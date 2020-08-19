Толковые сэндвичи навынос в киоске «Сэндвич, бро!», коктейли и диско в баре Ocsid, хлеб и десерты без глютена в корнере «Лен и гречка» на территории «Депо» и ближневосточная еда в Blau на Балчуге — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Ocsid Танцы под диско и секретные коктейли в алкогольном кластере «Профсоюз»

1 из 6 Коктейль «Секс втроем», 400 р. 2 из 6 Коктейль «Персик в джинсах», 500 р. 3 из 6 Коктейль «Жерло вулкана», 500 р. 4 из 6 Коктейль «Японская школьница», 500 р. 5 из 6 Коктейль «Французский поцелуй», 450 р. 6 из 6

Что? Название Ocsid — анаграмма слова Disco — намекает на доминирующий в баре музыкальный жанр. Пространство работает с четверга по субботу, вечером сюда можно заглянуть на вечеринку и почти точно попасть на хороший DJ-сет до утра с тропическими коктейлями на баре. Кто? Место открыли Евгений Машков, Владимир Амлинский и Арсений Насонов (мероприятия System 108 и adidas Originals). Что пить? Коктейльную карту из десяти позиций разработали шеф-бармены Антон Мальцев и Виталий Цай (ранее Pinch, Leveldva и «Уголек»). Все напитки готовят на роме. Названия смелые и очень неоднозначные (как на них реагировать, решайте сами) — на баре придется заказать «Секс втроем» на темном роме с миндалем, кокосовой водой и гранатом (500 р.) или пару «Грешниц» на рислинге, пряном роме и молочном улуне с легкой яблочной кислотой (500 р). Часть коктейлей стоит на драфте, например, «Персик в джинсах» также на роме с тоником, персиком и клиторией (500 р.). Кроме основного барного меню команда Ocsid планирует готовить напитки в коллаборации с различными брендами и изданиями. При заказе нужно будет назвать кодовое слово — в постоянной карте их не найти. Секретные коктейли обойдутся немного дешевле постоянных позиций.

Адрес Новослободская, 16а, барное объединение «Профсоюз» Время работы чт 18.00–3.00, пт-сб 18.00–6.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram

«Сэндвич, бро!» Сочные сэндвичи навынос у метро «Аэропорт»

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Что? Шеф-повар ресторана Buro TSUM Владимир Чистяков c другом Магомедом Исаевым открыли сэндвичную «на районе» — недалеко от станции метро «Аэропорт». Окно «Сэндвич, Бро!» открыто с 8 утра до 8 вечера и работает, конечно, навынос, но никто не мешает съесть сэндвич и выпить лимонад прямо у стойки. Скоро подключатся к агрегаторам доставки, а к зиме планируют открыть точки и в других районах. Что есть? Готовят пять ролл-сэндвичей: например, есть сэндвич с индейкой (мясо, маринованное в карри, сливочный крем с шрирачей, пекинская капуста и сладкие узбекские томаты) и вегетарианские варианты с гуакамоле или хумусом. На завтрак, который длится до 11.00, предлагают сэндвичи со скрэмблом и хумусом или бабаганушем на выбор. Все заворачивают в армянский лаваш и поджаривают на сливочном масле, отсюда много хруста и сливочного вкуса. Меню — халяль, чтобы всем было комфортно. Цена сэндвича — 200–300 рублей. Что пить? Можно взять фильтр-кофе, сок или лимонад в бутылке.

Адрес Черняховского, 4а Время работы пн-сб 8.00–20.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

«Лен и гречка» Безглютеновый хлеб, чипсы и десерты в «Депо»

Чиа-пудинг с пюре манго, 330 р. 1 из 3 Бездрожжевой хлеб, 275 р., бездрожжевой хлеб с куркумой, 280 р. 2 из 3 Бездрожжевой хлеб, 275 р. 3 из 3

Что? На «Белорусской» открылось третье место блогера Лены Перминовой «Лен и гречка» — другие два работают на «Академической» и на Усачевском рынке. В «Депо» прилавок расположили на первом этаже, напротив центрального входа. Главная особенность всей линейки продукции — в составе нет пшеницы, ржи, ячменя и других ингредиентов, содержащих глютен. Что есть? Безглютеновый хлеб получается плотным и достаточно влажным — лучше всего подсушить его дома на сковороде без масла или гриле и подавать с любой начинкой. Для быстрого перекуса на ходу подойдут чипсы (подсушенные тонкие сухарики с различными специями: солью (150 р.), чесноком (150 р.) или чесноком и свеклой (220 р.), которые выпекают из зеленой гречки без обжарки. В десертах используют растительные подсластители, например, сироп топинамбура. Рекомендуют пробовать пирожное «картошку» — классическую (160 р.) или с какао, корицей и имбирем (198 р.), напоминающей о Рождестве даже летом. Кроме того, есть кексы, вафли и овощные маффины — в разные дни ассортимент может меняться.

Адрес Лесная, 20, стр. 3, фуд-молл «Депо. Москва» Время работы пн-вс 10.00–21.00 Средний чек до 700 рублей Соцсети Instagram

Blau Ближневосточная еда в красивом интерьере на Балчуге

1 из 7 2 из 7 Балык-экмек с макрелью, 450 р. 3 из 7 Блау-мидии, 510 р. 4 из 7 Бриошь, скрэмбл, авокадо, томат, 400 р. 5 из 7 Груша, козий сыр, 350 р. 6 из 7 7 из 7

Что? Небольшое ближневосточное кафе в тихом дворике на Садовнической набережной. Первое, что хочется сказать, когда попадаешь внутрь: «Вау, как красиво». Здесь нет ничего общего с типичным стамбульским заведением, внутри которого обычно царит уютный хаос. Напротив, Blau получился минималистичным: глубокого синего цвета коммунальный стол и барная стойка, стены цвета охры, красная бархатная штора, отличный свет, благодаря которому любая фотография становится достойной инстаграма, и логотип, напоминающий один из орнаментов, красующихся на многочисленной плитке в Турции. Все это, однако, ни капли не диссонирует с концепцией места — наоборот: то, что здесь вам подадут что‑то ближневосточное, кажется вполне очевидным. Кто? За Blau стоит целая команда: Александра Бурмистрова, Юлия Токменинова, Лара Амелькина и Алексей Иванов. Вышеописанный дизайн разработала Александра (ранее работала в Nowadays и Archifellows), айдентику придумала Лара, а Юлия (в прошлом работала в «Даблби», «Юности» и Dizengoff99) занималась концептуальной реализацией. Меню для Blau разработал друг Юлии Константин Борисов (ранее «Золотой», гастропаб «Крылышко или ножка», сейчас бренд-шеф Dizengoff 99), командует на кухне Максим Грачев. Что есть? В лаконичном меню блюда, которые легко можно встретить на улицах Стамбула, но при этом не самые очевидные для Москвы. Одна из визитных карточек кафе — балык-экмек с макрелью, он же бутерброд со скумбрией и овощами (450 р.): мы рекомендуем не стесняться и есть его руками. Вторая визитная карточная — блау-мидии (510 р.), они же мидии пилав, — ракушки, фаршированные начинкой из риса, мяса мидий, овощей и специй. Также хорош здесь донер с цыпленком (400 р.) и менемен, турецкий аналог шакшуки. А недавно в меню появилась отличная пастрами, с ней готовят, например, увесистый тост (580 р.). На десерт — свежайшая пахлава (150–190 р.). Что пить? Кофе, который здесь варят на зерне «Сварщицы Екатерины»: в кофейной карте классика, фильтр и пара авторских напитков — латте-халва (300 р.) и латте-куркума (300 р.). За дополнительные 50 рублей коровье молоко заменят растительным. Есть также несколько видов чая и придуманные Виктором Единым из «Чайной высоты» лимонады. В скором времени у заведения должна появиться лицензия и вместе с ней винная карта — пока можно приходить со своим вином (пробковый сбор не возьмут, но чек предъявить попросят).

Адрес Садовническая наб., 7 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Средний чек 700–1500 рублей Соцсети Instagram