сытнее и вкуснее — мало кто захочет отказаться от хрустящей поджаренной лепешки. В меню не хватает только десертов, чуррос с сахарной пудрой, сгущенкой или шоколадом точно не были бы лишними. Пока сладкого нет, можно взять лимонад из цветков бузины или выпечку в соседних корнерах — может, фуд-корты не так уж и плохи.

Адрес Рождественский б-р, 1 Время работы пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00 Телефон +7 (495) 902 77 77

Tacobar и «Кнорозов» Авторские коктейли в двух мексиканских барах под одной крышей

На Пятницкой работает еще один мексиканский бар: если от «Новокузнецкой» быстрее дойти до Mañana, то ближе к «Павелецкой» в прошлом году открыли Tacobar. Ресторан современной мексиканской кухни отошел далеко от стереотипов о национальных заведениях и, по задумке, должен переносить в курортный Тулум. Название выдает главное блюдо меню — такос: в кукурузные или солодовые лепешки собственного производства заворачивают креветки с кремом из батата, копченое свиное ребро с зеленой сальсой и еще шесть других авторских начинок (600 р. за 2 шт.). Недавно в ресторане ввели новый раздел — Taco BBQ: говядину или свинину на гриле приносят с сальсой, запеченным картофелем и лепешками. Ингредиенты можно сложить в такос на свой вкус или съесть по отдельности. Среди легких закусок выделяется обилие сальсы: кроме томата и перцев, ее нарезают из кактуса и крыжовника (200 р.). Приходить в ресторан приятнее вечером в выходной день, чтобы попробовать больше коктейлей, которые смешивают на свежевыжатых соках. Начать советуем с кисло-сладкого Basil Pineapple (600 р.) на джине. Если захочется более терпких алкогольных миксов, спускайтесь по лестнице в конце зала: внизу расположился бар «Кнорозов», где мескаль и текилу смешивают в различных сочетаниях. Место назвали в честь советского ученого, впервые расшифровавшего иероглифы майя — их изображения нанесли на объемную стену у входа и в честь каждого назвали коктейль. Местным хитом считается K’ahk’, или «Огонь» (600 р.), — его делают на текиле и бобах трех растений: какао, кофе и тонка.

Адрес Пятницкая, 59/19, стр. 5 Время работы Tacobar: пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 12.00–2.00; «Кнорозов»: пн-чт, вс 18.00–0.00, пт-сб 18.00–2.00 Телефон + 7 (495) 565 30 13