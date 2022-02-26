Часто готовка — единственное, что может справиться с тревогой: просто не получается читать новости, пока руки в муке. Редакция «Афиши Daily» этим активно пользуется. Делимся своими противотревожными рецептами.

Банановые оладьи

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда»

Сейчас я в основном ем в ресторанах, так что домой я еду не покупаю. Но у меня всегда есть яйца, бананы и мука — а это минимальный базовый набор для банановых оладьев. Мне нравится их готовить, потому что их невозможно испортить (только спалить). Ем их со сметаной или просто так. Такие оладьи довольно калорийные, и сильно спасают, когда кусок в горло не лезет, а поесть и запастись силами надо. Ингредиенты: — Банан — 1 шт.

— Яйцо — 1 шт.

— Мука — 2-3 столовых ложки

— Соль — щепотка

— Растительное или сливочное масло — для жарки

Как готовить 01 Банан разомните вилкой в пюре. Не переживайте, если останутся некрупные кусочки фрукта — оладьям это только в плюс. 02 Добавьте яйцо и соль, хорошо перемешайте. 03 Вмешайте муку. Делайте это постепенно, по ложке. Тесто должно получиться довольно густым, как сметана 15% жирности. 04 Нагрейте сковородку, растопите на ней кусочек сливочного масла или смажьте растительным. Выпекайте оладьи на небольшом огне до золотистого цвета. Можно жарить и на сухой сковородке — тоже получится вкусно. 05 Ешьте оладьи горячими или холодными, со сметаной или сгущенкой, утром или вечером.

Гречка с ленивым карри с индейкой и шпинатом

Екатерина Кокина Фоторедактор

Так как я никогда не готовлю по рецептам (не люблю), то мне сложно сказать, сколько чего взять. Привожу примерно. Но мне кажется, что блюдо настолько простое, что пропорции не играют роли. Ингредиенты: Для гречки:

— Гречка — 1 стакан

— Соль — ½ чайной ложки

— Перец — щепотка

— Сливочное или растительное масло — чтобы обжарить гречку



Для карри:

— Индейка — 300 грамм

— Чеснок — 1 зубчик

— Замороженный шпинат — 350 грамм

— Мускатный орех — щепотка

— Сметана — пара ложек

— Соль — щепотка

— Паста карри — столовая ложка без горки

— Кокосовое молоко — 2-3 столовых ложки

01 Закиньте в кастрюлю соль, черный перец и масло — сливочное или растительное, по настроению. 02 Оправьте гречку в кастрюлю, смешайте с пряностями и залейте воду. Я люблю не сильно разваренную крупу, поэтому на 1 часть гречки беру 1,5-1,75 части воды. 03 Доведите до кипения, пару раз перемешав в процессе, закройте крышкой и держите на самом маленьком огне около 20 минут. Я проверяю, все ли готово, так: наклоняю кастрюлю, и если вдоль стенок не проступает вода, то все готово. 04 Выключите огонь, и подержите гречку еще 10 минут под крышкой. 05 Теперь готовим карри. На огне уровня «огонь иди со мной» (сильном) обжарьте в растительном масле индейку до золотистого цвета. Уменьшите огонь, добавьте чеснок (его нужно мелко нарезать или пропустить через чеснокодавилку). 06 Добавьте замороженный шпинат. Его должно быть чуть больше, чем индейки. Перемешайте все, добавьте молотый мускатный орех и тушите до тех пор, пока шпинат не перестанет выделять воду. 07 Посолите, но не сильно, потому что паста карри и так соленая. Можно и вовсе не солить сейчас, а сделать это в конце. 08 Положите в сковородку пару ложек сметаны, помешайте, дайте слегка загустеть. Добавьте пасту карри — примерно столовую без горки. Моя паста очень плотная и не добавляет влаги, так что в самом конце я добавляю несколько ложек кокосового молока, чтобы довести соус до нужной густоты. Потушите 10 минут. 09 Положите гречку в глубокую тарелку и налейте карри. Я не перемешиваю их, потому что мне нужна возможность есть в процессе гречку без соуса, а вы можете сделать так, как вам нравится.

Лазанья с грибами и луком-пореем

Надежда Афанасьева Редакторка раздела «Инфопорно»

Никогда не думала, что лазанью можно просто отварить, перемешать с соусом и есть как любую другую пасту. Всегда казалось, что это сложный процесс на несколько часов. Но по этому рецепту приготовить ее можно реально минут за 15. Нашла я его в книге «Курс элементарной кулинарии» Гордона Рамзи. Это была первая книга, которая объяснила мне домашнюю кулинарию как систему. Я поняла, как закупать продукты, как использовать специи, что делать с остатками еды, с какими продуктами можно импровизировать, а что лучше не заменять. Многие рецепты оказались на деле очень простыми и все они — очень вкусные. Зелень эстрагона я так и не нашла, куриный бульон делала из кубиков. Пробовала готовить как с пореем, так и с обычным луком — оба варианта вкусные. Мои листы лазаньи были узкими и длинными, как спагетти. Чтобы полностью погрузить их в кипяток, я сначала опускала их одной стороной, спустя секунд 15 переворачивала щипцами, и тогда лазанья становилась достаточно гибкой, чтобы принять форму кастрюли и полностью оказаться под водой. Ингредиенты: — Шампиньоны — 8 шт.

— Чеснок — 1 зубчик

— Лук-порей — 1 стебель

— Куриный бульон — 250 мл.

— Лазанья — 4-6 листов, сухих или свежих

— Сливки — 100 мл, возьмите самые жирные

— Эстрагон — 2 столовые ложки порубленных листьев

— Морская соль — по вкусу

— Черный перец — по вкусу Для чесночной брускетты:

— Чиабатта — 2 куска

— Оливковое масло — для жарки

— Чеснок — 1 зубчик

Как готовить 01 Грибы нарежьте и начните обжаривать в разогретой сковородке на оливковом масле. Посолите и поперчите их, через две минуты добавьте чеснок, и еще спустя минуту — лук-порей. Порей должен стать мягким, а грибы зарумяниться, это займет 6-8 минут. Попробуйте на соль и перец. 02 Добавьте бульон и уварите все в два раза. Обычно на это нужно 5 минут. 03 Налейте в большую кастрюлю воду, подсолите ее, доведите до кипения и варите лазанью до состояния аль-денте. 04 Пока лазанья готовится, отправьте к грибам и луку сливки, слегка уварите пару минут. 05 Слейте воду из лазаньи, и положите их к грибам и хорошо перемешайте. Снимите с огня, добавьте зелень и оставьте ненадолго. 06 Чтобы приготовить брускетты, сперва разогрейте сковородку. Смажьте хлеб оливковым маслом и натрите чесноком. Обжарьте чиабатту до золотистого цвета с двух сторон. 07 Выложите лазанью на тарелку, ешьте с чесночным хлебом.

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Плов с индейкой

Анастасия Евсиненкова Фоторедактор

При приготовлении плова я ориентировалась на рецепт из интернета, но изменила пропорции ингредиентов — казана у меня нет, а сотейник сильно меньше по размеру. У меня было бедро индейки, поэтому плов у меня с индейкой. Однажды я пробовала вкусный плов с сейтаном в центре Антон тут рядом, так что если вы не едите мясо — плов с сейтаном может получиться не менее вкусным. Такой плов отлично подходит под концепцию комфортной еды. Ингредиенты: — Рис — 1 стакан

— Индейка — 300 грамм

— Лук — 1 большая луковица или 2 поменьше

— Морковь — 2 шт.

— Соль — чайная ложка

— Смесь «Карри мадрас» — по вкусу

— Куркума — по вкусу

Как готовить 01 Мясо (или заменитель мяса) нарежьте небольшими кусками, лук — кубиками, а морковь — на тонкие полоски. 02 Обжарьте лук в большом количестве масла на сильном огне. Когда он приобретет приятный золотистый оттенок, вытащите его из масла и положите в тот же сотейник мясо. 03 Когда и мясо зарумянится, можно вернуть лук обратно, положить морковь и продолжать жарить их вместе. Не забывайте перемешивать. 04 Через пару минут влейте два стакана горячей воды, добавьте чайную ложку соли и приправу для плова (в моем случае — смесь карри, куркумы и перца). Дайте покипеть под крышкой минут 20, пока не выпарится вода. 05 Промойте рис, засыпьте его в сотейник. Налейте столько воды, чтобы полностью покрыть рис. 06 Дайте прогреться минут 10, накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и оставьте на 20 минут.

Веганский боул

Артем Соколов Редактор раздела «Спорт»

Приготовление пищи — одно из немногих занятий, во время которого вы точно не сможете читать новости, и, соответственно, отвлечетесь и перезагрузитесь. Это помогало мне во время локдауна 2020 года. Чтобы успокоиться, я обычно выбираю не очень сложные рецепты с большим количеством ингредиентов и различных действий. Так можно полностью погрузиться в процесс. Мое любимое блюдо из категории «успокаивающих» — веган боул с булгуром. Здесь придется нарезать, измельчать, жарить, варить и запекать. А еще вы запачкаете всю посуду на кухне, и займете еще немного свободного времени. Боул, который я готовлю, состоит из четырех частей и соуса. Последовательность приготовления — произвольная. Ингредиенты для основы:

— Нут — 100 грамм (замочите на 4 часа)

— Лавровый лист — 1-2 листа

— Душистый перец — 2-3 горошины

— Красная луковица — 1 шт.

— Копченая паприка Для гарнира:

— Булгур — 100 г

— Стручковая фасоль — горсть

— Болгарский перец — 1 шт.

— Соевый соус — столовая ложка

— Табаско — опицонально



Для салата:

— Чеснок — 1 головка

— Свекла — 1 шт.

— Шпинат — горсть

— Оливковое масло — для заправки

— Пряности — по вкусу Для соуса:

— Морковь — 1-2 шт. в зависимости от размера

— Черный перец — щепотка

— Соль — щепотка

— Корица — щепотка

Как готовить 01 Отварите нут с лавровым листом и душистым перцем на медленном огне минут 10 до полуготовности. Порежьте большую красную луковицу и поджарьте до карамельности. Добавьте к луку нут и копченую паприку, обжаривайте на умеренном огне до готовности. Если не хочется возиться с нутом, возьмите в качестве протеиновой основы тофу — его тоже можно обжарить с любимыми травами и соусом. 02 На гарнир я выбираю булгур, но можно взять гречку, рис или киноа — что больше нравится. Я слегка обжариваю его на оливковом масле, заливаю водой и варю под крышкой минут 15 до готовности. 03 В боул я всегда добавляю небольшую порцию горячей овощной закуски, например, стручковую фасоль с болгарским перцем. Нарежьте перец соломкой и тушите вместе с фасолью минут 15. Добавьте столовую ложку соевого соуса и готовьте, пока он чуть не загустеет. Если любите острое, то вместе с соусом можно добавить немного табаско. 04 Выбор салатов в принципе ничем не ограничен, можно приготовить тот, что больше нравится. У меня это салат со шпинатом и печеной свеклой — он простой, но эффектный на вкус. Заверните свеклу в фольгу вместе с чесноком, оливковым маслом, солью и травами. Можно взять веточку розмарина и тимьяна, но если их нет, сгодятся и молотые прованские травы. Запекайте при 200°С примерно 40 минут. Остудите, порежьте средним кубиком, добавьте шпинат и немного оливкового масла. 05 Запеките морковь при 180° до полной готовности (потребуется где‑то 45 минут). Пробейте в блендере в пюре, добавьте черный перец, соль, немного корицы и немного воды, чтобы получилась консистенция соуса. 06 Соберите все компоненты в одной тарелке и полейте соусом из моркови. 07 После еды помойте гору посуды.

Мятные конфеты

Алина Гринберг Редакторка раздела «Еда»

Когда я чувствую усталость или грусть, завариваю любимый травяной чай и пью с чем‑то сладким. Обычно беру конфеты или выпечку: классический круассан, шоколадный или лимонный кекс из La Poste или булку с маком из «Караваевых». Не всегда есть возможность и желание идти в ресторан или пекарню за приличными сладостями, поэтому иногда я готовлю дома что‑нибудь супер простое. Мои любимые шоколадно-мятные конфеты получаются очень нежными и действительно таят во рту. А главное, их сможет приготовить любой — рецепт очень прост. Его я подглядела у шефа Гордона Рамзи. Готовые шоколадные шарики можно дополнительно обвалять в крошке из печенья. Я использую самое обычное «Юбилейное». Лучше всего запивать конфеты чаем с мятой или ромашкой, сейчас они как никогда кстати. Ингредиенты: — Темный шоколад — 2 плитки

— Свежая мята — 30 гр

— Сливки 33% — 100 мл

— Мед — 3 столовых ложки

— Крошка из печенья для обсыпки — 50 гр

— Какао-пудра для обсыпки — 50 гр

Как готовить 01 Соедините в ковшике сливки, мед и мяту. Чтобы мята лучше отдавала запах, слегка отбейте его. Доведите до кипения, но не кипятите. 02 Шоколад разломайте на маленькие кусочки, добавьте к нему размягченное сливочное масло. 03 Перелейте сливки в шоколад. Используйте сито, чтобы отделить мяту. Хорошо перемешайте, чтобы шоколад разошелся. 04 Перелейте полученный ганаш в контейнер и уберите в холодильник до тех пор, пока она не станет очень густой. 05 Застывший шоколад достаньте из холодильника, и с помощью ложки или пальцев сформируйте шарики. Действуйте быстро, чтобы шоколад не таял. Обваляйте их в печенье, какао или любой другой обсыпке. 06 Готовые конфеты украсьте листиками мяты.