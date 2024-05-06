Чем заняться в Москве на этой неделе: Sqwoz Bab, «Пигмалион» и еще 14 событий

Масштабная вечеринка-эксперимент от AfterHalloween и Placebo/25 Еntertainment, которая пройдет сразу в двух особняках с видовыми верандами на реку. В эту ночь пространство превратится в лабиринт из комнат, каждая из которых представит отдельный мир от промокоманд. На семи сценах выступят Agraba, Ankobo + Kaboo (live), Ava Li, Betelgeize, Cancelled и другие. Накануне мероприятия в лайнапе появятся и зарубежные артисты.