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Женщина на кухне — для меня неоднозначный вопрос. Я люблю женский пол, но начиная с 2014 года я не брал на работу женщин. На мой взгляд, работа на кухне имеет свою специфику: постоянное напряжение, стресс, да и физически им сложнее. Безусловно, есть много исключений.

Помимо этого, мужчины порой бессознательно отвлекаются на женщин, всегда хотят им помочь, облегчить жизнь. Все это влияет на процессы и порядок. Я не верю в равноправие везде и всюду. Где‑то оно возможно, а где‑то просто не нужно.