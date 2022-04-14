На этой неделе мы зашли в два итальянских места — Brodo и Rudi, заглянули в новые Patriki, и даже доехали до ультрарусского бара «Слезы березы» на Бауманской и нового M2 Organic на «Шелепихе». Теперь подробно рассказываем, чего ждать от этих заведений, что в них есть, а куда лучше не заходить.
Patriki
Еще один ресторан на Патриках
Patriki открылись в соседней двери с Ava, и они так похожи внешне, что легко перепутать, если идешь в первый раз (что уже и происходит с гостями). Заведует им то же трио — Истомин, Лосев и Пинский. И там, и там еда очень нарядная, но если в Ava она скорее дорогая, то в Patriki — праздничная. В меню почти нет блюд с золотом! Это место, куда идеально приходить праздновать дни рождения, годовщины знакомства и другие серьезные события.
Первым делом стоит взять рыбу. Сибас получается упругим и сочным, а хвост лосося не только обладает очень приятной степенью жирности и потрясающе смотрится на фоне гарнира из зеленых овощей. Турецкие лепешки смотрятся странно во всем этом французском шике, но хороши как стартер. Но главное новшевство в Patriki — суши без риса, вместо него используют крабовое мясо. Звучит круто, но на деле оказывается, что краб забивает и лосося, и угря. Правда, палочки, которые полагаются каждому гостю при заказе суши, очень странные: такое чувство, будто они одноразовые, как в доставке. Мы так и не смогли понять, что помешало создателям такого помпезного места закупить подходящие столовые приборы.
Десерты по-домашнему щедрые. На первом месте в нашем маленьком рейтинге — пушистый чизкейк из соленой карамели с маковым мороженым. Малиновые конфеты не настолько малиновые, как хотелось бы, но все равно прекрасны: это шар из тонкой глазури, полностью заполненный сливочным кремом. А кокосовый мусс — один в один снежок, и текстура у него похожая, хрустящая.
Что съесть
Тыква, страчателла, пекан, 550 р.
Лепешка с говядиной и йогуртом, 750 р.
Хвост лосося с авокадо и шпинатом, 1150 р.
Филе сибаса с цукини и песто, 1350 р.
Коктейль Genoa, 940 р.
Brodo
Итальянская кухня с видом на храм
Brodo — небольшой уютный гастробар на Петровке, по соседству с Петровским собором. Внутренний дворик выходит как раз на двор храма. Бар открыли пару лет назад, но в этом году полностью пересмотрели концепцию и сменили кухню, позвали нового шефа и сделали красивые, сбалансированные коктейли со смыслом. Бар назван в честь Алексея Бродовича, известного фотографа и художника, чьи работы можно встретить в большинстве глянцевых журналов. Это блестяще отразили в барной карте: коктейль YSL цвета морской волны назван в память о голубой комнате, которую оборудовал Ив Сен Лоран на вилле в саду Мажорель, а коктейль Mono (черный с густой белой пенкой) передает эстетику черно-белых снимков.
За еду отвечает Александр Коваленко, известный по Flør, Pharmacie, Coco Lambert, Osteria Della Piazza Bianca. Новый шеф обновил все — от поставщиков до посуды. Получилось красиво, как и предполагает концепция заведения, но при этом достаточно просто, чтобы сюда хотелось возвращаться каждый день. Ньокки из батата (570 р.) предлагают в качестве закуски — они буквально утопают в сырном муссе из горгонзолы с шалфеем, посыпаны тертым пармезаном, целыми кедровыми орешками и цедрой апельсина. Печеный перец рамиро (550 р.) фаршируют муссом из рикотты и козьего сыра, добавляют мяту, тимьян, цедру лимона и оливковое масло — все очень деликатно. Особенность этого блюда — чипсы из панчетты, итальянской разновидности бекона. А в зеленом салате (650 р.) неожиданно обнаруживается печеный красный перец.
В винной карте больше 90 позиций, в основном все по бутылкам. Все вина разделены по названиям стихий — Огонь, Вода, Воздух, Земля. Отдельно вынесены семь видов саке, из которых два разливают по бокалам (480 и 920 р.). Цены на вина — от 550 р. за бокал красного.
Что съесть
Хлеб цельнозерновой на закваске и масло с лавандовой солью, 320 р.
Бабагануш, 450 р.
Паштет, 570 р.
Панна-котта с ромашкой и граппой, 450 р.
Rudi
Беззаботный ресторан итальянской кухни от создателей Bambini
Не прошло и месяца с начала работы аперитив-бара Bambini, как Лера Шулюмова и Павел Казьмин открыли новый проект. Rudi — итальянский ресторан, спрятанный во дворах Новослободской. Большие окна во всю стену, фисташково-серый интерьер, трогательные бумажные салфетки на тарелках — словно итальянская нонна накрывала на стол. Назван ресторан в честь Рудольфа Валентино — итальянского актера и секс-символа эпохи немого кино.
За кухню отвечают Паша Казьмин (Tilda Food & Bar, Mini Turkish Spot, Bambini) и Зафар Камилов. Заслуженная гордость заведения — креветки Spa с пармезаном, чесноком и оливковым маслом. По местной легенде, на кухне их «массируют», чтобы добиться особой упругой текстуры. Простые на первый взгляд сардины оказываются настоящим откровением. Они несоленые, с очень самобытным рыбным вкусом и нежными акцентами оливкового масла и лимона. Еще в меню есть пицца из дровяной печи и несколько вариантов пасты ручной работы (качо-е-пепе, тальятелле со сморчками). На десерт рекомендуем панна-котту — очень правильное завершение итальянского обеда. И эспрессо — после!
В барном меню ресторана — оммажи коктейльной классике. Нам особенно понравился Bellini: его делают на просекко и персиковом пюре. Персики добавляют этому тягучему коктейлю терпкость и благородную фруктовую горечь. Хорош и Serra: он похож на традиционный апероль-шприц, но вместо цитрусового вкуса — ягодно-земляничный.
Что съесть
Сардины в масле, 320 р.
Буррата, томаты, каперсы, песто, 750 р.
Тунец, лечо, рукола, 890 р.
Креветки Spa, 690 р.
Панна-котта, 450 р.
«Слезы березы»
Сказочная изба с советской мебелью в районе «Бауманской»
Команда проектов «Пестики-тычинки», «Птица-синица» и «Дом, в котором» открыла «Слезы березы» — еще один паб-бар с чудаковатым интерьером. На этот раз в центре концепции русская культура. Березы, растущие прямо из стен, кружевные деревянные наличники и советские предметы быта вроде абажуров и радиоприемников. Получается такая сборная солянка, которая может сбить с толку избыточностью деталей и визуальной агрессивностью.
Еда, как и интерьер, тоже претендует на русскость: форшмак, борщ с уткой, котлеты по-киевски и макароны по-флотски. В меню все выглядит аппетитно, да и сервированы блюда неплохо, а вот к качеству приготовления есть вопросы. Ростбиф майонезный, и заявленные в составе шпроты теряются в жирной майонезной массе. Сырный мусс с обугленными пореем на деле оказался картофельным пюре с сырной подливкой. Порей приготовлен хорошо, но в пюре его очень мало. Тартар с черемшой и малиновым дрессингом совсем нейтральный, практически безвкусный, и доминирует в нем бородинский хлеб, а не говядина. Барное меню, к сожалению, тоже неинтересное: светлое и темное пиво и несколько видов российского вина. В общем, пока обойдемся без рекомендаций, что съесть.
М2 Organic Club
Четвертый ресторан Majour Group на «Шепелихе»
Главная фишка M2 Organic — собственная ферма, на которой выращивают коров, овец, куриц и других животных. Так что почти все блюда приготовлены из собственных продуктов. Средний чек при этом 1000–1500 р. Новый М2 Organic отличается от остальных заведений сети наличием пицца-печи, так что в меню есть и пицца, и паста — ее тоже делают самостоятельно.
Лучше всего приходить сюда на завтрак, чтобы съесть пухлый круассан с малиной и запить его какао на ряженке.
Что съесть
Зеленые блины с лососем и икрой, 580 р.
Круассан с ванильным кремом и малиной, 420 р.
Телячий язык с картофельным гратеном и перечным соусом, 780 р.
Шоколадный фондан, 510 р.