Чем заняться в Москве на этой неделе: Sqwoz Bab, «Пигмалион» и еще 14 событий

Концерты
Sqwoz Bab
10 мая, в клубе 1930 Moscow (18+)
Хулиганский концерт по случаю выхода последнего альбома «Out of Bounds». Вот, что писал о релизе музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш: «Суть ровно та же, что и всегда: это меметичный камеди-рэп, наполненный панчлайнами из серии „уместить шутку в один твит“. Со звуком интереснее: Sqwoz Bab выходит за привычные рамки, экспериментируя с фонком и евродэнсом».
Iskrit
11 мая, в баре If (16+)
Первый концерт Маши Малаховой в камерной атмосфере бара If. Певица не так давно подписалась на лейбл System 108 и ворвалась на стриминги с атмосферными треками «Москва», «Плохо хорошо» и «Golos».
Вечеринки
Red Sheep
10 мая, в клубе RNDM (18+)
«Завели мы, получается, отличную традицию — на майские делать вечеринку, наполненную хардгрувом и детроитом, приправленными щепоткой эйсида и гипнотика в исполнении молодых, свежих и не банальных артистов. 10 мая не станет исключением», — пишут организаторы. В лайнапе — Mesca, Lavia, Lolchto, Xtal, A.E и Eviol.
«Диско-клуб»
10 мая, в пространстве «Суперметалл» (18+)
Очередная шумная вечеринка «Диско-клуба» во дворе «Суперметалла». В этот день за пульт встанут Cream Soda, Dominique Mara, Fraukrauze, Mashkov, Saint City Lovers, Sasha Khizhnyakov и питерский гастролер и покоритель рилсов DJ Stonik1917. С 20.00 до 22.00 вход бесплатный по регистрации, а затем придется заплатить 1000 рублей.
«Дружба»
10 мая, в банкетном зале Loft Hall № 3 (18+)
Масштабная вечеринка-эксперимент от AfterHalloween и Placebo/25 Еntertainment, которая пройдет сразу в двух особняках с видовыми верандами на реку. В эту ночь пространство превратится в лабиринт из комнат, каждая из которых представит отдельный мир от промокоманд. На семи сценах выступят Agraba, Ankobo + Kaboo (live), Ava Li, Betelgeize, Cancelled и другие. Накануне мероприятия в лайнапе появятся и зарубежные артисты.
МС Павлов
12 мая, в «Мумий Тролль Music Bar» (18+)
Веселая и очень шумная вечеринка в честь дня рождения МС Павлова — экс-барабанщика «Звуков Му». Вечер пройдет в стиле диско. В мероприятии поучаствуют «Отзвуки Му», Xenaю-Ла, Dan Hillz родом из Нигерии, Ю-Ла и сам МС Павлов с диско-фанк-сетом.
Стендап
«Что у вас случилось?»
8 и 12 мая, в стендап-клубе на Трубной и ЦДКЖ (18+)
Терапевтическое стендап-шоу, где комики приглашают на сцену одного человека из зала, готового рассказать о своей проблеме. И решают запрос «пациента» — естественно, с шутками.
Павел Дедищев
9 и 12 мая, в Club #1 (18+)
«Решаю в „Решалах“, умничаю в „Было слово“ и болтаю в туре „Как кайф“», — пишет о себе сам комик. Дедищев стоял у истоков ютуб-канала Labelcom — того самого, что подарил зрителям «Что было дальше?». Павел вел шоу «Созвон» а также был постоянным участником «Чат-рулетки», «Блиц-крика» и «Кто здесь комик?». 9 и 12 мая пройдут большие сольные концерты комика.
Фил Воронин
11 мая, в ресторане Bolshevik Loft. 18+
Воронин получил известность благодаря шоу «Мне смешно», в котором вместе с Тимуром Бабъяком пытался разобраться, что сформировало чувство юмора приглашенных гостей. В разное время в передаче появлялись Денис Дорохов, Андрей Бебуришвили, футбольный тренер Леонид Слуцкий, журналист Андрей Коняев, священник Павел Островский и даже Владимир Жириновский. 11 мая он выступит с сольным концертом.
Спектакли
«Идиот»
7 мая, Театр им. Моссовета (16+)
Остросоциальная постановка режиссера Юрия Еремина — о религии, морали и человеческих отношениях — по мотивам романа Федора Достоевского. По сюжету главный герой невольно становится причиной любовного соперничества двух ярких женщин.
«Короткая»
7 мая, в театральном центре «На Страстном» (16+)
Моноспектакль Евгения Стычкина и Павла Сафронова, поставленный по одноименной повести Федора Достоевского. Это исповедь главного героя, который пытается найти спасение через выражение своих чувств: любовь, отчаяние, одиночество. Он делится своими мыслями и чувствами, рассказывая о своей покойной жене, которую он называет кроткой.
«Земля Эльзы»
11 мая, в театре Et Cetera (12+)
Лирическая комедия и первая театральная работа кинорежиссерки Натальи Тарадиной. В основу постановки легла пьеса Ярославы Пулинович о пожилых влюбленных Эльзе и Василии. За их спинами — дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тяготы послевоенных лет. Главные роли исполнили Людмила Дмитриева и Евгений Стеблов.
«Пигмалион»
12 мая, в театре «Современник» (16+)
Современная интерпретация классической пьесы Бернарда Шоу в постановке Александра Севостьянова о социальной мобильности, идентичности и самопознании. По сюжету профессор Генри Хиггинс спорит со своим приятелем полковником Пикерингом, что сможет за шесть месяцев сделать из уличной цветочницы Эльзы уточненную даму. В главных ролях — Алена Бабенко и Сергей Маковецкий.
И еще кое‑что
Лекция и поздний завтрак «Пабло Пикассо: Путь художника»
10 мая, лекторий в высотке на Котельнической (16+)
Поздний культурный завтрак с видом на Москву в лектории высотки на Котельнической. На нем искусствовед Марина Иванова расскажет о жизни Пабло Пикассо.
Перформанс «Пустое пространство»
12 мая, в «Лаборатории современного театра» (16+)
«Действие — загадка. Представление — тайна. Даже для его создателей», — пишут о перформансе его авторы. Само представление — полная импровизация: актеры не знают, что будет происходить на сцене до прихода зрителей, так как тему задают именно они.
Cruise 2 by Kuznyahouse
весь сезон, 12.00, 14.45, 17.30, 20.30, 23.30, с причала на Фрунзенской набережной
Первый московский сезон легендарного петербургского ресторана-лайнера Kuznyahouse с роялем и вечеринками от Kito Jempere. На верхней палубе можно найти лежаки и коктейли, а на нижней — сидячие зоны с винтажной мебелью и отреставрированный рояль Максима Горького. В меню сделан упор на сезонные продукты, рыбу, овощи и зелень.