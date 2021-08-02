Все, что было слеплено, обязательно съедается. В описании говорится: «Возьмите рисовый шарик, украсьте его, сфотографируйте и съешьте, как только вы его оцените. Я бросаю вызов искусству момента».

Инстаграмм @onigirigekijo — это «Театр рисовых мячей», если переводить с японского. Имеются в виду онигири — японские аналоги бутербродов, рис с начинкой (а иногда и без). Традиционная форма — треугольник или шарик, обернутый полоской из нори, чтобы было удобнее есть. Владелица аккаунта делает высокохудожественные онигири в виде животных, японских чудовищ, персонажей из легенд и известных людей.

Причина проста: это очаровательно. Где еще вы увидите онигири в виде котиков, сов и персонажей аниме?

Как это повторить?

Для того чтобы слепить фигурку, нужно пройти несколько этапов: подготовку риса для лепки, формирование фигурки, сборку и украшение. Вот подробный гид с техникой приготовления онигири.

Для того чтобы придать рису форму, нужна пищевая пленка — так рис не будет прилипать к рукам и получится сформировать гладкий шар, треугольник или другую форму. Но можно обойтись и без нее, только не забудьте смочить руки прохладной водой.

Для украшения художница использует водоросли, маринованные овощи, стружку тунца, мисо-пасту и пищевые красители. Такие элементы, как тонкие полоски нори, приходится прикреплять на место с помощью пинцета. Только так получается сделать аккуратный рисунок.

На ютьюбе есть процесс лепки. Можно посмотреть на то, как создается рисовый самурай, японские чудища или Себастьян Бах. Ну и на котиков, конечно.