Зачастую батон черствеет до того, как успеваешь его съесть. Мы убеждены, что это не причина его выбрасывать. Поговорили с московскими шеф-поварами и разузнали, что можно приготовить из подсохшего хлеба и ни разу не пожалеть.

Хлебный пудинг

Владимир Чистяков Шеф-повар Buro TSUM и Grace Bistro

Моя история как повара началась в школе Ragout, где я впервые и приготовил этот пудинг. Классический французский рецепт в ресторанах сейчас практически не готовят, зато это отличный вариант для дома — и вкусно, и дешево. Вместо яблок вы можете взять изюм, сушеные ягоды, груши или орехи. Или все вместе: этот рецепт — отличный способ подчистить «закрома». Есть пудинг лучше всего теплым и в компании, иначе велик риск поглотить все в одиночку.

Ингредиенты — Сухой батон — 1 шт.

— Сливки — 400 мл

— Молоко — 100 мл

— Вода — 50 мл

— Яичный желток — 4 шт.

— Сахар — 170 г

— Ваниль — стручок

— Цедра лайма

— Яблоко — 1 шт.

Как готовить: 01 Сначала нужно приготовить карамель. Смешайте 100 грамм сахара с водой, добавьте щепотку соли и варите в сотейнике на медленном огне до золотистого цвета. 02 Теперь можно приступать к заварному крему. Взбейте желтки с оставшимся сахаром и добавьте к ним горячее молоко, сливки и ваниль. Загустите массу на паровой бане, постоянно помешивая. 03 Срежьте с батона корку и поделите его на тонкие ломтики. Пропитайте хлеб получившимся кремом и дайте остыть. 04 Налейте карамель в керамическую форму для запекания, сверху выложите ломтики батона, чередуя их со слайсами очищенного яблока. Хорошо пропитайте все остатками соуса и оставьте настаиваться час. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 140 градусов, на 60 минут. Готово!

Салат панцанелла

Артур Журавлев Шеф-повар ресторана Velvet

В Италии панцанеллу делают с черствой чиабаттой. У нас ее часто заменяют французским багетом, пшеничной булкой или оставшимся после обеда батоном. Если хлеб свежий, его обжаривают на сухой сковороде или сушат в духовом шкафу, а если успел зачерстветь, то и делать дополнительно ничего не нужно. Заправки к салату могут быть разными, мне больше всего нравится вариант с кислыми оливками, чесноком и травами.

Ингредиенты — Черствый белый хлеб — 50 г

— Томаты — 100 г

— Чеснок — 8 г

— Красный винный уксус — 8 мл

— Каперсы — 10 г

— Оливки — 30 г

— Свежий базилик — 8 г

— Орегано — 2 г

— Сладкий перец — 100 г

— Оливковое масло — 40 мл

Как готовить 01 Поставьте перец запекаться при 180 градусах в течение 20–25 минут. После снимите кожицу, очистите от семян и нарежьте крупными кубиками. 02 Отделите семена и сок томатов от мякоти. К соку добавьте оливковое масло, соль, базилик и орегано — лучше использовать свежие травы, но если их нет, можно заменить на сухие. 03 Срежьте с батона корочку. Поделите мякиш на средние кубики и положите в томатную смесь. Перемешайте и дайте хлебу пропитаться. 04 Для соуса смешайте оливковое масло, мелко рубленный чеснок и черные оливки без косточек и травы. Выложите в миску овощи и размокшие кусочки хлеба. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Пан-пердю

Артем Лосев Ресторатор, шеф-повар AVA Café

Pain Perdu — это французские тосты. Если переводить дословно — «потерянный хлеб». По похожему рецепту наши мамы и бабушки готовили сладкие гренки: замачивали черствый хлеб в молоке, обмакивали во взбитое яйцо, обваливали в сахаре и обжаривали с обеих сторон до золотистого цвета. Французы добавляют к молочно-яичной смеси ром или кальвадос, а с чем подавать — каждый решает сам: со свежими ягодами, вареньем, шоколадом, мороженым, соусом англез, взбитыми сливками или сгущенкой.

Ингредиенты — Черствый или подсушенный батон — 8 кусков

— Яйцо — 1 шт.

— Коричневый сахар — 40 г

— Молоко — 200 мл

— 33–35%-ные сливки — 50 мл

— Темный ром — 1 столовая ложка

— Стручок ванили — 1 шт.

— Сливочное масло — 10 г

— Клубника — 100 г

— Ванильное мороженое — шарик

Как готовить Смешайте яйца с сахаром и слегка взбейте. Добавьте ром, ваниль, молоко и сливки. Перемешайте и вылейте в широкую неглубокую миску. Нарежьте батон ломтиками и положите в смесь так, чтобы куски полностью пропитались. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Обваляйте хлеб в сахаре и обжарьте с двух сторон, пока сахар не карамелизуется. Подавать хорошо со свежей клубникой и шариком ванильного мороженого.

Хлебный соус

Антон Абрезов Бренд-шеф бара «Стрелка»

Я очень люблю печь хлеб дома. Иногда не успеваю съесть батон целиком, и он черствеет. Чтобы не выбрасывать остатки, я решил придумать блюдо, в котором им можно дать вторую жизнь. Соус лучше всего подавать к красному мясу.

Ингредиенты — Бородинский хлеб — 200 г

— Репчатый лук — 100 г

— Растительное масло — 20 г

— Сливки 33%-ные — 300 мл

— Устричный соус — 50 г

— Красный ферментированный солод — 10 г

— Куриный бульон — 300 мл

Как готовить 01 Натрите хлеб на терке и высушите в духовке. 02 На растительном масле обжарьте лук, добавьте сухари, солод, сливки, устричный соус и бульон. Снимите с огня через 5 минут, посолите и измельчите массу в блендере. Подавайте к мясу.