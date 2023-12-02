Чем заняться в Петербурге в декабре: лучшие концерты, фестивали, спектакли и выставки

Музыкальная сказка для взрослых в постановке Таисии Вилковой — с персидской музыкой в исполнении живого оркестра и колоритом шумных базаров, выдержанным в эстетике восточного китча нулевых. Это история о том, как добро победило зло, любовь — беду, а дружба — смерть. «В детстве мы все верили в эти простые и неопровержимые истины. Теперь, повзрослев и убедившись в том, что в жизни зло зачастую все же одерживает верх, — хочется вновь поверить в самое главное, доброе, светлое», — отмечают в «Невидимом театре».