Морковь — универсальный продукт, из которого можно приготовить не только салат, но и десерт или изысканное (но при этом очень простое) блюдо на ужин. Шеф-повара поделились с «Афишей Daily» рецептами блюд из сезонного овоща.
Молодая морковь конфи в масле бер-нуазет (beurre noisette) со сметаной и зонтиками укропа
Бистро 6 am Bread Kitchen, шеф-повар Юлия Артамонова
Ингредиенты
На 2 порции
— Сливочное масло — 250 г
— Небольшая молодая морковь — 10 шт.
— Семена фенхеля — 1 ст. л.
— Сметана — по вкусу
— Соцветия укропа — по вкусу
Как готовить
Морковь хорошо вымыть щеткой, но не снимать кожицу. Ботву обрезать, оставив 2–3 см.
Растопить масло на среднем огне в сотейнике с толстым дном. Помешивая, довести его до золотистого цвета — примерно 5 минут, — добавить семена фенхеля.
Снизить нагрев до минимума и выложить в масло морковь. Томить на медленном огне около 15–20 минут.
Подавать со сметаной и соцветиями укропа.
Tofu & Yellow Hummus (Боул с тофу и морковным хумусом)
Holy Basil Café, шеф-повар Екатерина Агапова
Ингредиенты
На 2 порции
— Морковь — 1–2 шт.
— Кейл — пучок
— Тофу — 100 г
— Кунжут — 1 ст. л.
— Кунжутное масло — 1–2 ч. л.
Маринад для тофу
— Соевый соус — 100 г
— Вода — 200 г
— Специи (куркума, черный перец, кумин, кориандр, сухие травы) — по вкусу
Для хумуса
— Нут сухой — 150 г.
— Морковь — 2 шт.
— Тахини — 3 ст. л.
— Лимон — ½ шт.
— Кориандр молотый — 1 ч. л.
— Черный перец — щепотка
— Куркума — ½ ч. л.
— Оливковое масло — 3 ст. л.
— Соль гималайская — 1 ч. л.
Как готовить
Замочить нут на ночь. Затем промыть и переложить в кастрюлю, залить холодной водой на 3 см выше уровня нута. Варить примерно 60–90 минут на среднем огне, за 10 минут до готовности посолить.
Пока варится нут, морковь вымыть, почистить и нарезать крупными кусочками. Переложить на противень, закрыть крышкой и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать в течение 20–30 минут до мягкости.
Сложить все ингредиенты для хумуса в емкость для блендера, пробить до гладкой консистенции, добавляя специи по вкусу.
Приготовить маринад для тофу. Для этого смешать специи, добавить соевый соус и питьевую воду. Тофу нарезать кубиками и залить готовым маринадом. Оставить на несколько часов, а лучше — на всю ночь.
Свежую морковь мелко натереть. Кейл промыть и нарезать, удалив жесткую часть. Добавить к нему немного кунжутного масла и морковь, перемешать. Кубики тофу обвалять в кунжуте.
На тарелку (или в банку) выложить морковный хумус, затем морковь с кейлом, маринованный тофу.
Фетучини из моркови с арахисовым соусом
«Город-сад», шеф-повар Иван Дубков
Ингредиенты
На 2 порции
— Морковь — 250 г
— Масло оливковое — 35 г
— Паста арахисовая — 115 г
— Масло кунжутное — 15 г
— Соус соевый — 25 г
— Цедра лимона — 3 г
— Сок лимона — 25 г
— Вода — 65 г
— Нут отварной — 65 г
— Петрушка — 8 г
— Мята — 8 г
— Специи (кумин, тмин, кунжут белый/черный, перец черный) — 8 г
Как готовить
При помощи овощечистки нарезать морковь длинными широкими полосками. По форме она должна напоминать пасту фетучини.
Слегка обжарить морковь на масле в воке.
Тщательно промыть петрушку и мяту — понадобятся только листья без стебельков. Измельчить зелень ножом, соединить с морковью, добавить вареный нут. Посолить и перемешать.
Приготовить соус. Для этого соединить арахисовую пасту с водой, кунжутным маслом, соевым соусом, соком лимона и цедрой. Тщательно перемешать или взбить блендером.
Специи измельчить и смешать.
Соединить пасту из моркови, соус и специи. Тщательно перемешать.
Морковный кекс
Кондитерская no regrets
Ингредиенты
На форму 24 на 9 см, высотой 8 см
— Cвежая морковь — 222 г
— Коричневый сахар — 158 г
— Белый сахар — 128 г
— Растительное масло — 222 г
— Пшеничная мука — 233 г
— Разрыхлитель — 7 г
— Сода — 2 г
— Соль — 2 г
— Грецкий орех — 59 г
— Пекан — 53 г
Как готовить
Разогреть духовку до 150 градусов. Проложить противень пергаментом (можно этого не делать), выложить орехи и отправить в разогретую духовку на 12–13 минут.
Вытащить орехи и остудить. Духовку переключить на 180 градусов. Остывшие орехи порубить ножом.
Подготовить форму: смазать маслом и проложить пергаментом (его предварительно вырезать по форме формы).
Натереть морковь на мелкой терке — лучше взять моркови немного больше, так как, скорее всего, некоторые части натереть не получится.
В емкость для замеса всыпать коричневый и белый сахар, добавить яйца. Смешать венчиком в течение 1–2 минут, миксер лучше не использовать — это сделает кекс слишком хрупким. Постепенно тонкой струйкой ввести масло, не переставая помешивать.
Сухие ингредиенты смешать до однородности, всыпать к основной массе. Быстро вмешать сухие ингредиенты венчиком — долгий замес запустит развитие глютена, который сделает кекс резиновым. Добавить морковь, орехи, снова вымешать тесто до однородности. Переложить его в форму.
Выпекать в духовке 10 минут при 180 градусов, а затем понизить температуру до 145 градусов и выпекать еще 45–50 минут. Главный показатель того, что кекс готов, — в месте, где треснула корочка, тесто матовое, не блестит, не выглядит сырым.
Готовый кекс сразу достать из формы. Остудить на боку — так мякиш не примнется под собственным весом.