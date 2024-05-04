10 самых красивых усадеб недалеко от Москвы

Этот дом с башней-обсерваторией построили в 1770-е для тайного советника Екатерины II Михаила Измайлова. Кто был архитектором, точно неизвестно: то ли масон Василий Баженов, то ли создатель московского палладианстваНазвание классического стиля в архитектуре связано с именем великого итальянского архитектора Андреа Палладио, жившего в XVI веке. Матвей Казаков. А может, и оба, как в Царицыно. В 1843 году по заказу Воронцовых-Дашковых швейцарский архитектор Бернхард Симон реконструировал здание.
После революции в усадьбе в разное время размещались детская колония, школа подрывников, швейная фабрика, склады. Антиквариат пропал, парк пришел в запустение. Позже здесь работали приют для сирот и туберкулезный санаторий. Теперь волонтеры приводят парк в порядок, а усадьба ждет реставрации. Аутентичные интерьеры дошли до наших дней, но побывать в них удастся только счастливчикам на киносъемках или поддерживающим усадьбу волонтерам.
Недалеко от усадебного дома уцелела Владимирская церковь в неоготическом стиле, вероятно, построенная Баженовым. Она была частью огромного приусадебного парка, а теперь до нее нужно идти мимо дач. Рекомендуем прогуляться: это уникальный храм с готическими окошками, башенками и завихрением лестницы — как в лучших французских шато.
Большие Вяземы — место, где сплелись, казалось бы, несочетаемые судьбы: Борис Годунов, Наполеон и Пиковая дама. Здесь есть чем восхищаться: идеальный усадебный дом сохранился со времен Пушкина. Он бы точно понравился Уэсу Андерсону: эстетика розовых пастельных тонов приглянется фанатам режиссера.
При чем же здесь Годунов? Ему эти земли подарил еще сын Ивана Грозного. От той эпохи до нас дошли храм и колокольня, а вот боярский дом не сохранился. Затем землей владели Голицыны — известные просветители и аристократы, а еще заядлые устроители балов и светских приемов. На одном из их мероприятий Александр Пушкин приметил будущую жену Наталью Гончарову, которая тогда только начала появляться в свете.
Хозяйка усадьбы Наталья Голицына стала прообразом главной героини повести «Пиковая дама», она, по легенде, была хранительницей тайны трех карт. «При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся», — писал Пушкин в 1934 году. С тех пор Голицыну нередко называли Пиковой дамой.
Но это не единственная мистическая история дома. Голицыны были масонами, поэтому ищите здесь характерные символы и знаки. Например, дверь в форме гроба, ветви акации, символичное разрезанное яблоко и портреты членов ложи: князей Долгорукого и Голицына, графа Строганова и других. Наслушавшись историй в духе «Кода да Винчи» от смотрителей, отправляйтесь на прогулку по усадебному парку обдумывать новые знания и, возможно, писать свой детективный шедевр.
На этой усадьбе оставили след сразу несколько эпох. На въезде вас встретит бетонный куб — это музей Ленина, напоминающий минималистичный Парфенон. В нем — ликбез по истории СССР, жизни Ильича и его соратников.
Но усадьба Горки намного древнее Ленина, она была любимым местом жизни и отдыха аристократов XIX века: от Трубецких до Лопухиных. Здесь отметились многие известные фамилии. Усадебный дом, например, построил Федор Шехтель для вдовы Саввы Морозова Зинаиды. Она на тот момент была богатейшей женщиной России.
Внутри можно увидеть антикварную мебель, вазы Врубеля, исторические ручки на окнах и дверях, мейсенский фарфор, телефонную станцию начала XX века и ванную, в которой провели первое (на тот момент временное) бальзамирование тела Ленина.
Владимир Ленин провел здесь последние годы жизни. Скорее всего, он выбрал именно Горки из‑за доступа к железной дороге и личной телефонной станции. При вожде революции здесь почти ничего не поменялось, а вскоре после его смерти открыли музей. И неожиданно именно благодаря Ленину это одна из самых хорошо сохранившихся усадеб под Москвой. Здесь подлинное почти все, вплоть до краников в ванной.
Красивая красная псевдоготическая усадьба Марфино прошла через руки прославленных семей: Голицыных, Салтыковых, Орловых и чуть менее известных Паниных. Но именно при Софье Паниной усадьба обрела свой узнаваемый силуэт.
Самыми активными владельцами Марфино оказались Салтыковы. Каждое лето они собирали здесь сливки московского общества: около 300 интереснейших людей эпохи, включая Карамзина и дядю Пушкина, съезжались сюда на представления, концерты, обеды и псовые охоты. Специально для тысячи (это не преувеличение!) гончих псов построили две псарни. Они, как и главный дом, до сих пор сохранились.
После революции все изменилось. С 1944 года в усадьбе находится военный санаторий. Но попасть на территорию можно, только не забудьте взять паспорт. Посмотрите на усадебный дом, те самые псарни, красивейший парк и немного разрушенный, но романтичный псевдоготический мост.
«Уголок рая недалеко от Москвы», — писал о Шахматове Андрей Бекетов, дед Александра Блока. Великий поэт с младенчества проводил здесь почти каждое лето: писал первые смешные стихи про зайцев, изучал растения с дедушкой, известным ботаником, и ездил на соседнюю дачу в гости к другу семьи Дмитрию Менделееву. Это он надоумил Бекетова построить дом именно здесь. Как‑то раз в гостях у Менделеева Блок познакомился с дочерью ученого Любовью — позже она стала его женой.
В 1910 году поэт перестроил усадьбу под себя, причем на стройке командовал самолично. Получился красивый серый дом с зеленой крышей и витражными венецианскими стеклами. Блок старался возвращаться сюда каждый год. В 1921 году 40-летний поэт умер, усадьба пришла в упадок, крестьяне из окрестных деревень разграбили ее и зачем‑то сожгли. Восстановили ее только в 2000-е, но достаточно точно: сохранилось много фотографий, рисунков и воспоминаний о Шахматове.
«Мир глазами художника» в случае усадьбы Поленово — это не метафора. Здесь каждая деталь, каждая дверная ручка — почти все выполнено по эскизам живописца Василия Поленова. Фахверх, черепичные красные крыши, отсылки к архитектуре Гатчины — все эти архитектурные аллюзии тут не случайны, ведь Поленов был внуком известного архитектора Николая Львова. А главное — здесь почти ничего не поменялось с начала XX века. Иногда в усадьбе можно встретить правнуков художника, которые бережно хранят наследие.
Каждый элемент усадьбы связан с искусством. Даже сарай для лодок превратился в поленовский «кинотеатр»: теперь в нем показывают «фильм»-путешествие из картин, придуманный художником для деревенских ребятишек.
Дом-музей полон артефактов времен жизни художника: здесь можно увидеть изразцовые камины, витражи, оригинальную деревянную мебель, картины, домашний театр. Поленово — это воплощение мечты художника об идиллии усадебной, дачной жизни.
Загородная усадьба Вяземских-Шереметевых была построена в конце XVIII века. Ее прозвали русским Парнасом, так как это место тесно связано с ключевыми фигурами Золотого века русской литературы. Здесь гостили и устраивали поэтические вечеринки Жуковский, Гоголь, Грибоедов и Карамзин. Последний провел здесь 12 лет, так как был женат на дочери владельца дома, именно в этой усадьбе он написал первые восемь томов «Истории государства Российского». Здесь можно побродить по аллее между лип, дойти до ротонды и живописного мостика, а после выпить кофе и полюбоваться озером в усадебной кофейне.
Обратите внимание на два огромных дуба у входа. Их посадила дочь Карамзина: желуди она привезла из Вирджинии с могилы Джорджа Вашингтона. В усадьбе произошло еще одно важное событие: в 1804 году в поместье приземлился воздушный шар с Прасковьей Гагариной — первой русской воздухоплавательницей.
Архангельское — в каком‑то смысле эталонная усадьба, с идеальными аллеями, колоннадой и парком, не зря ее прозвали подмосковным Версалем. В разное время ею владели Шереметевы, Юсуповы и Голицыны. Феликс Юсупов, например, написал про это место: «Повидал я немало дворцов и особняков, видел и пышней, и роскошней. Но гармоничнее — никогда. Нигде искусство не сочеталось так счастливо с природою».
Помимо цветов роскошного регулярного парка, украшением усадьбы была коллекция ценной живописи и книг. Также владельцы устроили себе театр, в котором играли крепостные. Среди гостей можно было увидеть эпохальных персонажей: от Отто фон Бисмарка до Александра Пушкина, от художника Александра Бенуа до членов императорской семьи. Театр оформлял итальянский художник Пьетро Гонзага, и помещения дошли до наших дней почти нетронутыми, сохранилась даже часть машин для смены декораций.
После осмотра дома поднимитесь на Верхнюю террасу, оттуда открывается вид на весь ансамбль, его идеальную планировку и завораживающую симметрию. Как и Версаль, Архангельское создано для того, чтобы смотреть на него свысока.
Живописное Мураново на берегу реки недалеко от Сергиева Посада связывают с именем Федора Тютчева. А он здесь никогда не жил. Красивейший усадебный дом построил друг Пушкина (конечно, тоже поэт) Евгений Баратынский, а жил там сын Тютчева с семьей. Благодаря им сюда и переехало наследие поэта: потрясающая коллекция искусства, рукописи, фотографии и библиотека на 9000 книг. Все это можно увидеть на экскурсии по господскому дому, построенному по эскизам поэта Баратынского в XIX веке.
Здесь сохранились кабинеты обоих отметившихся тут поэтов, Тютчева и Баратынского. А на втором этаже — гостиная Гоголя, который часто навещал друзей в усадьбе. Сюрпризы прячутся и на территории усадьбы, в маленькой церквушке, например, можно найти чашку с коронации Николая II.
А потом отправляйтесь гулять между вековых дубов или попробуйте классические мурановские блюда в музейном кафе: вафли по рецепту XIX века, чай с местными травами или (да, мы серьезно) щи из квашеных ананасов.
Эффектная усадьба в Яропольце со шпилем и башенками на воротах, о которой мало кто слышал. А вот знатные гости любили сюда заглядывать: то императрица Екатерина II приедет с визитом, то великий князь Павел с супругой. И без Пушкина никуда, эта усадьба принадлежала его теще, матери Натальи Гончаровой. Впрочем, навещать ее поэт не любил, Пушкин был здесь всего дважды, что, правда, не помешало ему выпросить в подарок 30 книг из местной библиотеки. В спальне поэта теперь проводят поэтические вечера.
На территории поместья сохранились дом управляющего, ткацкие мастерские, конюшня — ее за атмосферность полюбили кинематографисты. Здесь снимали эпизоды фильмов «На графских развалинах» и «Барышня-крестьянка».
Здесь проводят экскурсии, можно также заглянуть в заброшенную соседнюю усадьбу Чернышевых, посмотреть на развалины когда‑то роскошного дворца. А в нескольких минутах отсюда на автомобиле — вишенка для графских развалин: одна из первых в России сельских гидроэлектростанций, открывшаяся в 1918 году.