Пост — время подготовки организма к весне. Отличный повод пересмотреть свое питание и расшевелить сознание после долгой зимы! Кроме того, Великий пост — чуть ли не единственное время в году, когда любой веган может зайти в ресторан и обнаружить там больше одного блюда без мяса. Мы собрали самые красивые постные блюда из московских ресторанов.
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Alice: шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов, 460 р.
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Buba by Sumosan: ролл с такуаном
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Levantine Fire Cuisine Bar: баклажаны в кисло-сладком соусе с тофу, 650 р.
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Wine & Crab: тарт с корнеплодами, белыми грибами, капустой и макадамией, 550 р.
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«Без рецепта»: медовик, 390 р.
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«Купцы и устрицы»: голубцы с диким рисом, 480 р.
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«Сыроварня»: рататуй, 350 р.
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«Шикари»: спринг-роллы с манго, 390 р., роллы манго-клубника, 450 р., цукини со шпинатом и манго-соусом, 450 р.