Для того чтобы медитировать, вовсе не обязательно долго сидеть с перекрещенными лодыжками — осознанность можно развить практически в любой деятельности. «Афиша Daily» поговорила с Аленой Андреасян, основательницей кафе «Без рецепта», о том, как превратить приготовление еды в полноценную медитацию и почувствовать себя чуточку счастливее.
Концепт-шеф кафе «Без рецепта», автор кулинарных книг «Гастрономический роман» и «Книга кулинарного вдохновения»
Состояние потока
Медитация для меня — духовная практика, позволяющая освободиться от беспорядочных мыслей и белого шума в голове, осознать природу чувств и эмоций, почувствовать себя здесь и сейчас. Я много медитирую и стараюсь делать это не только в рамках непосредственно личных практик, но и тренируя внимание в процессе любой деятельности.
У всех свои способы улучшить концентрацию и сонастроиться с самими собой: спорт, музыка, рукоделие. Для меня это приготовление любой еды или напитков. Когда я готовлю, нахожусь в состоянии потока и получаю много энергии: в голове нет ни единой мысли, не связанной с настоящим моментом, и я полностью сосредоточена на процессе.
Чем больше внимания, тем лучше вкус
На самом деле здесь нет какого‑то таинства медитации — приготовление еды требует сто процентов твоего внимания независимо от того, практикуешь ты медитацию или нет. Умение концентрироваться на том, что делаешь, помогает получить лучший результат. То есть это своего рода обмен: ты получаешь возможность, время для медитации в действии, но и само действие становится более осознанным, а потому и его результат лучше.
Представьте, что вы, например, варите кофе в турке, а параллельно делаете еще несколько дел, да и настроение не очень, одолевает тревога о будущем. Что случится с кофе? Вполне вероятно, он убежит, потому что недополучит вашего внимания. То ли дело, если вы будете наблюдать, как медленно поднимается кофейная шапка, и выключите огонь за пару секунд до того, как напиток закипит.
Важно всегда полностью отдаваться тому, что делаешь. Так и в готовке: недостаток «включенности» неминуемо ведет к несовершенству вкуса и общей неудовлетворенности.
Доверие к себе на кухне
Когда я веду мастер-классы по приготовлению разных блюд или просто общаюсь с людьми, которые хотят развивать кулинарное мастерство, всегда говорю: «Учитесь доверять себе на кухне».
Многие, особенно когда только начинают свой кулинарный путь, боятся ошибиться. Сделать шаг в сторону от рецепта или вовсе обойтись без него бывает нелегко. Я думаю, что мыслить в процессе, осознанно придумывать, позволять себе что‑то делать на глаз очень важно — тогда блюдо получится действительно вашим, подарит радость и положительный заряд.
Самые медитативные блюда
В действительности приготовление любого блюда может быть медитативным, ведь во время процесса важно быть внимательным, не улетать в свои мысли, а быть здесь и сейчас, следить за процессом, вовремя мешать, снимать с огня и так далее. Конечно, какие‑то блюда и напитки больше располагают к медитации, а какие‑то меньше — например, во время варки кофе в джезве мы каждую секунду должны быть во внимании. А при тушении или запекании, напротив, наше участие требуется всего пару раз.
Но помимо самой техники приготовления важно и эмоциональное наполнение блюда, которое вы готовите. Мы обычно с особой любовью и трепетом в душе воспроизводим что‑то из детства. Разве не прекрасно, что можно, не выходя с собственной кухни, проживать чувство беззаботности и эмоции, подаренные когда‑то моментами, проведенными с семьей, мамой? Я недавно готовила варенье из ягод и словно вернулась в лето на даче, мой внутренний ребенок ликовал. Это самые счастливые блюда, дарящие светлые эмоции и даже ощущения в теле.
Я люблю готовить простые и быстрые блюда. Из того, что делаю почти каждый день, наиболее медитативны процессы приготовления чая маття, крем-супа и шоколада. У каждого из них свой характер, настроение и эффект.
Приготовление чая маття
Это мой ежедневный ритуал. Я делаю себе бодрящий шот маття перед тем, как сесть за ноутбук работать. Маття — церемониальный чай, то есть к его приготовлению в Японии относятся со всей серьезностью и трепетом.
Сперва я отмеряю нужное количество чая маленькой бамбуковой ложечкой, добавляю немного горячей воды, взбиваю до появления пены бамбуковым венчиком — важно следить, чтобы разбились все комочки. Здорово использовать красивую посуду.
Этот непродолжительный процесс — такая очень короткая медитация, которая помогает настроиться на работу и плавно в нее погрузиться, попивая маття.
Приготовление крем-супа
Удивительно, но здесь самое медитативное для меня — жужжание блендера. Меня завораживает наблюдение за тем, как овощи из своих форм превращаются в однородную массу с гладкой текстурой. Это происходит за считанные секунды, но мне нравится замедляться и рассматривать эти метаморфозы, происходящие с продуктами.
Приготовление шоколада и других десертов
Приготовление десерта несет в себе намерение радоваться, получать удовольствие. Поэтому энергетика у таких процессов заведомо положительная — если приступили к ним осознанно и в хорошем настроении, конечно.
Кроме того, десерты мы часто делаем по рецептам, которые никогда не пробовали, и даже, может быть, боимся — вдруг что‑то не получится. Поэтому, когда все удается, помимо удовольствия от вкуса появляется еще и повод для гордости и благодарности себе.
Больше всего мне нравится процесс приготовления шоколада. Многие даже не подозревают, как это просто — сделать шоколад дома. Нужно растопить масло какао, добавить какао-порошок, подсластитель и все дополнительные ингредиенты: орехи, ягоды, семечки. Только представьте, какой запах при этом стоит на кухне — запах счастья! Это уже повод отдать все свое внимание процессу и не упустить из виду ни единого момента. Помимо этого, при формировании, например, трюфельных конфет отлично тренируется мелкая моторика, это оказывает успокаивающее воздействие и дарит удовлетворение деятельностью — ведь только от нас зависит, какие форма, цвет и вкус будут у десерта.