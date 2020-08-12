Открытие петербургского проекта Subzero в районе Петровки, новый шеф-повар и отличная еда в Rick, а также хиты «Кофемании» и «ХП!» в меню объединенного заведения — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Что?

В Петербурге первый ресторан Subzero открылся три года назад (сейчас их три). В Москве заведение заняло просторное помещение с круглогодичной верандой напротив Высоко-Петровского монастыря в районе Петровки. Ресторан находится на первом этаже, а на цокольном совсем скоро откроют небольшой идзакая-бар. Интерьер выполнили в сдержанном индустриальном стиле: преобладают темные тона и зелень, их отлично дополняет свет из панорамных окон, а также красивая посуда марки Craft Ceramica.

Кто?

Проект создала довольно большая команда: Эдуард Лунин, Евгений Лакоткин, Алексей Бесчастный, Даниил Савинец и Павел Фадин. Они вместе открывали и первый ресторан в Санкт-Петербурге, и все последующие, включая московский. Вдохновлялись берлинским DUDU.

Что есть?

Меню московского ресторана такое же, как в Петербурге. Его сердце — блюда японской кухни в европейском стиле: суши, сашими, роллы. Визитная карточка Subzero — большие порции роллов, которые, как правило, дополняют свежей зеленью, салатом и соусом. Их можно найти в разных разделах меню. В Special Roll обратите внимание на ролл «Радуга» (830 р.): его по всей длине укрывают слайсами креветки, лосося и тунца, а потом разрезают на кусочки. Еще один хит — хрустящие и очень сытные жареные роллы с авокадо и разными начинками: лососем и угрем (730 р.), тунцом (630 р.), крабом (770 р.) и веганский вариант с тофу (490 р.).

Есть и альтернативные (и потому фотогеничные) тартар- и татаки-роллы. Такие вряд ли можно встретить в Японии. Для первых рыбную или мясную начинку режут мелкими кусочками, замешивают с соусом и выкладывают на роллы сверху, для вторых — слегка обжаривают, нарезают слайсами и тоже подают на роллах.

Помимо ожидаемых здесь суши, роллов, нигири и татаки есть супы — том-ям (470 р.) и рамен с говядиной (550 р.), поке, а еще свежий спринг-ролл (470 р.), который значительно легче хрустящих роллов по своей энергетической ценности. Есть также салаты, некоторые из них вполне равнозначны основному блюду — например, салат с лапшой, обжаренным копченым тофу, кимчи и разными овощами со спайси-майонезом (550 р.).

Десерт, который как будто следует из основного меню и не уступает блюдам из него по вкусу, — банан в темпуре с шариком мороженого (350 р.).

Что пить?

В барной карте есть японское (и не только) пиво, саке и десяток коктейлей. Среди холодных безалкогольных напитков — разные лимонады и соки, в том числе из Японии, из горячих — кофе и чаи, ассортимент которых скорее символический: черный, зеленый, маття и гречишный чай.

И еще…

Под рестораном вот-вот заработает идзакая-бар, где будет большой выбор популярных в Японии напитков — саке и пива. К ним будут готовить и подавать закуски разной степени замысловатости, от орехов и бобов эдамамэ до ролла с уткой или тофу и хрустящего яйца в темпуре с битыми огурцами.