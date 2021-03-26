Постное меню — соревнование между ресторанами: кто сделает «весенней», радостней и вкуснее. При этом разнообразии понять, где же все-таки есть, не так легко. Рассказываем, какие постные блюда появились в ресторанах Москвы.

Food Rec. Блюда в формате уличной еды с доставкой на дом

Батат фри с соусом, 200 р. 1 из 7 Картофель фри с соусом, 150 р. 2 из 7 Печенье с тхиной и горьким шоколадом, 350 р. 3 из 7 Пицца с баклажанами и кремом из кешью, 450 р. 4 из 7 Рис с шафраном, 120 р. 5 из 7 Ролл с фалафелем, хумусом и овощами, 350 р. 6 из 7 Томатный суп, 250 р. 7 из 7

В проекте Никиты Мальцева (ранее шеф в «Доме культур») и Марии Дмитриевой (Burger Heroes) объединили три гастрономических направления под одним именем: кебаб (Kebab Master’s), пиццу на пышном тесте и лавку с продуктами собственного производства и блюдами на каждый день. В постном меню блюда, которые удобно быстро заказать или съесть на ходу: пицца с баклажанами и кремом из кешью (450 р.), печенье с тхиной и горьким шоколадом, турецкий бублик с кунжутом (50 р.) или боул с фалафелем, хумусом и овощами — все ингредиенты можно попросить завернуть в тонкую хлебную лепешку (250 р.).

Адрес Сретенка, 23/25, стр. 1 Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–1.00 Средний чек до 700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (916) 303 39 95

«Крабыкутабы» Кавказский сифуд

Гречневая лапша с древесными грибами и авокадо, 430 р. 1 из 6 Грибное соте с кремом из топинамбура, 490 р. 2 из 6 Зеленое соте из овощей с кукурузным карри, 570 р. 3 из 6 Севиче из цветной капусты с кремом из сладкого батата, 490 р. 4 из 6 Крем-суп из кабачка на миндальном молоке с чипсами из тофу, 430 р. 5 из 6 Хумус из зеленого гороха с мятой и хрустящим баклажаном, 370 р. 6 из 6

Постное меню в «Крабыкутабы» — весомый повод доехать до гастромаркета «Депо». В пост можно есть любые морепродукты, кроме рыбы, так что можно себе не отказывать в хинкали, чебуреках и шашлыках из крабов, креветок и лангустинов. До Пасхи действует постное меню, в котором основной упор на переосмысление привычных понятий. Гречневую лапшу готовят с древесными грибами и авокадо (430 р.), крем-суп из кабачка подают с чипсами из тофу (430 р.), а хумус делают из горошка (370 р.) и добавляют к нему хрустящие баклажаны, чтобы разбавить повышенную белковость.

Адрес Лесная, 20, стр. 4, «Депо» Время работы пн-чт 12.00–0.00, пт 12.00–1.00, сб 11.00–1.00, вс 11.00–0.00 Средний чек 2000 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 761 05 00

«Сыроварня» Похлебка из грибов, салат из полбы и три новых десерта в ресторане на «Красном Октябре»

Запеченный батат с розмарином и чесноком, 400 р. 1 из 12 Винегрет с красной фасолью и квашеной капустой, 200 р. 2 из 12 Вареники с картофелем и луком, 250 р. 3 из 12 Гречка с капустой, 350 р. 4 из 12 Жареный картофель с грибами, 380 р. 5 из 12 Пенне с артишоками и кабачками в соусе аррабьята, 500 р. 6 из 12 Пирог с черносливом и курагой, 400 р. 7 из 12 Похлебка из белых грибов с гречневой лапшой, 300 р. 8 из 12 Салат с полбой и овощами, 400 р. 9 из 12 Фокачча с кутом, баклажаном и помидором, 550 р. 10 из 12 Тыквенный крем-суп, 250 р. 11 из 12 Мусс с чиа и ананасом, 250 р. 12 из 12

До 1 мая в ресторане Антона Пинского и Аркадия Новикова акцент сместили с сыров собственного производства на меню на основе фруктов и овощей. Шеф-повар Павел Гроцкий придумал пятнадцать блюд, которые разнообразят рацион. Раздел закусок открывают жареные кабачки с чесноком и петрушкой (200 р.) и запеченный батат с розмарином и чесноком (400 р.). В салатах: винегрет с красной фасолью и квашеной капустой (200 р.), салат из полбы и овощей с кунжутно-оливковой заправкой (400 р.) и из артишоков, авокадо и миндаля (750 р.). К салату хорошо заказать тонкую фокаччу с хрустящим нутом, запеченным баклажаном и свежими помидорами (550 р.). Кроме того, отдают два новых супа, например, из белых грибов с гречневой лапшой и постной сметаной (300 р.), более пяти горячих блюд из картофеля, гречки и капусты и сладкое. Берите мусс с чиа и ананасом (250 р.), запеченное яблоко (280 р.) или пирог с черносливом и курагой (400 р.).

Адрес Берсеневский пер., 2, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 727 38 80

Touché Весенние краски в винном баре на Трехгорке

Большой зеленый салат с хурмой, 690 р. 1 из 6 Гедза с шиитаке, овощами и кремом из сельдерея, 370 р. 2 из 6 Голубец с белыми грибами, рисом и овощами в листьях шпината, 350 р. 3 из 6 Соба с овощами, 470 р. 4 из 6 Салат с томатами, виноградом и фисташками, 450 р. 5 из 6 Минестроне, 400 р. 6 из 6

Тарас Кириенко приготовил небольшое постное меню из семи позиций, которые будут регулярно обновлять в течение всего поста. Блюда получились яркие: голубец с белыми грибами, рисом и овощами завернули в зеленые листья шпината (350 р.), гедзу с шиитаке, овощами и взбитым кремом из сельдерея поджарили до золотистой корочки (370 р.), а в большой салат кладут разные виды томатов, виноград и фисташки, (450 р.). Каждую неделю блюда будут обновлять — находка для постящихся офисных работников мануфактуры.

Адрес Рочдельская, 15, стр. 22 Время работы пн-вс 9.00–0.00 Средний чек 1500–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 798 78 28

5plus2cafe Большое веганское меню без лука и чеснока

«Авокадо нетост», 540 р. 1 из 6 Булочка с корицей от шефа, 250 р. 2 из 6 «Нутришнл боул», 460 р. 3 из 6 Веган-роллы с угрем-шиитаке, 440 р. 4 из 6 Тост с грибами, 420 р. 5 из 6 Сырники с манго-чили-чатни, 420 р. 6 из 6

За время карантина кафе успело два раза переехать и организовать доставку. Сейчас проект работает в новом пространстве на Мясницкой, по соседству с кофейней Introvert. Главная особенность места — полный отказ от мяса, молока, яиц, а также лука и чеснока, что большая редкость. Отдельного меню к посту нет, ведь любую выбранную позицию из основного можно съесть в этот период без зазрения совести. Всего порядка пятнадцати позиций, среди которых — два вида роллов (с шиитаке и баклажаном за 440 рублей или с томатами и авокадо за 420), скрэмбл из тофу с хумусом с песто (380 р.) или большой салат из овощей, нута и зелени (460 р.). Из новинок пробуйте веганскую лазанью с растительным мясом, сыром из растительного молока и картофельного крахмала, томатами, цукини и соусом из льна. Запить все предлагают комбучей или горячими напитками на основе ягод и фруктов.

Адрес Мясницкая, 41, стр. 3 Время работы пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (995) 301 64 48

Alice Знакомые продукты в непривычных, но понятных сочетаниях

Сорбет из печеных перцев, 230 р. 1 из 4 Табуле из булгура с баклажаном, 630 р. 2 из 4 Цветная капуста с мультизлаковой кашей и кремом из трюфеля, 760 р 3 из 4 Шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов, 460 р. 4 из 4

Шеф-повар Alice с блюдами не мудрит: здесь считается, что сила — в простоте и акценте на вкусе самого продукта. Постное меню этого года придумывали так, чтобы передать ощущение от первых дней весны, когда только начинают набухать почки, а земля становится влажной. Ощутить замысел предлагают, попробовав сорбет из печеных перцев (230 р.), табуле из булгура с баклажаном (630 р)., цветную капусту с мультизлаковой кашей и кремом из трюфеля (760 р.), и шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов (460 р.).

Адрес Спиридоньевский пер., 12/9 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Средний чек 2000–2500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (495) 650 09 99

«Сибирьсибирь» Сытные таежные блюда в современной подаче

Спагетти из цукини с вешенками, 740 р. 1 из 10 Салат из арбузной редьки с моченым яблоком, 480 р. 2 из 10 Грибная похлебка, 680 р. 3 из 10 Кальмар гриль и запеченные овощи, 780 р. 4 из 10 Баклажан с соусом из разных овощей, 680 р. 5 из 10 Сахалинский гребешок с морошкой и весенней клубникой, 880 р. 6 из 10 Кадушка цветов и юных овощей, 980 р. 7 из 10 Яблоки на снегу, 480 р. 8 из 10 Черемуховые угли, 480 р. 9 из 10 Сибирский лен и черная смородина, 480 р. 10 из 10

Денис Иванов занимается сибирской кухней. Его герои — всё, что растет в лесу и на российских огородах. Грибы в пост — важный источник белка, из них здесь готовят два вида супов: грибную похлебку (680 р.) и суточные щи (480 р), которые томятся в печке. И там и там грибы белые, так что получается насыщенно. Супы не только постные, но и диетические — их готовят без высокоуглеводных продуктов. Сметана на выбор — постная соевая или классическая молочная. В постное настроение хорошо вписывается квашеная репа с ростками перечной мяты (560 р.): отсылка к тем временам, когда в пост доедали то, что было заготовлено с осени. Брокколи, сахарный горошек, маленькие патиссоны и кабачки под азиатским соусом (980 р.) в сибирскую кухню ранней весны ложатся не так хорошо, зато выглядят замечательно: к ним добавляют фиалки и бутоны спаржи. На десерт Иванов придумал «Сибирский лен и черная смородина» (480 р.): перетертая с небольшим количеством сахаром смородина и суфле из льна.

Адрес Смоленская, 8 Время работы пн-вс 9.00–0.00 Средний чек 2700 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (499) 652 51 61

«Печорин» Большие сэндвичи, шакшука без яиц и блюда из тыквы

Шакшука с брокколи и запеченным с розмарином бататом, 520 р. 1 из 3 Сэндвич с кимчи, 470 р. 2 из 3 Тартин с хумусом с бататом и запеченными на гриле баклажаном, кабачком и перцем, 520 р. 3 из 3

Месяц назад сеть пекарен пополнили еще одной: теперь ремесленный хлеб и одни из лучших круассанов в городе можно купить в Черемушках. Постное меню доступно к заказу в новом кафе или флагмане на Шаболовке, а также онлайн с доставкой на дом. В нем шакшука без яиц, но с бланшированной брокколи и запеченным с розмарином бататом (520 р.), зеленая гречка с песто и соусом из авокадо (390 р.) и салат из батата, киноа, шпината и руколы с соусом из кленового сиропа и кунжутного масла (520 р.). Еще готовят два блюда из тыквы: пшенную кашу на кокосовом молоке (390 р.) и насыщенный тыквенный суп (430 р.). Разумеется, в меню попали и фирменные сэндвичи — на свежеиспеченном хлебе длительной ферментации. Заказывайте острый с кимчи, веганским чеддером и таким же майонезом за 470 рублей.

Адрес Новочеремушкинская, 17 Время работы пн-вс 8.00–21.00 Средний чек 1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (910) 421 24 20

«Море» Морепродукты и овощи в почти естественном виде

Чукка с хрустящими вешенками, 390 р. 1 из 5 Большой зеленый салат, 550 р. 2 из 5 Бутеброд с авокадо и розовыми томатами, 390 р. 3 из 5 Осьминог BBQ, 850 р. 4 из 5 Салат из розовых томатов, 390 р. 5 из 5

В ноябре Евгений Мещеряков открыл на месте Umi Oysters ресторан «Море». Основа меню — морепродукты и все, что с ними связано: устрицы (от 290 р.), осьминоги (850 р.), ежи (250 р. за шт.), и другие гады. Их подают свежими, приготовленными на гриле, в супах, на рисе и в салатах. К посту меню пополнили простыми блюдами из овощей. Ничего сверхъестественного — только овощи, усиленные наиболее подходящим для них методом приготовления. Розовые томаты нарезают в салат (390 р.), авокадо готовят на гриле (590 р), цветную капусту подают с трюфельным соусом (420 р.), а баклажаны делают хрустящими (390 р.) — и это лучшее, что можно было с ними сделать.

Адрес Рождественский б-р, 1, Центральный рынок, 2 этаж Время работы пн-вс 10.00–23.00 Средний чек 700–1500 р. Соцсети Instagram Телефон +7 (929) 684 36 39

Tutta la vita Постные блюда весь день и всю ночь рядом с Третьяковкой

Брокколи в ореховом соусе с миндалем, 520 р. 1 из 10 Картофель, жаренный с вешенками и луком, 420 р. 2 из 10 Крем-суп из чечевицы с имбирем, 440 р., и похлебка с лесными грибами и перловкой, 390 р. 3 из 10 Равиоли с картофелем, жареным луком, грибами и постной сметаной, 420 р. 4 из 10 Салат из печеных овощей с киноа, 550 р. 5 из 10 Салат с печеной тыквой, копченым тофу, гранатом, руколой и миксом семечек, 480 р. 6 из 10 Салат с печеным баклажаном, руколой, жареными вешенками и киноа, 550 р. 7 из 10 Севиче из томатов с авокадо и чиабаттой, 570 р. 8 из 10 Тапиока с ананасом, шоколадно-кокосовой конфетой и лимонно-лаймовым соусом, 480 р. 9 из 10 10 из 10

В Tutta la vitta предлагают воспринимать пост не как период ограничений, а как повод попробовать что‑то новое. По этому поводу в меню добавили шестнадцать новых блюд, включая четыре вида смузи (все по 350 р.). В трех из четырех случаев они необычные: с томатом, огурцом, базиликом и соусом ворчестер, с авокадо, яблоком, шпинатом и апельсиновым фрешем, а также с клюквой, клубникой и пюре из маракуйи. Клубника-банан остается для тех, кому эксперименты не близки. Правда, с остальном все очень понятно: полбу готовят с белыми грибами и трюфельным маслом (580 р.), спагетти — с артишоками, чесноком и вялеными томатами (490 р.), салаты с печеной тыквой, копченым тофу, гранатом, руколой и миксом семечек (480 р.) или с печеным баклажаном, руколой, жареными вешенками и киноа (550 р.). Может быть, нового вы для себя и не найдете, но есть важный бонус: ресторан работает круглосуточно. Так что теперь вы знаете, что делать, если в четыре часа утра неожиданно захочется съесть что‑то безмясное.