Открытие петербургского проекта Subzero в районе Петровки, новый шеф-повар и отличная еда в Rick, а также хиты «Кофемании» и «ХП!» в меню объединенного заведения — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
Subzero
Суши и роллы из Петербурга — теперь в Москве
Ролл crunchy (жареный) вегетарианский, 490 р.
Татаки говядина, 630 р.
Рамен с говядиной, 550 р.
Татаки ролл с тунцом, 690 р.
Что?
В Петербурге первый ресторан Subzero открылся три года назад (сейчас их три). В Москве заведение заняло просторное помещение с круглогодичной верандой напротив Высоко-Петровского монастыря в районе Петровки. Ресторан находится на первом этаже, а на цокольном совсем скоро откроют небольшой идзакая-бар. Интерьер выполнили в сдержанном индустриальном стиле: преобладают темные тона и зелень, их отлично дополняет свет из панорамных окон, а также красивая посуда марки Craft Ceramica.
Кто?
Проект создала довольно большая команда: Эдуард Лунин, Евгений Лакоткин, Алексей Бесчастный, Даниил Савинец и Павел Фадин. Они вместе открывали и первый ресторан в Санкт-Петербурге, и все последующие, включая московский. Вдохновлялись берлинским DUDU.
Что есть?
Меню московского ресторана такое же, как в Петербурге. Его сердце — блюда японской кухни в европейском стиле: суши, сашими, роллы. Визитная карточка Subzero — большие порции роллов, которые, как правило, дополняют свежей зеленью, салатом и соусом. Их можно найти в разных разделах меню. В Special Roll обратите внимание на ролл «Радуга» (830 р.): его по всей длине укрывают слайсами креветки, лосося и тунца, а потом разрезают на кусочки. Еще один хит — хрустящие и очень сытные жареные роллы с авокадо и разными начинками: лососем и угрем (730 р.), тунцом (630 р.), крабом (770 р.) и веганский вариант с тофу (490 р.).
Есть и альтернативные (и потому фотогеничные) тартар- и татаки-роллы. Такие вряд ли можно встретить в Японии. Для первых рыбную или мясную начинку режут мелкими кусочками, замешивают с соусом и выкладывают на роллы сверху, для вторых — слегка обжаривают, нарезают слайсами и тоже подают на роллах.
Помимо ожидаемых здесь суши, роллов, нигири и татаки есть супы — том-ям (470 р.) и рамен с говядиной (550 р.), поке, а еще свежий спринг-ролл (470 р.), который значительно легче хрустящих роллов по своей энергетической ценности. Есть также салаты, некоторые из них вполне равнозначны основному блюду — например, салат с лапшой, обжаренным копченым тофу, кимчи и разными овощами со спайси-майонезом (550 р.).
Десерт, который как будто следует из основного меню и не уступает блюдам из него по вкусу, — банан в темпуре с шариком мороженого (350 р.).
Что пить?
В барной карте есть японское (и не только) пиво, саке и десяток коктейлей. Среди холодных безалкогольных напитков — разные лимонады и соки, в том числе из Японии, из горячих — кофе и чаи, ассортимент которых скорее символический: черный, зеленый, маття и гречишный чай.
И еще…
Под рестораном вот-вот заработает идзакая-бар, где будет большой выбор популярных в Японии напитков — саке и пива. К ним будут готовить и подавать закуски разной степени замысловатости, от орехов и бобов эдамамэ до ролла с уткой или тофу и хрустящего яйца в темпуре с битыми огурцами.
Rick’s
Новый шеф и меню, ради которого стоит прийти
Drunken clams soup, чебурек, 650 р.
Гребешок, кумкват, апельсин, 790 р.
Спаржа, мизуна, пашот, икра щучья, 530 р.
Лингвини, вонголе, боттарга, 800 р.
Тако тунец, трюфель, гуакамоле, 630 р.
Буррата, икра, томаты, горошек, 540 р.
Крем-брюле тыква, 390 р.
Что?
Маленький бар-бистро на Остоженке открыли полтора года назад. Идея его создания родилась после просмотра фильма «Касабланка», где часть действия происходила в кафе «У Рика», атмосферу которого постарались воспроизвести в московском заведении. Интерьер явно отсылает к стилю начала ХХ века: здесь много темного дерева и бархата. По вечерам в пятницу и субботу устраивают камерные джазовые вечера с живым звуком, что большая редкость в Москве. Когда тепло, окна открывают настежь, практически объединяя бар и улицу.
Кто?
После карантина кухню Rick’s возглавил Артем Петрин, ранее работавший сушефом Наташи Березовой в ее Stall, а после вместе с ней создавал меню в «Вечных французах», которые, увы, оказались не вечными и закрылись. Коктейльную карту, которую поставил Петр Барышников (Delicatessen), оставили без изменений.
Что есть?
В новом меню, которое умещается на одной странице, преобладают блюда с овощами, рыбой и морепродуктами. Из мясных здесь только эталонный нежный паштет из кролика с клубникой и хлебом собственного приготовления (450 р.), тартар из конины (690 р.) и стейк-бавет с морковью (930 р.).
Поскольку в Rick’s многие гости приходят за коктейлями и вином, задача еды — быть гастрономичной и в то же время яркой. В самом объемном разделе с закусками найдете битые оливки с апельсином (300 р.), зеленый салат (560 р.), тако с тунцом и трюфелем (690 р.) и аранчини с соусом васаби (390 р.). Если любите рыбу и необычные сочетания, попробуйте сырого тунца со страчателлой и грейпфрутом (720 р.) или гребешок с кумкватом (770 р.), а на горячее — пасту с вонголе (800 р.) или осьминога с соусом бернез (1300 р.), которого здесь готовят очень хорошо.
Что пить?
В коктейльной карте акцент сделали на классику: есть «ХХ век» на джине с ликером, какао и лимоном (650 р.), белый негрони (650 р.), сауэры и даже «Лонг-Айленд» (900 р.). Говорят, что используют эталонную рецептуру, но баланс вкуса иногда ускользает. Исключение из классики — два фирменных микса: French 75 и Champagne (по 650 р. каждый) готовят на джине или коньяке с шампанским.
Винная карта достаточно объемная для коктейльного бара, в ней есть и классика, и натуральные вина, часть из которых можно заказать по бокалам (от 390 р.).
И еще…
По будням, с 12.00 до 18.00, в Rick’s готовят обеды из двух блюд за 680 рублей. Пока подают на выбор молодую морковку в меду с муссом из соленого сыра и хумусом или зеленый гаспачо, на горячее — шницель с красной капустой или треску с молодым картофелем.
«Кофемания ХП!»
Два проекта объединились в «Депо»
Зерновой тост с половинкой авокадо, яйцом и кетчупом из свеклы, 630 р.
Бейгл с лососем домашнего посола, авокадо-гриль, горчичным соусом и красным луком, 750 р.
Домашние сырники на белом шоколаде с фисташками, миндалем, матчей и малиновым крамблом, 450 р.
«Цезарь хелоу пипл!», 670 р.
Чизкейк «Хелоу пипл!», 450 р.
Туна боул, 750 р.
Что?
«Кофемания» объединилась с капсульным проектом «Хелоу пипл!». В результате получилось новое меню с хитами обоих заведений; локация та же — фуд-молл «Депо», слева от главного входа.
Кто?
Команда «Хелоу пипл!» осталась прежней: шеф-повар Алексей Петриченко, управляющая — Александра Ломакина.
Что есть?
В меню теперь популярные позиции и «Кофемании», и «ХП!». Позавтракать можно сырниками на белом шоколаде с фисташками (450 р.) или бриошью со страчателлой, тайским манго и базиликом (550 р.). Остался в меню «Цезарь хелоу пипл!» с яйцом по-шотландски с индейкой или креветками (670/790 р.), сытный аво-бургер с котлетой из мраморной говядины, вместо булок в нем половинка авокадо и куча зелени (850 р.). Из бургеров «Кофемании» тут есть «Капитан барашек» (850 р.). С рыбой официанты советуют попробовать «Туна боул» (790 р.), «Красный карри» с креветками (690 р.) и голубцы с щукой (750 р.).
На десерт «Чизкейк хелоу пипл!» (450 р.), воздушная запеканка (450 р.), круассан с миндалем (290 р.).
Что пить?
Кофейная карта перекочевала из «Кофемании»: здесь есть классика (чашка свежезаваренного кофе стоит 350 р.), латте-халва (470 р.), холодный малиновый кофе (470 р.). Также готовят какао с шоколадной стружкой и ванильным мороженым (370 р.), селекционные чаи (550 р. за чайничек).
Из алкоголя чаще всего сейчас заказывают классический апероль (750 р.). Есть также небольшая винная карта, пиво и крепкий алкоголь.