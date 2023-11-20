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На берегу Финского залива, в лесу или во дворе особняка: 11 лучших катков Петербурга

Мария Агафонова
Сегодня в 16:56
Уже скоро начнется зимний сезон, и по всему Петербургу заработают ледовые площадки. Рассказываем про лучшие места, где можно покататься на коньках уже сейчас, и про катки, которые откроются в декабре.

Уже работают

«Флагшток»

Самый большой каток в Петербурге с видом на Финский залив и «Лахта-центр» расположен на Крестовском острове, у флагштока «Зенит». Его площадь составляет 11 400 квадратных метров. Сейчас открыта малая ледовая площадка, а 25 ноября каток заработает в полном объеме.

По утрам обещают ежедневные бесплатные сеансы, а на территории уже расставили уютные беседки ледового кафе, где можно выпить чашечку горячего какао и передохнуть не снимая коньков. Также в наличии теплые раздевалки и туалеты, автоматические бесплатные камеры хранения и вайфай.

Адрес

Южная дорога, 28/1

Режим работы и билеты

на сайте

«Севкабель Порт»

© «Севкабель Порт»

Еще один каток на берегу Финского залива с романтичным видом на Западный скоростной диаметр (ЗСД) торжественно открыли 18 ноября. Здесь проходят утренние бесплатные мастер-классы с инструкторами и помощниками фигуристаТренажеры для обучения катанию на коньках. в виде дельфинов и медведей для тех, кто неуверенно стоит на коньках. В начале декабря откроют пятиметровую горку для катания на ватрушках.

Перекусить можно в фуд-траках от резидентов «Севкабель Порта»: там хот-доги, чуррос, донаты, горячий шоколад и глинтвейн.

Адрес

Кожевенная линия, 40

Режим работы

пн-вс 11.00–23.30

Стоимость

вход — 300–540 р., прокат коньков — 480 р.

«Охта-парк»

Любимый многими петербуржцами лесной каток: извилистые ледовые дорожки, новогодние огоньки и хвойные деревья. Есть большая учебная зона с поручнями, площадка для бесплатных обучающих мастер-классов и зона отдыха с мягкими креслами.

Адрес

Людмилы Кедриной, 1а

Режим работы

пн-пт 11.00–22.30, сб-вс 9.00–22.30

Стоимость

пн-пт 600–1100 р., сб-вс 700–1300 р.

Открытый конькобежный стадион имени Б.А.Шилкова

© Kelli McClintock/Unsplash

На ледовой арене имени олимпийского чемпиона Бориса Шилкова обычно тренируются фигуристы и хоккеисты. Но с 23 октября здесь запустили сезон массовых катаний.

Петербуржцы любят каток за гладкое и плотное покрытие и отсутствие аншлага — стадион расположен далеко от метро. Из других плюсов: большая теплая раздевалка и бесплатный гардероб, а на широком треке можно кататься наперегонки.

Адрес

Демьяна Бедного, 19, корп. 2а

Режим работы

на сайте. В расписании возможны изменения из‑за проведения соревнований

Стоимость

300 — 350 р., прокат коньков — 250 р., заточка — 200 р.

«Новая Голландия»

На катке у главной сцены «Новой Голландии» ретрофутуристическое новогоднее оформление и тематические сеансы под джаз, буги и классику по вечерам, а лед на нем не тает даже в +10 градусов на улице. Еще здесь есть очаги с живым огнем, где можно отдохнуть в удобных креслах, не снимая коньков, а рядом, на Липовой аллее, работает поп-ап-проект от израильского стрит-фуда «Бекицер» — Crêpe du soleil с французскими блинами из гречишной муки и крепами со сладкими начинками.

В конце катания выдают карту, где собраны специальные предложения резидентов острова: скидки в магазинах, а также бонусы в кафе на первом этаже «Бутылки» вроде бесплатных настоек, глинтвейна или картофеля фри.

Адрес

наб. Адмиралтейского канала, 2

Режим работы

пн-вс 10.00–21.00

Стоимость

200–500 р.

Скоро откроются

«Никольские ряды»

С 1 декабря

1 декабря во внутреннем дворе бывшего Никольского рынка откроют каток. На льду можно будет поиграть в керлинг и айс-мини-гольф — дни и часы недели укажут в расписании на сайте. В общественном пространстве также разместят фуд-траки от резидентов «Рядов» и карусель. С 31 декабря обещают концерты: кубинский джаз, взрывной фанк и лиричный соул.

Адрес

Садовая, 62

Режим работы

пн-пт 10.00–21.00, сб-вс и праздники 10.00–22.00

Стоимость

вход 300–600 р., прокат коньков 300–400 р.

Внутренний двор «Гостинки»

С 1 декабря

В Большом гостином дворе каток заработает тоже с 1 декабря. Для нового зимнего сезона здесь уже обустроили обогреваемые зоны для подготовки к выходу на лед, переодевания и заточки коньков и скоро установят фуд-траки и аттракционы. Будут предусмотрены помощники фигуристов.

Адрес

Невский, 35/Садовая, 17

Режим работы и билеты

на сайте

Каток в ЦПКиО

С 1 декабря

Еще одно открытие в первый день зимы: малый и большой катки на Елагином острове. Первый создан для тех, кто ценит камерную обстановку, а второй, площадью 4000 квадратных метров, украсят елью с расписными елочными игрушками ручной работы и шатром из гирлянд и разноцветных флажков. Для посетителей предусмотрены прокат и заточка коньков, а также гардероб, защитные комплекты и помощники фигуристов.

Адрес

Елагин остров, 4б

Режим работы и билеты

на сайте

Царскосельский каток

С 1 декабря

В советские годы в музее-заповеднике «Царское Село» лед заливали на плацу Екатерининского дворца. Теперь же возрождаются традиции императорской резиденции: каток появится на Треугольной площади, рядом с Екатерининском дворцом в стиле барокко. Сезон обещают открыть 1 декабря — с теплыми раздевалками, прокатом и заточкой коньков и кафе «Треуголка».

Адрес

Треугольная пл., 1

Режим работы и билеты

на сайте

Каток на Конюшенной площади

С 16 декабря

© Александр Гальперин/РИА «Новости»

16 декабря на Конюшенной площади откроют традиционный каток с трибунами. На ледовой арене планируются массовые катания и зимние представления с участием известных фигуристов и фигуристок. Рядом развернут рождественскую ярмарку, а в центре катка установят новогоднюю ель.

Режим работы и стоимость проката пока неизвестны.

Адрес

Конюшенная пл., 1

Каток в «Третьем месте»

Во внутреннем дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных заливка льда запланирована на декабрь. В этом году каток станет существенно больше и займет два двора культурного пространства «Третье место».

Адрес

Литейный просп., 23

Режим работы и билеты

на сайте

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