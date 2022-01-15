Лучший подарок себе в этот холодный сезон — напоминание о теплых пляжах. Если выехать за границу возможности нет, советуем изучить и попробовать сочные фрукты экзотических стран. Манго, папайя, питахайя и не только — рассказываем, что можно заказать с доставкой онлайн.

Mir Mango Редкие позиции и обзоры фруктов в инстаграме

На сайте можно найти больше 50 видов экзотических фруктов: от плода какао-дерева до разных видов дурианов и джекфрутов, которые можно заказать целыми или уже нарезанными. Кроме того, есть несколько сортов манго, в том числе совсем небольшой, размером со сливу. В инстаграм добавляют подробные обзоры на каждый фрукт: плоды чистят, разрезают, показывают мякоть и рассказывают о вкусе и свойствах каждого. Советуем следить за сезонными поставками: можно поймать очень редкие для российского рынка продукты — например, родственника джекфрута келеданг или неприметный на первый взгляд лангсат.

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Taifrut Красивые наборы и срочная доставка

Заказать фрукты можно поштучно или наборами. Второй вариант отлично подойдет для подарка — упаковка выглядит действительно красиво. Вариаций оформления множество: в крафтовой или плотной круглой коробке, плетеной или праздничной — в виде новогодних саней — корзине. Наполнение тоже может быть разным: предлагают выбрать по количеству фруктов или составить набор самостоятельно из любых позиций в наличии. Есть три вида папайи — бразильская, тайская и вьетнамская, — луло, внешне похожий на хурму, пепино, гуава, личи и еще много знакомых и не очень названий. К каждому фрукту есть картинка и емкое описание, которое точно пригодится всем, кто не бывает на экзотических курортах каждый год. Для тех, кому фрукты нужны срочно, работает доставка в день заказа — необходимо оформить до 16.00.

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«Mango Лавка» Коробки с фруктами в Москве и Петербурге

Выбор здесь заметно меньше, чем у других доставок, зато получить заказ можно сразу в двух городах: Москве или Санкт-Петербурге. Кроме экзотических позиций привозят ягоды — сейчас малину, авокадо хасс и кокосы. Фрукты могут нарезать и доставить небольшим набором — это отличный вариант для сервировки стола или замена сладкому торту на праздник. Подарочные корзины и коробки тоже доступны: от 2050 рублей за пять тайских фруктов на выбор. К каждому есть буклет с описанием и инструкцией по употреблению. При желании в заказ можно вложить поздравительную открытку за дополнительные 250 рублей.

Ice Mango Замороженная мякоть для приготовления блюд

Если вы не любитель свежих фруктов, зато готовы пить смузи каждый день, обратите внимание на сервис Ice Mango. Пять видов манго, гуаву, кокос, личи, ананас, питахайю, чернику, вишню или клубнику привезут замороженными, нарезанными кубиками и очищенными от кожуры и косточек. Из ягод и фруктов можно сразу приготовить густой напиток, салат или сладкий суп — или убрать в морозилку и использовать в нужное время. Доставка в пределах МКАД обойдется в 380 рублей, от 4000 привезут бесплатно. На первый заказ действует скидка 100 рублей.

Fruit Berries Store Большой выбор овощей и свежих или сушеных фруктов

Главное отличие сервиса — в большом выборе овощей и ягод наравне с фруктами. Кроме черимойи и банановой маракуйи найдете авокадо-гиганты (средний вес плода может достигать полукилограмма), родственника репы — турнепс, белые и зеленые баклажаны, мини-артишоки, физалис и ягоды годжи. Еще есть различные орехи, финики и сухофрукты — тоже экзотические: например, сушеная папайя, манго или дуриан.

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Fruit Online Экзотические фрукты со всего мира

В Fruit Online огромный ассортимент экзотических позиций родом не только из Таиланда и Вьетнама, но и из других стран: дыня японского сорта юбари, луло из Колумбии, красные бананы из Эквадора, гранадилла из Южной Америки. Небольшая сумма минимального заказа, оперативная доставка и возможность самовывоза — дополнительные бонусы одного из самых крупных сервисов доставки фруктов.

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Mango Nado Чай, фрукты и снэки для быстрого перекуса

Приличный выбор необычных фруктов — гуанабана, саподилла, желтый арбуз, семь сортов манго, пепино и даже плод кактуса, опунция, — привезут по самым приятным в столице ценам. Узнать, что скрывается за непонятными названиями, можно на сайте — ко всем товарам есть подробные описания. Кроме сочных плодов найдете снэки — например, сушеные фрукты в упаковках, рисовые чипсы со вкусом бекона или сыра, кокосовую воду, молоко и масло и чай улун: от молочного до жасминового или цветочного с лепестками лотоса.

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