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Я стала поваром, потому что мечтала об этом. Когда‑то давно мне понравилось одно блюдо в Италии в ресторане со звездами Michelin. Если верно помню, это была эспума с пармезаном, яйцом пашот и трюфелем. В ресторане была особенная атмосфера: официанты в перчатках, нарядные гости и душевная музыка. С тех пор я поняла, что хочу стать поваром.