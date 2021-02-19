20

Когда блюдо надо отдавать гостю, а я понимаю, что оно испорчено или плохо приготовлено, я рычу, чтобы человек его срочно переделал, и всячески содействую тому, чтобы это произошло как можно скорее. Если понимаю, что переделывать долго, выхожу к гостю и объясняю, что произошло и что ему нужно будет немного подождать. Один раз я пошутил, что уронил блюдо, и мы с гостем просто посмеялись вдвоем. Я вообще много общаюсь с гостями, и мне нравится рассказывать про еду, которую готовлю.