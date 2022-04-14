На этой неделе мы зашли в два итальянских места — Brodo и Rudi, заглянули в новые Patriki, и даже доехали до ультрарусского бара «Слезы березы» на Бауманской и нового M2 Organic на «Шелепихе». Теперь подробно рассказываем, чего ждать от этих заведений, что в них есть, а куда лучше не заходить.

Patriki Еще один ресторан на Патриках

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Patriki открылись в соседней двери с Ava, и они так похожи внешне, что легко перепутать, если идешь в первый раз (что уже и происходит с гостями). Заведует им то же трио — Истомин, Лосев и Пинский. И там, и там еда очень нарядная, но если в Ava она скорее дорогая, то в Patriki — праздничная. В меню почти нет блюд с золотом! Это место, куда идеально приходить праздновать дни рождения, годовщины знакомства и другие серьезные события. Первым делом стоит взять рыбу. Сибас получается упругим и сочным, а хвост лосося не только обладает очень приятной степенью жирности и потрясающе смотрится на фоне гарнира из зеленых овощей. Турецкие лепешки смотрятся странно во всем этом французском шике , но хороши как стартер. Но главное новшевство в Patriki — суши без риса, вместо него используют крабовое мясо. Звучит круто, но на деле оказывается, что краб забивает и лосося, и угря. Правда, палочки, которые полагаются каждому гостю при заказе суши, очень странные: такое чувство, будто они одноразовые, как в доставке. Мы так и не смогли понять, что помешало создателям такого помпезного места закупить подходящие столовые приборы. Десерты по-домашнему щедрые. На первом месте в нашем маленьком рейтинге — пушистый чизкейк из соленой карамели с маковым мороженым. Малиновые конфеты не настолько малиновые, как хотелось бы, но все равно прекрасны : это шар из тонкой глазури, полностью заполненный сливочным кремом. А кокосовый мусс — один в один снежок, и текстура у него похожая, хрустящая.

Что съесть Тыква, страчателла, пекан, 550 р. Лепешка с говядиной и йогуртом, 750 р. Хвост лосося с авокадо и шпинатом, 1150 р. Филе сибаса с цукини и песто, 1350 р. Коктейль Genoa, 940 р.

Адрес М.Бронная, 21/13, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 098 01 20

Brodo Итальянская кухня с видом на храм

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Brodo — небольшой уютный гастробар на Петровке, по соседству с Петровским собором. Внутренний дворик выходит как раз на двор храма. Бар открыли пару лет назад, но в этом году полностью пересмотрели концепцию и сменили кухню, позвали нового шефа и сделали красивые, сбалансированные коктейли со смыслом. Бар назван в честь Алексея Бродовича, известного фотографа и художника , чьи работы можно встретить в большинстве глянцевых журналов. Это блестяще отразили в барной карте: коктейль YSL цвета морской волны назван в память о голубой комнате, которую оборудовал Ив Сен Лоран на вилле в саду Мажорель, а коктейль Mono (черный с густой белой пенкой) передает эстетику черно-белых снимков. За еду отвечает Александр Коваленко, известный по Flør, Pharmacie, Coco Lambert, Osteria Della Piazza Bianca. Новый шеф обновил все — от поставщиков до посуды. Получилось красиво, как и предполагает концепция заведения, но при этом достаточно просто, чтобы сюда хотелось возвращаться каждый день . Ньокки из батата (570 р.) предлагают в качестве закуски — они буквально утопают в сырном муссе из горгонзолы с шалфеем, посыпаны тертым пармезаном, целыми кедровыми орешками и цедрой апельсина. Печеный перец рамиро (550 р.) фаршируют муссом из рикотты и козьего сыра, добавляют мяту, тимьян, цедру лимона и оливковое масло — все очень деликатно. Особенность этого блюда — чипсы из панчетты, итальянской разновидности бекона. А в зеленом салате (650 р.) неожиданно обнаруживается печеный красный перец. В винной карте больше 90 позиций, в основном все по бутылкам. Все вина разделены по названиям стихий — Огонь, Вода, Воздух, Земля. Отдельно вынесены семь видов саке, из которых два разливают по бокалам (480 и 920 р.). Цены на вина — от 550 р. за бокал красного.

Что съесть Хлеб цельнозерновой на закваске и масло с лавандовой солью, 320 р. Бабагануш, 450 р. Паштет, 570 р. Панна-котта с ромашкой и граппой, 450 р.

Адрес Петровский б-р, 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 926 410 01 80

Rudi Беззаботный ресторан итальянской кухни от создателей Bambini

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Не прошло и месяца с начала работы аперитив-бара Bambini, как Лера Шулюмова и Павел Казьмин открыли новый проект. Rudi — итальянский ресторан, спрятанный во дворах Новослободской. Большие окна во всю стену, фисташково-серый интерьер, трогательные бумажные салфетки на тарелках — словно итальянская нонна накрывала на стол. Назван ресторан в честь Рудольфа Валентино — итальянского актера и секс-символа эпохи немого кино. За кухню отвечают Паша Казьмин (Tilda Food & Bar, Mini Turkish Spot, Bambini) и Зафар Камилов. Заслуженная гордость заведения — креветки Spa с пармезаном, чесноком и оливковым маслом. По местной легенде, на кухне их «массируют», чтобы добиться особой упругой текстуры. Простые на первый взгляд сардины оказываются настоящим откровением. Они несоленые, с очень самобытным рыбным вкусом и нежными акцентами оливкового масла и лимона. Еще в меню есть пицца из дровяной печи и несколько вариантов пасты ручной работы (качо-е-пепе, тальятелле со сморчками). На десерт рекомендуем панна-котту — очень правильное завершение итальянского обеда. И эспрессо — после! В барном меню ресторана — оммажи коктейльной классике. Нам особенно понравился Bellini: его делают на просекко и персиковом пюре. Персики добавляют этому тягучему коктейлю терпкость и благородную фруктовую горечь. Хорош и Serra: он похож на традиционный апероль-шприц, но вместо цитрусового вкуса — ягодно-земляничный.

Что съесть Сардины в масле, 320 р. Буррата, томаты, каперсы, песто, 750 р. Тунец, лечо, рукола, 890 р. Креветки Spa, 690 р. Панна-котта, 450 р.

Адрес Новослободская, 24а, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 915 405 40 23

Подробности по теме Folk, Rocky и Zvon: десять открытий последнего месяца Folk, Rocky и Zvon: десять открытий последнего месяца

«Слезы березы» Сказочная изба с советской мебелью в районе «Бауманской»

© slezy_berezy_bar/dark_side_onl

Команда проектов «Пестики-тычинки», «Птица-синица» и «Дом, в котором» открыла «Слезы березы» — еще один паб-бар с чудаковатым интерьером. На этот раз в центре концепции русская культура. Березы, растущие прямо из стен, кружевные деревянные наличники и советские предметы быта вроде абажуров и радиоприемников. Получается такая сборная солянка, которая может сбить с толку избыточностью деталей и визуальной агрессивностью. Еда, как и интерьер, тоже претендует на русскость: форшмак, борщ с уткой, котлеты по-киевски и макароны по-флотски. В меню все выглядит аппетитно, да и сервированы блюда неплохо, а вот к качеству приготовления есть вопросы. Ростбиф майонезный, и заявленные в составе шпроты теряются в жирной майонезной массе. Сырный мусс с обугленными пореем на деле оказался картофельным пюре с сырной подливкой. Порей приготовлен хорошо, но в пюре его очень мало. Тартар с черемшой и малиновым дрессингом совсем нейтральный, практически безвкусный, и доминирует в нем бородинский хлеб, а не говядина. Барное меню, к сожалению, тоже неинтересное: светлое и темное пиво и несколько видов российского вина. В общем, пока обойдемся без рекомендаций, что съесть.

Адрес Бауманская, 15 Время работы пн-чт, вс 15.00–0.00, пт-сб 15.00–2.00 Телефон +7 (499) 113 44 15

М2 Organic Club Четвертый ресторан Majour Group на «Шепелихе»

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Главная фишка M2 Organic — собственная ферма, на которой выращивают коров, овец, куриц и других животных. Так что почти все блюда приготовлены из собственных продуктов. Средний чек при этом 1000–1500 р. Новый М2 Organic отличается от остальных заведений сети наличием пицца-печи, так что в меню есть и пицца, и паста — ее тоже делают самостоятельно. Лучше всего приходить сюда на завтрак, чтобы съесть пухлый круассан с малиной и запить его какао на ряженке.

Что съесть Зеленые блины с лососем и икрой, 580 р. Круассан с ванильным кремом и малиной, 420 р. Телячий язык с картофельным гратеном и перечным соусом, 780 р. Шоколадный фондан, 510 р.

Адрес Шелепихинская наб., 34, корп. 3 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 (495) 025 00 65