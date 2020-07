Ольга Шлеина

Автор идеи и фотограф «B4»

«Изначально мы начали снимать проект, чтобы показать всем, как живут бары во время карантина. Чем занимаются, как работает доставка и как они продолжают общаться с гостями. Сейчас «B4» — это большая история не только про конкретные восемь баров, но и про всю индустрию в целом. О взаимопомощи, поддержке и друзьях. Хочется напомнить всем, как важно, что мы есть друг у друга. «B4» — это не только before, как история о том, что было до, но и be for — «быть для» гостей и самих себя».