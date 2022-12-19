Как изменились города России? Показываем на примере шести общественных пространств

Самый амбициозный проект новой волны российского урбанизма. Парк в самом центре Москвы построили на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». В 2013 году Сергей Кузнецов, на тот момент только год пробывший главным архитектором Москвы, провел масштабный международный конкурс проектов. В нем победило нью-йоркское архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro. По их концепции, природная и городская среда в парке переплетены. Они воссоздали четыре ландшафтные зоны России: тундру, степь, лес и болото. Для этого в разных частях парка был создан искусственный микроклимат: регуляция температуры, управление ветром, имитация естественного света. В «Зарядье» появились филармония, концертный зал, ледяная пещера и популярный в соцсетях парящий мост. В 2018 году парк стал победителем одной из самых престижных международных архитектурных премий ArchDaily.