Если путешествовать сложно, устройте себе экскурсию в новый ресторан. Соскучились по Армении? Вам в Folk. Не дают визу в Италию? Скорее в «Маэстрелло» или Rocky! Рассказываем про десять новых мест, открывшихся за последний месяц: где есть, что пить и куда лучше не приходить.

Zvon Кофейня в колокольне

Кофейня в здании колокольни церкви Иоанна Предтечи под Бором. В отличие от заработавшей в 2020 году кафе-трапезной «Антипа», Zvon не использует православный контекст в оформлении и позиционировании (но по субботам бесплатно пускают подняться на колокольню церкви). Пространство кофейни, несмотря на небольшие размеры, не ощущается маленьким благодаря высоким сводчатым потолкам. Булки заказывают в Даниловом монастыре и Маленькой Пекарне Журавлевых. Есть пирожки, трубочки и орешки со сгущенкой, круассаны, ромовая баба, шу, бретцели с солью или сыром и оригинальная маковая булка — Zvonobon. Она влажная, тянущаяся — такую приятно есть руками, разматывая слой за слоем. Дэниш довольно обычный: малиновая или клубничная начинка, сверху тонкий слой желе, слоеное тесто тоже без откровений. Хочется больше хруста снаружи и текстуры внутри. А вот бретцель с крупной морской солью очень приятный . У него гладкая глянцевая корочка и легкий пористый мякиш. Кофе делают на зерне от обжарщиков Submarine, из достойного внимания — латте с лесными шишками и пряный чай латте. Напитки пока отдают в бумажных стаканах, но обещают исправиться и использовать керамическую, многоразовую посуду.

Что съесть Бретцель с солью, 130 р. Маковая булка Zvonobon, 150 р. Скандинавская булочка с корицей, 200 р. Пряный чай латте, 220-270 р. Латте с лесными шишками, 250-300 р.

Адрес Пятницкая, 4/2, стр. 9 Время работы пн-пт 8.00-22.00, сб-вс 9.00-22.00 Телефон +7 993 356 18 03

Maestrello Новое заведение сети на Большой Грузинской

Новая «Маэстрелло» открылась в образующемся ресторанном районе на Большой Грузинской. Пицца, как всегда, отличная — с хрустящей пористой корочкой и необычными начинками. На удивление хороша веганская, с артишоками и цукини — совсем не хочется посыпать ее толстым слоем пармезана. А еще только в этой пиццерии сети можно попробовать пиццу Fico — с конфитюром из инжира, прошутто крудо, грецкими орехами и моцареллой.

Что съесть Vegana, 600 р. Calvetti, 650 р. Patata, 470 р. Tartufina, 560 р.

Адрес Большая Грузинская, 76 Время работы 10.00-23.00 Телефон +7 985 129 84 39

Maya Живой огонь и умопомрачительный бабагануш

Великий бренд-шеф Глен Баллис вместе с шеф-поваром Томом Халпином открыл новый ресторан — на этот раз с живым огнем в центре зала. Смотрится все очень экзотично: здесь и цыплята, подвешенные в клетках над очагом (коптятся), и тропические фрукты (красуются). Здесь мы нашли один из лучших бабаганушей в городе : в отличие от своих слегка слизистых собратьев, отвративших от баклажанов не одно поколение москвичей, он взбит до пушистости и напоминает крем. Биск с раками дегустирующую команду смутил. Раки не только кокетливо выглядывают из тарелки, но и отчетливо пахнут самими собой — в контексте целого блюда интересно, но с непривычки может не понравится. А вот тартар чудесный — он мелко-мелко нарублен и обсыпан трюфелем, хочется доесть до конца. Из десертов рекомендуем выбирать скорее тарт с мороженым, чем шу с мисо: булочку поливают кокосовым соусом, который не только мешает взять ее руками, но и почти не чувствуется за интенсивными нотами ферментации в креме.

Что съесть Бабагануш, 650 р. Тартар из говядины, 1300 р. Молочный ягненок, 1700 р. Тарт татен с ананасом, 790 р.

Адрес Большая Никитская, 24/1, стр. 6 Время работы вс-чт 12.00-00.00, пт-сб 12.00-02.00 Телефон +7 495 189 88 89

Gigi Итальянская кухня с видом на русскую церковь

На открытии Gigi был полный зал гостей — буквально не было ни одного свободного места. Пиар выстроили грамотно: обещали шампанское, пиццу и вечеринку. Если с шампанским все получилось, то с пиццей и вечеринкой есть нюансы. Еда — посредственная , даже если отталкиваться не от завышенных ожиданий, а от обывательских. Пицца готовится в дровяной печи, но при этом ее умудряются сжечь — во рту горьковатый привкус золы и угля. Ньокки (от 490 р.), которыми здесь больше всего гордятся, не удивляют ни подачей, ни вкусом. Беспроигрышный в обычных условиях вителло тонато теряет очки, как только попадает в рот — соус шершавой текстуры забивает вкус мяса. Говорят, что десерты удались — но на них сил у редакции уже не хватило. По пятницам и субботам обещают приглашать диджеев, и мы решительно не рекомендуем приходить поесть в это время. Музыка такая громкая, что нельзя расслышать соседа даже при условии, что он кричит вам в ухо, и при этом танцевать негде — разве что расталкивая бедрами плотно стоящие столики. Грустно константируем, что хотели создатели как лучше, а в итоге ни нормальной еды, ни пристойной вечеринки.

Адрес Малая Дмитровка, 3 Время работы вс-чт 11.30-23.30, пт-сб 11.30-01.00 Телефон +7 926 099 68 38

Folk Ближневосточная еда от Владимира Чистякова

Проект совместными усилиями открыли Владимир Чистяков (он же здесь бренд-шеф), Антон Пинский и Дмитрий Романов. Шеф-поваром пригласили колоритного иранца Марка Шах Акбари. Меню получилось вполне в духе Чистякова — с легким ближневосточным акцентом, ароматными специями и авторской современной интерпретацией кавказских гастрономических традиций. Но блюда гораздо легче своих аутентичных прародителей . Первым делом надо заказывать лепешку с черным кунжутом и фисташками (300 р.), к которой подают дзадзики. Лепешку выпекают в печи, приносят ее теплой — нужно руками рвать кусочки и макать в соус. К лепешкам предлагают различные кавказские намазки — хумус с изюмом, хариссу с мятными огурцами и перцем рамиро, и нежнейший, муссовой текстуры бабагануш из баклажана, запеченного на углях — он нас покорил. Ещё один must eat — традиционный армянский лахмаджун, его здесь несколько видов: сырный с трюфелем, с печеными овощами и зеленью или с рубленым мясом, фасолью и свежим зеленым салатом. Приносят блюдо на доске и разрезают на столе перед гостем специальным ножом-топориком. В большой зеленый салат добавляют сливу и плоды бамии , по виду похожие на перец, а по вкусу на кабачок. Очень необычной вышла долма из сибаса в листьях мангольда — ее подают с тартаром из томатов с легким цитрусовым соусом. Специи и национальные продукты используют даже в напитках — здесь и дистилляты на ряженке и мацони, и ткемали, фейхоа и тархун в коктейлях.

Что съесть Хумус с изюмом, 350 р. Бабагануш, 400 р. Лахмаджун с печеными овощами и зеленью, 700 р. Долма из сибаса, 950 р.

Адрес Цветной бульвар, 2 Время работы 12.00-00.00 Телефон +7 495 189 88 88

Kichi Очень красивая японская кухня

Японский ресторан от команды просекко-бара PR11 на втором этаже особняка на Сретенке — прямо над «Точкой любви» (теперь — и к азиатской кухне). Иероглиф на вывеске читается как «кичи» и означает «успех». Шеф Масахару Хориикэ вырос в семье рестораторов, и его цель — показать москвичам все многообразие вариантов сочетания продуктов в японской кухне. Меню без модных стритфуд-акцентов, зато с лжетофу , маленькими круглыми суши, гунканами, тираси-дзуси и муссом из черного кунжута в виде камня. Работает Хориикэ в паре с русским шефом Сергеем Лигаем — он тоже специализируется на кухне Японии. Барную карту разрабатывал Юта Инагаки, японский бартендер и совладелец международной сети Butler. Все коктейли по 750 р., ингредиенты в них тоже японские — мисо, юдзу, цветки сакуры.

Что съесть Лжетофу с даси, 450 р. Тэмари с тунцом торо, 1050 р. Мусс из черного кунжута, 650 р. Гункан с печенью морского черта, 610 р.

Адрес Сретенка, 7 Время работы 12.00-00.00 Телефон +7 985 584 30 88

Nobo Кафе-кондитерская с настоящей едой

Очень компактное, но уютное и светлое место недалеко от барного кооператива на Менделеевской. Проект позиционирует себя как кондитерскую, но помимо сладостей здесь есть и хорошее основное меню — и о нем хочется рассказывать. Качо-э-пепе готовят по классическому рецепту без страчателлы, в огромном количестве сырного соуса из пармезана, посыпая сверху готовое блюдо тертым пармезаном и кампотским перцем. В аво-тост добавляют соленые лимоны. Из десертов крайне рекомендуем «Наполеон» — в нем совсем мало теста и много нежного, в меру плотного крема. Есть кофейная альтернатива, ее готовят на зернах Rockets Roasters, а для эспрессо берут моносорт из Эфиопии. По будням с 8:30, а по выходным с 9:30 подают завтраки. Один из самых больших — завтрак Nobo с глазуньей из двух яиц, гуакамоле, крем-чизом, большим зеленым салатом и цельнозерновым хлебом. Место хоть и маленькое, но интересное как с эстетической, так и с гастрономической точки зрения.

Что съесть Качо-э-пепе, 630 р. Аво-тост, 640 р. «Наполеон», 500 р. Завтрак Nobo, 750 р.

Адрес Новослободская 24А, стр. 3 Время работы пн-пт 8.30-22.00, сб-вс 9.30-22.00 Телефон +7 996 855 80 04

Rocky Ресторан, названный в честь Роки Бальбоа

Проект открыла та же команда, что и Bardot и Monkey Izakaya в соседнем здании. Летом откроется внутренний двор, а пока что можно наблюдать за прохожими на Большой Дмитровке, попивая низкоалкогольные коктейли. За кухню отвечают сразу два шефа — Вячеслав Заводчиков и Рамиль Мисбахов, и кондитер Элла Курашова. Выделить что‑то одно невозможно, потому что здесь, кажется, идеально готовят все. Первое, что нам понравилось — фокачча на закваске из собранной в сентябре антоновки, которую приносят с итальянским оливковым маслом Centonze. Тартар из говядины подают с кремом из баклажана и свежими листьями салата вместо хлеба . На закуску обязательно просите масляную рыбу. Здесь ее готовят в виде эсколара по-сардински, нарезая тонкими слайсами и маринуя в печеном чесноке. Вкус не имеет ничего общего с привычной масляной рыбой. Очень запомнился и фритто мисто с айоли из томатов — морепродукты в кляре подают с зажаренными кружочками лимона и овощей. В разделе горячих блюд на звание хита претендует оссобуко с ризотто по-милански — огромная порция прекрасно приготовленного мяса на кости и желтого шафранового ризотто , смело можно брать на двоих. Тирамису буквально тает во рту и его невозможно не доесть даже после плотного ужина. Хорош и семифредо, мороженое в тонких вафлях с вишневым соусом с целыми вишнями и соусом англез. Пожаловаться ни на что не можем.

Что съесть Тартар из говядины, 1150 р. Эсколар по-сардински, 900 р. Фритто мисто с айоли из томатов, 1350 р. Оссобуко с ризотто по-милански, 1550 р.

Адрес Большая Дмитровка, 10с4 Время работы 12.00-00.00 Телефон +7 925 136 10 04

Bambini Итальянский аперитив-бар от создателей Tilda

Павел Казьмин и Лера Шулюмова, известные по Tilda и Mini Turkish Spot, открыли аперитив-бар в Кривоколенном переулке по соседству с «Ценципером». Заведения находятся через дверь друг от друга, можно свободно переходить из одного места в другое. В колонках играет бойкое итал-диско, в меню — много пармезана, итальянские мясные деликатесы и лимончелло. В планах на ближайшее будущее — ввести неспешные завтраки, на лето — открыть общую с «Ценципером» веранду. За барную карту отвечают Александр Литвинов (Hydra, Поколение Бар) и Александр Тимошин (Blanc, Рихтер). Есть шесть авторских коктейлей, каждый стоит 750 р. Нам понравились Grape Only — очень свежий и звонкий, слегка горьковатый и пощипывающий язык, и Public Americano — он напоминает холодный кофе в жаркий день. Лимончелло делают в су-виде, он совсем как жидкая лимонная карамелька, которую хочется перекатывать на языке . Закуски к аперитивам здорово брать в стол. Крудо из гребешка с томатами конфи — очень деликатное, плотное, с приятной томатной свежестью. Карпаччо из говядины с вителло тоннато — это большая порция мяса, обильно политого оливковым маслом. Соус шелковистый, но без яркого вкуса тунца. Для брускетты со сморчками используют хлеб от La Poste — влажный, пористый — и сушеные сморчки: солоноватые, с насыщенным грибным ароматом. На десерт подают сливочный пирог с черникой и слегка солоноватой рикоттой.

Что съесть Цукини с крем-пармезаном и пангритатой, 340 р. Копа с гриссини, рикоттой, жаренным редисом и мятой, 380 р. Крудо из гребешка с томатной водой и томатами конфи, 490 р. Брускетта со сморчками, пармезаном и луком сибулет, 550 р. Салат романо с пармезаном и анчоусами, 590 р.

Адрес Кривоколенный, 9с3 Время работы ср-пн 16.00-00.00, вт — выходной Телефон +7 926 270 83 64

Piri Piri Bar Бар-квартира с коммунальным холодильником

Популярный в Питере формат бара-квартиры теперь и в Москве. Piri piri устроен как дом друзей. Заходите, просите официанта налить вам бокал вина, а сами достаете из холодильника пару тарелок с закусками и идете на диван слушать пластинки. Меню кухни немудреное, зато понятное и есть все удобно. Стейк сразу нарезают, чтобы осталось только подцепить вилкой, а вот чтобы съесть мортаделлу, придется самостоятельно намазать на питу песто и собрать себе бутерброд. Винную карту пришлось сократить до пары десятков позиций, зато цены вменяемые — от 500 р. за бокал проссеко. Уйти через час решительно невозможно из‑за хорошей музыки, уютной еды и дружелюбных сотрудников. В интерьере пока полно недоделок — то труба выглянет, то покажется голая стена в холодильнике для вина, но все это мелочи. В конце концов, мы же прощаем друзьям затянувшийся ремонт?

Что съесть Мортаделла с питой и песто, 500 р. Куриный паштет с грушевым чатни, 390 р. Салат с ростбифом, 590 р. Стейк «Бавет», 890 р.

Адрес Петровка, 23/10, стр. 5 Время работы круглосуточно Телефон +7 495 363 83 58