Тарелки из латуни, керамические чашки с цветами, наборы бокалов из разноцветного стекла и фарфоровые чайные пары — собрали идеальную винтажную посуду, которую можно заказать онлайн.

Yellow Line Яркие чайные наборы, стаканы и светильники

Создательница Наташа Иванова декорирует пространства и продает винтажную посуду и предметы интерьера, которые сама тщательно отбирает. Все изделия хочется внимательно рассмотреть; даже если не планируете делать покупку, заходите за яркими весенними картинками.

Comma Not Dot Стеклянные бокалы разной формы и перламутровые чашки

В подборке изделий можно найти минималистичный европейский фарфор, дизайнерское стекло из стран Европы и простую функциональную посуду советского периода. Все покупки отправляют в красивой экологичной упаковке — изделие поместят в текстильный мешочек собственного производства и обернут крафтовой бумагой.

Antiqva Комиссионный магазин с товарами со всего мира

В Antiqva собрали посуду середины прошлого века из разных стран: есть фарфоровые чашки из Японии, латунные подставки для благовоний из Индии или разноцветные стеклянные кофейные пары из Франции. Любое изделие можно заказать онлайн или посмотреть поближе в магазине на Фрунзенской набережной.

Orter Space Кувшины и бокалы на высоких ножках разных цветов

Раньше Ксения покупала посуду из цветного стекла для себя; вскоре ее стало слишком много, и было решено открыть небольшую винтажную лавку и продавать часть изделий. Тут можно найти лаконичные бокалы из прозрачного стекла или наоборот — яркие комплекты, которыми точно удастся удивить гостей.

Leto Недорогие пиалы, подсвечники и тарелки

В «Лето» можно купить недорогой приятный глазу винтаж: например, белые обеденные тарелки с золотым ободком (СССР) обойдутся в 550 рублей за штуку, а яркая ваза из красного стекла — в 920. Изделия раскупают быстро — советуем подписаться на страницу, чтобы не упустить самое красивое.

Maslenka Винтажная посуда и деревянные полки для нее

Вика Грек — актриса театра и модель — год назад открыла небольшую посудную лавку в Санкт-Петербурге. Тарелки разных размеров, чашки, текстиль и настольные лампы девушка привозит из путешествий — с блошиных рынков и базаров. Кроме того, можно заказать деревянные полки ручной работы (на них идеально ставить посуду), которые мастерит коллега Вики по театру.

«Блик» Хрупкие предметы для кухни

В «Блик» продают керамику и советское цветное стекло 60-х–70-х годов. При просмотре фотографий не покидает ощущение лета на даче у бабушки — белые керамические тарелки с нежными узорами цветов, в которые хочется положить свежеиспеченные блины со сметаной и клубничным вареньем.

Found Object Низкие бокалы для шампанского и вазы для фруктов

Found Object —молодой проект, в котором собрали посуду времен СССР, Чехословакии и ГДР — многим более шестидесяти лет. Сейчас коллекция активно пополняется; кроме посуды, появляются вазы и каталоги живописи на английском и французском языках.

Кintsugiru Мастерская по ремонту посуды и изделия на продажу

Константин Корка — мастер кинцуги (японское искусство склеивания разбитой посуды). На продажу выкладывают немного изделий (они есть в разделе sale) — в основном в аккаунте увидите различные предметы со всего мира, которые починили и дали им вторую жизнь. Если у вас есть любимый фарфоровый чайник, который некогда разбился — вам сюда.

Souzniki Богемский хрусталь и кувшины с небольшими картинками

Souzniki изначально задумывались как просветительский проект, поэтому историю каждой вещи, с любовью отобранной для аккаунта, тут стараются узнать и рассказать. При желании помогут разобраться, чем отличается настоящий немецкий фарфор от подделки или какой была технология создания бокалов Калининского стекольного завода. Последние, к слову, делают самых разных форм из стекла нежных оттенков.

Babushka Американское стекло периода Великой депрессии, немецкий фарфор и японская керамика

В магазине большой ассортимент самой разной посуды от небольших подносов до набора старинных латунных вилок для устриц и мидий или рельефных сахарниц ручной росписи. Нас покорил набор для саке из графина и четырех стопок (на фото) — пока в наличии.

Vintage Pin Много посуды из латуни, которую можно посмотреть в центре города

Французская медная посуда прошлого века, английские чайники, чешские кувшины или немецкие подсвечники 19-го столетия — любой предмет хорошо впишется в интерьер квартиры или дачи. Более полный ассортимент советуем смотреть в шоу-руме в Староконюшенном переулке.

Out Of Сундуки, корзины и стаканы природных оттенков

В аккаунт смело приходите за эстетическим удовольствием. Изделия глубоких природных оттенков фотографируют на однотонном фоне, который не отвлекает внимание от объекта — красиво. Кроме посуды здесь продают мебель и различные предметы быта: от кувшинов до подсвечников, сундуков и ваз.

Retronord Много изделий из стекла разных оттенков и форм

Разноцветный хрусталь и стекло точно стоит искать в Retronord — тут большой выбор скандинавского винтажа 20-го века. Есть лаконичные зеленые стаканы, рюмки на высокой ножке разных оттенков или яркие синие вазы — все можно посмотреть в магазине в районе Цветного бульвара или заказать онлайн.