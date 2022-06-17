В июне у Доры вышел альбом «Miss», который навряд ли уже можно назвать кьют-роком. Владимир Завьялов решил подлить масла в огонь споров о «старой» и «новой» Доре и проранжировать все альбомы певицы.

«Младшая сестра» (2019)

Дора врубает электричество, изобретает кьют-рок и устраивает презентацию для большого слушателя — спасибо песне «Дорадура», с которой альбом буквально начинается. «Младшая сестра» — путеводитель по дневнику 19-летней студентки истфака, в которой в 2019 году несложно найти себя многим ее ровесницам: одиночество, неразделенная любовь, проблемы с самооценкой, «младшая сестра» как ярлык и образ. Эти сырые, (причем, симпатичные и органичные в своей сырости) песни без обиняков, хитрых фокусов и двойного дна, родившиеся на базе успеха Кирилла Бледного и детских воспоминаний о МакSим и Аврил Лавин, вернули девушкам в поп-музыке гитару, а самой поп-сцене — огонь. Во всяком случае, великой песни «Косички» без выстрела «Младшей сестры» бы не было. Почему же тогда этот альбом ниже всех? Во-первых, следующие альбомы были еще лучше (читай — хитовее, хитрее, интереснее). Во-вторых, предшествующий им дебютный акустический EP певицы — та Дора, которую мы безвозвратно потеряли, толком и не узнав. «Я не коммерция» (2019)

Первый EP Доры, который начинается с ранней версии песни «Дождик за окном», прекрасной в своем кустарном несовершенстве: дрожащим голосом под одинокую акустику Даша протяжно, искренне и абсолютно обезоруживающе вопрошает — почему ты звонишь, только когда тебе плохо, почему не хочешь быть со мной, ведь я не ругаюсь матом и учусь на супер истфаке. Остальные песни действуют таким же образом: без электрогитары они кажутся еще более хрупкими, сиротливыми и интимными: очень нравится фантазировать о том, что однажды Дора поступится принципами сугубо карьерной логики и вернется к подобному звуку. «Боже, храни кьют-рок» (2020)

Этот альбом Дора записывала уже не ноунеймом из «Рифм и панчей», а звездочкой с хитярами «Дорадура» и «Втюрилась». Второй песней Дарья и открывает альбом, буквально с ноги пробивая дверь в сердечко слушателя, сходу его обезоруживая, чтобы не отпускать до самого конца. «Боже, храни кьют-рок» — это канонизация кьют-рока (одноименный трек-репрезент), привет группе «Руки Вверх!» («На обратной стороне земли»), привет Земфире («Если хочешь»), баллада для босых ног («Осень пьяная»), задел на будущее (арианаграндеподобный R&B «Больше») и, возможно, лучшая песня Доры — «Капли» (теги: фонарики телефонов, слезы, сигареты, подоконник, кофе, МакSим). Проходных треков — 0, если только не брать песню «Больше»: в неродном жанре Дарья пока не освоилась. Мощь третьего альбома Доры проще всего оценить простым приемом «было-стало». Что было: девушка-высочка с парой хитов, вселенная «Рифм и Панчей», Алена Швец и другие девушки через запятую как неизбежные ассоциации и вопросы в редакционных чатах — мол, Дора — это вообще классная музыка? Рядовому слушателю Дора казалась минутной звездочкой, дающей тинейджеру то, что он хочет — три минуты кайфа, которым так легко затеряться в общем шаффле. Что стало: сертифицированная и авторизованная музыка для «мужиков с завода», слэм и «имперки» на концертах и целая мемопедия вокруг певицы. Слушать Дору перестало быть постыдным удовольствием для людей, бесконечно далеких от подростковой музыки и девичьих баллад. Начавшись как постироничный форсед мем, фанатизм тридцатилетних мужчин по певице вдруг прошиб сам в себе искренность — и так выяснилось, что песни Доры можно любить и без костылей «постиронии» и мемов: их путь до самых разных сердец оказался коротким и прямым. Оказалось, что Дора с нами точно дольше, чем на миг. «Miss» (2022)

Еще на прошлом альбоме (и после него) Дора оставляла тизеры следующей эры: в песне «Больше» несложно угадывается любимая поп-певица Даши Ариана Гранде, интервью The Flow буквально с заголовка трубит: «Сейчас я вряд ли буду писать песни как „Дорадура“», а на фитах с Платиной, Мэйби Бэйби и Федуком певица репетировала уход из кьют-рока. В 2022 год этот уход практически произошел. Альбом «Miss» манит самим фактом премьеры нового сезона в драматургии певицы. Буквально с порога, с обложки на нас смотрит уже не та Дора эры «Младшей сестры». Изменился даже взгляд — как будто сверху вниз! Слово «рок» и даже слово «кьют» в альбоме «Miss» легитимны нечасто. Во-первых, это ностальгический дайджест всей популярной музыки середины 2000-х, где R&B соседствовал с постгранжем: вот тебе певица Сиара, а вот Аврил Лавин эры гламура, вот Рианна, а вот песня «Broken» группы Seether с Эми Ли — спасибо сонграйтеру Галату и продюсеру XWinner за то, что помогли Даше достоверно и толково передать дух эпохи. Во-вторых, Дора повторяет трюк, очень созвучный карьере, ну например, Тейлор Свифт — написать три альбома страдальческих девочковых песен под гитару, чтобы потом обновить звук, гардероб и настроение, чтобы хорошенько засиять. «Miss» манит своей внутренней драматургией, развернутой прямо посреди треклиста: Дора с первого трека берет тебя за руку и ведет от розовых волос, старого скейта и комнатушки в общаге к софитам, брюликам и прочим вещам категории «фэнси». «Miss» кажется узловым, переходным альбомом, переправой от одного берега к другому: в одних треках Дора беспардонно флексит заявлением о возможности купить парню все, что он хочет, в других — словно возвращается к «младшей сестре» из предыдущих альбомов. «Miss» — альбом класса люкс: такие пишут сразу после большого успеха, на такие тратят много денег, такие ласкают уши продюсеров совершенством звука, такие радуют моих коллег, покоренных началом новой эры большого артиста. Обрадует ли «Miss» слушателя? Мне сложно представить, что «Miss» влетит стрелой в сердца всех людей внутри центрального круга с имперкой — так же, как «Дорадура» и «Втюрилась». Мне сложно представить, что «Miss» станет гимном женских общаг. Но мне легко поставить его на первое место. Как говорил тренер Вадим Евсеев, футбол — это не про забивание голов. Так и поп-музыка — не всегда про написание хитов: в том смысле, что необязательно стараться переписать рекорды: можно сделать что‑то еще.