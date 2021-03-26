Постное меню — соревнование между ресторанами: кто сделает «весенней», радостней и вкуснее. При этом разнообразии понять, где же все-таки есть, не так легко. Рассказываем, какие постные блюда появились в ресторанах Москвы.
Food Rec.
Блюда в формате уличной еды с доставкой на дом
Батат фри с соусом, 200 р.
Картофель фри с соусом, 150 р.
Печенье с тхиной и горьким шоколадом, 350 р.
Пицца с баклажанами и кремом из кешью, 450 р.
Рис с шафраном, 120 р.
Ролл с фалафелем, хумусом и овощами, 350 р.
Томатный суп, 250 р.
В проекте Никиты Мальцева (ранее шеф в «Доме культур») и Марии Дмитриевой (Burger Heroes) объединили три гастрономических направления под одним именем: кебаб (Kebab Master’s), пиццу на пышном тесте и лавку с продуктами собственного производства и блюдами на каждый день.
В постном меню блюда, которые удобно быстро заказать или съесть на ходу: пицца с баклажанами и кремом из кешью (450 р.), печенье с тхиной и горьким шоколадом, турецкий бублик с кунжутом (50 р.) или боул с фалафелем, хумусом и овощами — все ингредиенты можно попросить завернуть в тонкую хлебную лепешку (250 р.).
«Крабыкутабы»
Кавказский сифуд
Гречневая лапша с древесными грибами и авокадо, 430 р.
Грибное соте с кремом из топинамбура, 490 р.
Зеленое соте из овощей с кукурузным карри, 570 р.
Севиче из цветной капусты с кремом из сладкого батата, 490 р.
Крем-суп из кабачка на миндальном молоке с чипсами из тофу, 430 р.
Хумус из зеленого гороха с мятой и хрустящим баклажаном, 370 р.
Постное меню в «Крабыкутабы» — весомый повод доехать до гастромаркета «Депо». В пост можно есть любые морепродукты, кроме рыбы, так что можно себе не отказывать в хинкали, чебуреках и шашлыках из крабов, креветок и лангустинов. До Пасхи действует постное меню, в котором основной упор на переосмысление привычных понятий. Гречневую лапшу готовят с древесными грибами и авокадо (430 р.), крем-суп из кабачка подают с чипсами из тофу (430 р.), а хумус делают из горошка (370 р.) и добавляют к нему хрустящие баклажаны, чтобы разбавить повышенную белковость.
«Сыроварня»
Похлебка из грибов, салат из полбы и три новых десерта в ресторане на «Красном Октябре»
Запеченный батат с розмарином и чесноком, 400 р.
Винегрет с красной фасолью и квашеной капустой, 200 р.
Вареники с картофелем и луком, 250 р.
Гречка с капустой, 350 р.
Жареный картофель с грибами, 380 р.
Пенне с артишоками и кабачками в соусе аррабьята, 500 р.
Пирог с черносливом и курагой, 400 р.
Похлебка из белых грибов с гречневой лапшой, 300 р.
Салат с полбой и овощами, 400 р.
Фокачча с кутом, баклажаном и помидором, 550 р.
Тыквенный крем-суп, 250 р.
Мусс с чиа и ананасом, 250 р.
До 1 мая в ресторане Антона Пинского и Аркадия Новикова акцент сместили с сыров собственного производства на меню на основе фруктов и овощей. Шеф-повар Павел Гроцкий придумал пятнадцать блюд, которые разнообразят рацион.
Раздел закусок открывают жареные кабачки с чесноком и петрушкой (200 р.) и запеченный батат с розмарином и чесноком (400 р.). В салатах: винегрет с красной фасолью и квашеной капустой (200 р.), салат из полбы и овощей с кунжутно-оливковой заправкой (400 р.) и из артишоков, авокадо и миндаля (750 р.). К салату хорошо заказать тонкую фокаччу с хрустящим нутом, запеченным баклажаном и свежими помидорами (550 р.).
Кроме того, отдают два новых супа, например, из белых грибов с гречневой лапшой и постной сметаной (300 р.), более пяти горячих блюд из картофеля, гречки и капусты и сладкое. Берите мусс с чиа и ананасом (250 р.), запеченное яблоко (280 р.) или пирог с черносливом и курагой (400 р.).
Touché
Весенние краски в винном баре на Трехгорке
Большой зеленый салат с хурмой, 690 р.
Гедза с шиитаке, овощами и кремом из сельдерея, 370 р.
Голубец с белыми грибами, рисом и овощами в листьях шпината, 350 р.
Соба с овощами, 470 р.
Салат с томатами, виноградом и фисташками, 450 р.
Минестроне, 400 р.
Тарас Кириенко приготовил небольшое постное меню из семи позиций, которые будут регулярно обновлять в течение всего поста. Блюда получились яркие: голубец с белыми грибами, рисом и овощами завернули в зеленые листья шпината (350 р.), гедзу с шиитаке, овощами и взбитым кремом из сельдерея поджарили до золотистой корочки (370 р.), а в большой салат кладут разные виды томатов, виноград и фисташки, (450 р.). Каждую неделю блюда будут обновлять — находка для постящихся офисных работников мануфактуры.
5plus2cafe
Большое веганское меню без лука и чеснока
«Авокадо нетост», 540 р.
Булочка с корицей от шефа, 250 р.
«Нутришнл боул», 460 р.
Веган-роллы с угрем-шиитаке, 440 р.
Тост с грибами, 420 р.
Сырники с манго-чили-чатни, 420 р.
За время карантина кафе успело два раза переехать и организовать доставку. Сейчас проект работает в новом пространстве на Мясницкой, по соседству с кофейней Introvert.
Главная особенность места — полный отказ от мяса, молока, яиц, а также лука и чеснока, что большая редкость. Отдельного меню к посту нет, ведь любую выбранную позицию из основного можно съесть в этот период без зазрения совести. Всего порядка пятнадцати позиций, среди которых — два вида роллов (с шиитаке и баклажаном за 440 рублей или с томатами и авокадо за 420), скрэмбл из тофу с хумусом с песто (380 р.) или большой салат из овощей, нута и зелени (460 р.). Из новинок пробуйте веганскую лазанью с растительным мясом, сыром из растительного молока и картофельного крахмала, томатами, цукини и соусом из льна. Запить все предлагают комбучей или горячими напитками на основе ягод и фруктов.
Alice
Знакомые продукты в непривычных, но понятных сочетаниях
Сорбет из печеных перцев, 230 р.
Табуле из булгура с баклажаном, 630 р.
Цветная капуста с мультизлаковой кашей и кремом из трюфеля, 760 р
Шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов, 460 р.
Шеф-повар Alice с блюдами не мудрит: здесь считается, что сила — в простоте и акценте на вкусе самого продукта. Постное меню этого года придумывали так, чтобы передать ощущение от первых дней весны, когда только начинают набухать почки, а земля становится влажной. Ощутить замысел предлагают, попробовав сорбет из печеных перцев (230 р.), табуле из булгура с баклажаном (630 р)., цветную капусту с мультизлаковой кашей и кремом из трюфеля (760 р.), и шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов (460 р.).
«Сибирьсибирь»
Сытные таежные блюда в современной подаче
Спагетти из цукини с вешенками, 740 р.
Салат из арбузной редьки с моченым яблоком, 480 р.
Грибная похлебка, 680 р.
Кальмар гриль и запеченные овощи, 780 р.
Баклажан с соусом из разных овощей, 680 р.
Сахалинский гребешок с морошкой и весенней клубникой, 880 р.
Кадушка цветов и юных овощей, 980 р.
Яблоки на снегу, 480 р.
Черемуховые угли, 480 р.
Сибирский лен и черная смородина, 480 р.
Денис Иванов занимается сибирской кухней. Его герои — всё, что растет в лесу и на российских огородах. Грибы в пост — важный источник белка, из них здесь готовят два вида супов: грибную похлебку (680 р.) и суточные щи (480 р), которые томятся в печке. И там и там грибы белые, так что получается насыщенно. Супы не только постные, но и диетические — их готовят без высокоуглеводных продуктов. Сметана на выбор — постная соевая или классическая молочная.
В постное настроение хорошо вписывается квашеная репа с ростками перечной мяты (560 р.): отсылка к тем временам, когда в пост доедали то, что было заготовлено с осени. Брокколи, сахарный горошек, маленькие патиссоны и кабачки под азиатским соусом (980 р.) в сибирскую кухню ранней весны ложатся не так хорошо, зато выглядят замечательно: к ним добавляют фиалки и бутоны спаржи.
На десерт Иванов придумал «Сибирский лен и черная смородина» (480 р.): перетертая с небольшим количеством сахаром смородина и суфле из льна.
«Печорин»
Большие сэндвичи, шакшука без яиц и блюда из тыквы
Шакшука с брокколи и запеченным с розмарином бататом, 520 р.
Сэндвич с кимчи, 470 р.
Тартин с хумусом с бататом и запеченными на гриле баклажаном, кабачком и перцем, 520 р.
Месяц назад сеть пекарен пополнили еще одной: теперь ремесленный хлеб и одни из лучших круассанов в городе можно купить в Черемушках.
Постное меню доступно к заказу в новом кафе или флагмане на Шаболовке, а также онлайн с доставкой на дом. В нем шакшука без яиц, но с бланшированной брокколи и запеченным с розмарином бататом (520 р.), зеленая гречка с песто и соусом из авокадо (390 р.) и салат из батата, киноа, шпината и руколы с соусом из кленового сиропа и кунжутного масла (520 р.).
Еще готовят два блюда из тыквы: пшенную кашу на кокосовом молоке (390 р.) и насыщенный тыквенный суп (430 р.). Разумеется, в меню попали и фирменные сэндвичи — на свежеиспеченном хлебе длительной ферментации. Заказывайте острый с кимчи, веганским чеддером и таким же майонезом за 470 рублей.
«Море»
Морепродукты и овощи в почти естественном виде
Чукка с хрустящими вешенками, 390 р.
Большой зеленый салат, 550 р.
Бутеброд с авокадо и розовыми томатами, 390 р.
Осьминог BBQ, 850 р.
Салат из розовых томатов, 390 р.
В ноябре Евгений Мещеряков открыл на месте Umi Oysters ресторан «Море». Основа меню — морепродукты и все, что с ними связано: устрицы (от 290 р.), осьминоги (850 р.), ежи (250 р. за шт.), и другие гады. Их подают свежими, приготовленными на гриле, в супах, на рисе и в салатах.
К посту меню пополнили простыми блюдами из овощей. Ничего сверхъестественного — только овощи, усиленные наиболее подходящим для них методом приготовления. Розовые томаты нарезают в салат (390 р.), авокадо готовят на гриле (590 р), цветную капусту подают с трюфельным соусом (420 р.), а баклажаны делают хрустящими (390 р.) — и это лучшее, что можно было с ними сделать.
Tutta la vita
Постные блюда весь день и всю ночь рядом с Третьяковкой
Брокколи в ореховом соусе с миндалем, 520 р.
Картофель, жаренный с вешенками и луком, 420 р.
Крем-суп из чечевицы с имбирем, 440 р., и похлебка с лесными грибами и перловкой, 390 р.
Равиоли с картофелем, жареным луком, грибами и постной сметаной, 420 р.
Салат из печеных овощей с киноа, 550 р.
Салат с печеной тыквой, копченым тофу, гранатом, руколой и миксом семечек, 480 р.
Салат с печеным баклажаном, руколой, жареными вешенками и киноа, 550 р.
Севиче из томатов с авокадо и чиабаттой, 570 р.
Тапиока с ананасом, шоколадно-кокосовой конфетой и лимонно-лаймовым соусом, 480 р.
В Tutta la vitta предлагают воспринимать пост не как период ограничений, а как повод попробовать что‑то новое. По этому поводу в меню добавили шестнадцать новых блюд, включая четыре вида смузи (все по 350 р.). В трех из четырех случаев они необычные: с томатом, огурцом, базиликом и соусом ворчестер, с авокадо, яблоком, шпинатом и апельсиновым фрешем, а также с клюквой, клубникой и пюре из маракуйи. Клубника-банан остается для тех, кому эксперименты не близки.
Правда, с остальном все очень понятно: полбу готовят с белыми грибами и трюфельным маслом (580 р.), спагетти — с артишоками, чесноком и вялеными томатами (490 р.), салаты с печеной тыквой, копченым тофу, гранатом, руколой и миксом семечек (480 р.) или с печеным баклажаном, руколой, жареными вешенками и киноа (550 р.). Может быть, нового вы для себя и не найдете, но есть важный бонус: ресторан работает круглосуточно. Так что теперь вы знаете, что делать, если в четыре часа утра неожиданно захочется съесть что‑то безмясное.