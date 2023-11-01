Чем заняться в Москве в ноябре: «Ствол», «Чапаев и Пустота», Saluki и еще 26 событий

Концерты
Петр Налич
2 ноября, «Известия Hall», 18+
Большой осенний концерт и презентация триптиха «Яджнавалки» — макси-сингла с тремя песнями. Они объединены общей интонацией и созданы специально для спектакля «Дневник старого мастера» о Шиховской фабрике.
Cream Soda
4 ноября, Atmosphere, 16+
Обновленное лайв-шоу и долгожданная презентация альбома «Internet Friends», который стал первым для вокалистки Алисы Стяжковой и последним для сооснователя Cream Soda Димы Новы, погибшего в этом году. Гостей концерта ждут узнаваемый стиль группы и ее фирменная безумная энергетика.
«Свидание»
16 ноября, 1930 Moscow, 16+
Презентация альбома «№ 7» от одной из самых неспешных и элегантных инди-поп-групп России. Помимо новых треков, музыканты исполнят песни с ранних пластинок — в том числе ту самую «Случайную любовь».
Saluki
19 ноября, VK Stadium, 16+
Столичный концерт Saluki — автора «Огней»Желание послушать его в тысячный раз прямо сейчас не осуждаем и понимаем., самого летнего и заедающего трека 2022 года. Это часть большого тура в поддержку альбома «Wild Ea$t», после которого рэпера стали называть «экспериментальным поп-композитором мирового уровня».
«Сироткин»
24 ноября, VK Stadium, 16+
Большой осенний концерт столичной инди-группы, музыка которой уносит в детство и дарит ощущение свободы. Обязательно спойте вместе со всем залом «Планы на это лето», «Выше домов» и согревающий, как теплый вязаный свитер холодной осенью, фит с Федуком «Никто не любит быть один».
Вечеринки
Temple of Ghost
3 ноября, «Особняк М», 18+
Мощная вечеринка в честь Хэллоуина, во главе которой провокационный лайв Kai Angel, а еще 18 актеров, 16 артистов и 16 комнат под чутким арт-дирекшеном фотографа Саши Сахарной. Место проведения: два исторических особняка на набережной Москвы-реки, где будет представлено четыре площадки (Ghost, Afterhalloween, Meduza и Chillrave).
Ghost расположится в пространстве с 12-метровым потолком. В лайнапе — Any Act, Unit Boy, Errortica, Raw Takes, Mashkov, Reptiloid, «Лауд» и другие. На Afterhalloween пройдут перформансы, в том числе от музыкальных гостей из Стамбула. На Meduza, с которой открывается вид на реку, свои сеты отыграют москвичи Lega и Nechkin, а также три визионера румынского микрохауса: Vid, Hostox и Direkt.
Summit
10 ноября, клуб Mutabor, 18+
Аудиовизуальное действо на трех танцполах клуба с многообещающим лайнапом: «Механический пес» (известный под именем Дельфин), дуэт Yung Acid, новое альтер эго Nadya — Markmyra, а также резиденты Kontrkult. На площадке Medium ожидаются эпатажные шоу и лайв-перформансы, а на Garden — расслабленные дип-хаус и минимал-сеты.
«Ствол»
11 ноября, клуб Mutabor, 18+
Отчетная вечеринка лейбла «Ствол», на которой соберутся все их артисты, резиденты и друзья. Кто встанет за пульт, пока неизвестно. Имена будут названы ближе к мероприятию, а пока к покупке доступны билеты категории Early Birds.
«Чары»
11 ноября, клуб «Поле», 18+
«Ритуальная ночь, где зачарованные вурдалаки, ведьмы и простые смертные будут плясать под музыку из недр подполья», — именно так описывают «Чары» организаторы. За музыку отвечают Volan, Seym, Aborigen, Ranishe Niyaak, Abelle, Vlas Leskin, Rimitive, Sofia Rodina и другие.
«ПЭМ: официальное открытие»
17 ноября, клуб Bounce, 18+
Официальное открытие и второй по счету ивент проекта «Профсоюз электронных музыкантов» («ПЭМ»), курируемого лейблами Gazgolder и System 108. Пока в лайнапе только Gorilla Zippo (Баста) и Mashkov. Позже список пополнится друзьями основателей лейблов и талантливыми музыкантами, которые уже отправляют свои демозаписи в «ПЭМ».
«Nedostupnosть VII»
18 ноября, клуб Bounce, 18+
Седьмая вечеринка электронной музыки. В этот вечер на одной площадке выступит более 40 артистов. Среди них — Pathetic, Plenka, Summer of Haze, Sensi Affect, Nкона, Asenssia, Beneath My Shade, Chvrn, Blvck Cat, Fraunhofer Diffraction, Ennja, Ugly Nick и другие.
Outline Pre-Party
25 ноября, клуб Mutabor, 18+
Полномасштабный пре-ивент главного фестиваля электронной музыки в России. Организаторы пока не раскрывают подробности события, но уточняют, что будут задействованы все сцены клуба.
Фестивали
«Территория. Kids»
1–6 ноября, 6+
Все события фестиваля (детские спектакли, мастер-классы, творческие встречи и многое другое) объединены общей идеей: с детьми можно и нужно разговаривать на серьезные темы языком современного искусства.
Театральная программа «Территории. Kids» заслуживает отдельного внимания. Постановки «Простодурсен» по книге Руне Белсвика о маленькой стране и ее обитателях и «Калечина-Малечина» по повести Евгении Некрасовой о несчастном детстве, травле в школе и одиночестве, роботехнический спектакль «В ученом обществе» от номинантов на премию «Золотая маска» и читка фрагмента книги Насти Рябцевой «Гриша не свидетель» о первой подростковой любви.
«Фандом Фест»
10–12 ноября, Main Stage, 12+
Трехдневный фестиваль, объединяющий косплееров, геймеров, любителей кино, кей-поп, комиксов и сериалов. В первый день зрителей ждут шоу «История на ночь» с Евгением Чебатковым и Расулом Чабдаровым и «Книжный клуб» для поклонников «Ведьмака» при участии Алексея Квашонкина, Саши Малого и других.
Второй день станет настоящим праздником для фанатов современной азиатской культуры: блогер Тен Юджин выступит в качестве ведущего танцевального конкурса K-Pop Cover Dance Champ. В последний же день на сцену «Фандом Феста» выйдет корейская группа W24, а актриса Юлия Снигирь представит новую экранизацию романа «Мастер и Маргарита».
ХI Международный фестиваль «Будущее джаза»
24 ноября в Концертном зале Чайковского Московской филармонии, а 25 и 26 ноября в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, 6+
Молодежный проект Игоря Бутмана, его концепция в этом году — «В джазе только девушки». В рамках фестиваля молодые музыканты выступят 24 ноября на одной из главных площадок Москвы — в Концертном зале им. П.И.Чайковского — с Московским джазовым оркестром под управлением маэстро.
А 25 и 26 ноября концерты фестиваля пройдут в Джаз-клубе Игоря Бутмана. Среди участниц самые перспективные джазовые музыкантки: Анастасия Бова (ударные), Анастасия Капрельян (вокал), Варвара Убель (вокал), Вероника Богданович (фортепиано), Елизавета Владимирова (контрабас), Елизавета Юргина (саксофон), Мария Аксенова (фортепиано), Полина Белан (контрабас) и Полина Ильина (альт-саксофон).
Спектакли
«День художника»
3 ноября, «Лаборатория современного театра», 6+
Световая постановка длительностью 42 минуты, которая успеет (как обещают!) рассказать зрителям, что такое время, кто является творцом всего и где начинается творчество. Важную роль в ней играет художественный свет, способный заменить актеров и передавать определенные эмоции.
«Что такое три секунды? Что можно успеть за это время? Многие скажут, что ничего. Но на самом деле это время жизни, жизни человека. И каждый миг, каждая секунда должна нести некий смысл», — подчеркивают авторы.
«Prost-O-Сложном»
6 ноября, Культурный центр ЗИЛ, 16+
Проект, посвященный актерам «Театра простодушных» — первого в России театра для людей с синдромом Дауна. На время постановки сцена ЗИЛа превратится в детскую площадку, на которой артисты расскажут свои истории и поделятся суждениями о любви, смерти, семье, мечтах и смысле всего сущего.
«Материал собран из личных бесед с каждым актером и воплощен в форме диалогов. Мы хотим показать и рассказать, кто такие на самом деле актеры „Театра простодушных“, о чем они думают, о чем обычно не говорят, о чем, возможно, они хотят спросить, и помочь зрителям ответить на вопрос: „Кто я и для чего?“» — рассказывают авторы постановки.
«Вероника»
8 ноября, Театр на Бронной, 16+
Постановка Константина Богомолова по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Тихий и камерный спектакль рассказывает о семейной и личной драме во время Великой Отечественной войны. Главная героиня Вероника живет с нелюбимым мужем Марком и ждет своего довоенного жениха Бориса.
«Заповедник»
23 ноября, пространство «Внутри», 18+
Спектакль Владимира Комарова по повести Сергея Довлатова с обновленным актерским составом: теперь роль Бориса Алиханова играет Александр Паль. По сюжету главный герой — пьющий писатель-неудачник — устраивается работать экскурсоводом в музей-заповедник «Пушкинские горы». Там он переживает экзистенциальный кризис человека, увязшего в проблемах с семьей, алкоголем и самооценкой. Авторы описывают постановку как фантасмагорический алкотрип.
«Чапаев и Пустота»
27 и 28 ноября, «Практика», 18+
Совместная работа Максима Диденко с «Мастерской Дмитрия Брусникина» по одноименному роману Виктора Пелевина на музыку Ивана Кушнира. Спектакль делится на три психоделических акта: «Сад расходящихся Петек», «Черный бублик» и «Условная река абсолютной любви». Первые два повторяют черновые заглавия романа, а третий — пелевинский вариант названия реки Урал. Перед просмотром спектакля рекомендуем перечитать первоисточник, так как спектакль — скорее самостоятельный комментарий к роману, нежели его театральная адаптация.
Выставки
«Повторение пройденного?»
До 19 ноября, HSE Art Gallery
Созданные студентами и выпускниками Школы дизайна НИУ ВШЭ видео-арт, анимация и экспериментальное кино. Каждая работа — это свободное размышление на тему повтора и цикличности.
«Контекст, являющийся средой для существования работы, выстраивается нами „здесь и сейчас“. Мы живем в эпоху бесконечной до- и перестройки, которая из года в год создает новые смыслы вокруг старых истин или рождает новые принципы существования», — рассказали о концепции выставки кураторка Александра Митлянская и директорка HSE Art Gallery Дарья Кузнецова.
«Смотреть в стены и представлять, что за ними»
До 25 ноября, XL Gallery
Выставка молодой художницы Насти Ливадновой. В своем проекте она презентует серию автопортретов, сделанных в общественном туалете. На снимках — метры туалетной бумаги, выстраивающиеся в скульптуру. По словам художницы, ее работы построены по принципу «не бороться, а играть агрессивно».
«Смотреть в стены и представлять, что за ними» — вторая выставка Ливадновой в XL. Ранее она получила грант фонда Cosmoscow и профайл в журнале об искусстве Blacksquare. Еще художница успела поучаствовать в фестивале Atonal Berlin наряду с коллегой Вали Экспорт и режиссером Ромео Кастеллуччи.
Вход
свободный
«Хроники внутренней природы»
До 26 ноября, галерея A-s-t-r-a
Персональная выставка Виталия Барабанова, подытоживающая его четырехлетнее исследование взаимосвязи памяти и психоэмоциональных состояний. В своих работах художник создает картины на грани абстракции и реалистичного изображения. Каждая из них начата и закончена в один день и олицетворяет конкретное состояние Барабанова.
«Свет»
До 14 января, Новая Третьяковка
Проект о свете в современном искусстве. Открывают экспозицию работы Ивана Чуйкова, Франциско Инфанте, Владимира Потапова и Владимира Дубосарского, в которых свет присутствует в виде конкретных осветительных приборов. У художников Константина Худякова, Татьяны Баданиной и Леонида Тишкова свет представлен в качестве инсталляций, а у Андрея Волкова, Асмика Мелконяна, Семена Мотолянца, Алексея Спиренкова и других — в виде фотографии, арт-объектов и компьютерной графики.
«Энди Уорхол и русское искусство»
До 18 февраля 2024 года, Еврейский музей, 16+
Более 60 работ (оригиналов тиражной графики) Энди Уорхола, представленных вместе с произведениями современных российских художников. Таким образом, они вступают в диалог с Уорхолом, исследуя советскую историю через призму поп-арта и обращаясь к проблеме консюмеризма. На выставке можно увидеть культовые произведения иконы постмодерна: «Банки с супом „Кэмпбелл“», «Мэрилин Монро», «Мао Цзэдун», «Лиз Тейлор», «Две золотые Моны Лизы».
Мастер-классы
Актерское мастерство от «Первой сцены»
4 ноября, Культурный центр ЗИЛ, 18+
Мастер-класс с упражнениями по системе Михаила Чехова: психологический жест, воплощение образа и характерность. В конце полученные навыки реализуются в работе над образами из пьесы Антона Чехова «Чайка».
«Первая сцена» была основана в 2014 году. Ее программа обучения рассчитана на два семестра. По итогам первого (в декабре) выпускается этюдный показ, по итогам года (в мае–июне) — учебный спектакль.
Керамический коворкинг
4, 7, 11 и 14 ноября, «Музей Москвы»
Коворкинг, где можно самостоятельно полепить в присутствии куратора. Каждый участник может воспользоваться гончарным кругом, столом для работы, глиной МКФ-2, глазурью для покрытия и другими инструментами.
Оформление бенто-тортов
7 ноября, пространство «Кривоколенный 9с3», 18+
Воркшоп-коллаборация пространства «Кривоколенный 9с3» и креативного кейк-шопа Kusochek. На воркшопе каждый сможет научиться работать с кондитерскими инструментами и воплотить свои сумасшедшие идеи на бланковом бенто-торте со спешел-начинкой. Согреют душу, поднимут настроение и зададут творческий темп два бокала вина, которые входят в стоимость мероприятия. Чтобы купить билеты, пишите в директ «Кривоколенному 9с3» (@krivokolenny9s3).
Билеты
5000 р.
И еще кое‑что
Russian Open Breaking Championships
3–5 ноября, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Международные соревнования по брейкингу, включенному в программу Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В Москве же поучаствует более 1000 спортсменов из России, Японии, Южной Кореи, Аргентины, Франции, Бразилии, Китая, Гонконга, Беларуси, Мексики, Казахстана, Таиланда, Тайваня и Венесуэлы. Приятный бонус: выступления рэперов Tveth, Jeembo и Obladaet.