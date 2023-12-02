Чем заняться в Петербурге в декабре: лучшие концерты, фестивали, спектакли и выставки

Музыка
Концерт группы «Щенки» в Sound (18+)
2 декабря
Максим Тесли и Феликс Бондарев решили, что для встречи с друзьями особый повод не нужен. В этом году кингисеппцы выпустили пропитанный колкой рефлексией альбом «Комплекс и синдром» и спели о «Некрасивых и неспящих». А теперь закрепляют полученные результаты — под стейдж-дайвинг, слем, медленные танцы, кровь и слезы.
Джазовый вечер «The Call Within» в Петербургской филармонии (6+)
6 декабря
Трио пианиста и композитора Тиграна Амасяна представит в Петербурге новый альбом «Внутренний зов» («The Call Within»). Пластинка осмысляет поэзию, армянские народные сказки и древний дизайн, астрологию, геометрию, наскальную живопись и кинематограф. Все вместе — это путешествие во внутренний мир музыканта, который, по его собственным словам, «несмотря на свою физическую оболочку, обитает в воображаемом мире».
Вечеринка «Кружок. 5 лет» в Blank (18+)
8 декабря
Легендарный бродячий клуб «Кружок», который вынужденно покинул Конюшенную площадь весной 2023-го, отмечает свое пятилетие. Обещают привезти весь бродячий театр, коктейли и даже тот самый автомат с игрушками. В лайнапе завсегдатаи вечеринок «Кружка»: Dead Moon, Brzhezovsky, DJ Freelancer, Mary Mary и, конечно, батя — основатель клуба Тёма Доброта.
Фестивали
Театральный фестиваль «Достоевский vs Станиславский» в «Третьем месте» (18+)
До 31 декабря
Философия фестиваля Театральной мастерской «АСБ» родилась из художественного принципа Федора Достоевского и Константина Станиславского «работа над собой». В программе — 11 моноспектаклей, поставленных режиссером Алексеем Янковским по роману «Идиот», в интерпретации драматурга и лауреата «Золотой маски» Клима: например, исповедь Настасьи Филипповны, сон Афанасия Троцкого или сорокапятиминутный монолог подвыпившей героини в буфете железнодорожной станции.
Спецпрограмма «Кино в музее. Музей в кино» на «Ленфильме» (18+)
1 и 2 декабря
В спецпрограмме фестиваля «Мир знаний» Киностудии им. Горького — фильмы, снятые в разных музеях мира. Вновь на большом экране «Франкофония» Александра Сокурова о музее Лувр во время немецкой оккупации, «Дар Костаки» Елены Лобачевской о легендарном советском коллекционере, фильм — посвящение Тарковскому «Новый полет на Солярис» Ираклия Квирикадзе, а также «Слепок» Андрея Сильвестрова — кроссмедийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино.
Музыкальный фестиваль «SKIF-Архив» в Центре современного искусства им. Сергея Курехина (18+)
До 31 декабря
Как и обычно, основная черта двадцать седьмого сезона фестиваля — это разнообразие музыкальных жанров и стилей: в течение месяца можно будет послушать различные импровизации, джаз, минимал, психоделику, нойз, фолк, рок, метал, краут-рок и электронику. В лайнапе — электронщик Игорь Старшинов, гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с сольным проектом «YK», старейший ансамбль интуитивной музыки «Три „О“», группа The Shapka. В параллельной программе — медиаинсталляции и выставки, посвященные истории фестиваля и самому Курехину.
Месяц Родиона Щедрина в Мариинском театре (12+)
До 17 декабря
16 декабря композитор Родион Щедрин отметит свое 91-летие. В его честь Мариинский театр устраивает месяц исполнения его музыки. В программе концертная хоровая «Боярыня Морозова», иронично-горькая «Не только любовь», опера «Левша», написанная специально к открытию новой сцены, балетная драма «Анна Каренина» и «Рождественская сказка» — опера-феерия, посвященная Валерию Гергиеву и Мариинскому театру.
Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» в Петербургской филармонии (6+)
С 14 по 24 декабря
Двадцать третий сезон фестиваля посвящен памяти бывшего художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова, умершего незадолго до своего 85-летия. В афише заявлены выступления пианистов Элисо Вирсаладзе и Дениса Мацуева, скрипачей Вадима Репина и Гайка Казазяна, вокалистов Василисы Бержанской и Сергея Лейферкуса, а также балерины Илзе Лиепы и актера Константина Хабенского.
Выставки
Ретроспектива «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» 2024 года, в Корпусе Бенуа Русского музея (6+)
С 1 декабря по 13 мая
Крупнейшая почти за 90 лет выставка мастера масштабных исторических полотен. Здесь собрано более 120 произведений из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев и частных собраний. Впервые после сложной реставрации экспонируются картины «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» и «Степан Разин», а дополняют выставку этюды и портреты близких художнику людей.
«Специально отведенная местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023» в музее «Полторы комнаты» (16+)
До 15 февраля
В 1964 году Иосифа Бродского по обвинению в тунеядстве сослали в глухую деревню Норинскую в Архангельской области. Там он работал батраком и написал более 200 стихотворений. Весной 1996-го, сразу после смерти Бродского, документалисты Елена Якович и Алексей Шишов отправились в Норинскую, чтобы зафиксировать воспоминания о поэте. Так появились главные экспонаты выставки под кураторством Марины Лошак, Юлии Сениной и Анны Маленковой — голоса обычных крестьян, в окружении которых Бродский провел полтора года. Обрамляют их стихи и рисунки самого поэта.
Межмузейный проект «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» в Музее современного искусства (16+)
С 18 декабря по 10 марта
Для многих советских художников импрессионизм стал источником вдохновения, импульсом для внутреннего раскрепощения и выражения своих чувств и настроений. Его проникновению в живопись не смог помешать даже тотальный социалистический реализм, господствовавший в СССР. Это подтверждают портреты, пейзажи и другие картины тех лет на темы труда и отдыха, наполненные «лучезарным благодушием и эстетической красотой». Впервые они представлены столь широко и многопланово — благодаря двадцати трем российским музеям, участвовавшим в подготовке выставки.
Выставка «Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время» в Центре Михаила Шемякина (18+)
С 7 декабря по 10 марта
Выставка, как и вышедшая недавно первая часть автобиографии художника, охватывает первые десятилетия его жизни — от рождения в 1943 году до вынужденной эмиграции во Францию в 1971-м. Акцент сделан на 1960-х: через живопись, графику и инсталляции прослеживается формирование стиля и мировоззрения Шемякина, а его жизнь и творчество представлены так, как рассматривает их сам художник.
Выставка об Антоне Рубинштейне «Кажется, я играл один» в Доме радио (12+)
До 10 января
Проект о композиторе, пианисте и создателе системы музыкального образования в России логически разделен на три «главы». Первый зал рассказывает о безумной популярности Рубинштейна при жизни в XIX веке. Второй — «зал равнодушия» — о периоде спада интереса к личности пианиста в советское время. Третий — оммаж библиотечной выставке 1979 года. Она была организована частной коллекционеркой и исследовательницей наследия Рубинштейна Татьяной Болычевой. На ее основе в третьем зале создана выдуманная библиотека вне времени, осмысляющая исторически противоречивую фигуру композитора.
Выставка «Дачная жизнь. Фотографии конца XIX — начала XX века» в центре «Росфото» (12+)
До 14 января
Тема завершающего 2023 год проекта музейно-выставочного центра «Росфото» — зимние воспоминания о летнем отдыхе. Выставка составлена из фотографий семьи архитектора Леонтия Бенуа, светской дамы Юлии Лорер, художника Ильи Репина, академика Александра Карпинского и других выдающихся людей эпохи. На снимках запечатлены уютные семейные застолья, милые развлечения, игры в теннис и крокет, купание, танцы, прогулки пешком и на велосипеде, сбор грибов и ягод, народные гуляния и сам процесс фотографирования — модной технической новинки рубежа XIX и XX веков.
Выставка графики Аси Маракулиной «Короткий день» в галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой (16+)
До 17 декабря
Обновленная галерея «Сарай» в этом сезоне курируется художником Петром Белым. Под его руководством здесь проходит серия выставок «Было не было», ее новая участница — художница Ася Маракулина. Ее экспозиция «Короткий день» представляет графику родом из детства: образы домов с горящими окнами навевают воспоминания о темной зиме и коротком дне, чувстве одиночества и тайнах чужих жизней.
Выставка «Atelier Paradis» в Marina Gisich Gallery (18+)
До 24 февраля
Художник Ян Гинзбург восстанавливает событие, которого не было, — поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова. Среди «гостей» — литературные наставники, близкие друзья, жены и соперники писателя. Коллажно-цитатная инсталляция воссоздает атмосферу советского застоя, а тела участниц и участников поэтического вечера составлены из торсов, отсылающих к художнику Игорю Макаревичу, и конечностей, смоделированных на основе героической анатомии Эрнста Неизвестного.
Выставочный проект «Грибная запутанность» в пространстве AIR (16+)
До 17 декабря
Совместный проект центра Art & Science Университета ИТМО и подкаст-студии «Толк», которая запустила научно-документальный подкаст «Споры грибов». Выставка исследует точки соприкосновения грибного и человеческого с позиции научно-технологического искусства. При создании работ художники опирались на современные микологические исследования. Так получились медитирующий гриб-слизевик, оживающая прямо на глазах полутораметровая скульптура из мицелия и даже ария грибов — с настоящей партитурой.
Театр
Новая редакция спектакля «Король Лир» Льва Додина в МДТ — Театре Европы (16+)
9, 27 и 29 декабря
Худрук МДТ Лев Додин обращается к знаковой для театра постановке 2006 года, отмеченной двумя «Золотыми Масками» — за лучшую работу художника и специальной премией жюри. Сценографию Давида Боровского, умершего в год премьеры, было решено оставить — среди черной кирпичной кладки с огромными досками крест-накрест разыгрывается трагедия одиночества. В роли Лира — Сергей Курышев, 17 лет назад игравший графа Глостера.
Спектакль «Дуо» в БДТ имени Товстоногова (16+)
11 и 12 декабря
Самая громкая премьера фестиваля Сontext-2023 отсылает к театральным вечерам XIX века, объединявшим оперу и балет. Это предельно личный диалог двух прим Мариинского театра Дианы Вишневой и Дарьи Павленко — в их танце раскрываются те стороны их личностей, которые обычно остаются за кулисами. Полноправным участником спектакля становится музыка резидента Дома Радио Алексея Ретинского — она дополняет образ путешествия человека внутрь самого себя.
Премьера спектакля «Али-баба и разбойники» в «Невидимом театре» (18+)
7 и 8 декабря
Музыкальная сказка для взрослых в постановке Таисии Вилковой — с персидской музыкой в исполнении живого оркестра и колоритом шумных базаров, выдержанным в эстетике восточного китча нулевых. Это история о том, как добро победило зло, любовь — беду, а дружба — смерть. «В детстве мы все верили в эти простые и неопровержимые истины. Теперь, повзрослев и убедившись в том, что в жизни зло зачастую все же одерживает верх, — хочется вновь поверить в самое главное, доброе, светлое», — отмечают в «Невидимом театре».
Балет «Анюта» в Мариинском театре (12+)
8 декабря
Первая балетная премьера сезона в Мариинском театре — переложение телебалета на театральную сцену. Его в 1982 году поставили хореограф Владимир Васильев и режиссер Александр Белинский — по чеховскому рассказу «Анна на шее». В новой версии в титульной партии Анюты на сцену выйдут сразу девять балерин — в том числе примы Мариинского Надежда Батоева и Мария Хорева.
«Щелкунчик» Николая Цискаридзе в Театре балета имени Якобсона (6+)
3, 4 и 5 декабря
Экс-премьер Большого театра и ректор Вагановки Николай Цискаридзе переработал каноническую хореографию Василия Вайнонена. Отходя от мрачной образности сказки Гофмана, все события балета Вайнонен стремился показать глазами Маши: это сон ребенка, отражающий впечатления от новогоднего праздника. Так получилась не просто история борьбы добра и зла, но и яркий рассказ о детстве и взрослении.
В городе
Катки под открытым небом
Самое время кататься на коньках под открытым небом! Уже работают катки в «Севкабель Порту» и Новой Голландии, любимый многими петербуржцами лесной каток в «Охта-парке», площадки во «Дворе Гостинки» и «Никольских рядах», а также «Флагшток» — самый большой каток в Петербурге с видом на Финский залив и «Лахта-центр».
Гаражная распродажа в «Севкабель Порту»
С 1 по 3 декабря
Традиционное и главное событие из мира винтажа в Петербурге закрывает сезон. В преддверии Нового года на распродаже можно найти подарки для близких или просто побаловать себя одеждой, аксессуарами, книгами и даже мебелью. Трехдневный фестиваль всего красивого пройдет под аккомпанемент диджей-сетов и еды от гастрорезидентов общественного пространства — грустными и голодными не уйдете.
Рождественская ярмарка
С 9 декабря по 8 января
Рождественская ярмарка в этом году впервые пройдет сразу на трех площадях — помимо традиционной для нее Манежной, еще на Дворцовой и Московской. Темой события станет гофмановский «Щелкунчик», а Петербург превратится в Конфетенбург — с лимонадными фонтанами, пряниками, леденцами и большой рождественской елью. На ярмарке развернется фуд-корт, пройдут концерты и мастер-классы, откроются лавки с подарками и изделиями народных художественных промыслов. А на Дворцовой площади можно будет прокатиться с горки — ее установят возле Певческого моста.