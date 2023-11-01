Чем заняться в Москве в ноябре: «Ствол», «Чапаев и Пустота», Saluki и еще 26 событий

«Материал собран из личных бесед с каждым актером и воплощен в форме диалогов. Мы хотим показать и рассказать, кто такие на самом деле актеры „Театра простодушных“, о чем они думают, о чем обычно не говорят, о чем, возможно, они хотят спросить, и помочь зрителям ответить на вопрос: „Кто я и для чего?“» — рассказывают авторы постановки.