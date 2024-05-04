10 самых красивых усадеб недалеко от Москвы

Загородная усадьба Вяземских-Шереметевых была построена в конце XVIII века. Ее прозвали русским Парнасом, так как это место тесно связано с ключевыми фигурами Золотого века русской литературы. Здесь гостили и устраивали поэтические вечеринки Жуковский, Гоголь, Грибоедов и Карамзин. Последний провел здесь 12 лет, так как был женат на дочери владельца дома, именно в этой усадьбе он написал первые восемь томов «Истории государства Российского». Здесь можно побродить по аллее между лип, дойти до ротонды и живописного мостика, а после выпить кофе и полюбоваться озером в усадебной кофейне.