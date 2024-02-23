Хогвартс и Венеция есть у нас дома: 5 самых интересных городов недалеко от Москвы

О Егорьевске мало кто знает, хотя это одно из самых удивительных и красивых мест, в которые можно съездить на день из Москвы. Сюда стоит добраться ради редкой подмосковной готики, напоминающей английский Манчестер. Дорога на автомобиле займет около трех часов, на автобусе — 2 часа 10 минут от метро «Котельники».

На въезде в город вас встретит Хогвартс — механико-электротехническое училище имени Цесаревича Алексея . В этом неоготическом шедевре местный промышленник Михаил Бардыгин обучал будущих сотрудников своих предприятий. Напротив здания он разбил сад с прудом, который был чем‑то вроде нынешнего московского «Зарядья». Здесь рабочие прогуливались и занимались гимнастикой среди деревьев, привезенных со всех концов Российской Империи. В советское время в здании производили станки, а сегодня внутри расположился филиал московского МГТУ «Станкин». Внутрь попасть очень сложно, если только охранник не будет к вам особенно благосклонен. А вот в находящиеся неподалеку общежития училища обычно можно заглянуть — они тоже очень красивые.