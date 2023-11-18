Мегаполис с человеческим лицом: почему вам стоит съездить в Шанхай

Это сверхплотный город, который нашел успешную формулу организации пространства. Он делится на несколько слоев: подземный, пешеходный, высотки, хайвеи. Эти пласты дополняют друг друга. Например, улицы или часть автомобильной магистрали могут уходить под землю. Гуляя по городу, ты забываешь, что идешь между небоскребами. Это достигается озеленением, ретейлом, транспортом и, самое главное, пропорциями улиц, они всегда чутки к человеческому масштабу. Какое бы ни было высокое и габаритное здание, его стилобатНижняя часть дома, которая значительно шире основной постройки и служит ее опорой. стремится перевоплотиться в двух- или трехэтажку и заманить тебя запахом еды, медиафасадом, красивой витриной или сквером. Даже торговые центры, всегда компактные и соразмерные окружению, первым этажом зачастую ориентированы наружу, а не внутрь здания. Высотки отлично вписываются в перспективы улиц, формируют красивый силуэт с уровня человеческих глаз и служат визуальным ориентиром.