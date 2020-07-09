«B4», или «Before»/«Be for», — документальный фотопроект о жизни баров, запущенный командой энтузиастов в период карантина в формате инстазина. «Афиша Daily» поговорила с командой «B4» о том, как и почему возник проект, а также как он будет развиваться.

Изначально героями «B4» стали восемь баров Москвы и Петербурга: Paloma cantina, Bolshoybar, «Цветочки», Shortlist, Veladora, Mitzva, Noor и Delicatessen. Сейчас проект запустил челлендж #B4BarsOpen в инстаграме, принять участие в котором могут бары со всей страны, рассказав истории про карантинные будни с помощью фотографий и видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B4 Bar (@b4_bars_open) 29 Июн 2020 в 12:31 PDT «Фото, с которого все началось… Мы сделали его в середине апреля, когда никто даже примерно не понимал, что и как будет происходить дальше, а чуваки из бара Delicatessen уже перекрасили волосы и зарядили нас позитивным вайбом аж на целый проект!»

Дима Петрович Продюсер «B4» «В конце апреля наши друзья из бара Delicatessen перекрасили волосы в яркие цвета и попросили [фотографа] Олю Шлеину сделать несколько кадров на пленку. А дальше все пронеслось как в тумане: восемь баров, Москва, Петербург, инстазин — и вот уже мы отвечаем на вопросы «Афиши Daily»! На самом деле сама по себе идея далеко не нова, ее еще сто лет назад придумал Гиляровский для «Москва и москвичи»«Москва и москвичи» — книга Владимира Гиляровского, описывающая традиции, быт и нравы Москвы второй половины XIX — начала XX столетия.. Мы ведь — проект о барах, а где, если не в барах, сосредоточены традиции, быт и нравы жителей обеих столиц? Для меня, как для продюсера «B4», в первую очередь важно, чтобы у проекта были цель, механизмы продвижения, потенциал и «открытая концовка». Так родилась идея челленджа — мы решили выйти за пределы отснятых баров и обратиться к заведениям из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и даже Владивостока, чтобы они поддержали нашу идею и рассказали о своем локдауне. Мы будем продолжать работать над проектом, уже готовимся к новым съемкам. Это будут также истории про бары, но под другим углом — про жизнь уже после самоизоляции».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B4 Bar (@b4_bars_open) 5 Июл 2020 в 10:26 PDT «Призрак первого гостя в Noor Bar. На самом деле мы запихали в комбез целую кучу всего, поэтому теперь с легкой руки Ильи называем его призраком дуры набитой».

Настя Головина Арт-продюсер «B4» «Все началось с идеи Оли Шлеиной сделать зин о том, как чувствуют себя бары во время карантина. Вместе с Ильей они начали снимать в баре Mitzva, в котором по случайной неслучайности мы с ними и встретились — я предложила ребятам свою помощь в продюсировании. В тот же день мы придумали образ призрака, олицетворяющего гостей, которых сейчас нет: в Mitzva это был сидящий за столом дождевик, в «Цветочках» — цветы, в Noor — комбинезон. Мы определились с барами, в которых хотим снимать, решили, сколько нужно фотографий и какими они должны быть. В качестве референса взяли работы моего любимого фотографа Боба Груэна, фотографировавшего Sex Pistols, Джона Леннона и Йоко Оно. Мне хотелось, чтобы фотографии получились немного рокерскими, грязноватыми — как это получилось у Груэна, когда он снимал Сида Вишеса, который ел хот-дог, размазывая соус по своему лицу, как это обычно и происходит на самом деле. Мы снимали на пленку и цифру, затем отбирали фотографии, ретушировали, корректировали, отправляли на доработку дизайнерам. И когда я уже формировала из готовых фотографий ленту в инстаграме, только тогда я посмотрела на все это как бы со стороны и осознала: это же все сделали мы, это все очень важно. Я буду смотреть на эти работы сегодня, завтра, а потом покажу своим детям, а они — своим. Такие события, как пандемия, случаются раз в сто лет, и нам удалось снять очень важный кусочек жизни в это время, показать его таким, каким мы видели своими глазами. А потом нам стали присылать свои работы другие бары — глядя на одну из них, я расплакалась от переизбытка чувств. Кажется, что барам действительно было нужно выговориться и рассказать нам, что с ними происходило».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B4 Bar (@b4_bars_open) 30 Июн 2020 в 1:15 PDT «Как настоящие петербуржцы, ребята из команды бара «Большой» гордо и без паники открыли итальянскую лавку, разлили коктейли по бутылкам и отдавали их с вялеными томатами, пастой и сыром. А в отличие от Москвы ваш утренний кофе можно было выпить прямо у дверей в самом сердце Петроградки!»

Ольга Шлеина Автор идеи и фотограф «B4» «Изначально мы начали снимать проект, чтобы показать всем, как живут бары во время карантина. Чем занимаются, как работает доставка и как они продолжают общаться с гостями. Сейчас «B4» — это большая история не только про конкретные восемь баров, но и про всю индустрию в целом. О взаимопомощи, поддержке и друзьях. Хочется напомнить всем, как важно, что мы есть друг у друга. «B4» — это не только before, как история о том, что было до, но и be for — «быть для» гостей и самих себя».

Илья Медведев Арт-продюсер «B4» «Восемь баров-героев — это заведения, которые работали на доставку; они концептуально очень разные, с разными гостями, но все они концентрируют в своих стенах невероятные команды. И это большая удача — видеть в процессе съемок, как члены команд взаимодействуют друг с другом, чувствовать атмосферу мест. Крайний бар нашей восьмерки был выбран тоже неслучайно: Shortlist не работал во время карантина, а открыл окно позже для работы навынос, но тоже проявил себя как единый механизм и отличная команда, которая сохранила всех участников. Снимать их работу было максимально приятно, видеть гостей, которые скучали по книгам, напиткам и сэндвичам, конечно. Дальше заведения будем выбирать по принципу «мы рады всем» — хотим поделиться нашими эмоциями с ними, и такая возможность появится, когда мы будем ездить в бары — участники проекта, снимать их истории, команды, перемены. Сейчас важно как никогда объединяться, быть полезными друг другу, любить свое дело и, несмотря на сложные времена, поддерживать каждого: бары и всех, кто неравнодушен. А тем, кто равнодушен, показать, как команды по России и во всем мире не сдаются, перестраивают работу и находят плюсы даже в такое сложное для индустрии время».

Валерия Великодная Дизайнер «B4» «Мне очень хотелось, чтобы у такого сложного периода появился какой‑то принятый выход. Этот проект придал значение карантину, вдохнул в него новую жизнь, которая как будто замерла. Было приятно осознавать, что горячо любимые места продолжают работать. Жизнь для них не остановилась. Этот факт очень грел душу и воодушевлял. С точки зрения дизайна перед нами стояли очень четкие задачи. Хотелось сделать что‑то яркое, с прицелом на светлое будущее. В нашем дизайне мы отразили промежуток времени, который пришлось пережить заведениям Москвы и Санкт-Петербурга: логотип у нас получился и про прошлое, и про будущее одновременно. А фотографии переосмыслили новое пространство баров без гостей».

Мария Рукова Дизайнер «B4» «В связи с карантином все сферы жизни протерпели трансформацию, в том числе и наш обычный досуг. Любимые бары закрылись для посещения. Поэтому мы подумали, что важно рассказать людям, как команды заведений работали и пытались удержаться на плаву. Решили сделать некий визуально-социальный архив, рассказать про адаптацию, о том, что на самом деле это уникальный опыт как для гостей баров, так и для ребят, которые продолжали работу. Я чувствовала большую ответственность: хоть мы и работали только на энтузиазме, я понимала, что «В4» — это повод посмотреть на карантин с другой стороны и показать эти стороны другим. Мне было приятно осознавать, что «В4» — проект про надежду, про сплочение, про необычную часть нашей жизни во время пандемии, которая повлияла абсолютно на всех».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B4 Bar (@b4_bars_open) 29 Июн 2020 в 6:09 PDT «Киберпанк-клининг-менеджер бара Veladora. Суперзаботливая, но часто строгая. Если кто тебя и спасет под конец вечеринки, так это Айнура, да и вообще, она одна из важных людей, которых надо знать, если вы работаете в баре!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B4 Bar (@b4_bars_open) 2 Июл 2020 в 6:40 PDT «Кухня в ресторанах и барах — довольно сакральное место. Вот, пожалуйста, фотографируйте зал, персонал, дворик, но двери кухни — неприступный барьер. Пришлось врываться по-тихому, зато смотрите, какую красоту мы нашли в Noor Bar! Даже познакомиться не успели…»