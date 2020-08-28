Пленум ЦК КПСС предложил новый способ проработки выпивающих: организовывать над ними товарищеские суды и брать над ними шефство (как в фильме «Операция «Ы»). Толку от этого было примерно никакого: за следующие семь лет в СССР стали пить почти в два раза больше.