Если сейчас нет настроения стоять у плиты, а отвлечься хочется, советуем подписаться на инстаграмы с рецептами. Возможно, блюда захочется приготовить в будущем, но и просто наблюдать за красивой едой и процессом ее приготовления — большое удовольствие. Делимся 7 блогами, за просмотром которых можно расслабиться.

@pierceabernathy

Если хочется насладиться картинкой не только готового блюда, но и всех этапов его создания, вам сюда. Рецепты сняты понятно и очень красиво. Хороший свет, идеально подобранные продукты и удачный ракурс превращают процесс приготовления в настоящее эстетическое удовольствие. Готовьтесь, что за просмотром проведете как минимум полчаса. @bestofvegan

Best of Vegan — американское издание с различными рецептами для веганов. Сочетания удивят даже тех, кто давно придерживается растительного питания: найдете подсказки, как приготовить шоколадный пирог с красными бобами и розой, сырно-капустный суп или салат из чечевицы с манго и красным луком. Настроение у блога спокойное — фоторецептов в аккаунте больше, чем видео. Если хочется динамичной картинки, переходите в инстаграм одной из редакторок сайта Анны Кот. Там тоже можно найти отличные веганские рецепты — к слову, на русском. @viktor_tkachenko

Виктор Ткаченко — начинающий кондитер из Оренбурга. Большинство рецептов он готовит впервые, а после пробует блюдо и делится мнением. Получается очень трогательно. Если у вас нет опыта в кондитерском деле и вы очень хотите себя попробовать, советуем делать это вместе с автором блога. Визуальная составляющая менее отработанная, чем у продвинутых фуд-блогеров, зато спокойствие и уверенность в том, что все получится, точно появятся. @food52

Главный плюс аккаунта — новые рецепты тут добавляют два, а то и три раза в день. Если вам хочется готовить новые блюда и на завтрак, и на обед, и на ужин — это лучший вариант. У Food 52 нет одного лица, рецепты могут быть и от шефов, и от гастроэнтузиастов, и от блогеров. @carolinagelen

Каролина Гелен — одна из резиденток Food52. Ее рецепты выделяются красочностью и непринужденной подачей — просмотром приготовления невероятно аппетитных блюд можно увлечься надолго. Рецепты на английском, но все процессы показывают достаточно подробно — непонятных моментов остаться не должно. Плюс в комментариях к постам указаны ингредиенты и пошаговый рецепт. Ограничений по блюдам нет: можно найти способ приготовления различных паст, пицц, тако, сэндвичей, мяса, яиц, сладостей. Особенно аппетитно выглядят рецепты выпечки: большой торт-эклер, банановый пудинг или лимонно-маковый кекс. @symmetrybreakfast

Пара Майкл и Марк выкладывают фотографии симметричных завтраков и прикрепляют рецепт в комментарии к посту. Кроме классических для утра каш, яиц и панкейков, есть вполне подходящие для обеда или ужина блюда: паста, сэндвичи, китайские пельмени. Больше всего наслаждения получат перфекционисты: некоторые пары завтраков настолько похожи, что сложно поверить, что набора блюд все-таки два. @emilymariko

Эмили ведет блог в инстаграме и в тиктоке. В видео девушка показывает не только несложные рецепты, но и лайфхаки, которые помогут правильно хранить продукты. Отдельное удовольствие — видео с разбором продуктов с рынка. Идеальные фрукты, овощи и зелень Эмили очищает и складывает специальным способом в контейнеры для долгого хранения.