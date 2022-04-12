Уже прошел сезон израильской клубники, закончились недорогие манго, а свежих овощей в условиях затянувшейся зимы хочется очень сильно. Выручают первые травы — черемша, тархун, мята. Рассказываем, что сейчас стоит искать на рынке, а главное — что потом готовить из найденного.

Черемша

У черемши острый чесночный запах, густой и пряный. Сезон идет уже месяц, так что сейчас доступна в двух вариантах: помоложе и постарше. Молодая черемша выглядит как белые палочки с маленьким листочком наверху, ее хорошо и есть свежей, и мариновать. А черемша постарше — листики длиной сантиметров в 20–25, с ней можно и хлеб печь, и салаты нарезать. Цена зависит от размера пучка и возраста черемши — чем моложе, тем дороже.

Что приготовить с черемшой Салат с яйцом Главный весенний хит — салат из вареных яиц и свежей черемши. Соедините ингредиенты в произвольной пропорции и добавьте майонеза для сочности. Песто Из черемши получается очень ароматный песто. Просто перетрите листья с небольшим количеством оливкового масла, добавьте немного кедровых орехов и твердого сыра (но можно обойтись и без этого). Омлет Крупно нарежьте листья черемши, слегка обжарьте на сливочном масле и залейте взбитыми яйцами. Получится весенняя версия привычного блюда.

Тархун

Почему‑то популярностью в средней полосе России тархун не пользуется — а между тем с ним можно готовить не только напитки, но и горячие блюда. В салаты его лучше класть не как зелень, а как приправу — по чуть-чуть, или смешивать с заправкой.

Что приготовить с тархуном Лимонад Самое простое и очевидное — сделать с этой травкой напиток. Порубите в блендере листья тархуна, смешайте с лимонным соком и сахаром (или медом). Залейте получившуюся кашицу газировкой. Заправка для салата Если любите заправлять овощные салаты сметаной, попробуйте добавить в нее тархун. Салат станет еще более освежающим. Печеная рыба Рубрика «Неожиданные открытия»: сибасу идет пряный аромат тархуна. Смешайте его с лимонной цедрой и солью, нафаршируйте рыбу и смажьте ее оливковым маслом. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Мята

Мята — очень живучее растение, и оно одно из первых просыпается после зимы. И немедленно начинает расти! Сочетается и с шоколадом, и с бараниной.

Что приготовить с мятой Трюфели Гордон Рамзи каждое Рождество готовит с детьми элементарные шоколадные трюфели с мятой. Ее нужно отварить в сливках — основе для конфет. Подробнее о них мы писали в материале про противотревожные рецепты. Успокаивающий чай Где мятные трюфели — там и мятный чай. Заварите листочки мяты с черным чаем, дополните напиток медом и лимоном. Можно и хитрее: отварите мяту в большом количестве воды с сахаром — так делают в Турции. Пельмени Что? Да! Самая гениальная из находок сети пельменных «Лепим и варим» — пельмени из баранины с мятой. Мята была и в фарше, и в тесте. К сожалению, их вывели из меню — но это стоит повторить дома. Мяты должно быть немного, около 50 грамм на килограмм мяса.

Базилик

Базилик есть весь год, но у весеннего совершенно особенный привкус: он насыщеннее и острее. Фиолетовый лучше смотрится в салатах, а зеленый подходит для классического песто.

Что приготовить с базиликом Песто Банально, но беспроигрышно. Базилик, оливковое масло, любимые орехи — пробейте все в блендере или перетрите в ступке. Любые макароны с сыром поднимутся до ресторанных высот с базиликовым песто. Белорусский пармезан добавит в этот соус нежности. Паста аль помодоро Рецепт на случай отсутствия сил. Слегка обжарьте мелко нашинкованный лук, смешайте с произвольно порубленным базиликом. Смело берите весь пучок. Добавьте готовый томатный соус — или нарежьте помидоры, если есть время довести их до мягкости. Влейте немного воды от пасты, чуть-чуть потушите до приятной вам консистенции и перемешайте вместе с макаронами. Классический овощной салат Смешайте в одной миске огурцы, помидоры и базилик, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите. Если есть настроение, попробуйте сметанную заправку с тархуном, о которой шла речь выше. Самое приятное — собирать салатную жижу со дна миски кусочком белого хлеба.

Спаржа

Расжиться пачкой спаржи на Даниловском сейчас можно за 700 рублей. Готовить нежные стручки почти не нужно — бланшируйте и дальше используйте в качестве гарнира к паровой рыбе или ешьте с привычными соусами. Главное — не дать спарже развариться в кашу, а только слегка обработать ее, чтобы было приятнее жевать.

Что приготовить из спаржи Запеченная спаржа Промойте спаржу, отрежьте нижнюю, грубую часть стеблей. Перемешайте с оливковым маслом, заправьте солью и черным перцем. Запекайте на 200 градусах 8–10 минут до мягкости. Отварная спаржа Долго мучать нежные ростки спаржи — кощунство. Припустите их 3–5 минут в кипятке и откиньте в ледяную воду, чтобы сохранить цвет. Ешьте просто так или макая в хумус. Скрэмбл Взбейте яйца для омлета. Слегка припустите спаржу на сливочном масле, залейте яичной смесью и доведите до состояния скрэмбла, деликатно помешивая.

Фенхель

Теперь фенхель — обязательный атрибут любого модного салата. Он классно сочетается с морепродуктами, а еще его, как и лук, можно мариновать. Этот овощ можно и есть свежим, и тушить, и даже добавлять в картофельное пюре.

Что приготовить с фенхелем Картофельное пюре Мелко нарежьте голову фенхеля и небольшую луковицу и слегка обжарьте до мягкости. Смешайте с уже готовым картофельным пюре, а в конце добавьте немного сливочного масла и взбейте все до пышности. Салат с тунцом Смешайте в миске консервированный тунец, немного фенхеля, сладкий лук и красный перец и заправьте оливковым маслом. Получится легкий и ароматный салат. Брускетта с осьминогом Отчего‑то фенхель особенно хорошо сочетается с осьминогом. В ресторане Verd делают такую брускетту: на ломоть ремесленного хлеба выкладывают фенхель, нарезанный соломкой и заправленный подсолнечным маслом и паприкой, а сверху — тонкие ломтики осьминога.