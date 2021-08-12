Ответом на вопрос «Из чего состоит американская кухня?», скорее всего, станет меню бургерной. Все не так просто: кулинария Америки объединяет традиции со всего мира и имеет много неординарных блюд. Иммигранты изменяли родные рецепты до неузнаваемости: пицца стала пирогом, а паэлья — джамбалайей. Рассказываем о малоизвестных за пределами США блюдах.

Серф-энд-терф Мясо и морепродукты на гриле в одном блюде

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Барбекю — символ американской кухни еще с колониальных времен. По праздникам американцы жарят мясо на гриле дома или ходят в рестораны. В регионах Атлантического или Тихоокеанского побережья конкуренцию стейк-хаусам составили места с морепродуктами, хит в которых — лобстеры. Серф-энд-терф состоит из стейка с лобстером, креветками или крабом. Мясо и морепродукты обжаривают на гриле по отдельности и поливают чесночным маслом при подаче. Блюдо особенно популярно у американцев среднего класса, которые едят его по праздникам.

Салат из макарон Макароны с майонезом, которые притворились салатом

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Бдюдо придумали в США как дешевую версию немецкого картофельного салата. К середине XX века салат из макарон стал популярен по всей стране. Причина в простоте приготовления: отваренную пасту смешивают с майонезом и посыпают солью и перцем. Иногда дополняют сельдереем, луком и вареными яйцами, а в качестве мяса кладут тунец или курицу. В 1930-х годах гавайские уличные повара придумали ланч для рабочих с плантаций. Обед состоял из самых доступных по цене продуктов: свинины, риса и салата из макарон. «Гавайский ланч» стал традиционным набором блюд, а макароны с майонезом — их неотъемлемой частью. В континентальной Америке салат готовят к барбекю и подают в ресторанах со шведским столом.

Стейк во фритюре Жареные в кляре кусочки мяса

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Кухня северного штата Айдахо состоит преимущественно из мяса: бараньи ребрышки, сэндвич с мясным рулетом и даже стейк во фритюре. По одной из версий, его придумал мясник Майло Байби, когда поджарил обрезки от стейка в кляре. В конце 50-х он открыл собственный ресторан Mylo’s Torch Lounge, где познакомил американцев с блюдом. В этом году пользователь, представившийся родственником Майло Байби, опубликовал оригинальный рецепт стейка. В инструкции его предлагают подавать с фирменным соусом из кетчупа, майонеза, хрена и чеснока. Часто к мясу приносят картофель фри и техасские тосты — толстые куски хлеба, смазанные чесночным маслом и поджаренные на гриле. Стейк во фритюре можно попробовать только в северо-западных штатах, местное население гордится им и называет «ответом жареной курице».



Курица с вафлями Мясо птицы во фритюре на сладкой вафле

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Жареная курица — символ американского фастфуда после бургера и картофеля фри. Из‑за большой популярности куриного мяса определить, кто на самом деле придумал подавать его к вафлям, сложно. Одна из теорий гласит, что нидерландцы, густо населявшие Пенсильванию в XVII–XIX веках делали вафли с жареным сомом, но из‑за сезонности продукта его стали заменять на курицу. По альтернативной версии, обжаривать курицу в кляре со специями и подавать ее к вафлям начали освобожденные афроамериканцы Юга. Современную версию блюда придумали в 1930-х годах. Она состоит из вафли, сливочного масла, кленового сиропа и птицы во фритюре. Несмотря на южное происхождение жареной курицы, сегодня найти ее на вафлях можно только в ресторанах Северо-Востока США.

Чикагская пицца Очень толстая пицца, похожая на пирог

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В 1943 году два выходца из Италии, Ике Сюэлл и Рик Рикардо, открыли в Чикаго «Пиццерию уно». Главной задачей заведения стали эксперименты над итальянской кухней: партнеры довели шутку о толщине американской пиццы до крайности, превратив ее в пирог. Чикагскую пиццу выпекают в сковороде, бортики из теста могут достигать до 7 сантиметров в высоту. В форму кладут много начинки, которую необходимо готовить около 40 минут. Чтобы за это время сыр не подгорел, ингредиенты выкладывают в обратном порядке: первой добавляют моцареллу, последним — томатный соус. В 1970-х в чикагских пиццериях Nancy’s и Giordano’s начали экспериментировать с «глубокой пиццей» и создали «фаршированную» — такая еще толще. Для нее используют меньше томатного соуса, зато больше сыра и иногда покрывают тестом и сверху.

Бисквит с подливой из сосисок Сливочный соус и свиные сосиски на песочных булочках

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Излюбленный завтрак американцев — свиные сосиски. С ними делают скрэмбл, кладут в утренние бургеры или варят соусы. Популярный на юге Америки завтрак — подливка с сосисками на бисквите (булочках из мягкого песочного теста). Колбаски обжаривают, после чего в сковороде остается жир, к которому добавляют муку, молоко и специи и варят до образования сливочно-мясного соуса. Затем соус с мелко нарезанными сосисками наливают между бисквитами. Происхождение блюда связывают с лесниками, для которых хлеб со свиной подливой был дешевым и сытным завтраком. В США бисквит с сосисками можно взять как в дорогом ресторане, так и в отделе заморозки ближайшего супермаркета.

«Скрэпл» Мясной хлеб из свиных потрохов

Необычное название блюда происходит от слова scraps или «обрезки» и отсылает к его происхождению: немецкие колонизаторы, населявшие северо-восточные штаты в XVII и XVIII веках, придумали скрэпл, чтобы не выбрасывать свиные субпродукты. Неприглядное блюдо похоже на мясной хлеб, его прародителем называют немецкий панхас — пудинг из свиных обрезков и гречневой крупы. В современных рецептах скрэпл чаще делают из мяса. Свинину варят, измельчают, смешивают с кукурузной и гречневой мукой, придают форму буханки и обжаривают. Обычно его едят на завтрак, вместе с яичницей или тостами. В 2003 году кулинарный этнограф Уильям Уивер посвятил блюду целую книгу — «Country Scrapple: An American Tradition».

Джамбалайя Луизианский рис с мясом и овощами

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До 1803 года Луизиана была французской колонией. Ее население, состоявшее из колонизаторов и рабов, называли креолами. Зародившаяся в штате креольская кухня объединила кулинарные традиции французов, испанцев и африканцев. Яркий пример культурного смешения — джамбалайя — блюдо на основе риса. Испанцы, прибывшие в Луизиану в XVIII веке, не нашли шафран и были вынуждены придумать альтернативу излюбленной паэлье. Джамбалайю готовят из крупы, тушенной с мясом или рыбой и сезонными овощами. Часто добавляют курицу, сосиски, креветки или ветчину тассо — луизианская копченая вырезка из лопатки свиньи. Еще кладут лук, сельдерей и болгарский перец — «святую троицу» луизианской кухни.