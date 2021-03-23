Пост — время подготовки организма к весне. Отличный повод пересмотреть свое питание и расшевелить сознание после долгой зимы! Кроме того, Великий пост — чуть ли не единственное время в году, когда любой веган может зайти в ресторан и обнаружить там больше одного блюда без мяса. Мы собрали самые красивые постные блюда из московских ресторанов.

Alice: шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов, 460 р.

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Buba by Sumosan: ролл с такуаном

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«Шикари»: спринг-роллы с манго, 390 р., роллы манго-клубника, 450 р., цукини со шпинатом и манго-соусом, 450 р.

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