— В январе вы с Сашей НовиковойСаша Новикова — блогер, создатель проектов How to Green и How to Eat, автор двух кулинарных книг. запустили полноценное кулинарное шоу, но в вертикальном формате для IGTV — насколько я знаю, вы были первыми. Как вы придумали это и почему выбрали именно такой формат?

— Я увидел, как Саша выложила в своем аккаунте рецепт пасты вонголе — выглядело очень вкусно. Тогда я предложил ей приготовить что‑нибудь вместе, снять видео. И тогда мне пришла в голову идея вертикального шоу для IGTV. Это получился полноценный телевизионный формат — шесть камер, хороший звук, все как полагается, но при этом снятый вертикально. В первом сезоне в итоге вышло пять выпусков. Мы проанализировали весь опыт, вынесли определенные уроки — и следующий сезон будем снимать немного иначе. Но ничего — это был первый раз. У нас получилось шоу больше харизматично-юмористическое, а мы хотим сделать его более кулинарным — добавить больше кадров еды, больше каких‑то лайфхаков. С Сашей у нас случилась какая‑то синергия, рядом с ней у меня даже чувство юмора появляется. Мы оба очень переживали, что вдруг людям не понравится, вдруг неинтересно будет, но в итоге получили очень положительный фидбэк от зрителей.