На берегу Финского залива, в лесу или во дворе особняка: 11 лучших катков Петербурга

На катке у главной сцены «Новой Голландии» ретрофутуристическое новогоднее оформление и тематические сеансы под джаз, буги и классику по вечерам, а лед на нем не тает даже в +10 градусов на улице. Еще здесь есть очаги с живым огнем, где можно отдохнуть в удобных креслах, не снимая коньков, а рядом, на Липовой аллее, работает поп-ап-проект от израильского стрит-фуда «Бекицер» — Crêpe du soleil с французскими блинами из гречишной муки и крепами со сладкими начинками.