Зачастую из‑за неправильного хранения продукты портятся быстрее, чем могли бы. Мы изучили популярные в соцсетях приемы и узнали, как сделать так, чтобы разрезанное авокадо не темнело, картофель не прорастал, салатные листья не увядали, а зелень оставалась свежей больше месяца.

Бананы

Не храните бананы в холодильнике — там они темнеют быстрее всего. Лучше оставить фрукты в комнате, обернув корешки пищевой пленкой или фольгой: они не пропустят этилен, который ускоряет созревание, и спасут их от потемнения.

@juliannavezza How to keep bananas FRESH for up to 5 days!!! #howto #protip #protips #lifehack #kitchenhack #learnfromme #learnfromtiktok #tiktoptips#fyp #bananas ♬ Wait a Minute! - WILLOW

Салатные листы

Сохранить свежим шпинат, айсберг или латук на пару недель — настоящий челлендж. Некоторые блогеры советует промыть салат перед хранением, кто‑то, наоборот, убеждает этого не делать. Подойдут оба варианта, главное — тщательно просушить зелень. Сухие листья хорошо хранить в контейнере, укладывая их слоями между бумажными полотенцами. Вместо одноразовых можно использовать многоразовое хлопковое.

@kamsworldoffashion35 Keep your spinach fresh for longer #spinach #freshspinach #healthyfood #greenvegetable #fyp#homeremedies #homeremdygoodtips ♬ Steven Universe - L.Dre

Альтернатива такому методу — хранить салат в зип-пакете, также вместе с бумажным полотенцем. Они абсорбируют лишнюю влагу, и зелень дольше не вянет.

Авокадо

Эксперименты в тиктоке подсказывают: положите половинку авокадо в контейнер с холодной водой и убрать в холодильник. Мы проверили, она действительно не чернеет пару дней, но текстура плода меняется — становится рыхлой. В салат такой кусок не годится, зато для смузи или гуакамоле отлично подойдет.

@sidneyraz testing how to keep an avocado fresh over two days #avocado #inmy30s ♬ original sound - sidneyraz

Чтобы сохранить и свежесть, и текстуру, попробуйте еще один легкий способ. Оставшуюся половинку смажьте оливковым маслом или лимонным соком, заверните в пищевую пленку и храните в холодильнике.

@orange_food_blog

Лайфхак 🥑🔥

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Зелень

Многие знают популярный способ хранения петрушки, кинзы и укропа в банке с водой, как цветы в вазе. Мы нашли кое‑что еще: попробуйте положить немытую зелень в стеклянную или пластиковую емкость корешками вверх, закройте крышкой и уберите в холодильник. Дополнительно заливать водой при этом не нужно. Ветки не завянут в течение месяца, поэтому точно не будет необходимости их выбрасывать.

@bistrie.recepty2.0 Ловите лайфхак 🌿Как сохранить зелень свежей целый месяц🌿#вкуслета #лайфхак #лайфхакинакухне #кручешефа #почемутаквкусно ♬ оригинальный звук - CHEF ONLINE

Хлеб

С хлебом, кажется, пробовали все: класть в бумажный пакет, оставлять в открытой хлебнице, замораживать. Из нового — предлагаем добавить в упаковку с буханкой стебель сельдерея. К слову, против заморозки мы тоже ничего не имеем — разогретый в тостере или духовке хлеб сохранит вкус и мягкость, и достать его можно когда угодно.

Картофель

Лук картофелю не товарищ: не храните их вместе. А вот с яблоком — можно. Положите фрукт в корзину или мешок с картошкой, и она перестанет прорастать, размягчаться и увядать: этому препятствует газообразный этилен, который выделяют яблоки. Убирать корнеплод в холодильник не стоит, лучше хранить его в сухом темном месте в бумажном или пластиковом пакете.

@innovativechef How to properly store potatoes 🥔 #cooking#food#foodie#cookingtips #cookinghacks #cookingtips #cookingskills #cookingvideos ♬ Savage - Megan Thee Stallion

Ягоды

Сохранить свежими клубнику, малину и голубику поможет яблочный уксус. Его необходимо развести с водой и промыть ягоды в дуршлаге. Для более надежного результата можно оставить их в растворе на 10–15 минут, затем высушить и убрать в холодильник.

@ehow Some easy hacks to keep your fruits fresh! 🫐 #freshfruits #foodhacks #lifehacks #homehacks 🎥: @laurenashleybeck ♬ SUN GOES DOWN - Andreas Roehrig

Грибы

Если вы купили грибы и не использовали все за один раз, не храните остаток в их первоначальной упаковке. Стоит переложить их в бумажный пакет и убрать в холодильник. Для надежности положите в пакет пару веточек петрушки — она обладает антиоксидантными свойствами и убережет грибы от пятен. Мыть грибы перед хранением нельзя: они, как губка, впитывают воду и сразу портятся.

Другой вариант — поместить грибы в контейнер, добавив к ним деревянные палочки для еды или зубочистки: дерево абсорбирует влагу, из‑за которой продукт плесневеет.

Коренья

Вымойте, очистите и нарежьте крупными полосками морковь, поместите в стеклянную банку с водой так, чтобы она полностью покрывала овощи, и храните в холодильнике. То же самое можно повторить с сельдереем, пастернаком и другими кореньями. Воду нужно менять каждые 2–3 дня — так продукты останутся твердыми и хрустящими в течение двух недель.

@emilymariko

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