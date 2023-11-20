На берегу Финского залива, в лесу или во дворе особняка: 11 лучших катков Петербурга

Уже работают
«Флагшток»
Самый большой каток в Петербурге с видом на Финский залив и «Лахта-центр» расположен на Крестовском острове, у флагштока «Зенит». Его площадь составляет 11 400 квадратных метров. Сейчас открыта малая ледовая площадка, а 25 ноября каток заработает в полном объеме.
По утрам обещают ежедневные бесплатные сеансы, а на территории уже расставили уютные беседки ледового кафе, где можно выпить чашечку горячего какао и передохнуть не снимая коньков. Также в наличии теплые раздевалки и туалеты, автоматические бесплатные камеры хранения и вайфай.
«Севкабель Порт»
Еще один каток на берегу Финского залива с романтичным видом на Западный скоростной диаметр (ЗСД) торжественно открыли 18 ноября. Здесь проходят утренние бесплатные мастер-классы с инструкторами и помощниками фигуристаТренажеры для обучения катанию на коньках. в виде дельфинов и медведей для тех, кто неуверенно стоит на коньках. В начале декабря откроют пятиметровую горку для катания на ватрушках.
Перекусить можно в фуд-траках от резидентов «Севкабель Порта»: там хот-доги, чуррос, донаты, горячий шоколад и глинтвейн.
Адрес
Кожевенная линия, 40
Режим работы
пн-вс 11.00–23.30
Стоимость
вход — 300–540 р., прокат коньков — 480 р.
«Охта-парк»
Любимый многими петербуржцами лесной каток: извилистые ледовые дорожки, новогодние огоньки и хвойные деревья. Есть большая учебная зона с поручнями, площадка для бесплатных обучающих мастер-классов и зона отдыха с мягкими креслами.
Адрес
Людмилы Кедриной, 1а
Режим работы
пн-пт 11.00–22.30, сб-вс 9.00–22.30
Стоимость
пн-пт 600–1100 р., сб-вс 700–1300 р.
Открытый конькобежный стадион имени Б.А.Шилкова
На ледовой арене имени олимпийского чемпиона Бориса Шилкова обычно тренируются фигуристы и хоккеисты. Но с 23 октября здесь запустили сезон массовых катаний.
Петербуржцы любят каток за гладкое и плотное покрытие и отсутствие аншлага — стадион расположен далеко от метро. Из других плюсов: большая теплая раздевалка и бесплатный гардероб, а на широком треке можно кататься наперегонки.
Адрес
Демьяна Бедного, 19, корп. 2а
Режим работы
на сайте. В расписании возможны изменения из‑за проведения соревнований
Стоимость
300 — 350 р., прокат коньков — 250 р., заточка — 200 р.
«Новая Голландия»
На катке у главной сцены «Новой Голландии» ретрофутуристическое новогоднее оформление и тематические сеансы под джаз, буги и классику по вечерам, а лед на нем не тает даже в +10 градусов на улице. Еще здесь есть очаги с живым огнем, где можно отдохнуть в удобных креслах, не снимая коньков, а рядом, на Липовой аллее, работает поп-ап-проект от израильского стрит-фуда «Бекицер» — Crêpe du soleil с французскими блинами из гречишной муки и крепами со сладкими начинками.
В конце катания выдают карту, где собраны специальные предложения резидентов острова: скидки в магазинах, а также бонусы в кафе на первом этаже «Бутылки» вроде бесплатных настоек, глинтвейна или картофеля фри.
Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2
Режим работы
пн-вс 10.00–21.00
Стоимость
200–500 р.
Скоро откроются
«Никольские ряды»
С 1 декабря
1 декабря во внутреннем дворе бывшего Никольского рынка откроют каток. На льду можно будет поиграть в керлинг и айс-мини-гольф — дни и часы недели укажут в расписании на сайте. В общественном пространстве также разместят фуд-траки от резидентов «Рядов» и карусель. С 31 декабря обещают концерты: кубинский джаз, взрывной фанк и лиричный соул.
Адрес
Садовая, 62
Режим работы
пн-пт 10.00–21.00, сб-вс и праздники 10.00–22.00
Стоимость
вход 300–600 р., прокат коньков 300–400 р.
Внутренний двор «Гостинки»
С 1 декабря
В Большом гостином дворе каток заработает тоже с 1 декабря. Для нового зимнего сезона здесь уже обустроили обогреваемые зоны для подготовки к выходу на лед, переодевания и заточки коньков и скоро установят фуд-траки и аттракционы. Будут предусмотрены помощники фигуристов.
Каток в ЦПКиО
С 1 декабря
Еще одно открытие в первый день зимы: малый и большой катки на Елагином острове. Первый создан для тех, кто ценит камерную обстановку, а второй, площадью 4000 квадратных метров, украсят елью с расписными елочными игрушками ручной работы и шатром из гирлянд и разноцветных флажков. Для посетителей предусмотрены прокат и заточка коньков, а также гардероб, защитные комплекты и помощники фигуристов.
Царскосельский каток
С 1 декабря
В советские годы в музее-заповеднике «Царское Село» лед заливали на плацу Екатерининского дворца. Теперь же возрождаются традиции императорской резиденции: каток появится на Треугольной площади, рядом с Екатерининском дворцом в стиле барокко. Сезон обещают открыть 1 декабря — с теплыми раздевалками, прокатом и заточкой коньков и кафе «Треуголка».
Каток на Конюшенной площади
С 16 декабря
16 декабря на Конюшенной площади откроют традиционный каток с трибунами. На ледовой арене планируются массовые катания и зимние представления с участием известных фигуристов и фигуристок. Рядом развернут рождественскую ярмарку, а в центре катка установят новогоднюю ель.
Режим работы и стоимость проката пока неизвестны.
Адрес
Конюшенная пл., 1
Каток в «Третьем месте»
Во внутреннем дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных заливка льда запланирована на декабрь. В этом году каток станет существенно больше и займет два двора культурного пространства «Третье место».