С 9 июня в Москве поэтапно снимаются карантинные меры: завтра в городе отменят последние ограничения. Однако ежедневный прирост заболевших остается на уровне тысячи, а социальная дистанция становится скорее вопросом личной ответственности, чем обязательной мерой. «Афиша Daily» публикует фоторепортаж Даниила Примака о выходе города из карантина.