В нашей рубрике «Топ-5» мы делимся хорошими ресторанами различных кухонь мира. На этот раз совместно с авторкой телеграм-канала «Китайская лапка» Алиной Джамаловой рассказываем о лучших китайских местах города.

«Хуан Хэ»

Креветки в кисло-сладком соусе © «Хуан Хэ»

Несмотря на удаленность от центра, ресторанчик с ярким входом в стиле китайского храма никогда не пустует. «Хуан Хэ» хорошо известен среди экспатов, а в былые времена экскурсии для китайских туристов часто останавливались на обеды именно здесь. Дело в том, что это ресторан-долгожитель — он работает второй десяток лет и столько же сохраняет неизменным меню и отличное качество блюд. Здесь подают лучшего в городе карпа-белку в кисло-сладком соусе (2350 р.) — не пересушенную, но и не тонущую в соусе рыбу без единой кости. Такая же отменная будет и курица гунбао (880 р.) — нежные кусочки птицы, которые обволакивает соус с приятной, не слишком выраженной остротой. Из овощей особенно удались хрустящие баклажаны с помидорами (760 р.), — несмотря на простое название, это блюдо тяжело приготовить идеально: чтобы и баклажаны прожарились до центра, и кляр не впитал чан масла. Не стоит обходить стороной и десерты, рекомендуем выбрать фрукты в карамели (690 р.) или тыквенные пончики (590 р.) из рисовой муки с кунжутом, тыквой и сгущенкой. В «Хуан Хэ» точно следует как и побывать самому, так и отвести туда друзей на сытный ужин. С недавнего времени в ресторане действует еще и корейское меню — если вы общаетесь с фанатами корейской культуры, не забудьте пригласить и их.

Адрес 1-й Балтийский пер., 3/25 Время работы пн-вс 12.00–22.00

«Тенья Хого»

Хого 4 бульона © «Тенья Хого»

В районе Ломоносовского проспекта немало хороших китайских забегаловок. Это неудивительно: тут расположено китайское посольство, и главные гости ресторанов поблизости — китайцы. Прошлым летом мы обошли аутентичные кафе в этом районе и сделали гид по трем приличным местам. Теперь к ним добавилось еще одно, недавно открывшееся «Тенья Хого». Если вы хотите поесть качественной китайской еды в приятном современном интерьере, вам сюда. Здесь два этажа со столами для пар или небольших компаний, светлый интерьер и небольшая игровая зона для детей. Порции, как и принято в китайских ресторанах, приличные. Главное блюдо, которое уже успело стать трендом тиктока прошлой осенью, — хого, или «китайский самовар». В кипящие бульоны с разными добавками гости сами могут опускать любые понравившиеся ингредиенты от грибов и зелени до мяса и морепродуктов, готовить их в течение пары минут и тут же есть. Такой формат идеален для компаний — пока ваш кусочек готовится, можно успеть обсудить последние новости.

Адрес Ломоносовский просп, 29, корп. 1 Время работы пн–вс 12.00–23.00

«Дружба»

Рыба в остром соусе по-сычуански © Китайский ресторан «Дружба»

До одного из самых популярных китайских ресторанов города часто не доходят — многие выбирают одноименный соседний торговый дом с аутентичными bubble tea и раменом по-ланьчжоуски на фудкорте. Однако не стоит забывать про одного из ветеранов китайской кухни: «Дружба» успешно работает уже больше десяти лет. Около года назад случилось неожиданное, но недолгое закрытие ресторана — в пространстве сделали ремонт, сменили команду и полностью переработали меню. Если раньше здесь готовили только блюда Северного Китая, то после преображения решили охватить кухни всех регионов. Старые рецепты все еще тоже можно попробовать, для этого стоит заглянуть в ресторан «Старый Сычуань» — здесь аутентичный интерьер в желто-золотом и красном цветах и старая стабильная команда поваров. «Старый Сычуань» следует посещать компанией не меньше четверых, а лучше даже шесть человек — слишком много достойных блюд, которые необходимо попробовать, например, жареную струганную свинину с рыбным соусом (800 р.), которую никак не могут повторить повара новой «Дружбы». А еще нельзя упускать возможность посидеть за традиционным круглым столом с вращающейся столешницей. В меню «Дружбы» сейчас более сотни позиций, однако подобное разнообразие обманчиво — многие сочетания ингредиентов повторяют, добавляя разные соусы. Чтобы было легче сделать выбор, определитесь с критериями — если хотите блюдо без перца, берите баранью стружку с луком пореем (1045 р.) или свинину по-пекински с листовым тофу (770 р.) — это аналог знаменитой пекинской утки. Для вегетарианцев отлично подойдут жареные баклажаны с рулетом из тофу (880 р.), а любителям острого — свиные потроха с перцем чили (880 р.) или говядина по-сычуаньски (1155 р.). Мясо подадут в огромной чаше, наполненной сжигающим рецепторы соусом. Попробовать в «Дружбе» следует и хого — кипящий бульон, в котором гость сам варит желаемые ингредиенты. Для компании от четырех человек это станет довольно бюджетным вариантом насыщенного ужина — за средний хого с двумя бульонами, морепродуктами и мясом заплатите около 5000 рублей, а на столе при этом будут и гребешки, и говядина, и тофу. А если вы оказались в данном заведении в одиночестве, садитесь за безлимитную ленту. Вам подадут котелок, а затем придется хватать блюдца, мелькающие перед глазами. В них может оказаться все что угодно: от креветок до замороженной свиной крови.

Адрес «Дружба»: Новослободская, 4; «Старый Сычуань»: просп. Вернадского, 93 Время работы «Дружба»: пн–вс 11.00–0.00; «Старый Сычуань»: пн–вс 11.00–23.00

«Китайская кухня Ланьчжоу»

Ланьчжоу © Алина Джамалова

Небольшое кафе синьцзянской кухни скрылось во дворах жилого комплекса около метро «Университет». Несмотря на не самое выгодное расположение, в помещении всегда много людей, а порой заняты и вовсе все столики. Проследив за выбором соседей, можно увидеть, что самыми популярными блюдами здесь являются лапша и мраморные яйца. Синьцзянской, или уйгурской, кухней принято считать все, что связано с лапшой и выпечкой, но меню здесь довольно разнообразное: есть и закуски, и горячее, и рис. Порции большие, но рассчитаны все-таки на одного. В первую очередь стоит пробовать отварную лапшу с говядиной и зеленым луком (450 р.) и китайские пельмени с говядиной или курицей (350 р.) — они здесь точно одни из лучших в городе — тесто очень тонкое, а начинка настолько сочная, что сок выстреливает, если случайно проткнуть изделие палочкой. К горячим блюдам стоит взять несколько закусок: картофельную соломку (150 р.) из полусырого клубня в масле с острым перцем и чайные яйца (100 р.) — их варят в чае со специями и подают как дополнение к обеду. На десерт есть китайские пончики (300 р.). Это хрустящие внутри и тягучие снаружи шарики из рисового теста с кунжутом. Их обжаривают в масле и добавляют начинку из сладкой фасолевой пасты.

Адрес Ломоносовский просп., 25, корп. 5 Время работы пн–вс 11.00–22.00

«Лусюнь»

«Лусюнь» © Алина Джамалова

Чифан (吃饭) с китайского переводится как «есть», отсюда и название небольших дешевых кафе китайской кухни, больше похожих на столовые, — чифаньки. «Лусюнь», если его классифицировать, получит именно такое звание — не кафе, не ресторан, не столовая, а именно чифанька, где можно вкусно, быстро и недорого поесть. Меню нескучное и разнообразное: готовят блюда от салата из медузы до яиц в карамели. Картинки прекрасно отражают реальность — над подачами совершенно не заморачиваются, зато порции щедрые. Работать здесь умеют прекрасно как с овощами, так и мясом. Перед основными блюдами можно взять жареную китайскую капусту (на самом деле это салат айсберг) в соусе из мидий (360 р.) или освежающий холодный салат из острой говяжьей нарезки с огурцом (380 р.) — аккуратные жгучие кубики подают с пропаренным рисом. На первое есть необычный суп из лапши в соусе из яйца (270 р.). Не стоит пугаться черной жижи со взбитым яйцом, у бульона-соуса чарующий солено-рыбный вкус, а лапша упругая и отлично сваренная. Еще одно загадочное блюдо с яйцами — десерт из яйца в карамели (350 р.). Звучит вовсе не как десерт, но это только пока вы не попробуете. На тарелке принесут воздушный сладкий омлет в тонком слое жженого сахара с кунжутом — карамель мягкая и не прилипает к зубам, а еще отлично чувствуется соленый вкус омлета — незабываемые впечатления от простого блюда.

Адрес Кржижановского, 24/35, корп. 4 Время работы пн–вс 11.00–23.00