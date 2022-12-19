Как изменились города России? Показываем на примере шести общественных пространств

«Зарядье», Москва
Самый амбициозный проект новой волны российского урбанизма. Парк в самом центре Москвы построили на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». В 2013 году Сергей Кузнецов, на тот момент только год пробывший главным архитектором Москвы, провел масштабный международный конкурс проектов. В нем победило нью-йоркское архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro. По их концепции, природная и городская среда в парке переплетены. Они воссоздали четыре ландшафтные зоны России: тундру, степь, лес и болото. Для этого в разных частях парка был создан искусственный микроклимат: регуляция температуры, управление ветром, имитация естественного света. В «Зарядье» появились филармония, концертный зал, ледяная пещера и популярный в соцсетях парящий мост. В 2018 году парк стал победителем одной из самых престижных международных архитектурных премий ArchDaily.
Правобережная набережная, Красноярск
Многоуровневый линейный парк на берегу Енисея с масштабным арт-объектом в центре появился в конце 2010-х. Пространство частично расположилось на месте любимой горожанами набережной, благоустроенной еще в 1980-е, частично — на месте заброшенной территории по соседству.
Дух, заложенный в прошлом веке известным в Красноярске архитектором Александром Брусяниным, решили сохранить. Структура пространства осталась прежней, а в облицовке стен и лестниц использовали натуральный камень. Здесь много объектов из дерева — это не только дань моде, но и важная часть сибирского контекста.
На набережной есть спуск к воде, амфитеатр со сценой, сквер, променад, лодки-качели и комплекс детских площадок. Теперь отсюда открывается несколько впечатляющих видов на город и его природу — на русло Абаканской протоки и Николаевскую сопку, гору Тамак, остров Отдыха, Коммунальный мост. Пространство делали вместе с жителями: на сессии соучаствующего проектирования приходили горожане разных возрастов и сфер интересов — от представителей спорта и искусства до молодых мам и пожилых людей. Проект набережной в 2020 году признали лучшим благоустройством в Сибири.
Набережная озера Кабан, Казань
Тренд на большие международные конкурсы перекинулся и на Казань. В 2015 году в конкурсе на лучшую концепцию развития самой большой озерной сети Татарстана победил российско-китайский консорциум Turenscape + MAP с проектом «Эластичная лента». Они создали непрерывный прогулочный маршрут, соединяющий городские культурные и природные объекты: Театр им. Камала, историческую постройку Старой татарской слободы на набережной Марджани, Казанский зооботанический сад, Центр гребных видов спорта.
Самое главное — создатели новой набережной вернули жизнь озерам и зеленой зоне вокруг них. Так, воду очистили с помощью естественных фитоочистных каскадов. Теперь вода — важная часть городской среды. У озерной глади можно не только отдыхать, по ней можно кататься или смотреть концерт, проходящий на плавучей сцене.
Мастер-план, Дербент
Отличный пример системного подхода к преобразованию всего городского центра, а не только его части. Дербент — древнейший город России, здесь сохранилась цитадель VIII–XVI веков, которая является объектом Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, две крепостные стены, исторические кварталы. Однако долгое время смотреть на них было либо сложно, либо невозможно — никакой инфраструктуры не было.
В 2019 году власти города провели открытый международный конкурс по созданию мастер-плана. В его рамках сейчас происходит масштабная трансформация города. К 2022 году здесь уже благоустроили исторический центр и все парки, проложили туристический маршрут от цитадели Нарын-кала до Каспийского моря, связали старый и новый город пешеходным бульваром, преобразовали древнее кладбище Кырхляр и открыли местное «Зарядье» — парк имени Низами Гянджеви с огромным светомузыкальным фонтанным комплексом. Реконструировали центральную площадь. В ее центре решили оставить археологические раскопки жилища VII–XIII веков — так в городе подчеркнули уважение к его богатой истории. Работы закончатся в 2025 году.
Проспект Карла Маркса, Новая Ладога
В малые города России благоустройство пришло благодаря конкурсу Минстроя РФ «Создание комфортной городской среды»: на лучшие проекты государство выделяет финансирование из федерального бюджета. Благодаря конкурсу поменялись многие общественные пространства Ленинградской области, в том числе проспект Карла Маркса в Новой Ладоге.
На центральной улице города со старинными купеческими домами и храмами появился туристический кластер и зоны отдыха для местных жителей, с которыми архитекторы советовались на сессиях соучаствующего проектирования. Автор проекта — одно из лучших бюро Петербурга «Хвоя». Оно работало над благоустройством Большой Морской улицы, ведущей к арке Главного штаба.
Нагорный парк, Владивосток
Пример того, как ответственный бизнес может влиять на городскую среду. Глава сети магазинов техники DNS Дмитрий Алексеев за свои деньги создал лучший парк в его родном городе — Владивостоке.
Парк расположился на сопке. Он начинается у подножия и заканчивается на вершине площадкой с видом на бухту Золотой Рог. Десятилетия это место с впечатляющим видом на город было заброшено. Над проектом работало местное бюро Concrete Jungle, которое выбрало путь максимально бережного отношения к природе. Здесь использовали природные материалы и естественные формы и даже дорожки расположили так, чтобы минимально влиять на рельеф и обходить все существующие деревья.
Директор Музея архитектуры имени А.В.Щусева
Катализатором изменений городской среды стало изменение сознания людей. За последние 20 лет качественно изменилась жизнь в России. У людей пропало стремление сменить место жительства, соответственно, они стали вкладываться в свои города. Это была потребность общества, а власть и бизнес на нее ответили. Многое изменилось: в 1990-е парк был местом, где асоциальные элементы занимаются асоциальными вещами. А сейчас в парке вполне себе социальные элементы занимаются приличными вещами: гуляют, занимаются спортом. Это естественная эволюция.