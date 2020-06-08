Для того чтобы медитировать, вовсе не обязательно долго сидеть с перекрещенными лодыжками — осознанность можно развить практически в любой деятельности. «Афиша Daily» поговорила с Аленой Андреасян, основательницей кафе «Без рецепта», о том, как превратить приготовление еды в полноценную медитацию и почувствовать себя чуточку счастливее.

Алена Андреасян Концепт-шеф кафе «Без рецепта», автор кулинарных книг «Гастрономический роман» и «Книга кулинарного вдохновения»

Состояние потока Медитация для меня — духовная практика, позволяющая освободиться от беспорядочных мыслей и белого шума в голове, осознать природу чувств и эмоций, почувствовать себя здесь и сейчас. Я много медитирую и стараюсь делать это не только в рамках непосредственно личных практик, но и тренируя внимание в процессе любой деятельности. У всех свои способы улучшить концентрацию и сонастроиться с самими собой: спорт, музыка, рукоделие. Для меня это приготовление любой еды или напитков. Когда я готовлю, нахожусь в состоянии потока и получаю много энергии: в голове нет ни единой мысли, не связанной с настоящим моментом, и я полностью сосредоточена на процессе.

Чем больше внимания, тем лучше вкус На самом деле здесь нет какого‑то таинства медитации — приготовление еды требует сто процентов твоего внимания независимо от того, практикуешь ты медитацию или нет . Умение концентрироваться на том, что делаешь, помогает получить лучший результат. То есть это своего рода обмен: ты получаешь возможность, время для медитации в действии, но и само действие становится более осознанным, а потому и его результат лучше. Представьте, что вы, например, варите кофе в турке, а параллельно делаете еще несколько дел, да и настроение не очень, одолевает тревога о будущем. Что случится с кофе? Вполне вероятно, он убежит, потому что недополучит вашего внимания. То ли дело, если вы будете наблюдать, как медленно поднимается кофейная шапка, и выключите огонь за пару секунд до того, как напиток закипит. Важно всегда полностью отдаваться тому, что делаешь. Так и в готовке: недостаток «включенности» неминуемо ведет к несовершенству вкуса и общей неудовлетворенности.

Доверие к себе на кухне Когда я веду мастер-классы по приготовлению разных блюд или просто общаюсь с людьми, которые хотят развивать кулинарное мастерство, всегда говорю: «Учитесь доверять себе на кухне». Многие, особенно когда только начинают свой кулинарный путь, боятся ошибиться. Сделать шаг в сторону от рецепта или вовсе обойтись без него бывает нелегко. Я думаю, что мыслить в процессе, осознанно придумывать, позволять себе что‑то делать на глаз очень важно — тогда блюдо получится действительно вашим, подарит радость и положительный заряд.

Самые медитативные блюда В действительности приготовление любого блюда может быть медитативным , ведь во время процесса важно быть внимательным, не улетать в свои мысли, а быть здесь и сейчас, следить за процессом, вовремя мешать, снимать с огня и так далее. Конечно, какие‑то блюда и напитки больше располагают к медитации, а какие‑то меньше — например, во время варки кофе в джезве мы каждую секунду должны быть во внимании. А при тушении или запекании, напротив, наше участие требуется всего пару раз. Но помимо самой техники приготовления важно и эмоциональное наполнение блюда , которое вы готовите. Мы обычно с особой любовью и трепетом в душе воспроизводим что‑то из детства. Разве не прекрасно, что можно, не выходя с собственной кухни, проживать чувство беззаботности и эмоции, подаренные когда‑то моментами, проведенными с семьей, мамой? Я недавно готовила варенье из ягод и словно вернулась в лето на даче, мой внутренний ребенок ликовал. Это самые счастливые блюда, дарящие светлые эмоции и даже ощущения в теле.

Я люблю готовить простые и быстрые блюда. Из того, что делаю почти каждый день, наиболее медитативны процессы приготовления чая маття, крем-супа и шоколада . У каждого из них свой характер, настроение и эффект.



Приготовление чая маття Это мой ежедневный ритуал. Я делаю себе бодрящий шот маття перед тем, как сесть за ноутбук работать. Маття — церемониальный чай, то есть к его приготовлению в Японии относятся со всей серьезностью и трепетом. Сперва я отмеряю нужное количество чая маленькой бамбуковой ложечкой, добавляю немного горячей воды, взбиваю до появления пены бамбуковым венчиком — важно следить, чтобы разбились все комочки. Здорово использовать красивую посуду. Этот непродолжительный процесс — такая очень короткая медитация, которая помогает настроиться на работу и плавно в нее погрузиться, попивая маття.

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Приготовление крем-супа Удивительно, но здесь самое медитативное для меня — жужжание блендера. Меня завораживает наблюдение за тем, как овощи из своих форм превращаются в однородную массу с гладкой текстурой. Это происходит за считанные секунды, но мне нравится замедляться и рассматривать эти метаморфозы, происходящие с продуктами.

Приготовление шоколада и других десертов Приготовление десерта несет в себе намерение радоваться, получать удовольствие. Поэтому энергетика у таких процессов заведомо положительная — если приступили к ним осознанно и в хорошем настроении, конечно. Кроме того, десерты мы часто делаем по рецептам, которые никогда не пробовали, и даже, может быть, боимся — вдруг что‑то не получится. Поэтому, когда все удается, помимо удовольствия от вкуса появляется еще и повод для гордости и благодарности себе.

Больше всего мне нравится процесс приготовления шоколада. Многие даже не подозревают, как это просто — сделать шоколад дома. Нужно растопить масло какао, добавить какао-порошок, подсластитель и все дополнительные ингредиенты: орехи, ягоды, семечки. Только представьте, какой запах при этом стоит на кухне — запах счастья! Это уже повод отдать все свое внимание процессу и не упустить из виду ни единого момента. Помимо этого, при формировании, например, трюфельных конфет отлично тренируется мелкая моторика, это оказывает успокаивающее воздействие и дарит удовлетворение деятельностью — ведь только от нас зависит, какие форма, цвет и вкус будут у десерта.

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