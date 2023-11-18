Мегаполис с человеческим лицом: почему вам стоит съездить в Шанхай

Условия въезда
Россияне могут попасть в Китай без визы в составе туристических групп от 5 до 50 человек на срок до 15 дней. Список авторизованных турагентств опубликован на сайте Минэкономразвития. Если вы путешествуете самостоятельно, вам придется получить визу — их выдают в визовых центрах в Москве и Петербурге и в консульствах во Владивостоке, в Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске.
Как добраться
Из Москвы в Шанхай регулярно летают самолеты «Аэрофлота» и China Eastern Airlines, стоимость билетов без пересадок туда-обратно начинается от 50 тыс. рублей. С пересадкой в Пекине выйдет немного дешевле: стоимость билетов Hainan Airlines стартует от 45 тыс. Прямых рейсов из Петербурга в Шанхай, к сожалению, нет.
Чем интересен Шанхай?
Ведущий архитектор студии «Место», Рязань
Это сверхплотный город, который нашел успешную формулу организации пространства. Он делится на несколько слоев: подземный, пешеходный, высотки, хайвеи. Эти пласты дополняют друг друга. Например, улицы или часть автомобильной магистрали могут уходить под землю. Гуляя по городу, ты забываешь, что идешь между небоскребами. Это достигается озеленением, ретейлом, транспортом и, самое главное, пропорциями улиц, они всегда чутки к человеческому масштабу. Какое бы ни было высокое и габаритное здание, его стилобатНижняя часть дома, которая значительно шире основной постройки и служит ее опорой. стремится перевоплотиться в двух- или трехэтажку и заманить тебя запахом еды, медиафасадом, красивой витриной или сквером. Даже торговые центры, всегда компактные и соразмерные окружению, первым этажом зачастую ориентированы наружу, а не внутрь здания. Высотки отлично вписываются в перспективы улиц, формируют красивый силуэт с уровня человеческих глаз и служат визуальным ориентиром.
Я скептически отношусь к такой многоуровневой схеме, потому что подземная часть обычно стремится к маргинализации, а высотки замыкаются на своей офисной или жилой функции. Также это дорого, сложно в навигации и эксплуатации городских сетей, но здесь это работает. Более того, возможно, Шанхай сейчас творит свой собственный миф, и скоро мы увидим, как подземный город или террасы небоскребов породят особую культуру и самостоятельный образ, станут визитной карточкой города, как московское метро или экскурсии по крышам Петербурга.
Советница Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на общественных началах
Шанхай удивительно комфортен и соразмерен человеку: этому помогает разнообразная высотность домов, фактура фасадов, эксплуатируемые озелененные кровли, городская идентичность с соединением хайтека, колониального модерна и элементов традиционной архитектуры. Если пересекаются четыре нагруженные линии метро, то, скорее всего, площадь над ними оборудована как ландшафтный парк с массивным озеленением и игрой рельефа, а входы на станции вписаны в пространство как парковые гроты.
Потоки людей грамотно разведены, все интуитивно понятно и при этом нет давок: ощущение, будто ты в парке, а не в метро. На развязках — вертикальное озеленение. Кстати, в удивительных шанхайских зеленых зонах практически отсутствует освещение: его ровно столько, чтобы ночью путь был едва виден. Это необходимо, чтобы убрать световое загрязнение — в первую очередь для комфорта животных, растений и птиц.
Здания
Храм Чэнхуанмяо
Начальница отдела архитектуры и градостроительства, Светлогорск, Калининградская область
Чтобы погрузиться в исторический и духовный оазис в океане суеты и шума Старого города, отправляемся прямиком в действующий даосский храм божества-покровителя города Чэнхуану. Он основан в XV веке, не раз горел и разрушался. Это образец традиционной архитектуры и религиозного искусства Китая.
Попав на территорию, сразу обращаешь внимание на многоуровневую крышу с загнутыми кверху краями, которые, согласно поверьям, отгоняют злых духов. На самом деле такая конструкция несет практическую функцию: дождевая вода не стекает потоками со всех сторон и не подмывает основание храма. На крыше расположены древние фигурки драконов и различных божеств — это отряды хранителей храма. В Чэнхуанмяо нет привычных для нас больших залов, храм состоит из небольших помещений и галерей.
В первом, самом большом помещении находится сидячая статуя генерала династии Хань золотого цвета. На многочисленных колоннах висят вертикальные вывески с иероглифами — это отрывки стихотворений и куплетов из учений о необходимости совершать хорошие поступки. Во времена культурной революции, когда храм был закрыт и использовался не по назначению, в этом зале была ювелирная лавка. Главным павильоном считается последний, с краснолицей деревянной статуей городского Бога. Колонны в нем украшены куплетами, восхваляющими беспристрастность и самоотверженность небесного покровителя Шанхая.
После того как Шанхай стал открытым портом, популярность храма возросла, и вокруг него появился оживленный рынок, превративший близлежащие улицы в центр торговли. Несмотря на это, на территории даосского святилища тихо и умиротворенно. Храм признан объектом культурного наследия городского значения и находится под охраной. Стоимость посещения — 10 юаней, которые нужно опустить в ящик для пожертвований. Взамен можно взять благовонные курительные палочки для молитвенного ритуала.
Башня Цзинь-Мао
Главный архитектор проекта «Институт Генплана Москвы»
В Китае много суеверий, связанных с числами, меня изумило, что они возвели это в абсолют. После того как я не нашел кнопки 4 в лифте гостиницы, начал больше узнавать об этом. Оказывается, в китайском языке слово «четыре» созвучно с «умирать». Этой цифры нет на автомобильных стоянках, номерах квартир или больничных палат, а четвертый этаж обычно делают техническим.
Но у четверки есть яркий антипод — цифра восемь, она считается символом богатства и процветания. Это отражено в башне Цзинь-Мао: в ней 88 этажей, разделенных на 16 сегментов, каждый из которых короче основания на 1/8. Здание было спроектировано американской архитектурной фирмой Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Его постмодернистская форма, сложность которой возрастает по мере подъема, опирается на традиционную китайскую архитектуру и напоминает многоуровневую пагоду.
Небоскреб построен на восьмиугольном бетонном центральном каркасе, окруженном восемью огромными композитными колоннами и восемью внешними стальными колоннами. Номер, присвоенный зданию на Сенчури-авеню, — 88. И даже в дате открытия башни есть несколько восьмерок: 28.08.1998. В общем, сплошной успешный успех, или по-китайски «золотое процветание».
Парки
Houtan
Начальница отдела архитектуры и градостроительства, Усть-Абакан
Шанхай богат на озеленение, но если хотите побывать на природе в черте города, отправляйтесь в парк Хоутан. Это полоса вдоль набережной реки Хуанпу, которая раньше принадлежала сталелитейному заводу и использовалась как свалка промышленных материалов. Проектом занималось китайское архитектурное бюро Turenscape, то самое, которое отвечало за озеро Кабан в Казани.
Главной целью проекта было восстановление загрязненной реки и береговой линии. На помощь пришли каскады и террасы с растениями, которые насыщают воду кислородом, обогащают ее питательными веществами и очищают. Кроме того, эта территория играет роль буфера во время наводнений и паводков. После создания парка сюда вернулись мелкие птицы и животные, в каскадах прудов плавают мальки.
Здесь есть обычная парковая инфраструктура вроде пешеходных дорожек, площадок для отдыха и беседок, но она поднята на сваи, чтобы не нарушать природный баланс. Так что, прогуливаясь здесь, ты становишься гостем и наблюдателем, не вмешиваешься в естественные процессы. Дорожки и площадки находятся на разных уровнях, что создает эффект лабиринта, в котором интересно затеряться, изучая растительность. Одну часть парка ты проходишь по деревянному настилу, который окружен высоким камышом, забывая, что находишься в мегаполисе. Поднимаясь на другой уровень, выходишь на бетонное покрытие с металическими конструкциями старого завода, возвращаясь в городскую среду.
Набережная Западного Бунда
Ландшафтный архитектор, бюро MLA+, Санкт-Петербург
Набережная Западного Бунда, спроектированная австралийским бюро Hassell, с момента своего открытия в 2021 году привлекает уже до 40 тыс. посетителей в день. Основные точки притяжения на набережной — это бережно сохраненные промышленные объекты начала прошлого века, которые стали общественными и культурными центрами. Здание вокзала Нанпу 1907 года постройки архитектор Жан Нувель превратил в музей с изюминкой в виде настоящего локомотива.
Но если свернуть с основной набережной и уйти от вокзала вглубь парка по рельсам, то на секунду кажется, что ты перенесся в настоящий лес на окраине. Насыпи, между которыми бегут рельсы, заглушают звуки города, а деревья скрывают дома и дороги. Архитекторы решили деликатно поиграть с заброшенными железнодорожными путями: установили скамейки, создали карманы с амфитеатрами из материалов, найденных при расчистке этой территории.
Большое значение имеют растения: здесь не боятся сажать высокие злаки, чтобы создать атмосферу запущенности. До скамейки или сохранившейся путевой стрелки еще нужно продраться через траву! Так в парке внедряется концепция «третьей природы». Первая — это естественные экосистемы, вторая — культурный ландшафт, а третья — возвращение природы в городскую среду. Это также хороший пример сохранения памяти места, вторичного использования материалов и адаптации к изменениям климата.
Парк скульптур Jing’an
Архитектор, заместительница директора по капитальному строительству девелоперской компании «Простор Плюс», Казань
Это не просто парк, а большой арт-проект площадью в 8,5 га в центре города. Здесь есть зоны с растениями и цветами, фонтаны, пешеходные зоны, Музей естественной истории, зоны отдыха и главное — собрание скульптур, созданных скульпторами из разных стран. Регулярно проходит скульптурная биеннале, и лучшие работы власти покупают и устанавливают в разных уголках парка.
Xuhui Runway Park
Начальница управления благоустройства Департамента городского хозяйства Архангельска
Парк площадью 14,63 га расположен на территории бывшего шанхайского аэропорта Лунхуа, который закрылся в 2011 году. Там, где это было возможно, сохранено оригинальное бетонное покрытие взлетно-посадочной полосы — она служит центральной дорожкой. Наклоненные светильники отсылают к крыльям лайнеров. Не забыли проектировщики и об экологичности: например, здесь собирают и фильтруют дождевую воду, а потом ею поливают растения.
Дорогу и бывшую взлетку разделяет дождевой сад со специальными влаголюбивыми растениями. Над ним — парящая дорожка из дерева со светодиодным освещением по всей длине. Здесь же организована спортивная зона. По сторонам расположены офисные здания. Днем пространство пользуется большой популярностью как место отдыха для людей, которые работают неподалеку.
Общественные пространства
Театр Poly Grand
Архитектор, соосновательница архитектурного бюро «Тепло», руководительница регионального Центра компетенций по вопросам городской среды при Минархитектуры Воронежской области
Первое впечатление от этого здания — недоумение от того, как такой сложный объект мог придумать и воплотить человек, у которого не было архитектурного образования. При этом японец Тадао Андо еще и получил Притцкеровскую премию. Вместо учебы в профильном вузе он поехал в кругосветное путешествие, где изучал шедевры мировой архитектуры. Это нетипичная история для архитектора с мировым именем.
Здание театра — простой объем со сложным пространством из плавных форм внутри. В интерьерах можно увидеть визитную карточку Андо — шелковый бетон. Все фасады идентичны, вокруг — ступеньки из водной глади. К слову, в этом театре показывают «Щенячий патруль», и есть ощущение, что работники не понимают, что находятся внутри произведения искусства. На фото оно выглядит идеально с любого ракурса.
Библиотека-базилика Зикавей
Ведущий архитектор «Студии Артемия Лебедева»
Это здание проектировал всемирно известный архитектор Дэвид Чипперфилд. Здесь должен был располагаться книжный магазин, но из‑за инвестиционных проблем его построили лишь наполовину. Спустя несколько лет архитекторы из бюро Wutopia Lab решили превратить заброшенное строение в открытую для всех городскую библиотеку.
В первоначальную концепцию было заложено центральное ядро в видео трехэтажного атриума. По задумке архитекторов Wutopia Lab, этот многосветный центральный неф окружили пятью слоями. Первый — тонкий наружный фасад, второй — основные функциональные пространства, обрамляющие библиотеку и частично выходящие на улицу (кафе, лекционные, читальные и выставочные залы). Третий слой — внутренний кольцевой проход через здание. Четвертый — пространство центрального атриума, которое служит читальным залом. Венцом и пятым слоем стала цифровая копия ворот Тушаньвань, символизирующая знания.
Мягкий свет, удобная мебель, чистая архитектура и большое количество доступных книг создают особую атмосферу. В таком месте хочется учиться, узнавать новое, творить и просто наслаждаться пространством.
Книжный магазин Sinan Books
Руководитель дирекции Фонда креативных индустрий Ульяновской области
Главная особенность этого книжного магазина — он расположен в бывшей церкви Николая Чудотворца, построенной в 1932 году. Она стала первым храмом — памятником Николаю II в истории русского зарубежья. В 1949 году большая часть русских эмигрантов покинула Шанхай, а спустя шесть лет церковь закрыли.
Чтобы сохранить оригинальные фрески, резьбу и росписи стен, архитекторы бюро Wutopia Lab соорудили внутри металлический каркас. Нижний ярус этой конструкции используется под книжные стеллажи. Конструкция выполнена так, чтобы в ясную погоду сквозь полки с книгами проходил естественный свет. В капеллах алтарной части бывшего храма разместились уютные мини-читальни. Снаружи это обычный православный храм, выполненный в лучших традициях русского архитектурного стиля с выраженной сдержанностью.
Кофейня Birdie Cup Coffee
Руководитель проектов бюро AD Project, Ростов-на-Дону
Шанхайская сеть Birdie Cup Coffee выделяется минималистичными интерьерами и архитектурой, уважительно вписанной в окружающий контекст. Их визитная карточка — павильон в районе West Nanjing Road. Расположенный сразу возле выхода из 14-й линии метро, он олицетворяет фирменный подход авторов этого сооружения — молодого китайского бюро F.O.G. Architecture. Легкий и невесомый павильон деликатно примыкает к стене традиционного дома. «Гнездо птички» визуально имеет лишь одну опору, металлическую тростинку, подпирающую ажурную крышу из белых подушек.
Посещение этой кофейни — не только возможность увидеть «большую маленькую архитектуру», но еще и способ примерить на себя ритм шанхайского утра. Еще в метро с помощью Alipay или WeChat закажите себе кофе в микроприложении Birdie, получите уведомление об оплате и времени готовности напитка, поднимитесь на эскалаторе, пройдите десяток шагов к парящей крыше из подушек, возьмите горячий стакан, не забыв просканировать QR-код, — и вы готовы к прогулке по центру Шанхая. Отойдя от «гнезда птички», обязательно оглянитесь и осмотрите его в окружении кирпичных стен — это маленькое здание точно того стоит.