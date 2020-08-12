Открытие петербургского проекта Subzero в районе Петровки, новый шеф-повар и отличная еда в Rick, а также хиты «Кофемании» и «ХП!» в меню объединенного заведения — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.

Subzero

Суши и роллы из Петербурга — теперь в Москве

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Татаки ролл с тунцом, 690 р.

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Что?

В Петербурге первый ресторан Subzero открылся три года назад (сейчас их три). В Москве заведение заняло просторное помещение с круглогодичной верандой напротив Высоко-Петровского монастыря в районе Петровки. Ресторан находится на первом этаже, а на цокольном совсем скоро откроют небольшой идзакая-бар. Интерьер выполнили в сдержанном индустриальном стиле: преобладают темные тона и зелень, их отлично дополняет свет из панорамных окон, а также красивая посуда марки Craft Ceramica.

Кто?

Проект создала довольно большая команда: Эдуард Лунин, Евгений Лакоткин, Алексей Бесчастный, Даниил Савинец и Павел Фадин. Они вместе открывали и первый ресторан в Санкт-Петербурге, и все последующие, включая московский. Вдохновлялись берлинским DUDU.

Что есть?

Меню московского ресторана такое же, как в Петербурге. Его сердце — блюда японской кухни в европейском стиле: суши, сашими, роллы. Визитная карточка Subzero — большие порции роллов, которые, как правило, дополняют свежей зеленью, салатом и соусом. Их можно найти в разных разделах меню. В Special Roll обратите внимание на ролл «Радуга» (830 р.): его по всей длине укрывают слайсами креветки, лосося и тунца, а потом разрезают на кусочки. Еще один хит — хрустящие и очень сытные жареные роллы с авокадо и разными начинками: лососем и угрем (730 р.), тунцом (630 р.), крабом (770 р.) и веганский вариант с тофу (490 р.).

Есть и альтернативные (и потому фотогеничные) тартар- и татаки-роллы. Такие вряд ли можно встретить в Японии. Для первых рыбную или мясную начинку режут мелкими кусочками, замешивают с соусом и выкладывают на роллы сверху, для вторых — слегка обжаривают, нарезают слайсами и тоже подают на роллах.

Помимо ожидаемых здесь суши, роллов, нигири и татаки есть супы — том-ям (470 р.) и рамен с говядиной (550 р.), поке, а еще свежий спринг-ролл (470 р.), который значительно легче хрустящих роллов по своей энергетической ценности. Есть также салаты, некоторые из них вполне равнозначны основному блюду — например, салат с лапшой, обжаренным копченым тофу, кимчи и разными овощами со спайси-майонезом (550 р.).

Десерт, который как будто следует из основного меню и не уступает блюдам из него по вкусу, — банан в темпуре с шариком мороженого (350 р.).

Что пить?

В барной карте есть японское (и не только) пиво, саке и десяток коктейлей. Среди холодных безалкогольных напитков — разные лимонады и соки, в том числе из Японии, из горячих — кофе и чаи, ассортимент которых скорее символический: черный, зеленый, маття и гречишный чай.

И еще…

Под рестораном вот-вот заработает идзакая-бар, где будет большой выбор популярных в Японии напитков — саке и пива. К ним будут готовить и подавать закуски разной степени замысловатости, от орехов и бобов эдамамэ до ролла с уткой или тофу и хрустящего яйца в темпуре с битыми огурцами.

Адрес Петровка, 30/7
Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Средний чек 700–1500 рублей
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Rick’s

Новый шеф и меню, ради которого стоит прийти

Drunken clams soup, чебурек, 650 р.

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Гребешок, кумкват, апельсин, 790 р.

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Крем-брюле тыква, 390 р.

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Что?

Маленький бар-бистро на Остоженке открыли полтора года назад. Идея его создания родилась после просмотра фильма «Касабланка», где часть действия происходила в кафе «У Рика», атмосферу которого постарались воспроизвести в московском заведении. Интерьер явно отсылает к стилю начала ХХ века: здесь много темного дерева и бархата. По вечерам в пятницу и субботу устраивают камерные джазовые вечера с живым звуком, что большая редкость в Москве. Когда тепло, окна открывают настежь, практически объединяя бар и улицу.

Кто?

После карантина кухню Rick’s возглавил Артем Петрин, ранее работавший сушефом Наташи Березовой в ее Stall, а после вместе с ней создавал меню в «Вечных французах», которые, увы, оказались не вечными и закрылись. Коктейльную карту, которую поставил Петр Барышников (Delicatessen), оставили без изменений.

Что есть?

В новом меню, которое умещается на одной странице, преобладают блюда с овощами, рыбой и морепродуктами. Из мясных здесь только эталонный нежный паштет из кролика с клубникой и хлебом собственного приготовления (450 р.), тартар из конины (690 р.) и стейк-бавет с морковью (930 р.).

Поскольку в Rick’s многие гости приходят за коктейлями и вином, задача еды — быть гастрономичной и в то же время яркой. В самом объемном разделе с закусками найдете битые оливки с апельсином (300 р.), зеленый салат (560 р.), тако с тунцом и трюфелем (690 р.) и аранчини с соусом васаби (390 р.). Если любите рыбу и необычные сочетания, попробуйте сырого тунца со страчателлой и грейпфрутом (720 р.) или гребешок с кумкватом (770 р.), а на горячее — пасту с вонголе (800 р.) или осьминога с соусом бернез (1300 р.), которого здесь готовят очень хорошо.

Что пить?

В коктейльной карте акцент сделали на классику: есть «ХХ век» на джине с ликером, какао и лимоном (650 р.), белый негрони (650 р.), сауэры и даже «Лонг-Айленд» (900 р.). Говорят, что используют эталонную рецептуру, но баланс вкуса иногда ускользает. Исключение из классики — два фирменных микса: French 75 и Champagne (по 650 р. каждый) готовят на джине или коньяке с шампанским.

Винная карта достаточно объемная для коктейльного бара, в ней есть и классика, и натуральные вина, часть из которых можно заказать по бокалам (от 390 р.).

И еще…

По будням, с 12.00 до 18.00, в Rick’s готовят обеды из двух блюд за 680 рублей. Пока подают на выбор молодую морковку в меду с муссом из соленого сыра и хумусом или зеленый гаспачо, на горячее — шницель с красной капустой или треску с молодым картофелем.

Адрес Остоженка, 30, стр. 1
Время работы бистро вт-вс 12.00–23.00
Время работы бара вт-сб 18.00–1.00
Средний чек 1500–2500 рублей
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«Кофемания ХП!»

Два проекта объединились в «Депо»

Зерновой тост с половинкой авокадо, яйцом и кетчупом из свеклы, 630 р.

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Бейгл с лососем домашнего посола, авокадо-гриль, горчичным соусом и красным луком, 750 р.

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Туна боул, 750 р.

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Что?

«Кофемания» объединилась с капсульным проектом «Хелоу пипл!». В результате получилось новое меню с хитами обоих заведений; локация та же — фуд-молл «Депо», слева от главного входа.

Кто?

Команда «Хелоу пипл!» осталась прежней: шеф-повар Алексей Петриченко, управляющая — Александра Ломакина.

Что есть?

В меню теперь популярные позиции и «Кофемании», и «ХП!». Позавтракать можно сырниками на белом шоколаде с фисташками (450 р.) или бриошью со страчателлой, тайским манго и базиликом (550 р.). Остался в меню «Цезарь хелоу пипл!» с яйцом по-шотландски с индейкой или креветками (670/790 р.), сытный аво-бургер с котлетой из мраморной говядины, вместо булок в нем половинка авокадо и куча зелени (850 р.). Из бургеров «Кофемании» тут есть «Капитан барашек» (850 р.). С рыбой официанты советуют попробовать «Туна боул» (790 р.), «Красный карри» с креветками (690 р.) и голубцы с щукой (750 р.).

На десерт «Чизкейк хелоу пипл!» (450 р.), воздушная запеканка (450 р.), круассан с миндалем (290 р.).

Что пить?

Кофейная карта перекочевала из «Кофемании»: здесь есть классика (чашка свежезаваренного кофе стоит 350 р.), латте-халва (470 р.), холодный малиновый кофе (470 р.). Также готовят какао с шоколадной стружкой и ванильным мороженым (370 р.), селекционные чаи (550 р. за чайничек).

Из алкоголя чаще всего сейчас заказывают классический апероль (750 р.). Есть также небольшая винная карта, пиво и крепкий алкоголь.

Адрес Лесная, 20, гастромаркет «Депо»
Время работы пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 12.00–2.00
Средний чек 1500–2500 рублей
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