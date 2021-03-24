Редакция «Афиши Daily» протестировала классические сырники из 21 московского ресторана, чтобы найти лучшие. Мы оценивали по пятибалльной шкале их вкус, вид, текстуру и степень творожности.

«Азбука вкуса» Сырники жареные, 283 рубля за 280 грамм Вкус — 3

Вид — 4

Текстура — 3

Творожность — 4

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Кислые и маслянистые сырники с кремовой текстурой мгновенно липнут к зубам и деснам — спасти сможет только большой глоток чая или кофе. Мнения о том, хорошо это или плохо, разошлись: если вы любите клейкую еду, это ваш вариант. Балл за вид сняли за неаккуратность исполнения — сырники могли бы быть ровнее. По умолчанию к ним не предлагают добавку, хотя она бы не помешала: сметана, а лучше что‑нибудь послаще.

J’Pan Сырники, крем-чиз, соус вишня-юдзу, 380 рублей за 230 грамм Вкус — 2

Вид — 5

Текстура — 4

Творожность — 5

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Внешность обманчива. На вид эти сырники хороши, в разрезе тоже выглядят довольно привлекательно — текстура однородная, зернистая, консистенция немного вязкая, особенно вкупе с густой добавкой. Вкус преподнес нам сюрприз: сырники чересчур кислые. К ним кладут еще более кислый сырный соус и опять же кислый сироп из вишни с юдзу — получается тотальный дисбаланс. Хотя не исключено, что любителям поедать лимоны без сахара такое блюдо придется по вкусу. «Бодрящие» сырники подают в будни с 10.00 до 12.00, в выходные с 10.00 до 14.00.

«Горыныч» Сырники с вишней и сметаной, 350 рублей за 120 грамм Вкус — 5

Вид — 5

Текстура — 5

Творожность — 5

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Сырники с поджаренной плотной корочкой оказались в меру сладкими и сочными, воздушными внутри и с ярким творожным вкусом. Их хорошо съесть как отдельно, так и с предложенными добавками для сытности. Даже после доставки они не потеряли свой вид: хотелось скорее отломить румяную корочку и узнать, что внутри. Ягоды вишни в сиропе и сметану можно смешать и полить сверху на сырники — так еще вкуснее. Заказать можно ежедневно с 8.00 до 12.00.

«Вкусвилл» Сырники творожные, 170 рублей за 340 грамм Вкус — 3

Вид — 3

Текстура — 3

Творожность — 4

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Блюдо готовят так, чтобы оно сохранило вид и вкус все дни срока годности. Как результат сырники довольно сухие, без всякой корочки и почти белые. Их явно не обжаривают ни до, ни после запекания, поэтому создается ощущение, что это самый нейтральный по вкусу образец из всех опробованных, — никаких особых впечатлений от этих сырников ждать не стоит. Зато цена и размер порции располагают к покупке. Одной упаковки хватит на двоих — каждый сырник внушительного размера и весит почти 100 грамм. Правда, придется потратиться на сметану, сгущенку или варенье, иначе будет слишком сухо и пресно.

«Город-сад» Сырники без рафинированного сахара, 75 рублей за 50 грамм Вкус — 2,5

Вид — 5

Текстура — 2

Творожность — 4

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На вид одни из самых привлекательных сырников во вкусе разочаровали. Неоднородную липкую текстуру хотелось скорее запить или добавить к блюду соус, чтобы разбавить излишнюю клейкость. Несмотря на недостатки, творожный вкус на месте — молокопродукта явно не пожалели. Этот вариант подойдет тем, кто не ест сахар или просто не любит сладкое, — вместо белого сахара добавили немного сиропа топинамбура. При желании можно добавить кокосовую сгущенку, которая скрасит впечатление, или купить сырники в другом месте.

«Dr. Живаго» Сырники ванильные со сметаной, 350 рублей за 150 грамм Вкус — 5

Вид — 4

Текстура — 5

Творожность — 5

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Иногда хочется заказать сырники в кафе, но чтобы они были «как дома». Эти, пожалуй, максимально соответствуют критерию: небольшие и аккуратные на вид, но не безупречной формы; в меру плотные и сладкие, с деликатным привкусом ванили. Однородная текстура и сбалансированный вкус позволяют не усердствовать с добавками — подают только со сметаной. Заказать можно в будни с 7.00 до 12.00, в выходные с 7.00 до 14.00.



«Стрелка» Сырники со сметаной, 390 рублей за 150 грамм Вкус — 2

Вид — 3

Текстура — 1

Творожность — 1

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Тот случай, когда на вид сырники лучше, чем на вкус. Положительных эмоций не возникло: мы не почувствовали ни сладость, ни творожность, ни какой‑либо другой привычный вкус сырника. Вдобавок они очень плотные и твердые (возможно, в теплом виде будут мягче). В комплекте была сметана и сгущенка — опять ничего интересного. Заказать можно ежедневно с 12.00 до 23.00.

«Кофемания» Сырники, 480 рублей за 180 грамм Вкус — 5

Вид — 5

Текстура — 4

Творожность — 5

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Вкус сбалансированный: сладкий, слегка соленый, творожный с ванильным послевкусием. Начинка зернистая и рассыпчатая. Дополнений к этим сырникам не предлагают, они здесь и не нужны — их хорошо съесть даже отдельно. Хотя напиток к ним все-таки заказать стоит — если не запить, могут показаться сухими. Если хотите добавить малину или землянику, протертые с сахаром, придется доплатить — 150 или 250 рублей соответственно. Пробуйте до 12.00 по будням и до 14.00 по выходным. Начало работы конкретного места смотрите на сайте.

Margarita Bistro Сырники, сметана и ягоды, 590 рублей за 150 грамм Вкус — 4

Вид — 4

Текстура — 4

Творожность — 4

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Сами сырники хороши, но цена кажется завышенной. Внешне симпатичные: высокие и румяные. Их приходится жевать с усилием — в холодном виде текстура очень плотная, манка в составе явно забирает часть влаги. Отчасти цену могут оправдать топпинги: к сырникам подают сметану, сезонные ягоды и малиновый джем или кокосовую сгущенку на выбор. Советуем брать последнюю: с ней мы доедали почти все оставшиеся сырники и пришли к выводу, что эта сгущенка скрасит любые. Меню завтраков действует в будни с 9.00 до 13.00, в выходные с 9.00 до 14.00.



«Техникум» Сырники со сметаной, 290 рублей за 140 грамм Вкус — 3

Вид — 5

Текстура — 4

Творожность — 5

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Сладкоежкам такие сырники не очень понравятся: творога много, а сладости мало. Очень рассыпчатые, они показались сухими, но, если вы не любите взбитые и кремовые текстуры, это ваш вариант. Сырники хорошие, но точно не лучшие, да и одинокое дополнение в виде сметаны совсем не радует. Можно съесть с 9.00 до 12.00 по будням и до 13.00 по выходным.

«Шоколадница» Сырники со сметаной и малиной, протертой с сахаром, 250 рублей за 200 грамм Вкус — 4

Вид — 5

Текстура — 4

Творожность — 4

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Сырники неоднородной текстуры — попадаются крупные сгустки творога. Ощущение, что их приготовили на домашней кухне, особо не уделяя внимания деталям. Вкус тоже напоминает о доме: достаточно масляные и сладкие — лучше есть со сметаной или отдельно, чем с вареньем. В этой ценовой категории «Шоколадница» однозначно опережает «Кухню на районе» и «Вкусвилл». К слову, первые также можно заказать онлайн.

Beloque Cырники с кремом из бергамота, 290 рублей за 225 грамм Вкус — 4

Вид — 5

Текстура — 3

Творожность — 4

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Сырники в холодном виде были слишком плотными. Вероятно, в теплом виде и в сочетании с заварным соусом из бергамота текстура будет более воздушной. На вид сырники заметно отличались от остальных — невысокие, ярко-желтого оттенка и большего диаметра. При этом достаточно творожные и сбалансированные во вкусе: не слишком сладкие и не кислые. Если бы мы могли добавить дополнительный балл, то сделали бы это за сливочный пряный соус. Меню завтраков действует каждый день с 10.00 до 16.00.

Bar Bosco Сырники со сметаной и домашним клубничным джемом, 650 рублей за 170 грамм Вкус — 5

Вид — 5

Текстура — 4,5

Творожность — 5

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Плотные по текстуре и пухлые по форме сырники — одни из фаворитов тестирования. Единственный минус — слишком густая текстура в холодном виде. Если заказать и съесть сразу на месте, пока не остыли, блюдо будет мягче за счет температуры. При этом даже в холодном виде сырники достойны внимания, их смело можно брать с собой домой или в офис — порция, к слову, очень сытная. Заказать можно по будням с 10.00 до 14.00, по выходным с 10.00 до 16.00.

Buro TSUM Сырники из рикотты с вареньем из вишни и сметаной, 420 рублей за 210 грамм Вкус — 2

Вид — 5

Текстура — 4

Творожность — 0

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Эти сырники показались самыми скучными: пресные, совсем без кислотности и с сильным яичным послевкусием. Большую роль сыграл состав: у рикотты, в отличие от творога, нет характерной кислоты. Добавки тоже классические — сметану и варенье предлагают почти в каждом ресторане. Блюдо бы спас более продуманный соус или яркий дополнительный ингредиент во вкусе. Платить 420 рублей за них точно не хочется. Отдают по будням с 10.00 до 13.00, по выходным с 11.00 до 16.00.

Gentle Классические сырники, 350 рублей за 180 грамм Вкус — 5

Вид — 5

Текстура — 5

Творожность — 5

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Эталонные сырники по всем параметрам: отличный баланс сладости и творожной кислоты, однородная, но не вязкая текстура, аккуратный румянец и небольшой размер. Понравились всем участникам теста из редакции! Отдают со сметаной, но по желанию можно заказать дополнительно ягоды и другие добавки. Кроме классических в меню есть еще несколько видов сырников, например конопляные или зернистые. Меню завтраков действует каждый день с 8.00 до 12.00.

«Кухня на районе» Сырники со сметаной, сгущенкой и клубничным соусом, 189 рублей за 240 грамм Вкус — 3

Вид — 5

Текстура — 4

Творожность — 3

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Пухлые с золотистой корочкой сырники выглядят крайне аппетитно. Первое впечатление оказалось лучше действительности: сильный мучной привкус выходит на первый план, затмевая творожный. Сырники больше кислые, чем сладкие, поэтому советуем добавлять варенье или сгущенку, а лучше все сразу. С учетом приятной цены и быстрой доставки не хотим списывать со счетов такой завтрак — хороший вариант для офисных работников или тех, кто хочет быстро подкрепиться дома без лишних усилий.

Lovers Сырники со сметаной и смородиново-лавандовым курдом, 380 рублей за 150 грамм Вкус — 5

Вид — 4

Текстура — 4,5

Творожность — 5

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При проработке меню в недавно открывшемся кафе сырникам уделили много внимания. Получилось хорошо: в меру сладкие, в меру масляные и в меру зернистые. Здесь нет эффекта «вау», но такое блюдо комфортно съесть в любое время каждый день. Кислый соус из смородины особенно понравится тем, кто не любит сильно сладкие завтраки. Заказать можно с 9.00 до 20.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 22.00 с пятницы по воскресенье.



Mátes Сырники со сметанным кремом и ягодами, 390 рублей за 190 грамм Вкус — 5

Вид — 5

Текстура — 5

Творожность — 5

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Сырники в Mátes готовят из творога и рикотты. Достаточно сильное яичное послевкусие и цвет подсказывают, что желтков не пожалели. В отличие от других взбитых по текстуре образцов, у этих нет излишней липкости, и их не хочется запить. Из всех опробованных данные были самыми солеными и насыщенными по вкусу. К ним добавляют крем из сметаны и ягоды, но и без дополнений сырники хороши. Съесть можно с 8.00 до 18.00 в будние и с 10.00 до 18.00 в выходные.

She Сырники с черной смородиной, 350 рублей за 120 грамм Вкус — 1

Вид — 1

Текстура — 1

Творожность — 0

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Эти сырники на вид (как оказалось, и на вкус) очень масляные и пережаренные. Их будто готовили в старом отработанном фритюре. Во вкусе одна мука или манка, которые собрались в комочки, — появляется ощущение, что ешь клецки. Вкуса творога совсем нет. К ним предлагают топпинг из черной смородины и сметану, но даже они не спасли эти сырники. Заказать можно ежедневно с 8.00 до 12.00.

Yumbaker Сырники, 475 рублей за 195 грамм Вкус — 4

Вид — 4

Текстура — 4

Творожность — 4

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Очень сладкие сырники, достаточно плотные и однородные. Сверху их полили сахарным сиропом, который показался лишним: и без того сладкие сырники стали еще слаще. Из‑за сиропа появляется мокрый блеск, из‑за чего блюдо выглядит менее аппетитным. Подают со сметаной, малиновым соусом и ягодами за дополнительные 200 рублей — дорого. Можно съесть с 8.00 до 20.00 на «Добрынинской», с 9.00 до 21.00 на «Проспекте Мира».

Tilda Сырники с банановой сметаной, орехами и карамелью, 390 рублей за 190 грамм Вкус — 2

Вид — 3

Текстура — 3

Творожность — 2

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На вид — небрежные запеченные кучки. Корочка тоже расстроила — слишком толстая и мучная. Во вкусе начинки также преобладает мука, с ней явно переборщили, позабыв, что главное здесь — творог. Замысловатые соусы положение не спасли: банановая сметана с орехами и карамелью хороша только отдельно. Единственный плюс — мягкость, которая не пропала даже после доставки. Надеемся, что в горячем виде они заметно лучше. Меню завтраков действует каждый день с 10.00 до 14.00.

Пятерка лидеров: Gentle «Горыныч» Mátes Bar Bosco «Dr. Живаго»

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