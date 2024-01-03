Чем заняться в Москве в январе: Дора, «Мадам Бовари», Найк Борзов и еще 20 событий

Комедия в постановке Юрия Грымова по пьесе Екатерины Брезгуновой. Это история трех поколений одной семьи, каждый член которой ищет понимания. Вот что сам режиссер говорит о спектакле: «Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас».