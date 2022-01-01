Мы нашли 13 ресторанов, работающих в самый ленивый выходной. В подборке — позиции для любых случаев: от глинтвейна, чтобы растянуть праздник, до антипохмельного рамена, чтобы от него отдохнуть.

«Dr. Живаго» За пельменями и варениками с 10.00

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Интерьер «Dr. Живаго» в бело-алых тонах перекликается с заснеженной Красной площадью не просто так — это еще один ресторан с видом на Кремль. На завтрак можно прийти с 10 утра: кроме каш и блюд из яиц предлагают классику русской кухни. Для тех, кто на послепраздничное утро хочет простой еды, приготовят сибирские пельмени со свининой и говядиной (520 р.) или вареники с вишней (380 р.).

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«Кофемания» За ночным перекусом в любое время

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Москва удобна тем, что в любое время есть шанс отыскать работающий ресторан. Даже те, кто встречает 2022-й в центре, могут спонтанно зайти за едой посреди новогодней ночи: выручает «Кофемания» в лобби отеля Moss в Кривоколенном. Согревайтесь малиновым или имбирным чаем (670 р.), а наступивший год отмечайте оливье с перепелкой (850 р.).



«Абу Гош» За шакшукой с 15.00

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Шакшуку часто называют «лучшим лекарством от похмелья». Если утром первого января проснетесь с желанием это проверить, заходите за глазуньей с томатно-перечным соусом в «Абу Гош». Здесь ее делают в трех версиях: по классическому рецепту (250 р.), с курицей карри (320 р.) или с хумусом (350 р.) — по желанию в любую могут добавить сыр или острый соус. К каждой порции принесут свежеиспеченную горячую питу.

Flør За сырниками с 13.00

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Чтобы утром не возиться с творожными шариками самостоятельно, приходите во Flør за их нескучной версией: с миндальной мукой, сметаной и соусом из томленой вишни (550 р.) или из топленого творога со сливочной карамелью и хурмой (700 р.). Приятный бонус — бесплатный бокал игристого, которым в ресторане угощают каждого гостя 1 и 2 января.

Avocado Queen За специальными завтраками и блюдами с суперфудом с 9.00

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В Avocado Queen разработали специальные январские завтраки. Многие отсылают к французским рецептам: начать день можно с камамбера в тесте (700 р.) или картофельного гратена с пашотом и грибным рагу (400 р.), а на десерт взять крем-брюле из пшенки (400 р.). В основном меню все так же много авокадо: его жарят, запекают, приносят на вафле с копченым лососем (720 р.) или с зеленой гречкой с пастрами (500 р.).

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Mátes За глинтвейном и пуншем с 14.00

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1 января — редкое время, когда на Патриарших не будет людно: пользуйтесь возможностью и выходите на прогулку. Согреться помогут горячие алкогольные коктейли из Mátes: из красного вина здесь варят глинтвейн (490 р.), а на основе сидра — пунш (490 р.). Если алкоголя вам хватило ночью, берите глинтвейн в безалкогольном варианте (330 р.) на виноградном и вишневом соке.

«Горыныч» За Surf & Turf с 14.00

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Если решите продолжать застолье с компанией, соберите близких в «Горыныче» и попробуйте Surf & Turf (3500 р.) — американское блюдо из стейка и креветок на гриле. К классическому рецепту шеф Владимир Баранов добавил жареное фуа-гра, а простую говядину заменил на филе миньон. Выбирать между мясом и морепродуктами больше не придется, а порции хватит сразу на двух человек.

Barbosco За салатами с 12.00

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Игристое, праздничные салаты и вид на Красную площадь — три вещи, которые объединяют Новый год и ресторан на первом этаже «ГУМа». Чтобы 1 января продолжить отмечать, приходите на обед с сезонными блюдами. Этой зимой готовят сельдь под шубой со строганиной из муксуна (950 р.) и два вида оливье: с камчатским крабом и черной икрой (1100 р.) или с говяжьим языком (850 р.).

Ku За раменом с 12.00

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За насыщенным супом с лапшой с полудня можно прийти в любую раменную сети. Выбор раменов меняется в зависимости от локации: например, на Большой Грузинской подают острый с уткой (780 р.), а на Смоленской — свиной с мисо-пастой (580 р.). Вегетарианцев не оставили в стороне: в каждом Ku есть овощной рамен (680 р., в «Депо» — 580 р.).

«Скворец» За сезонными напитками с 14.00

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Чтобы выдохнуть после декабрьской суеты, приходите в небольшое кафе на Малой Бронной. Атмосферу в «Скворце» задают сине-розовый интерьер в духе фильмов Уэса Андерсона, бархатные кресла и цветочная роспись на стенах. Жизнерадостнее интерьера только зимние напитки: какао с медвежонком из безе (250 р.) и латте «Ириска» (350 р.) с карамельным соусом из сливочного масла и кардамона — есть и в веганской версии на кокосовом молоке.

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«Пушкин» За блинами с 9.00

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К Новому году кафе «Пушкин» украсили пышными елками, которые в обстановке дворянского особняка создают дух праздничной Российской империи. Погружайтесь в атмосферу прошлого и заказывайте порцию традиционных блинов: хрустящих с гречкой и уткой (515 р.), пшенных с красной икрой (890 р.) или безглютеновых со сметаной (170 р.).

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Shagal За детокс-завтраком с 8.00

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Для тех, кто и по праздникам рано встает, в ресторане на 1-м этаже отеля Mövenpick подают завтраки с 8.00 до 13.00. Если сытные блюда после новогоднего застолья есть не хочется, выбирайте легкие — с первой страницы утреннего меню. На основу из йогурта, банана, голубики и малины укладывают гранолу (590 р.), смузи-боул смешивают с ягодами асаи (640 р.), а овсянку на молоке с орехами и фруктами приносят ленивую, в отличие от тех, кто завтракает в 8 утра 1 января.

«Муза» За роскошными завтраками и новыми кадрами в фотоленту с 12.00

Блюда приносят на большой белой посуде из фарфора и добавляют много праздничных ингредиентов: в печеные яйца можно добавить красную (650 р.) или черную икру (1100 р.), в рисовую кашу — манго и миндаль (450 р.), а к сырникам из топленого молока (350 р.) с вареной сгущенкой взять свежую малину или варенье из земляники. Выглядит все симпатично, за красотой точно сюда.