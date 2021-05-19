Минималистичные или яркие тарелки, боулы, стаканы и пиалы без труда можно найти в инстаграмах различных брендов керамики. Чтобы было проще сориентироваться, мы отобрали для вас 10 самых интересных чашек для себя или друзей из разных уголков света — все с доставкой в Россию.

Top Top Céramique Яркие тары из Парижа с изображениями людей, животных и насекомых

Можно купить низкие или высокие стаканы без ручек самых разных оттенков — на каждом неизменно нарисуют человека или животное. Есть самые разнообразные варианты, например обнимающаяся пара, космонавт, бегущие спортсмены или стая журавлей. Кроме обычных, делают стаканы с крышкой, в которые удобно наливать напиток с собой.

Grumpy Kid Studio Грустные лица на ярких чашках из Торонто

Много хмурых и недоумевающих лиц в канадской Grumpy Kid Studio не оставят равнодушными. Смотришь на чашку и узнаешь свое выражение лица утром понедельника. Узоры и оттенки есть самые разные — будет легко найти близкий по настроению.

Relax. Tothe. Max Недорогие стаканы с цветными точками и пятнами из Москвы

У совсем юной марки найдете блюдца, небольшие вазы и стаканы, которые можно использовать как угодно. Емкость без ручек подойдет для хранения зубных щеток или карандашей, горячих и холодных напитков или мелких цветов. Советуем брать сразу несколько изделий, цены радуют: за стакан просят от 500 рублей, за блюдце — от 150.

Brutents Сeramics Белоснежная посуда с фразами на армянском языке

Керамистка Манэ Брутенц из Еревана все изделия лепит и расписывает полностью вручную. В коллекции «11°» можно увидеть небольшие пиалы для напитков или соусов, расписанные фразами из стихов армянских поэтов. Пиалу приятно держать в руках благодаря объемной фактуре, напоминающей зерна граната.

«Дымов-керамика» Посуда из Суздаля с узорами в русском стиле

На сайте можно найти много разных коллекций, которые удобно разделили на два основных раздела: «Для дома» и «Для ресторанов» — заказать можно из любого. Особенно интересные варианты — с яркими росписями ручной работы в русском стиле и коллекции, созданные совместно с российскими художниками.

ABS Objects Узоры на посуде кремовых и белых оттенков из Израиля

В нескучной марке из Тель-Авива — большой выбор самых разных емкостей для напитков: от небольших чашек для эспрессо с круглой массивной ручкой до высоких с двумя держателями. Изделия покрывают однородной глазурью пудровых оттенков или расписывают цветными узорами: прямыми или волнистыми полосами и мазками.

Casey Taylor Сeramics Предметы из Кингстона с объемным декором

Массивные изделия с декором в виде ярких овощей, фруктов или цветов слепят, обожгут и распишут в США и доставят в различные точки мира, в том числе и города России. Не всем захочется пить из такой кружки каждый день, зато это отличный подарок истинным фуди или просто любителям овощей.

It’s Сeramics Питерская марка с яркими вазами и минималистичными стаканами

Марка Ирины Цой родом из Санкт-Петербурга. Большое внимание уделяют ярко-синим вазам и посуде: большим светлым кружкам с голубыми мазками, пиалам, глубоким мискам и тарелкам. Мы влюбились в матовые белоснежные стаканы из фарфора, которые идеально впишутся в любой интерьер.

Ovo Сeramics Изделия в единственном экземпляре из Самары

Александр Бердин-Лазурский из Самары делает уникальные изделия природных оттенков. Каждое есть в единственном экземпляре, главное — успеть заказать. Кроме посуды, в Ovo создают собственные глазури, в том числе на продажу, и лаконичные инструменты для керамистов.

Milo Made Ceramics Кружки из Англии с необычными ручками

Если хотите найти лаконичную, но не скучную чашку, советуем обратить внимание на лондонскую марку Milo Made. В каждой сочетаются спокойные и яркие оттенки и интересные дизайнерские решения — особенно много внимания уделяют ручкам. Двойная в форме круга или петли, волнообразная, острая или в форме шара — все органично вписывают в общий дизайн изделия.