Постное меню — соревнование между ресторанами: кто сделает «весенней», радостней и вкуснее. При этом разнообразии понять, где же все-таки есть, не так легко. Рассказываем, какие постные блюда появились в ресторанах Москвы.

Food Rec.

Блюда в формате уличной еды с доставкой на дом

Батат фри с соусом, 200 р.

1 из 7

Картофель фри с соусом, 150 р.

2 из 7

Томатный суп, 250 р.

7 из 7

В проекте Никиты Мальцева (ранее шеф в «Доме культур») и Марии Дмитриевой (Burger Heroes) объединили три гастрономических направления под одним именем: кебаб (Kebab Master’s), пиццу на пышном тесте и лавку с продуктами собственного производства и блюдами на каждый день.

В постном меню блюда, которые удобно быстро заказать или съесть на ходу: пицца с баклажанами и кремом из кешью (450 р.), печенье с тхиной и горьким шоколадом, турецкий бублик с кунжутом (50 р.) или боул с фалафелем, хумусом и овощами — все ингредиенты можно попросить завернуть в тонкую хлебную лепешку (250 р.).

Адрес Сретенка, 23/25, стр. 1
Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–1.00
Средний чек до 700 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (916) 303 39 95

«Крабыкутабы»

Кавказский сифуд

Гречневая лапша с древесными грибами и авокадо, 430 р.

1 из 6

Грибное соте с кремом из топинамбура, 490 р.

2 из 6

Хумус из зеленого гороха с мятой и хрустящим баклажаном, 370 р.

6 из 6

Постное меню в «Крабыкутабы» — весомый повод доехать до гастромаркета «Депо». В пост можно есть любые морепродукты, кроме рыбы, так что можно себе не отказывать в хинкали, чебуреках и шашлыках из крабов, креветок и лангустинов. До Пасхи действует постное меню, в котором основной упор на переосмысление привычных понятий. Гречневую лапшу готовят с древесными грибами и авокадо (430 р.), крем-суп из кабачка подают с чипсами из тофу (430 р.), а хумус делают из горошка (370 р.) и добавляют к нему хрустящие баклажаны, чтобы разбавить повышенную белковость.

Адрес Лесная, 20, стр. 4, «Депо»
Время работы пн-чт 12.00–0.00, пт 12.00–1.00, сб 11.00–1.00, вс 11.00–0.00
Средний чек 2000 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (495) 761 05 00

«Сыроварня»

Похлебка из грибов, салат из полбы и три новых десерта в ресторане на «Красном Октябре»

Запеченный батат с розмарином и чесноком, 400 р.

1 из 12

Винегрет с красной фасолью и квашеной капустой, 200 р.

2 из 12

Мусс с чиа и ананасом, 250 р.

12 из 12

До 1 мая в ресторане Антона Пинского и Аркадия Новикова акцент сместили с сыров собственного производства на меню на основе фруктов и овощей. Шеф-повар Павел Гроцкий придумал пятнадцать блюд, которые разнообразят рацион.

Раздел закусок открывают жареные кабачки с чесноком и петрушкой (200 р.) и запеченный батат с розмарином и чесноком (400 р.). В салатах: винегрет с красной фасолью и квашеной капустой (200 р.), салат из полбы и овощей с кунжутно-оливковой заправкой (400 р.) и из артишоков, авокадо и миндаля (750 р.). К салату хорошо заказать тонкую фокаччу с хрустящим нутом, запеченным баклажаном и свежими помидорами (550 р.).

Кроме того, отдают два новых супа, например, из белых грибов с гречневой лапшой и постной сметаной (300 р.), более пяти горячих блюд из картофеля, гречки и капусты и сладкое. Берите мусс с чиа и ананасом (250 р.), запеченное яблоко (280 р.) или пирог с черносливом и курагой (400 р.).

Адрес Берсеневский пер., 2, стр. 1
Время работы пн-вс 12.00–0.00
Средний чек 1500–2500 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (495) 727 38 80

Touché

Весенние краски в винном баре на Трехгорке

Большой зеленый салат с хурмой, 690 р.

1 из 6

Гедза с шиитаке, овощами и кремом из сельдерея, 370 р.

2 из 6

Минестроне, 400 р.

6 из 6

Тарас Кириенко приготовил небольшое постное меню из семи позиций, которые будут регулярно обновлять в течение всего поста. Блюда получились яркие: голубец с белыми грибами, рисом и овощами завернули в зеленые листья шпината (350 р.), гедзу с шиитаке, овощами и взбитым кремом из сельдерея поджарили до золотистой корочки (370 р.), а в большой салат кладут разные виды томатов, виноград и фисташки, (450 р.). Каждую неделю блюда будут обновлять — находка для постящихся офисных работников мануфактуры.

Адрес Рочдельская, 15, стр. 22
Время работы пн-вс 9.00–0.00
Средний чек 1500–2500 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (495) 798 78 28

5plus2cafe

Большое веганское меню без лука и чеснока

«Авокадо нетост», 540 р.

1 из 6

Булочка с корицей от шефа, 250 р.

2 из 6

Сырники с манго-чили-чатни, 420 р.

6 из 6

За время карантина кафе успело два раза переехать и организовать доставку. Сейчас проект работает в новом пространстве на Мясницкой, по соседству с кофейней Introvert.

Главная особенность места — полный отказ от мяса, молока, яиц, а также лука и чеснока, что большая редкость. Отдельного меню к посту нет, ведь любую выбранную позицию из основного можно съесть в этот период без зазрения совести. Всего порядка пятнадцати позиций, среди которых — два вида роллов (с шиитаке и баклажаном за 440 рублей или с томатами и авокадо за 420), скрэмбл из тофу с хумусом с песто (380 р.) или большой салат из овощей, нута и зелени (460 р.). Из новинок пробуйте веганскую лазанью с растительным мясом, сыром из растительного молока и картофельного крахмала, томатами, цукини и соусом из льна. Запить все предлагают комбучей или горячими напитками на основе ягод и фруктов.

Адрес Мясницкая, 41, стр. 3
Время работы пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00
Средний чек 1500 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (995) 301 64 48

Alice

Знакомые продукты в непривычных, но понятных сочетаниях

Сорбет из печеных перцев, 230 р.

1 из 4

Табуле из булгура с баклажаном, 630 р.

2 из 4

Шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов, 460 р.

4 из 4

Шеф-повар Alice с блюдами не мудрит: здесь считается, что сила — в простоте и акценте на вкусе самого продукта. Постное меню этого года придумывали так, чтобы передать ощущение от первых дней весны, когда только начинают набухать почки, а земля становится влажной. Ощутить замысел предлагают, попробовав сорбет из печеных перцев (230 р.), табуле из булгура с баклажаном (630 р)., цветную капусту с мультизлаковой кашей и кремом из трюфеля (760 р.), и шпинат с маринованной грушей и кремом из каперсов (460 р.).

Адрес Спиридоньевский пер., 12/9
Время работы пн-вс 9.00–23.00
Средний чек 2000–2500 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (495) 650 09 99

«Сибирьсибирь»

Сытные таежные блюда в современной подаче

Спагетти из цукини с вешенками, 740 р.

1 из 10

Салат из арбузной редьки с моченым яблоком, 480 р.

2 из 10

Сибирский лен и черная смородина, 480 р.

10 из 10

Денис Иванов занимается сибирской кухней. Его герои — всё, что растет в лесу и на российских огородах. Грибы в пост — важный источник белка, из них здесь готовят два вида супов: грибную похлебку (680 р.) и суточные щи (480 р), которые томятся в печке. И там и там грибы белые, так что получается насыщенно. Супы не только постные, но и диетические — их готовят без высокоуглеводных продуктов. Сметана на выбор — постная соевая или классическая молочная.

В постное настроение хорошо вписывается квашеная репа с ростками перечной мяты (560 р.): отсылка к тем временам, когда в пост доедали то, что было заготовлено с осени. Брокколи, сахарный горошек, маленькие патиссоны и кабачки под азиатским соусом (980 р.) в сибирскую кухню ранней весны ложатся не так хорошо, зато выглядят замечательно: к ним добавляют фиалки и бутоны спаржи.

На десерт Иванов придумал «Сибирский лен и черная смородина» (480 р.): перетертая с небольшим количеством сахаром смородина и суфле из льна.

Адрес Смоленская, 8
Время работы пн-вс 9.00–0.00
Средний чек 2700 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (499) 652 51 61

«Печорин»

Большие сэндвичи, шакшука без яиц и блюда из тыквы

Шакшука с брокколи и запеченным с розмарином бататом, 520 р.

1 из 3

Сэндвич с кимчи, 470 р.

2 из 3

Тартин с хумусом с бататом и запеченными на гриле баклажаном, кабачком и перцем, 520 р.

3 из 3

Месяц назад сеть пекарен пополнили еще одной: теперь ремесленный хлеб и одни из лучших круассанов в городе можно купить в Черемушках.

Постное меню доступно к заказу в новом кафе или флагмане на Шаболовке, а также онлайн с доставкой на дом. В нем шакшука без яиц, но с бланшированной брокколи и запеченным с розмарином бататом (520 р.), зеленая гречка с песто и соусом из авокадо (390 р.) и салат из батата, киноа, шпината и руколы с соусом из кленового сиропа и кунжутного масла (520 р.).

Еще готовят два блюда из тыквы: пшенную кашу на кокосовом молоке (390 р.) и насыщенный тыквенный суп (430 р.). Разумеется, в меню попали и фирменные сэндвичи — на свежеиспеченном хлебе длительной ферментации. Заказывайте острый с кимчи, веганским чеддером и таким же майонезом за 470 рублей.

Адрес Новочеремушкинская, 17
Время работы пн-вс 8.00–21.00
Средний чек 1500 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (910) 421 24 20

«Море»

Морепродукты и овощи в почти естественном виде

Чукка с хрустящими вешенками, 390 р.

1 из 5

Большой зеленый салат, 550 р.

2 из 5

Салат из розовых томатов, 390 р.

5 из 5

В ноябре Евгений Мещеряков открыл на месте Umi Oysters ресторан «Море». Основа меню — морепродукты и все, что с ними связано: устрицы (от 290 р.), осьминоги (850 р.), ежи (250 р. за шт.), и другие гады. Их подают свежими, приготовленными на гриле, в супах, на рисе и в салатах.

К посту меню пополнили простыми блюдами из овощей. Ничего сверхъестественного — только овощи, усиленные наиболее подходящим для них методом приготовления. Розовые томаты нарезают в салат (390 р.), авокадо готовят на гриле (590 р), цветную капусту подают с трюфельным соусом (420 р.), а баклажаны делают хрустящими (390 р.) — и это лучшее, что можно было с ними сделать.

Адрес Рождественский б-р, 1, Центральный рынок, 2 этаж
Время работы пн-вс 10.00–23.00
Средний чек 700–1500 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (929) 684 36 39

Tutta la vita

Постные блюда весь день и всю ночь рядом с Третьяковкой

Брокколи в ореховом соусе с миндалем, 520 р.

1 из 10

Картофель, жаренный с вешенками и луком, 420 р.

2 из 10
10 из 10

В Tutta la vitta предлагают воспринимать пост не как период ограничений, а как повод попробовать что‑то новое. По этому поводу в меню добавили шестнадцать новых блюд, включая четыре вида смузи (все по 350 р.). В трех из четырех случаев они необычные: с томатом, огурцом, базиликом и соусом ворчестер, с авокадо, яблоком, шпинатом и апельсиновым фрешем, а также с клюквой, клубникой и пюре из маракуйи. Клубника-банан остается для тех, кому эксперименты не близки.

Правда, с остальном все очень понятно: полбу готовят с белыми грибами и трюфельным маслом (580 р.), спагетти — с артишоками, чесноком и вялеными томатами (490 р.), салаты с печеной тыквой, копченым тофу, гранатом, руколой и миксом семечек (480 р.) или с печеным баклажаном, руколой, жареными вешенками и киноа (550 р.). Может быть, нового вы для себя и не найдете, но есть важный бонус: ресторан работает круглосуточно. Так что теперь вы знаете, что делать, если в четыре часа утра неожиданно захочется съесть что‑то безмясное.

Адрес Б.Ордынка, 20, стр. 7
Время работы круглосуточно
Средний чек 1200 р.
Соцсети Instagram
Телефон +7 (495) 782 18 70