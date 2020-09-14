Морковь — универсальный продукт, из которого можно приготовить не только салат, но и десерт или изысканное (но при этом очень простое) блюдо на ужин. Шеф-повара поделились с «Афишей Daily» рецептами блюд из сезонного овоща.

Молодая морковь конфи в масле бер-нуазет (beurre noisette) со сметаной и зонтиками укропа Бистро 6 am Bread Kitchen, шеф-повар Юлия Артамонова

Ингредиенты На 2 порции — Сливочное масло — 250 г

— Небольшая молодая морковь — 10 шт.

— Семена фенхеля — 1 ст. л.

— Сметана — по вкусу

— Соцветия укропа — по вкусу

Как готовить 01 Морковь хорошо вымыть щеткой, но не снимать кожицу. Ботву обрезать, оставив 2–3 см. 02 Растопить масло на среднем огне в сотейнике с толстым дном. Помешивая, довести его до золотистого цвета — примерно 5 минут, — добавить семена фенхеля. 03 Снизить нагрев до минимума и выложить в масло морковь. Томить на медленном огне около 15–20 минут. 04 Подавать со сметаной и соцветиями укропа.

Tofu & Yellow Hummus (Боул с тофу и морковным хумусом) Holy Basil Café, шеф-повар Екатерина Агапова

Ингредиенты На 2 порции — Морковь — 1–2 шт.

— Кейл — пучок

— Тофу — 100 г

— Кунжут — 1 ст. л.

— Кунжутное масло — 1–2 ч. л. Маринад для тофу — Соевый соус — 100 г

— Вода — 200 г

— Специи (куркума, черный перец, кумин, кориандр, сухие травы) — по вкусу Для хумуса — Нут сухой — 150 г.

— Морковь — 2 шт.

— Тахини — 3 ст. л.

— Лимон — ½ шт.

— Кориандр молотый — 1 ч. л.

— Черный перец — щепотка

— Куркума — ½ ч. л.

— Оливковое масло — 3 ст. л.

— Соль гималайская — 1 ч. л.

Как готовить 01 Замочить нут на ночь. Затем промыть и переложить в кастрюлю, залить холодной водой на 3 см выше уровня нута. Варить примерно 60–90 минут на среднем огне, за 10 минут до готовности посолить. 02 Пока варится нут, морковь вымыть, почистить и нарезать крупными кусочками. Переложить на противень, закрыть крышкой и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать в течение 20–30 минут до мягкости. 03 Сложить все ингредиенты для хумуса в емкость для блендера, пробить до гладкой консистенции, добавляя специи по вкусу. 04 Приготовить маринад для тофу. Для этого смешать специи, добавить соевый соус и питьевую воду. Тофу нарезать кубиками и залить готовым маринадом. Оставить на несколько часов, а лучше — на всю ночь. 05 Свежую морковь мелко натереть. Кейл промыть и нарезать, удалив жесткую часть. Добавить к нему немного кунжутного масла и морковь, перемешать. Кубики тофу обвалять в кунжуте. 06 На тарелку (или в банку) выложить морковный хумус, затем морковь с кейлом, маринованный тофу.

Фетучини из моркови с арахисовым соусом «Город-сад», шеф-повар Иван Дубков

Ингредиенты На 2 порции — Морковь — 250 г

— Масло оливковое — 35 г

— Паста арахисовая — 115 г

— Масло кунжутное — 15 г

— Соус соевый — 25 г

— Цедра лимона — 3 г

— Сок лимона — 25 г

— Вода — 65 г

— Нут отварной — 65 г

— Петрушка — 8 г

— Мята — 8 г

— Специи (кумин, тмин, кунжут белый/черный, перец черный) — 8 г



Как готовить 01 При помощи овощечистки нарезать морковь длинными широкими полосками. По форме она должна напоминать пасту фетучини. 02 Слегка обжарить морковь на масле в воке. 03 Тщательно промыть петрушку и мяту — понадобятся только листья без стебельков. Измельчить зелень ножом, соединить с морковью, добавить вареный нут. Посолить и перемешать. 04 Приготовить соус. Для этого соединить арахисовую пасту с водой, кунжутным маслом, соевым соусом, соком лимона и цедрой. Тщательно перемешать или взбить блендером. 05 Специи измельчить и смешать. 06 Соединить пасту из моркови, соус и специи. Тщательно перемешать.

Морковный кекс Кондитерская no regrets

Ингредиенты На форму 24 на 9 см, высотой 8 см — Cвежая морковь — 222 г

— Коричневый сахар — 158 г

— Белый сахар — 128 г

— Растительное масло — 222 г

— Пшеничная мука — 233 г

— Разрыхлитель — 7 г

— Сода — 2 г

— Соль — 2 г

— Грецкий орех — 59 г

— Пекан — 53 г

Лучше использовать металлическую форму — в силиконовой большой кекс может не пропечься.



Как готовить 01 Разогреть духовку до 150 градусов. Проложить противень пергаментом (можно этого не делать), выложить орехи и отправить в разогретую духовку на 12–13 минут. 02 Вытащить орехи и остудить. Духовку переключить на 180 градусов. Остывшие орехи порубить ножом. 03 Подготовить форму: смазать маслом и проложить пергаментом (его предварительно вырезать по форме формы). 04 Натереть морковь на мелкой терке — лучше взять моркови немного больше, так как, скорее всего, некоторые части натереть не получится. 05 В емкость для замеса всыпать коричневый и белый сахар, добавить яйца. Смешать венчиком в течение 1–2 минут, миксер лучше не использовать — это сделает кекс слишком хрупким. Постепенно тонкой струйкой ввести масло, не переставая помешивать. 06 Сухие ингредиенты смешать до однородности, всыпать к основной массе. Быстро вмешать сухие ингредиенты венчиком — долгий замес запустит развитие глютена, который сделает кекс резиновым. Добавить морковь, орехи, снова вымешать тесто до однородности. Переложить его в форму. 07 Выпекать в духовке 10 минут при 180 градусов, а затем понизить температуру до 145 градусов и выпекать еще 45–50 минут. Главный показатель того, что кекс готов, — в месте, где треснула корочка, тесто матовое, не блестит, не выглядит сырым. 08 Готовый кекс сразу достать из формы. Остудить на боку — так мякиш не примнется под собственным весом.

