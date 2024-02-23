Хогвартс и Венеция есть у нас дома: 5 самых интересных городов недалеко от Москвы

Егорьевск
Тайная жемчужина подмосковной английской готики со своими Биг-Беном и Хогварстом
О Егорьевске мало кто знает, хотя это одно из самых удивительных и красивых мест, в которые можно съездить на день из Москвы. Сюда стоит добраться ради редкой подмосковной готики, напоминающей английский Манчестер. Дорога на автомобиле займет около трех часов, на автобусе — 2 часа 10 минут от метро «Котельники».
На въезде в город вас встретит Хогвартс — механико-электротехническое училище имени Цесаревича Алексея. В этом неоготическом шедевре местный промышленник Михаил Бардыгин обучал будущих сотрудников своих предприятий. Напротив здания он разбил сад с прудом, который был чем‑то вроде нынешнего московского «Зарядья». Здесь рабочие прогуливались и занимались гимнастикой среди деревьев, привезенных со всех концов Российской Империи. В советское время в здании производили станки, а сегодня внутри расположился филиал московского МГТУ «Станкин». Внутрь попасть очень сложно, если только охранник не будет к вам особенно благосклонен. А вот в находящиеся неподалеку общежития училища обычно можно заглянуть — они тоже очень красивые.
После Хогвартса логично посмотреть Биг-Бен — часовую башню фабрики Хлудовых. Предприятие открылось в 1845 году, и в течение нескольких лет владельцы стали одной из богатейших семей страны. Сходство с английской готикой тут неслучайно: Хлудовы ездили учиться и закупать оборудование в Лондон и Ливерпуль, а для строительства первых фабричных зданий позвали английского архитектора. На территорию и внутрь некоторых корпусов обычно можно свободно зайти. В подъездах вы отыщите редкие детали вроде старинных металлических лестниц. А если прогуляетесь дальше по улице Тельмана, увидите еще и деревянные дома для рабочих фабрики в стиле модерн.
Егорьевский историко-художественный музей основал Михаил Бардыгин, построивший училище, первую точку подборки. Он расположен в одном из красивейших зданий города — доме купца Никитина. В коллекции можно увидеть зарисовки провинциальной жизни Российской Империи XIX века, стекло, фарфор, резную кость, дерево и иконы. Здесь расскажут об искусстве и истории Егорьевска с XV века. Экспозиция сделана качественно, в 2010 году учреждение даже вошло в список 30 лучших музеев Европы по версии Европейского музейного форума.
Раньше Советская площадь называлась Соборной в честь Успенского собора, который на ней располагался. В 1937 году его взорвали — по официальной версии, так как он мешал автомобильному движению. От той эпохи на площади сохранились две торговые лавки, в них и сейчас находятся магазинчики. А место собора занял один из ранних памятников Ленину 1927 года. У площади необычная восьмиугольная форма, это отголосок плана Екатерины II по застройке города. Вокруг сохранилось множество зданий конца XIX века, среди них — дом Бардыгина.
Личный особняк Никифора Бардыгина — пример богатейшего жилища Егорьевска: два этажа, сад, флигель и собственная конюшня. Бардыгин был не только бизнесменом, но и главой Егорьевска. Когда он вступил в должность, городское хозяйство было в жутком состоянии. Но он смог вернуть незаконно отобранные земли, восстановил границы Егорьевска, составил планы вновь обретенных земель, упорядочил и увеличил их доходность почти в десять раз. Он построил каменные торговые лавки и пожарное депо, организовал платное шоссе, замостил улицы, поставил фонари и провел водопровод. Важнейший для города человек!
Шуя
Зимние фестивали, изящные особняки, самые старые весы России и пирожковые из 90-х
Туристы обычно проносятся на «Ласточке» мимо этого маленького городка неподалеку от Иваново, а зря. В Шуе сохранились особняки в стиле модерн, единственный павильон рыночных весов в центральной России, красивая кирпичная фабрика и советские мозаики.
Проще всего сюда добраться на электричке: садитесь на Курском или Восточном вокзале, и через три с половиной часа оказываетесь на станции «Шуя» 1896 года постройки. В 2020 году ее аккуратно отреставрировали, повесили колокол, в который можно позвонить, а в интерьерах устроили выставку, посвященную истории Шуи. Каждый год в начале января вокзал преображается: здесь проходит фестиваль «Русское Рождество». Здание украшают, участники фестиваля могут покататься на ретро-поезде, в городе организуют ярмарочные гуляния, концерты и святочные представления. А в особняке Павлова проходит бал!
Особняк Павлова — настоящий дворец, который построил для себя купец и фабрикант Михаил Алексеевич Павлов. Внутри: классика, барокко, росписи холуйских мастеров, старинный паркет, скульптуры, мозаики и восхитительное зеркало. Под эффектной мраморной лестницей сохранилась редкая сейфовая комната. В особняке сейчас проходят выставки, концерты и те самые балы. Есть и постоянная экспозиция, рассказывающая о жизни хозяина дома: Павлов владел несколькими фабриками, спонсировал учебные учреждения и храмы, поддерживал талантливых творческих людей.
Бизнес таких людей, как Павлов, конечно, не мог существовать без хорошего городского рынка. В Шуе сохранилась важняНа карте она обозначена как Мерные весы — это павильон для огромных рыночных весов, которые назывались вага. На них взвешивали возы с товаром — целиком! Раньше такие весы были почти на каждом большом рынке страны, но сейчас шуйская важня — единственная сохранившаяся в центральной России. Обратите внимание на ее флагшток, он выкрашен в черно-белую полосу подобно верстовым столбам. Это неспроста — от важни отмеряли все местные дороги. По одной из них предлагаю прогуляться.
Улица Малахия Белова — главная пешеходная улица Шуи. Местные, конечно, называют ее шуйским Арбатом. Здесь — одни из самых красивых домов города, гостиный двор и торговые ряды. Одним концом променад упирается в Зеленую площадь с колокольней и Центральную с важней, а другим — в литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, который родился здесь.
Гуляя по улице, не пропустите водонапорную пожарную башню. Это первая подобная постройка в России, сооруженная на пожертвования. Шуйцы собрали хорошую сумму и даже смогли нанять одного из лучших архитекторов того времени — Владимира Шервуда, автора Государственного Исторического музея в Москве.
Здание Киселевской больницы построили в 1841 году. До этого людей лечили на дому: весь город обслуживали один-два профессиональных врача с дипломами, парочка фельдшеров и полупрофессиональные повитухи, принимавшие роды. Сейчас это немного заброшенный, но необычный памятник эпохи. Обратите внимание на надпись на фасаде: «Шуйская 2-я городская больница сооружена в 1841 году» — большая редкость! Здесь принимали и богатых, и бедных: первые платили сами, а вторых лечили за счет городской казны и отчислений от предприятия, на котором работал пациент.
Торжок
Родина пожарских колет, классика на холмах и кривые улочки с духом древней Руси
Торжок — один из самых хорошо сохранившихся и уютных торговых городов. С XIX до нас дошли милые домики на витиеватых улочках, старинный подвисной мост, классические храмы, как у итальянца Палладио, и рецепт пожарских котлет, которые так любил Пушкин. На дорогу нужно заложить минимум три часа: добраться можно на автомобиле или на электричке с пересадкой в Твери.
Борисоглебский монастырь и его прекрасную колокольню как будто перенесли на торжковский холм из Рима или Петербурга. Монастырь очень старый, ему чуть ли не 1000 лет, но нынешние симметричные, правильные, классические постройки — в основном XIX века. Архитектором был незаслуженно малоизвестный Николай Львов. В кругах архитекторов и искусствоведов его за широту знаний и умений прозвали «русским Леонардо». Монастырь стал доминантой Торжка благодаря колокольне 1811 года. Рекомендую подняться на нее и взглянуть на реку Тверцу и другой берег города. Когда будете идти по лестнице, смотрите на стены, на них сохранились элементы подлинной росписи.
Спасо-Преображенский собор — один из самых нарядных храмов города. Его строил петербургский архитектор Карло Росси, автор здания Главного Штаба напротив Эрмитажа. Правда, Росси все время был нужен в столице, так что для курирования десятилетней стройки он отправил в Торжок своего ученика. В советское время собор превратили в клуб. Сейчас он ждет реставрации, но него все равно стоит взглянуть, это показательный пример величественного классицизма, неожиданно оказавшегося в провинциальном городке.
Торжок — один из древнейших городов России, поэтому на территории Новоторжского кремля регулярно находят археологические ценности. В 2010 году, например, обнаружили ценнейший клад, — его закопали, когда Торжок осаждал хан БатыйМонгольский полководец, жил в XIII веке. В ткань, украшенную золотным шитьем, были завернуты драгоценности. Это интересная деталь: город до сих пор славится своим золотошвейным ремеслом, здесь даже есть посвященный ему музей. В кремле восстановили деревянные постройки и реконструировали древнюю оборонительную технику — можно посмотреть катапульты, арбалеты и баллисты.
Тверецкая набережная — главный променад города. Предлагаю вам прогуляться вдоль реки мимо вывесок «Аптекарскiй и парфюмерный магазинъ» и домов XIX века. Это отличное погружение в атмосферу Торжка. Одно из красивейших мест набережной — старинный подвесной пешеходный мост. Он существует с конца XIX века. До его постройки жители перебирались через реку по наплавному мосту: парковали боком друг к другу лодки от одного берега до другого, а поверх стелили доски. Ночью этот мост разводили для прохода судов.
Ильинская церковь в советское время повидала многое: была общежитием и школой бокса, но сегодня тут снова храм. На изящную колокольню можно подняться и взглянуть на высокий холмистый берег Тверцы. У церкви — уже привычная для нас классическая торжковская архитектура. Зато здесь произошло два непривычных события: именно в этом месте по дороге в Петербург «ночевало» сначала тело императора Александра I, а потом, спустя несколько месяцев, его жены. Мрачно, но виды стоят того, чтобы пересилить страх.
Вышний Волочек
Деревянные домики, торговые ряды, каналы… Все говорят: «Волочек — российская Венеция», но это Венеция — итальянский Волочек!
В Волочке — много всего интересного: деревянные домики, торговые ряды, но прежде всего он известен своими каналами. Быстрее всего сюда можно добраться на «Сапсане» за два часа или «Ласточке» за два с половиной.
Вышневолоцкая водная система — это и есть те самые «венецианские» каналы, которыми прославился город. Петр I задумал проложить водный путь от Петербурга до Каспийского моря по месту, где до этого суда волокли по суше, отсюда и название города — Волочек. К 1708 году крепостные вырыли каналы и построили шлюзы для выравнивания уровня воды, плотины и корабли пошли полным ходом. Но после появления в XIX веке железнодорожной ветки они пришли в упадок. Сейчас для судоходства каналы используют редко, но они все еще смотрятся интересно и романтично.
В доме с готической башенкой на Казанском проспекте, 20 сейчас располагается драматический театр — это один из старейших театров России, ему недавно исполнилось 125 лет. Интересно, что труппа состояла не из профессиональных актеров, а из местных купцов. Они сами спонсировали постановки и сами же блистали на сцене. Инициативу создания театра поддержала известная актриса Вера Комиссаржевская, приезжавшая сюда на отдых в имение своего дяди. Рядом со зданием — памятник Екатерине II, при которой Вышний Волочек получил важный для развития статус города.
Стекольный завод «Красный май» прославился тем, что тут изготавливали кремлевские звезды и светильники для московского метро. А до революции здесь создавали керосиновые лампы и стеклянные абажуры для них. Продукция была очень популярна, ее экспортировали в Персию и Османскую империю. При заводе есть музей — в нем вы найдете удивительные витиеватые изделия ручной работы.
Восхитительная архитектура Казанского монастыря с византийскими чертами — творение московского архитектора Каминского, автора первого здания Третьяковки и часовни на Никольской улице, архитектурно рифмующейся с этим храмом. К началу ХХ века монастырь стал одним из крупнейших в России, он насчитывал более 1000 насельниц. Здесь хранилась древняя греческая икона Богородицы, которая считалась чудотворной. До попадания в Россию она была домашней святыней византийского императора Андроника III Палеолога. Правда, из Казанского монастыря она таинственно пропала в 1983 году, и больше ее не видели.
Стоит доехать и до окраины города, где находится дача Рябушинских. Члены этой семьи прославились как любители оригинальной архитектуры в стиле модерн. В Москве их самое знаменитое владение — особняк Рябушинских на Никитской. Дача в Вышнем Волочке ему под статья: плавные линии, витиеватые изгибы, растительные орнаменты, оригинальная фурнитура. Детали чудом сохранились несмотря на то, что после революции здесь были клуб, инкубаторная станция и коммуналки. Только в 2013 году отсюда выселили 11 семей, а само здание хотели снести. Но его спас местный краевед, теперь силами местных энтузиастов и заинтересованных туристов дачу реставрируют.
Зарайск
Древний кремль, скульптура и узбекская резьба
Сейчас Зарайск переживает удивительную трансформацию и всплеск креатива. В город стоит отправиться любителям истории, природы и гастрономии. За два с половиной часа сюда можно доехать на автобусе от метро «Котельники», а за три — на автомобиле.
Сперва заходите в автобусный вокзал и удивляйтесь. На стенах вы увидите искусную узбекскую резьбу по ганчу — смеси гипса и глины. В такой технике в Узбекистане украшали мечети и медресе, старинные университеты. Как же она оказалась в Зарайске? Оказалось, что в 1920-х годах город становился центром развития текстильной промышленности. Поднимать индустрию приехали почти полтысячи специалистов из Узбекской ССР. В качестве знака дружбы они украсили вокзал.
Зарайский кремль — самый маленький в России, но весьма удаленький, еще и прекрасно сохранившийся. Для начала забирайтесь на стену XVI века, по которой ходили Иван Грозный и князь Пожарский, и посмотрите вдаль, будто в ожидании орды. Спускайтесь и заходите в музей Кремля. Здесь — хорошая экспозиция, посвященная истории и культуре города и региона. Самый ценный экспонат — статуэтка бизончика. Почему‑то в Зарайске о нем все говорят именно с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Статуэтку нашли у ворот кремля, ей более 22 000 лет, и она перевернула представление об уровне развития человечества той эпохи. После музея можно и развлечься: во дворе стоят наши любимые качели с видом на кремлевские стены и живописный храм.
Водонапорная башня Зарайска недавно отметила столетний юбилей. Изящную псевдоготическую красотку начали строить в 1914 году. Она снабжала четыре близлежащие улицы, здесь можно было запастись водой из колонок по цене несколько копеек за ведро. Чтобы напор был сильнее, здание поставили на самой высокой точке города. Местные убеждают, что с башни можно увидеть окрестности на расстоянии 30 километров. Проверьте сами: здесь открыта смотровая площадка.
Следующий пункт - музей «Дом Голубкиной». Здесь родилась и работала, возможно, известнейшая в России женщина-скульптор, ученица Огюста Родена, Анна Голубкина. Экспрессивные линии, необычная пластика, светотени — многие стилистические принципы Голубкина переняла у своего учителя, чью мастерскую она посещала в Париже. В этом доме не только жила семья Голубкиной, но и находилась ее мастерская, в которой она работала летом. В музее сохранилась атмосфера детства художницы: дом полон предметов быта, говорящих о вкусах его обитателей. Здесь расскажут о жизни и творчестве скульптора, покажут ее работы.
Зарайск прекрасно подходит для пешеходных прогулок. Советская — наша любимая улица города. Здесь сохранились маленькие двухэтажные домики и уют исторической планировки. От той эпохи осталась идеальная ромбовидная площадь, классические храмы, разноцветные купеческие особняки. Интересно, что структура этой части города сохранилась почти неизменной со времен Екатерины II. В районе этой улицы можно найти кофейни, магазины фермерских продуктов и коврижечную мастерскую.