Бывает трудно выйти из дома просто так, бесцельно. А вот поход в новое место — другое дело: можно совместить оздоровительную прогулку с охотой за впечатлениями. Подсмотрели, что происходит в жизни баров и ресторанов в Москве, и теперь рассказываем, куда идти, что есть и где пить.

«Ясно» Понятно!

Изначально бар «Ясно» (да-да, понятно) должен был называться Suite, как роскошный номер в отеле. Мебелировка предполагалась соответствующая — как в президентском люксе или хотя бы во дворце. И еда, понятно, планировалась особенная, как в лучших домах Парижа. Технически это поп-ап: как только все придет в норму, Никита Фомкин («Сюр», «Интеллигенция») собирается завершить начатое. И будут москвичам и роскошные диваны, и устрицы, и икра с шампанским. Но что‑то пошло не так, так что теперь в Москве есть еще одно место с сидром, картошкой фри и дружелюбной атмосферой . Внутри все довольно просто; одна из главных фишек — три этажа, на последний приходится взбираться по узкой винтовой лестнице. Есть и выход на крышу: вид не такой впечатляющий, как с Зингера, однако в условиях Москвы и это редкость. Как только пройдут последние морозы, будет очень приятно выбраться подышать воздухом с бутылкой сидра. Еще здесь отличная картошка фри — ее подают либо с мясом, либо с фалафелем, а позже меню слегка расширят.

Что съесть Фалафель с картошкой фри и салатом, 450 р. Пиво или сидр, 350–400 р.

Адрес Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8 Время работы пн-вс 18.00–0.00 Телефон нет

«Хочу пури» Грузинский ресторан с европейским налетом

© «Хочу пури»

Первый ресторан сети «Хочу пури» в Москве открылся в «Павелецкой плазе». Пока что народу здесь немного, и ждать появления хачапури на столе не приходится. Еда, действительно, грузинская , но есть и вполне европейские позиции вроде салата с красной рыбой (рыбы немного, зато какая). Обязательно возьмите рулетики из баклажанов с начинкой из творожного сыра и пеновани, десерт из слоеного теста с начинкой из орехов — его подают с шариком ванильного мороженого. Не стесняйтесь прихватить домашним хлеба из дровяной печи. При том что кухня достойная, есть и минусы. Очень дорогая вода, 280 р. за 500 мл «Саирме», а лицензии на алкоголь еще нет — так что вином горе не запить . Приходить лучше не позже восьми вечера, чтобы не слишком торопиться: и торговый центр, и ресторан закрываются в десять вечера — и никаких оправданий.

Что съесть Рулетики из баклажанов, 495 р. Корейка барашка в аджике, 765 р. Хачапури с телятиной, 470 р. Шарики эларджи, 425 р. Пеновани с фисташками и ванильным пломбиром, 495 р.

Адрес Павелецкая пл., 3, ТРЦ «Павелецкая плаза», –2 этаж Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон +7 903 798 73 98

Tomorrow Веган-кухня в ресторанном формате

© Tomorrow

Вегетарианский проект, больше всего похожий на ресторан из всех открывшихся за последний год. Еду здесь искренне любят, к продуктам относятся внимательно. Кухню Tomorrow сложно в полной мере назвать высокой. Но это место определенно убедит вас в том, что растительная еда может быть по-настоящему вкусной В меню есть сет из трех видов бабагануша, и он соседствует с бургерами — но зато с какими! В красном от свекольного сока «Портобелло» вместо котлеты — огромная шляпка гриба, и это хорошо. Неиронично настаиваем: попробуйте салат с сейтаном из детского меню — свежая курочка гриль рядом не стояла. Одно из самых необычных блюд — тартар из тофу. Его подают с пюре из авокадо и морской капустой — и сытно, и необычно, и хочется съесть еще два. А вот от десерта «Авокадо» остаются смешанные чувства. Если разбить скорлупку из изомальта (да, из него можно делать карамель), как советуют авторы десерта, обнаруживаешь в тарелке муссовую кашу. Выглядит очень, очень странно; но попробовать нужно — деликатная сладость и воздушная текстура авокадо очень идет. В Tomorrow есть и алкоголь — для вегетарианских заведений это редкость. Вино веганское, а коктейли зеленые и по цвету, и по концепции: каждый украшает съедобный листочек.

Что съесть Тартар из тофу, 540 р. Три бабагануша, 420 р. Брокколи с муссом из тофу, 590 р. Салат с сейтаном, 320 р. Aloe spritz, 600 р.

Адрес 2-й Смоленский пер., ¼ Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (499) 394 61 24

Подробности по теме Табуле, растительное мясо и другие идеи блюд для вегетарианского стола Табуле, растительное мясо и другие идеи блюд для вегетарианского стола

Chrome Rise Up Bar Очень яркий бар на Сретенском бульваре

© Chrome

Настолько яркий бар, что на дороге рядом с ним регулярные пробки — водители останавливаются заглянуть в окно. Интерьер предельно дизайнерский. На потолке — сетка-рабица, усеянная переливающимися стеклышками, почти вся мебель сверкает, отражая мягкий неоновый свет. Фотографии получаются головокружительные, пространство хочется разглядывать — сказка, а не бар. В таком месте ожидаешь увидеть коктейльную карту, однако это пивная с парой десятков видов пива на кранах и несколькими сотнями бутылок в холодильниках. Лучше соглашаться на все предложения бармена: так выяснилось, что кисловатое клубнично-банановое пиво — гармоничная пара почти ко всей еде в меню. Закуски изобретательные: в кляре обжаривают не сырные палочки, а пучки грибов эноки, битые огурцы подмариновывают до хруста, а в хумус для свежести добавляют авокадо. Подходящее место для того, чтобы отключить голову после рабочей недели.

Что съесть Кальмары в сливочном соусе с лепешкой, 650 р. «Тартар для любителей аниме», 700 р. «Битые огурцы пошли на мировое соглашение», 350 р. «Идеальная закуска к пиву в азиатском стиле, такая же идеальная, как Ким Су Хен», 550 р.

Адрес Сретенский б-р, ¼ Время работы пн-чт, вс 11.00–0.00, пт-сб 11.00–2.00 Телефон +7 926 851 29 72

Lou Lou Французский ресторан на Патриарших

© Lou Lou

Французский стиль набирает популярность в Москве, и Lou Lou уходит от прованса в богемную эстетику 20-х годов прошлого века. Проект назван в честь музы Ив Сен-Лорана — Лулу де ла Фалез. Это идеальное место для свиданий — пространство располагает к кокетливым разговорам о любви, а на входе каждого гостя приветствуют по-французски. Продумана каждая деталь: от формы персонала до пышных роз в маленьких вазочках. Огромное количество арт-объектов гармонично вписали в интерьер: на столах можно увидеть фарфоровых китов, книги про коллекции Channel, стену в глубине зала украшает гигантская скульптура — цветок в духе Энди Уорхола. Для разработки меню шеф-повар Леонид Иванов (ранее — Grecco и Mercado del Sol) ездил исследовать современные национальные вкусы во Францию. Но вышла не просто французская кухня, а с азиатскими нотками : брокколини, пак-чой и бамию он готовит с зеленым карри, а улиток — с красным соусом песто. В Lou Lou есть собственная пекарня, самым интересным получился лавандово-инжирный хлеб. Для окраски теста в цвет лавандовых полей используют порошок цветков клитории. При попытке заказать коктейль приносят красную бархатную шкатулку с миниатюрами парфюмов Molecule и предлагают выбрать один из восьми ароматов — он и определит ваш напиток. Получается не только красиво, но и увлекательно: хочется попробовать каждый аромат и каждый коктейль.

Что съесть Запеченные улитки с песто, 800 р. Бриошь Foie gras, 1300 р. Груша с fromage chevre и пеканом, 750 р. Овощи с зеленым карри, 990 р. Рибай à la parisienne с фри, 2500 р.

Адрес М.Бронная, 10 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (499) 503 73 94

Marie Laveau Новоорлеанский бар с креольской кухней и необычными коктейлями

© Marie Lavoue

Новый Орлеан — столица вуду, марди-гра и коктейлей. Весь этот культурный микс создатели Marie Laveau попытались передать в своем новом заведении. Бар открыла троица друзей — Евгения Шассаньяр, Даниил Файнберг и Максим Убайдулаев. У всех большой опыт в ресторанном деле: Файнберг рулит коктейлями в Noor, Шассаньяр делает «Парник», который обожают все веганы города, а Убайдулаев — Café Michel. Новое заведение открыли на Петровке, которая постепенно становится местом силы — неподалеку от того места, где располагался вычурный арт-бар Untitled, один из предыдущих проектов Шассаньяр. За коктейльную карту отвечает Файнберг, вложивший в нее не только опыт, но и фантазию: будучи самопровозглашенным главным амбассадором «Грязного мартини» в городе, он сделал несколько вариаций этого коктейля с рассолом (очень странно, но вкусно). Есть и классика, и новоорлеанские специалитеты вроде сазерака и харрикейна. Почти во все напитки добавлены креольские специи: получается интересно. Стоят они одинаково — 770 р. За кухню отвечает молодой и бойкий Егор Ермаков, серьезно подошедший к делу: в меню аутентичная креольская классика (гамбо, джамбалайя, сэндвичи по-бой — все очень удачное) и более привычные московским фуди позиции вроде карамельного ростбифа и запеченного батата. И у еды, и у коктейлей подача неизменно эффектная, а посуду делала сама Шассаньяр вместе со своей мамой. Бар небольшой, но умно разделенный на зоны: можно сесть около стойки в первом зале, можно там же расположиться за столиком у окна, а можно пройти дальше, где более спокойно: там столики, диванчики, а в проходной комнатке вместо обычного холла — чиллаут-зона с подушками и синтезатором, который обещает по выходным не простаивать без дела. Оформили бар в вудуистской эстетике: тут и маски, и сушеные травы, и даже алтарь (правда, расположен он в туалете). Marie Laveau изящным образом встраивается в тренд на все магическое — здесь все сделано не слишком в лоб (все-таки контекст скорее развлекательный), но при этом уважительно к любым верованиям. Понравится и тем, кто относится к тематике серьезно, и тем, для кого она скорее приятная игра.

Что съесть Джамбалайя, 590 р. Жареные устрицы по-креольски, 850 р. Пончики бенье, 450 р. Beetroot Martini, 770 р. Sazerac, 770 р.

Адрес Петровка, 30/7 Время работы ср-чт, вс 15.00–1.00, пт-сб 15.00–3.00 Телефон +7 925 193 08 67