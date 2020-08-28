Российские и советские власти на протяжении последних 300 с лишним лет пытались бороться с чрезмерным употреблением алкоголя своими гражданами — и обычно безрезультатно. Вспоминаем, как чиновники и депутаты пытались искоренить алкопотребление в России за последние сто лет.
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Винная монополия и общества трезвости
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Сухой закон
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Еще один сухой закон
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Отмена сухого закона
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Общества борьбы с алкоголизмом
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Книги вместо водки
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Водка вместо книги
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Вытрезвители переподчинили НКВД
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Усиление борьбы с пьянством
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Беспомощные товарищеские суды
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ЛТП
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Пиво против водки
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Горбачевская антиалкогольная кампания
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Запрет ночной продажи алкоголя
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Закон о «нулевом промилле»
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Запрет на рекламу
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Закон о «наливайках»
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Премьер-министр Сергей Витте ввел госмонополию на продажу крепкого алкоголя и заодно организовал общества трезвости — их члены получали еду со скидкой, и при них же организовывались досуговые мероприятия. Инициатива оказалось успешной — алкопотребление за 20 лет снизилось в 5 раз.
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С началом Первой мировой войны царские власти ввели сухой закон. В итоге в России к 1917 году вовсе перестали пить, пусть некоторые трактирщики пытались подавать алкоголь под видом чая, а некоторые недобросовестные заводчики стали делать суррогатные напитки.
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Редкая инициатива царских властей, поддержанная большевиками: почти сразу после октябрьского переворота Совнарком продлил запрет на производство алкогольных напитков, а указом 1919 года ввел наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества,
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В отличие от США и Финляндии, в Советской России запрет на алкоголь продержался недолго. Чтобы поддержать восстанавливающуюся экономику, в 1923 году СНК вновь разрешил продавать и употреблять алкоголь. Символ эпохи — водка «Рыковка», страшно дешевая и крепостью всего 30 градусов.
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С одной стороны, власти разгромили ранее поощряемое ими общество чуриковцев — борцов за трезвость, строивших свою коммуну. С другой, начали закрывать питейные заведения и основали Общество борьбы с алкоголизмом, под эгидой которого пионеры маршировали с лозунгами «Расстрелять всех пьяниц».
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Одна из самых удачных советских акций по борьбе с алкоголизмом. В рамках кампании «Книга вместо водки» в газетных ларьках продавали лотерейные билеты, которые можно было обменять на книги. Всего выпустили два миллиона билетов, а призовой фонд составил 600 тысяч рублей.
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Резкий поворот госполитики в отношении алкоголя. Для сталинских пятилеток водка стала важным источником дохода, как результат — Общество трезвости разгромили с формулировкой «создание враждебности к таким правительственным органам, как Наркомфин, Наркомторг, Госплан».
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Первый «Приют для опьяневших» появился еще в 1902-м, но только с передачей наркомату внутренних дел оформился образ советского вытрезвителя: временной полутюрьмы под присмотром милиции и врачей.
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Восстановив экономику после войны, государство вновь взялось за досуг граждан. В 1958 году постановлением «Об усилении борьбы с пьянством» совет министров запретил продажу алкоголя почти везде, кроме магазинов и ресторанов.
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Пленум ЦК КПСС предложил новый способ проработки выпивающих: организовывать над ними товарищеские суды и брать над ними шефство (как в фильме «Операция «Ы»). Толку от этого было примерно никакого: за следующие семь лет в СССР стали пить почти в два раза больше.
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В СССР появились лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Туда помещали алкопотребителей в надежде, что ограничение свободы и принудительный труд отвратят их от выпивки. Идея оказалась провальной. Из всех постсоветских стран ЛТП сохранились только в Беларуси.
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Новый виток антиалкогольной кампании — Кабмин СССР ограничил продажи водки и запретил эти напитки с крепостью выше 40 градусов. Однако, поощряя при этом производство пива и вина, власти никак не уменьшили объемы потребления алкоголя в стране.
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Последний бой советской власти с выпивкой: продажи водки ограничили, цены повысили, за пьянство стали исключать из партии, для сокращения производства начали рубить виноградники. Все без толку: лишившись доходов от продажи спиртного, государство свернуло кампанию через два года.
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Сперва регионы, а затем и федеральное правительство ограничили продажу алкоголя в ночное время (в Москве — с 23.00 до 8.00). К новой норме все постепенно привыкли: кто‑то ждал утра, кто‑то покупал из‑под полы, кто‑то стал предпочитать домашнее потребление ресторанному.
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Одновременно с запретом на продажу выпивки в ночное время президент Медведев подписал «сухой закон для автомобилистов»: за руль стало можно садиться только при 0,3 промилле в организме. В 2013 году норму отменили, а через пять лет — опять вернули.
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С 1 сентября 2012 года в России запрещена реклама алкогольной продукции — потом для пива ради ЧМ-2018 сделали послабление. Главными пострадавшими от закона стали сами медиа, лишившиеся крупных рекламных доходов.
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Борясь с мини-барами в жилых домах, власти ввели запрет на продажу выпивки в заведениях площадью меньше 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах. В Петербурге депутаты ужесточили нормы до 50 метров, чем вызвали протесты местных владельцев баров.