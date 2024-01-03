Чем заняться в Москве в январе: Дора, «Мадам Бовари», Найк Борзов и еще 20 событий

Концерты
Pompeya
3 января, «Урбан». 16+
Выступление московской дримвейв-группы, которая в свое время играла на одной сцене с Ариэлем Пинком и Маком ДеМарко. На нем стоит ожидать самые популярные инди-поп-хиты Pompeya, такие как «Power» и «Satellite».
VLNY
4 января, Powerhouse. 16+
Традиционная рождественская акустика вокалиста VLNY с презентацией новогоднего трека. На концерте прозвучат песни, которые практически никогда не исполняются в электронных аранжировках.
Найк Борзов
5 января, «Мумий Тролль Music Bar». 18+
Событие, пропитанное космической энергией Найка Борзова. В этот день музыкант споет свои громкие хиты: «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова», — а также преподнесет зрителям интригующие музыкальные сюрпризы.
Дора
7, 8 января, 1930 Moscow. 12+
Кьют-рок-дива выстрелила еще в 2019 году с альбомом «Младшая сестра» и с тех пор выпустила не один хит. Теперь же все они прозвучат на двух новогодних сольниках певицы, поэтому готовимся втюриваться, втрескиваться и влавливаться.
Gorech
12 января, «Практика». 16+
Ламповое выступление инди-группы актера Руслана Сабирова и продюсера Даниила Афиногенова на сцене «Практики» с квинтетом «Астория». На концерте ожидаются песни из альбома «Больше, чем чувство», ставшие саундтреками ко многим российским фильмам.
«Времена года. Вивальди. Пьяццолла»
25 января, Большой зал Консерватории. 6+
Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина исполнит композиции из двух знаменитых циклов — «Четыре времени года» Антонио Вивальди и «Четыре времени года в Буэнос-Айресе», версии произведений Вивальди от Астора Пьяццоллы. В музыке последнего можно услышать страсть, энергию и экспрессию, отличные от оригинальных произведений.
Наадя
26 января, «Техникабезопасности». 16+
Двухчасовое акустическое выступление инди-певицы Наади, где каждый почувствует себя как на встрече со старыми друзьями. В этот вечер песни прозвучат без электронных аранжировок, что позволит воспринять их на совсем другом уровне. Ожидается, что артистка исполнит не только любимые зрителями треки, но и новые композиции.
Вечеринки
Asylum
5 января, «Мутабор». 18+
Безудержный рейв с артистами Monasterio, «Ленинградской смены» и Black Holes. Зрителей будут ждать все грани тяжелой и скоростной музыки. За пультом также ожидаются резиденты и друзья команды Asylum.
Christmas Night
7 января, RNDM. 18+
Босс бренда «Волчок» Vasilii Volchok, резидент Popoff Kitchen Nikita Milkov и восходящая звезда Resonance Moscow Kah Mal соберутся вместе с шефом радиостанции RTS Rewired, а также представителями RNDM Wellew и Rayme. Финальным аккордом станет выступление Dmitry Gasparov.
Спектакли
«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»
4, 17, 31 января, «Театр.doc». 18+
Актуальный трагифарс о том, как в душе современного человека прорастает сталинизм. По сюжету в крупном российском театре решают поставить спектакль о Сталине, но происходит так, что президент РФ становится незримым зрителем. Из‑за этого начинаются мучительные переделки спектакля в угоду правителям прошлого и настоящего.
«Фигаро»
4, 30, 31 января, Театр на Таганке. 16+
Постановка Дениса Бокурадзе в жанре «почти комедия». По словам режиссера, несмотря на то что сюжет «Фигаро» остается классическим, зрители видят его в совершенно новом свете. В составе труппы — Ирина Апексимова, Лариса Долина, Роман Колотухин и Игорь Ларин.
«Мадам Бовари»
20, 21 января, «Маска». 18+
Новая работа режиссера спектаклей «Петровы в гриппе» и «Буковски» в «Гоголь-центре», а также сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Антона Федорова. Постановка исследует человека в иллюзорном мире, где люди бросают вызов привычному и пребывают в полном отчаянии. «Мадам Бовари» — это трагедия о пустоте чувств и бессмысленности жизни.
«Верим в чудо»
24 января, пространство «Внутри». 18+
Шестеро незнакомцев оказываются в убежище и не знают, что происходит снаружи. Вторжение инопланетян? Ядерная катастрофа? Когда это закончится? В спектакле объясняется, что наши убеждения и страхи могут быть наследственными. Но мы сами строим свое будущее. «Верим в чудо» сочетает в себе кукольный театр, индийские танцы, игру на баяне и фильм «Назад в будущее».
«Масквичи»
31 января, «Модерн». 18+
Комедия в постановке Юрия Грымова по пьесе Екатерины Брезгуновой. Это история трех поколений одной семьи, каждый член которой ищет понимания. Вот что сам режиссер говорит о спектакле: «Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас».
«Дуэль»
31 января, МХТ им. Чехова. 16+
История о случайных людях на Кавказе, которые не знают друг о друге ничего. Почти все они находятся в состоянии конфликта. Кто‑то пытается жить, а кто‑то ищет в этом смысл. Лаевский, сбежавшая с ним Надежда, зоолог фон Корен, громогласный доктор Самойленко — все они не плохие и не хорошие: у каждого своя правда. Одну из главных ролей исполнил заслуженный артист России Валерий Трошин.
«…в Бореньке чего‑то нет»
31 января, ДК им. Зуева. 18+
Первый спектакль «Квартета И», в котором Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков назвали персонажей пьесы не своими именами. По сюжету главный герой — режиссер в исполнении Максима Виторгана — задумывается о своем пути в киноиндустрии и решает снять кино про себя, про наше время и нормальные человеческие отношения. «Эта работа отличается от того, что мы делали раньше, тем, что получается почти драматический спектакль», — подчеркивает «Квартет И».
Выставки
«Эрик Булатов. Exit — Exit»
До 18 января, Pop/off/art. 16+
Название выставки происходит от группы произведений, отображающих реакцию художника на актуальные политические события. В экспозиции представлено более 20 графических работ, созданных с 2017 по 2022 год, еще специально к ней был издан каталог с интервью художника и текстом философа Игоря Чубарова.
«Хроника цветущих событий»
До 21 января, «Триумф». 12+
Продолжение проекта «Системная сборка», объединяющее более 20 нижегородских художников: Льва Кайса, Никиту Меру, Никиту Этогде, Веру Ширдину и других. Выставка представляет собой путеводитель по разным граням художественной жизни Нижнего Новгорода. Экспозицию дополняют книги, зины и журналы участников.
«12 взглядов»
До 31 января, бутик-отель Twelve Reasons. 12+
Стильные минималистичные объекты, созданные молодыми художниками, в рамках дебютного офлайн-проекта галереи Elephant in the Louvre. Это бетонные и проволочные артефакты Дани Пирогова, динамичные фотографии Жени Мироновой, а также монохромные керамические объекты от Ульяны Агбан и Оли Махно из Montemero Art Residency.
«Испанская коллекция. Из собраний российских музеев»
До 4 февраля, Музей им. А.С.Пушкина. 6+
Выставка Пушкинского музея, созданная совместно с Государственным Эрмитажем. В экспозиции — более 50 работ таких художников, как Эль Греко, Диего Веласкес, Франсиско Гойя, и многих других.
Основной целью выставки кураторы называют желание показать эволюцию испанской живописи от маньеризма до импрессионизма, а также рассказать историю коллекционирования искусства Испании в России.
«Герои и современники Серебряного века»
До 19 мая, Третьяковская галерея. 6+
Полноценный портрет Серебряного века через работы ведущих художников того времени. Речь идет о картинах Александра Бенуа и Казимира Малевича, Валентина Серова и Марка Шагала, Михаила Врубеля и Василия Кандинского, Льва Бакста и Михаила Ларионова.
И еще кое‑что
«Peak Маркет»
До 15 января, Peak Souvenir
Поп-ап с новогодними подарками, в котором, помимо привычного ассортимента, представлены локальные и дружественные проекты Eburet, Unification Love, «Полемики», Agami Ceramics, Sample, Liars Collective, Fauno, Lupine, Bean Jewellry, Zhirnova, Don’t Touch My Skin. В эти дни также работает станция упаковки подарков с бумагой от O Paper Paper.
Дом творчества. Конференция сказочников «До Луны и обратно»
23 декабря — 8 января, Дом творчества писателей «Переделкино». 6+
Конференция сказочников, на которой дети и взрослые узнают, как Луна повлияла на развитие астрономии и почему Земле так повезло. Мероприятие по традиции сопровождается музыкальной программой: 3 января запланирован театрализованный фортепианный концерт для детей, а 6 января — концерт «Как до Луны», на котором можно послушать Римского-Корсакова, Бетховена, Шуберта и Дебюсси.
Еще с 2 января в Доме творчества каждый день показывают постановку «Лунные приключения Бибигона» для детей. Там сказочник рассказывает о приключениях маленького человечка Бибигона и принцессы Цинцинеллы.