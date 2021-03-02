На карантине всем было довольно тоскливо, и нередко мы эту тоску запивали. Теперь, когда есть вакцина от коронавируса, а многие уже вышли в офис, редакция «Афиши Daily» предлагает узнать больше о том, как алкоголь стал неотъемлемой частью человеческой жизни.

«Новейшая история России в 14 бутылках водки» Денис Пузырев, 2021

С 90-х годов главный русский напиток — водка — начинает существенно влиять на экономику России. Бизнесмены перепродают беленькую по своим каналам и придумывают, как не платить налоги. Русская мафия за границей начинает подозревать, что алкоголь поможет выстроить империю. Производители водки недоговаривают по мелочи. К схемам подключаются Ельцин и Кобзон , да еще и спортсмены начинают им помогать. Так вот, Денис Пузырев все это распутал. По масштабу эти водочные переплетения сравнимы с книгой Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать».

«Краткая история пьянства. От каменного века до наших дней» Марк Форсайт, 2018

История Homo sapiens тесно связана с алкоголем. Одни воспринимали его как лекарство, другие — как средство для общения с духами. Меняются эпохи, а алкоголь остается связан с символами и ритуалами и, естественно, с безудержным весельем. Марк Форсайт начинает рассказ о пьянстве от забродивших фруктов и египтян, для которых алкоголь был важным фактором в продолжении рода, до отношений Сталина со спиртным и сухого закона в Америке. Отдельно рекомендуем аудиокнигу в исполнении Ивана Литвинова — такое чувство, будто он хихикает над каждым словом.

Подробности по теме Мы и алкоголь. Спецпроект «Афиши Daily» о выпивке, зависимости от нее и борьбе с ней Мы и алкоголь. Спецпроект «Афиши Daily» о выпивке, зависимости от нее и борьбе с ней

«Похмелье. Головокружительная охота за лекарством от болезни, в которой виноваты мы сами» Шонесси Бишоп-Столл, 2021

Шонесси Бишоп-Столл посвятил значительную часть жизни распитию разнообразных спиртосодержащих напитков. Естественно, большую часть жизни за ним следовало похмелье. Он изучил множество книг, но нашел только информацию об облегчении симптомов. Но если похмелье началось еще с поедания забродивших фруктов нашими предками, то неужели до сих пор не нашлось лекарства от этого недуга? Бишоп-Столл пустился на поиски «волшебной таблетки». Книга состоит из пьянства, исторических сводок об истории алкоголя, и попыток летать на самолете, предварительно протрезвев. Впечатляющий пример гонзо-журналистики.

«История водки» Вильям Похлебкин, 1991 и множество переизданий

Редко встретишь такого включенного гастрономического историка, как Вильям Похлебкин. Книга «История водки» стала переломным моментом в литературе об алкоголе — еще никто и никогда так водкой не интересовался. Похлебкин исследует происхождение водки, начиная с этимологии слова, определяет момент появления и дает исчерпывающий ликбез по основным напиткам Древней Руси с IX по XIV век. После прочтения станет понятна и роль Менделеева в разработке современного напитка, и классическая технология, и вообще все, что когда‑либо было непонятно про этот напиток. Бесценный исторический труд!

«Книга о вкусной и здоровой жизни» Александр Окунь, Игорь Губерман, 2005

Это не кулинарная книга, а скорее сборник рассказов о еде, хотя и рецепты там попадаются. Александр Окунь и Игорь Губерман собрали лучшие впечатления от еды и рассказали о них так, что книгу лучше не читать на ночь. Тут и трогательная история о встрече с тараканихой Машей, и ощущения после весеннего супа, но главное — это рассказы про алкоголь (какая еда без алкоголя). Если вы не понимали граппу — поймете. Не умели пить водку — научитесь. Никогда не разбирались в винах? Это тоже не проблема! Предупреждаем, что в печатной версии все это выглядит немного хаотично: множество сносок с рецептами, комментарии авторов, исторические замечания, и порой пробиваться сквозь массив информации бывает нелегко. Но написано элегантно и крайне возбуждающе.

«История виноделия в Грузии» Маргарита Акулич, 2020

Где грузины, там и вино, а главная радость туристов в Грузии — найти кафе, где наливают то самое настоящее домашнее вино. С сувенирами из этого региона тоже все понятно. «История виноделия в Грузии» — в первую очередь исторический труд , в котором есть вообще все, что связывает Грузию и виноград. Акулич рассказывает и о керамических сосудах возрастом 8000 лет, и о типах емкостей для вина, и о том, что происходит с виноделием сейчас. Соберетесь в Тбилиси — берите эту книгу с собой.

«История мира в 6 бокалах» Том Стендейдж, 2019

Том Стендейдж утверждает, что первые алкогольные напитки появились каких‑то 10 тыс. лет назад. Почти сразу они стали и валютой, и символами. Проникли в празднования и религиозные культы. Автор выделяет шесть типов напитков, соответствующих эпохам: пиво, вино, крепкие напитки, кофе, чай и кока-кола . Начнется все открытием (но не изобретением) пива, продолжится ромом, а закончится глобальной экспансией колы по всему миру. Идеальная книга для связывания мировой истории и истории гастрономии в единую картинку.

«Виноградная водка. Записки практика» Михаил Елисеев, 2020

Как‑то раз, еще в 90-е, Михаил Елисеев увидел по телевизору сюжет о бандитах, изготавливающих контрафактное пойло. Потом познакомился с соседом, у которого был отличный вкус на настойки. Тут-то гражданину Елисееву и стало понятно, что нет смысла пить российский алкоголь, если можно сделать свой. Книгу он написал, основываясь на собственном опыте перегонки спирта. Процессы брожения, конденсации и ректификации охарактеризованы основательно, с полным описанием последовательности действий. Кроме того, автор прилагает две схемы перегонных аппаратов, больше десятка рецептов крепких напитков — от виноградной водки до коньяка, — да еще и прилагает рецепты закусок. Отличный гид, чтобы научиться делать алкоголь самостоятельно.В Российской Федерации можно делать алкоголь дома, но нельзя продавать самодельный алкоголь кому‑либо. Сделал сам — и пей тоже сам.

Подробности по теме «Расстрелять всех пьяниц!»: как Горбачев и другие правители боролись с алкоголем «Расстрелять всех пьяниц!»: как Горбачев и другие правители боролись с алкоголем

«Российский крафт. Великая крафтовая революция» Роман Егоров, 2019

Роман Егоров — энтузиаст пивоварения. Для него пиво — не просто напиток, а стиль жизни. В книге есть интервью с современными пивоварами и рецепты пива. Также пивоварение рассматривается как часть современной культуры, способ самоутверждения и реализации творческого потенциала, а значительную часть текста автор посвящает появлению пива как феномена, но не забывает о культуре, фольклоре и экономической части дела.

«Spirits. Виски, коньяк, граппа, ром, джин и другие крепкие напитки» Анастасия Прохорова, 2018